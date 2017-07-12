В Южно-Сахалинске потушили пожар в десятиэтажке
Теплоизоляция воспламенилась в доме по улице Пуркаева
18 июля в 13.12 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном жилом доме по улице Пуркаева, 35а.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент наблюдалось задымление кровли и фасада здания непосредственно над десятым этажом на общей площади 20 квадратных метров.
Тлела теплоизоляция, валил дым.
Возгорание было локализовано в 13.25, а в 13.56 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 15 человека и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:42 Отредактированно сегодня, в 14:43
Кошмар, до какого этажа пролили, интересно
беднягам с 10 этажа не позавидуешь
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