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Утро с АСТВ
ИсторическиТренажерное доброутреннее с конкурсом)

ИсторическиТренажерное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром! С пятничкой!

Сегодня Международный день демократии

Еще День Mini MBA

И День секретаря в России

В субботу, 16 сентября

Международный день охраны озонового слоя

И Международный День сока

А в воскресенье, 17 сентября День работников леса

 

А теперь новости

Овчарка баллотируется в мэры канадского города

В канадском городе Сент-Джонс, провинция Нью-Браунсуик, скоро выборы мэры. Одним из кандидатов на этот пост стала местная знаменитость – овчарка по кличке Финн. Обаятельный пес известен съемками в фильме Maudie и сериале Republic of Doyle. В Сети появился предвыборный ролик четвероногого кандидата, сообщает UPI.

Хозяин и тренер пятилетней овчарки Гленн Редмонд заявил, что его питомца волнуют проблемы безопасности на дорогах.

"Дорожные выбоины, снежные завалы – эти трудности очень близки Финну, так как обожает гулять", — заявил канадец.

Судя по ролику, у Финна уже есть сторонники и даже предвыборная программа, однако о том, будет ли пес официально допущен к участию в политической гонке, авторы видео умалчивают.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2931527&cid=520

Музыку адыгов начнут изучать даже в Кембридже

Студенты Института искусств при АГУ имели возможность послушать известного музыковеда, профессора Кембриджского университета Разию Султанову. Преподает она в этом знаменитом на весь мир учебном заведении Великобритании с 2008 года, являясь одновременно руководителем исследовательской группы, которая занимается изучением тюркской музыки, включая музыку её родины — Узбекистана. А в Адыгее профессор находится по приглашению своих коллег, причём не только с образовательной целью.

Визит профессора университета Кембриджа начался с посещения детской школы искусств имени Тлецерука. Там у неё состоялась встреча с преподавателями школы и с педагогами колледжа искусств имени Тхабисимова. Разия Султанова выступила перед ними с лекцией о музыке и о музыкальном образовании, которое существует в Великобритании. Профессор сделала сравнительный анализ музыкального образования в Англии и в России. И подробно остановилась на лучших из всех музыкальных классов, которые есть в британских школах и в университетах.

Кстати, в книгу, которая издаётся в настоящий момент в Лондоне, в январе будущего года, по словам Разии Султановой, включат и статью ведущего учёного-музыковеда Адыгеи Аллы Соколовой. Профессор приоткрыла секрет, сказав, что статья эта будет посвящена лезгинке.

Профессор рассказывала и о том, какие особенности обучения музыке существуют в Англии. Она, кроме этого, представила одно из направлений своей деятельности в качестве учёного. 

Источник: http://kuban.info/kultura/7132-muzyku-adygov-nachnut-izuchat-dazhe-v-kembridzhe.html

 

Вопрос на сегодня:

А вы занимаетесь в тренажерном зале? А раньше занимались?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня окунемся в историю тренажеров

Тренажёры викторианской эпохи

Взгляните на эту женщину, она так и пышет энтузиазмом! Это иллюстрация из «библии» упражнений Густава Цандера «Медико-механическая гимнастика», опубликованной в 1892 году. И хотя казалось, что увлечение тренажёрными залами набрало силу в 1980-х годах, вместе с роликами Джейн Фонды и Ричарада Симмонса, однако похоже, что всё началось гораздо раньше.

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Первые в истории спортзалы появились в древней Персии более 3000 лет назад, и носили название «зорхана», что означает «дом силы». По сути дела, это было что-то вроде стадионов для занятий спортом. Были тренажёрные залы и у древних римлян, их располагали рядом с купальней и украшали мозаикой. Однако первый гимнастический зал в помещении появился в 1850-х годах в Германии. Его построил энтузиаст для детей-школьников, дабы способствовать исцелению болезней.

Тренажёры викторианской эпохи

Затем появился шведский врач доктор Густав Цандер, один из основоположников физических упражнений, внедрявший лечение терапевтическими движениями. Он начал разработку спортивных аппаратов в медицинской школе и вскоре при поддержке государства основал в Стокгольме учреждение под названием Терапевтический институт Цандера.

