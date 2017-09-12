ИсторическиТренажерное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром! С пятничкой!
Сегодня Международный день демократии
Еще День Mini MBA
И День секретаря в России
В субботу, 16 сентября
Международный день охраны озонового слоя
И Международный День сока
А в воскресенье, 17 сентября День работников леса
А теперь новости
Овчарка баллотируется в мэры канадского города
В канадском городе Сент-Джонс, провинция Нью-Браунсуик, скоро выборы мэры. Одним из кандидатов на этот пост стала местная знаменитость – овчарка по кличке Финн. Обаятельный пес известен съемками в фильме Maudie и сериале Republic of Doyle. В Сети появился предвыборный ролик четвероногого кандидата, сообщает UPI.
Хозяин и тренер пятилетней овчарки Гленн Редмонд заявил, что его питомца волнуют проблемы безопасности на дорогах.
"Дорожные выбоины, снежные завалы – эти трудности очень близки Финну, так как обожает гулять", — заявил канадец.
Судя по ролику, у Финна уже есть сторонники и даже предвыборная программа, однако о том, будет ли пес официально допущен к участию в политической гонке, авторы видео умалчивают.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2931527&cid=520
Музыку адыгов начнут изучать даже в Кембридже
Студенты Института искусств при АГУ имели возможность послушать известного музыковеда, профессора Кембриджского университета Разию Султанову. Преподает она в этом знаменитом на весь мир учебном заведении Великобритании с 2008 года, являясь одновременно руководителем исследовательской группы, которая занимается изучением тюркской музыки, включая музыку её родины — Узбекистана. А в Адыгее профессор находится по приглашению своих коллег, причём не только с образовательной целью.
Визит профессора университета Кембриджа начался с посещения детской школы искусств имени Тлецерука. Там у неё состоялась встреча с преподавателями школы и с педагогами колледжа искусств имени Тхабисимова. Разия Султанова выступила перед ними с лекцией о музыке и о музыкальном образовании, которое существует в Великобритании. Профессор сделала сравнительный анализ музыкального образования в Англии и в России. И подробно остановилась на лучших из всех музыкальных классов, которые есть в британских школах и в университетах.
Кстати, в книгу, которая издаётся в настоящий момент в Лондоне, в январе будущего года, по словам Разии Султановой, включат и статью ведущего учёного-музыковеда Адыгеи Аллы Соколовой. Профессор приоткрыла секрет, сказав, что статья эта будет посвящена лезгинке.
Профессор рассказывала и о том, какие особенности обучения музыке существуют в Англии. Она, кроме этого, представила одно из направлений своей деятельности в качестве учёного.
Источник: http://kuban.info/kultura/7132-muzyku-adygov-nachnut-izuchat-dazhe-v-kembridzhe.html
Вопрос на сегодня:
А вы занимаетесь в тренажерном зале? А раньше занимались?
А теперь очередь подборочки. Сегодня окунемся в историю тренажеров
Взгляните на эту женщину, она так и пышет энтузиазмом! Это иллюстрация из «библии» упражнений Густава Цандера «Медико-механическая гимнастика», опубликованной в 1892 году. И хотя казалось, что увлечение тренажёрными залами набрало силу в 1980-х годах, вместе с роликами Джейн Фонды и Ричарада Симмонса, однако похоже, что всё началось гораздо раньше.
Первые в истории спортзалы появились в древней Персии более 3000 лет назад, и носили название «зорхана», что означает «дом силы». По сути дела, это было что-то вроде стадионов для занятий спортом. Были тренажёрные залы и у древних римлян, их располагали рядом с купальней и украшали мозаикой. Однако первый гимнастический зал в помещении появился в 1850-х годах в Германии. Его построил энтузиаст для детей-школьников, дабы способствовать исцелению болезней.
Затем появился шведский врач доктор Густав Цандер, один из основоположников физических упражнений, внедрявший лечение терапевтическими движениями. Он начал разработку спортивных аппаратов в медицинской школе и вскоре при поддержке государства основал в Стокгольме учреждение под названием Терапевтический институт Цандера.
Первый «современный» спортзал:
В институте, оснащённом его машинами, поправляли своё здоровье при помощи физических упражнений представители богатой элиты, не слишком-то знакомые с физическим трудом.
Женский час в гимнастическом зале
Цандер называл это «механотерапией» и даже получил золотую медаль за свои машины на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, пробудив в Соединённых Штатах ажиотаж и немалый спрос на хитроумные приспособления для упражнений. Ко времени выхода его книги в 1892 году, институты Цандера распространились уже по всему миру. Практически он оказался первым основателем сети фитнес-центров.
Однако давайте поговорим о спортивной форме викторианцев, точнее об отсутствии таковой. Они выполняли упражнения в полном облачении — от пышных юбок и корсетов до застёгнутых по горло блузок и крепких ботинок. Можете себе представить занятия спортом в шерстяном пиджаке?!
