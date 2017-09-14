Киноляпное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С новой неделей!
Особых праздников нынче нет, так что сразу перехожу к новостям.
Американская пара держит дома котов с самым длинным телом и хвостом в мире
Семейная пара Уилл и Лорен Пауэрс из американского города Фармингтон Хиллс, штат Мичиган, являются счастливыми обладателями уникальных кошек. Каждая из них входит в Книгу рекордов Гиннесса. Чета Паэурсов говорит, что к ним часто наведываются туристы, чтобы сфотографироваться с питомцами, сообщает Yahoo!.
Четвероногий Арктурус Альдебаран носит гордое звание самой высокой кошки на планете. Длина его тела составляет 48 сантиметров. Его соплеменник Цигнус Регулус является обладателем наиболее длинного в мире хвоста (43 сантиметра).
Паэурсы говорят, что никому не отказывают в фотографиях с котами, однако просят туристов о пожертвованиях для местного приюта для животных.
Обоим хвостатым рекордсменам около двух лет. Уилл Пауэрс говорит, что высоченный Арктурус будет расти еще как минимум 2-3 года.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2932410
Названы лауреаты Шнобелевской премии 2017 года
В Гарвардском университете (США) объявили имена лауреатов Шнобелевской премии — традиционной международной награды за открытия, которые по большей части бессмысленны и бесполезны. 27-я церемония награждения снова прошла в зале на 1100 мест, украшенном бумажными самолетиками.
Каждый номинант по сложившейся традиции получает в награду 10 триллионов долларов, правда, зимбабвийских. Речь каждого лауреата Шнобелевской премии длилась не более 60 секунд, поскольку по истечении этого времени восьмилетняя девочка говорила: "Хватит, мне скучно".
Премию по физике получил Марк-Антуан Фардин, доказавший, что кошки являются жидкостью. Также он отмечает, что более взрослые кошки растекаются быстрее, чем котята.
Премия мира досталась группе ученых, которая определила, что игра на духовом музыкальном инструменте австралийских аборигенов под названием диджериду помогает справиться с синдромом обструктивного апноэ во сне, а также позволяет избавиться от храпа.
Премии в других областях лауреаты получили за ответы на вопросы "Почему у стариков большие уши?", почему и как выплескивается кофе, какие участки мозга отвечают за нелюбовь к сыру и некоторые другие.
Источник: http://www.eg.ru/science/383489/
Вопрос на сегодня:
Как прошли выходные?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это киноляпы в знаменитых фильмах.
В редком фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план.
1. «Перл-Харбор»
В одной из сцен американский пилот малюет на фюзеляже привлекательную медсестру. И почему-то попеременно делает это то правой рукой, то левой.
2. «Армагеддон»
На первых минутах картины пес вгрызается зубами в пластмассового Годзиллу, и мужчина вырывает игрушку. Годзилла растет не по дням, а по секундам.
3. «День независимости»
Странные пертурбации происходят с небом в эпизоде, когда Стивен бредет по пустыне. На общем плане небосвод затянут облаками, а на крупном – ни одного облачка.
4. «Властелин колец: Возвращение Короля»
Сэм обнаруживает Фродо, которого обработала паучиха Шелоб. Несмотря на то, что носитель кольца находится в анабиозе, его глаза то открываются, то закрываются. Да и подбородок все никак не может определиться, быть ему покрытым паутиной или нет.
5. «Бойцовский клуб»
У Рассказчика, как выясняется, проблемы не только с головой, но и терморегуляцией. Пот на его футболке проступает так же быстро, как и исчезает.
6. «Пятый элемент»
Пробравшись по вентиляционным трубам, Лилу измазала ладони дочерна. А пока падали на такси Корбена, каким-то образом их отмыла.
7. «Титаник»
Это сложный случай, но поскольку многие смотрят «Титаник» не один раз, киноляп все же можно заметить. В начале Джек и Фабрицио стоят на носу лайнера, и хорошо видно, что палуба под огромным якорем – черная, а мостки довольно широкие. А вот для знаменитой сцены объятий Джека и Розы были использованы другие декорации.
8. «Парк Юрского периода»
Непонятно, как режиссер мог проглядеть такой очевидный ляп. Механическая рука, поддерживающая яйцо с вылупляющимся из него динозавриком, исчезает прямо между кадрами.
