В Углегорском районе КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica

фото очевидцев

ДТП произошло вечером 16 августа на автодороге Углегорск - Шахтерск. КамАЗ столкнулся с Mitsubishi Delica. От удара микроавтобус врезался в дорожное ограждение.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. Информация о том, пострадали ли в аварии люди, уточняется.

На месте происшествия работали врачи скорой помощи, пожарные, представители Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.