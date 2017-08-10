фото очевидцев
В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica
ДТП произошло вечером 16 августа
ДТП произошло вечером 16 августа на автодороге Углегорск - Шахтерск. КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica. От удара микроавтобус врезался в дорожное ограждение.
Автомобили получили серьезные механические повреждения. Информация о том, пострадали ли в аварии люди, уточняется.
На месте происшествия работали врачи скорой помощи, пожарные, представители Госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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3 В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica
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Naik Online
Написано сегодня, в 10:28
Капец, нифига делику размотало, походу сильный удар был. Главное чтобы все обощлой без летальных исходов.
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