9. «Далласский клуб покупателей»
Действие фильма происходит в 1985 году, однако за плечами главного героя висит постер с изображением Lamborghini Aventador. Эту машину начали выпускать только в начале XXI века.
10. «Мария-Антуанетта»
Для создания биографического фильма о жизни французской королевы были использованы блестящие декорации, в том числе кеды Converse.
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать к этой фотке:
Прекрасного вам дня и шикарного настроения! Легкой недели, ярких позитивных эмоций!
Кошки-гиганты - мейн-куны, наверное, окрас красивый серебро
Шнобелевская премия - и снова о кошачьих
Киноляпы замечала в советских фильмах, мой любимый - в "Операции "Ы", в сцене, где Балбес на рынке берет мелочь у ребенка, засовывает за пазуху, а потом хлопает себя по тулову, чтоб согреться, и мелочь весело высыпается снизу
Подпись: наш оркестр сыграет везде - за отдельную плату даже в воде!
Всех с новым понедельником!
Киноляпы могу заметить только если фильм смотрю не в первый раз. Всеми любимый мульт Ну, погоди, там этих ляпов полно, например, где волк ставит бочки что бы достать зайца, ставит 2 или 3, а падает 6 бочек.
Выходные прошли классно, в субботу девичник, в воскресенье шашлычки у мамы
Всем отличного начала недели!!!
В субботу работала!
В воскресенье с утра в церковь с сыном на службу сходили, потом небольшая уборка и вечером романтический ужин был!
Название: - " Ты дуди - дуди - дуди... дам скорее пригласи"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Урьяяяяя понедельник. Выходной прошёл в работе и заботе, принимали бетон, 105 м3, на высоте 779 м., над уровнем моря. Вот такие выходные.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Симфонический оркестр водных инструментов имени банно - прачечного комбината под управлением флейтиста - батерфляйтиста!
- Согласен, коллега! Еще раз вспомнит про консерваторию - будет плавать со своей роялью...
Выходные были самы самые зачетные. Искатали монстрика после ремонта, застряли в песке, испробовали лебедку первый раз. Шашлык, фотоссесия все дела. Было супер
Подборочка класс
К картинке: Культурные выходные.
Хорошего дня, будем надеяться, что ни чего из за погоды летать не будет.
Отличного настроения
Хорошего дня
Выходные прошли отлично, стадион, встреча в аэропорту однокурсника с 1985 года не виделись, отвез его в Холмск по делам. Но, самое главное, что как только въехали в Холмск, машина заглохла и ехать не хотела. Сработала блокировка сигналки. Остановились на площадке, думаю всё, приключения начались...)) Но ангел хранитель показал мне вывеску в 50- метрах с телефоном автоэлектрика. Автоэлектрик уже как 5-лет там (в боксе) не работает, а вывеска весит ещё. Дозвонился, он подьехал, снял генератор почистил якорь, заменил провод подпаленый какой-то, он давал разряд аккумулятору и завел меня через свой аккумулятор. И я поехал дальше, генератор начал давать зарядку и всё стало Окэй! Заплатил товарищу Электрику 2,5 рубля, я довольный как слон, отвез своего однокурсника до места назначения и спокойно вернулся домой!
Как вовремя ангелочек остановил мой транспорт! Хэхэхэхэ. Не на трассе пустынной, где даже телефон не берет, а в городе, рядом с вывеской автоэлектрика! Значит плохого в жизни я мало делал!
А надпись к картинке :
"Братан, "Одинокий пастух" на воде, это вещь! А "Танец маленьких лебедей" можешь устроить? "
Улыбаюсь в дождик!))))
Если очень внимательно смотреть кинофильмы,киноляпы есть практически в каждом из них.Хотя многие считают то что мы называем киноляпами -придирки
К КАРТИНКЕ ДНЯ :
Красиво жить не запретишь.....
Всем удачного дня.Пусть для вас понедельник не окажется "тяжелым днем"...
Погода сегодня не очень радует ...
В субботу ездили за грибами. Малёх набрали опятов и подосиновиков) Грибников в лесу как грязи)))
В воскресенье стиралась, убиралась, приготовила рульку)
Всем отличного настроения!