Киноляпное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделей!

Особых праздников нынче нет, так что сразу перехожу к новостям.

Американская пара держит дома котов с самым длинным телом и хвостом в мире

Семейная пара Уилл и Лорен Пауэрс из американского города Фармингтон Хиллс, штат Мичиган, являются счастливыми обладателями уникальных кошек. Каждая из них входит в Книгу рекордов Гиннесса. Чета Паэурсов говорит, что к ним часто наведываются туристы, чтобы сфотографироваться с питомцами, сообщает Yahoo!.

Четвероногий Арктурус Альдебаран носит гордое звание самой высокой кошки на планете. Длина его тела составляет 48 сантиметров. Его соплеменник Цигнус Регулус является обладателем наиболее длинного в мире хвоста (43 сантиметра).

Паэурсы говорят, что никому не отказывают в фотографиях с котами, однако просят туристов о пожертвованиях для местного приюта для животных.

Обоим хвостатым рекордсменам около двух лет. Уилл Пауэрс говорит, что высоченный Арктурус будет расти еще как минимум 2-3 года.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2932410

Названы лауреаты Шнобелевской премии 2017 года

В Гарвардском университете (США) объявили имена лауреатов Шнобелевской премии — традиционной международной награды за открытия, которые по большей части бессмысленны и бесполезны. 27-я церемония награждения снова прошла в зале на 1100 мест, украшенном бумажными самолетиками.

Каждый номинант по сложившейся традиции получает в награду 10 триллионов долларов, правда, зимбабвийских. Речь каждого лауреата Шнобелевской премии длилась не более 60 секунд, поскольку по истечении этого времени восьмилетняя девочка говорила: "Хватит, мне скучно".

Премию по физике получил Марк-Антуан Фардин, доказавший, что кошки являются жидкостью. Также он отмечает, что более взрослые кошки растекаются быстрее, чем котята.

Премия мира досталась группе ученых, которая определила, что игра на духовом музыкальном инструменте австралийских аборигенов под названием диджериду помогает справиться с синдромом обструктивного апноэ во сне, а также позволяет избавиться от храпа.

Премии в других областях лауреаты получили за ответы на вопросы "Почему у стариков большие уши?", почему и как выплескивается кофе, какие участки мозга отвечают за нелюбовь к сыру и некоторые другие.

Источник: http://www.eg.ru/science/383489/

Вопрос на сегодня:

Как прошли выходные?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это киноляпы в знаменитых фильмах.

В редком фильме нет ляпов. То герои стреляют из оружия не того времени, то актеры массовки ведут себя странно, то в кадр попадают лишние предметы. Но такие моменты очень сложно заметить, они отодвинуты на второй план.

1. «Перл-Харбор»

В одной из сцен американский пилот малюет на фюзеляже привлекательную медсестру. И почему-то попеременно делает это то правой рукой, то левой.

2. «Армагеддон»

На первых минутах картины пес вгрызается зубами в пластмассового Годзиллу, и мужчина вырывает игрушку. Годзилла растет не по дням, а по секундам.

3. «День независимости»

Странные пертурбации происходят с небом в эпизоде, когда Стивен бредет по пустыне. На общем плане небосвод затянут облаками, а на крупном – ни одного облачка.

4. «Властелин колец: Возвращение Короля»

Сэм обнаруживает Фродо, которого обработала паучиха Шелоб. Несмотря на то, что носитель кольца находится в анабиозе, его глаза то открываются, то закрываются. Да и подбородок все никак не может определиться, быть ему покрытым паутиной или нет.

5. «Бойцовский клуб»

У Рассказчика, как выясняется, проблемы не только с головой, но и терморегуляцией. Пот на его футболке проступает так же быстро, как и исчезает.

6. «Пятый элемент»

Пробравшись по вентиляционным трубам, Лилу измазала ладони дочерна. А пока падали на такси Корбена, каким-то образом их отмыла.

7. «Титаник»

Это сложный случай, но поскольку многие смотрят «Титаник» не один раз, киноляп все же можно заметить. В начале Джек и Фабрицио стоят на носу лайнера, и хорошо видно, что палуба под огромным якорем – черная, а мостки довольно широкие. А вот для знаменитой сцены объятий Джека и Розы были использованы другие декорации.

8. «Парк Юрского периода»

Непонятно, как режиссер мог проглядеть такой очевидный ляп. Механическая рука, поддерживающая яйцо с вылупляющимся из него динозавриком, исчезает прямо между кадрами.

9. «Далласский клуб покупателей»

Действие фильма происходит в 1985 году, однако за плечами главного героя висит постер с изображением Lamborghini Aventador. Эту машину начали выпускать только в начале XXI века.

10. «Мария-Антуанетта»

Для создания биографического фильма о жизни французской королевы были использованы блестящие декорации, в том числе кеды Converse.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать к этой фотке:

Прекрасного вам дня и шикарного настроения! Легкой недели, ярких позитивных эмоций!