В Южно-Сахалинске потушили пожар в десятиэтажке

18 июля в 13.12 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном жилом доме по улице Пуркаева, 35а.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент наблюдалось задымление кровли и фасада здания непосредственно над десятым этажом на общей площади 20 квадратных метров.

Тлела теплоизоляция, валил дым.

Возгорание было локализовано в 13.25, а в 13.56 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 15 человека и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.