Имеющиеся изображения спортивной одежды викторианской эпохи говорят о том, что она ничем не отличалась от обычных повседневных нарядов. Разве что иногда была украшена «спортивными» полосками.
Вообще-то, на первый взгляд эти механизмы напоминают машины для пыток, но стремление викторианцев всё механизировать не может не вызывать умиления.
Надо сказать, что современные тренажёры выглядят обыденно и скучно по сравнению с этими хитроумными приспособлениями.
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и суперских выходных!
Занимаюсь в "Спарте"! Хотелось бы чаще чем 2 раза в неделю, а то и реже бывает!
Название: - "УПЛОТНЁННОЕ ЖИЛЬЁ"!
ВСЕМ ОТЛИЧНО ОТДОХНУТЬ!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
С демократией вас, господа!
Раньше ходила в тренажёр, потом купила домой беговую дорожку и она стоит у меня...пылится
Я конечно всё понимаю, дореволюционные тренажёры и всё такое
Подпись: Новая примета: Аисты на крыше - к получению бесплатной земли многодетным
Отличных выходных!!!
Собаку в мэры - оригинально. А что, были уже прецеденты, коты, собаки и даже козел! Причем жителей вполне устраивали, поскольку занимали посты по 13-15 лет.
Я когда-то занималась плотно с мужем, но не в тренажёрке, а в клубе моржей, там была штанга, гантели и скамья для пресса, без фанатизма. В то время у меня была лучшая в моей жизни фигура, потому как мы еще и моржевались. Потом периодами я занималась на беговой дорожке, аквааэробикой и гуляла по утрам быстрым шагом. Все это благотворно действует на здоровье, поэтому надо брать себя за шиворот, отвешивать волшебного пенделя и вперед!
Подпись: ООО"Доставка спиногрызов" ждет заказов.
Всех с пятницей!
В тренажерный зал не хожу, а надо бы.
К картинке:
Эх, страна моя родная, край загадок и чудес.
Где еще такое счастье, где еще такой прогресс!
Под одной огромной крышей и просторней и светлей,
Ни к чему нам дом отдельный, вместе жить нам веселей.
Это коммунальная, коммунальная квартира,
Это коммунальная, коммунальная страна.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Название: - "За вылеты предаем!"
Тренажеры отпад.Человеческому умению нет предела.Посмотрела и подумала.На кой им тренажеры?(хотя и тренажерами,то эти приспособления вряд ли можно назвать,это машины для работы над мышцами и телом)))))В костюмах,платьях....Но по фото видно,что спектр использования треномашин(о как я их обозвала) велик.Сейчас в зал не хожу.Когда-то года несколько лет назад,не то чтобы ходила,а постоянно занималась сама и вела секцию бодишейпинга для женщин.Мне это занятие очень нравилось:очень стимулировало и организовывало,ну а пользу вообще приносило великую
Собака-мэр...Это идиотизм...Вот это законодательство.Представляю себе..."Мэром может стать гражданин России, который достиг 30 лет, а так же любое животное достигшее половозрелого возраста.Пол, образование и навыки значения не имеют. Порядок избрания мэра и круг его полномочий могут быть различными.От поедания "Вискаса" ,"Чаппи" и других кормов,до представления города на различных мероприятиях как городских,областных,так и федерального уровней"
К картинке..Посмотрела на соседскую крышу и обомлела… Ба! У них дома мал мала меньше, а сосед снова у роддома пугало поставил.Видно бесплатно получить "Газель" хочет
Всем хороших выходных,проведенных с пользой для себя любимого!!!!
Поздравляю тот народ и те страны, где есть демократия, с праздником!
Был в Корсакове фитнес зал, ходил туда. Но депутат Дорошенко поднял аренду зала до 400000 рублей и фитнес зала не стало. За то появился магазин "Столичный", продукты, алкоголь, сигареты, другого депутата Г. Карлова. Вот как у нас депутаты радеют за спорт и здоровье своих граждан. Теперь хожу на стадион, там занимаюсь.
Надпись к картинке :
"Ваня понял буквально, увеличение рождаемости населения! "
к фото"Счастливчик..."
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Не ходила в тренажерный зал и не планирую. У меня был абонемент лет 13 назад, но я по нему ходила месяц...мыться, когда у нас отключали горячую воду и тогда ещё не было водонагревателя
Всех с праздничками сегодняшними и предстоящими в выходные!
В тренажёрку не ходок. Мне мой жир дороже всяких фитнессов)))
На подборке прикольные агрегаты) Сразу видно, что матушка Россея далека от них была в то время)
Всем отличного настроения!
А-у! Где вы?
Как ваше здоровье?