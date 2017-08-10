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В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica
фото очевидцев

В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica

ДТП произошло вечером 16 августа

ДТП произошло вечером 16 августа на автодороге Углегорск - Шахтерск. КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica. От удара микроавтобус врезался в дорожное ограждение. 

Автомобили получили серьезные механические повреждения. Информация о том, пострадали ли в аварии люди, уточняется.

На месте происшествия работали врачи скорой помощи, пожарные, представители Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

Галерея
В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica, Фото: 1
В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica, Фото: 2
В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica, Фото: 3
В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:04 +2
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Комментарии
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Naik Online
Написано сегодня, в 10:28
Капец, нифига делику размотало, походу сильный удар был. Главное чтобы все обощлой без летальных исходов.
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