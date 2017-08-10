Сахалинская область - на 18-м месте в рейтинге командных видов спорта в РФ

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Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» опубликовали текущий рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации. Он составлен на основании выступлений клубов в футболе, хоккее с шайбой, мячом и на траве, баскетболе, волейболе, гандболе, мини-футболе, регби, хоккее на траве, водном поло.

В рейтинге представлены 83 субъекта России. Правда, десять из них представлены - номинально. В них нет профессиональных команд. Поэтому эти регионы не получили ни одного балла. Это Республика Алтай, Амурская область, Бурятия, Калмыкия, Камчатский край, Карелия, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Тыва.

Как подсчитываются очки? В каждом виде спорта по-своему. Так, первое место в РФПЛ оценивается в 8000 очков. Первое место в чемпионате КХЛ – в 7500. Первое место в чемпионате России по хоккею с мячом – 3000, а в баскетбол – 5000. Естественно, не остаются без оценки и другие турниры (Кубок России, еврокубки, молодежное первенство).

Кроме того, с учетом различий потенциалов регионов сумма баллов умножается на коэффициент в зависимости от численности населения. Для регионов с численностью населения более 10 миллионов человек коэффициент – 1,0; 6-10 миллионов – 1,1; 4-6 миллионов – 1,3; 2-4 миллиона – 1,5; 1-2 миллиона – 2,0; 0,5-1 миллион – 3,0; 100-500 тысяч – 4,0; менее 100 тысяч – 5,0.

Возглавляет рейтинг-лист Москва (87 125 очков). Столица намного опережает Республику Татарстан (59 152,5), занимающую второе место. Бронзовая строчка рейтинга у Краснодарского края (57 115,5). На четвертом месте – Санкт-Петербург (55 0810. Следом за «северной столицей» - Московская область (38 472,5). В ТОП-10 также входят Свердловская, Ростовская область, Красноярский край, Челябинская и новосибирская область).

А где же островной регион? Он за полгода, прошедшие с момента опубликования предыдущего рейтинг-листа (обновляется дважды в год), опустился с 17-й на 18-ю строчку. В активе Сахалинской области 17 660 очков. 6400 очков принесло выступление баскетбольной команды, 6000 – футбольной, 5260 – волейбольных («Сахалин» и «Элвари-Сахалин»). Выступление хоккейного «Сахалина» в рейтинге не учитывается, так как АХЛ не входит в перечень обсчитываемых турниров.

Отметим, что в ДФО Сахалин уступает только Хабаровскому краю (13-е место), но зато опережает Приморье (21-е место). Еврейская Автономная область и Республика Саха (Якутия) находятся в нижней части шорт-листа. ЕАО 400 зачетных очков принес хоккей с мячом, а Якутия представлена мини-футболом (390).

Правда, стоит признать, что сохранить текущие позиции островитянам не удастся. После расформирования баскетбольной команды в роли добытчиков очков остались только волейбол и футбол.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области