Первый «современный» спортзал:

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи
В институте, оснащённом его машинами, поправляли своё здоровье при помощи физических упражнений представители богатой элиты, не слишком-то знакомые с физическим трудом.
Тренажёры викторианской эпохи
Женский час в гимнастическом зале

Цандер называл это «механотерапией» и даже получил золотую медаль за свои машины на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, пробудив в Соединённых Штатах ажиотаж и немалый спрос на хитроумные приспособления для упражнений. Ко времени выхода его книги в 1892 году, институты Цандера распространились уже по всему миру. Практически он оказался первым основателем сети фитнес-центров.
Тренажёры викторианской эпохи
Однако давайте поговорим о спортивной форме викторианцев, точнее об отсутствии таковой. Они выполняли упражнения в полном облачении — от пышных юбок и корсетов до застёгнутых по горло блузок и крепких ботинок. Можете себе представить занятия спортом в шерстяном пиджаке?!
Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи
Имеющиеся изображения спортивной одежды викторианской эпохи говорят о том, что она ничем не отличалась от обычных повседневных нарядов. Разве что иногда была украшена «спортивными» полосками.
Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи
Вообще-то, на первый взгляд эти механизмы напоминают машины для пыток, но стремление викторианцев всё механизировать не может не вызывать умиления.
Тренажёры викторианской эпохи

Тренажёры викторианской эпохи
Надо сказать, что современные тренажёры выглядят обыденно и скучно по сравнению с этими хитроумными приспособлениями.

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и суперских выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, 15 сентября, в 06:59 +14
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано 15 сентября, в 07:24
Доброе утро!
Занимаюсь в "Спарте"! Хотелось бы чаще чем 2 раза в неделю, а то и реже бывает!
Название: - "УПЛОТНЁННОЕ ЖИЛЬЁ"!
ВСЕМ ОТЛИЧНО ОТДОХНУТЬ!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:23
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+5
Рыжова Светлана
Написано 15 сентября, в 18:11
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!
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+1
Online
Diego Online
Написано 15 сентября, в 07:33 Отредактированно 15 сентября, в 07:35
Доброй пятницы
никогда не ходил в тренажорку, надо просто заниматься каким нибудь видом спорта и все будет гуд
как показывает жизненая практика большенство качков дохли и бойцы одного удара
уж извините, для меня достаточно пресса и отжимания
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:23
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+5
Online
Diego Online
Написано 15 сентября, в 12:27
Татьяна Сергеева, спасибо
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+1
Наталья Владимировна
Написано 15 сентября, в 07:49
Всех с пятницей!
С демократией вас, господа!

Раньше ходила в тренажёр, потом купила домой беговую дорожку и она стоит у меня...пылится

Я конечно всё понимаю, дореволюционные тренажёры и всё такое
но в пиджаках и сапогах на них
не понимаю

Подпись: Новая примета: Аисты на крыше - к получению бесплатной земли многодетным

Отличных выходных!!!
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+11
Рыжова Светлана
Написано 15 сентября, в 08:10
Наталья Владимировна, каждый тренажёр, со временем, превращается в вешалку! ;-)))
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано 15 сентября, в 08:42
Наталья Владимировна, а я тоже хочу дорожку
но соседи снизу меня не поймут
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+8
ZLOI275
Написано 15 сентября, в 08:55
НюНик_просто_Анна, А че соседи
просто немного дороже выйдет. Соседям снизу каски и беруши
А с аистами так ваще жизненно
ДВ гектар в реализации
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+4
Еще 9 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано 15 сентября, в 08:51
Доброе всем солнечное пятничное утро!
Всех-всех с их праздниками!!!
Собаку в мэры - оригинально. А что, были уже прецеденты, коты, собаки и даже козел! Причем жителей вполне устраивали, поскольку занимали посты по 13-15 лет.
Я когда-то занималась плотно с мужем, но не в тренажёрке, а в клубе моржей, там была штанга, гантели и скамья для пресса, без фанатизма. В то время у меня была лучшая в моей жизни фигура, потому как мы еще и моржевались. Потом периодами я занималась на беговой дорожке, аквааэробикой и гуляла по утрам быстрым шагом. Все это благотворно действует на здоровье, поэтому надо брать себя за шиворот, отвешивать волшебного пенделя и вперед!

Подпись: ООО"Доставка спиногрызов" ждет заказов.
Всех с пятницей!
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:27
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:29
НюНик_просто_Анна, с победой пятницы!
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+4
Еще 2 комментария
Василиса_Я ^.^
Написано 15 сентября, в 09:37
Доброе утро и с пятницей вас!
В тренажерный зал не хожу, а надо бы.
К картинке:


Эх, страна моя родная, край загадок и чудес.
Где еще такое счастье, где еще такой прогресс!
Под одной огромной крышей и просторней и светлей,
Ни к чему нам дом отдельный, вместе жить нам веселей.

Это коммунальная, коммунальная квартира,
Это коммунальная, коммунальная страна.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+15
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:28
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано 15 сентября, в 13:33
Татьяна Сергеева, спасибо большое
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+3
Рыжова Светлана
Написано 15 сентября, в 18:14
Василиса_Я ^.^, ЛЮБЛЮ ЭТУ КАРТИНКУ!
Ответить
+2
Karu
Написано 15 сентября, в 09:52
Доброе утро :)
Название: - "За вылеты предаем!"
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:28
Karu,
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:30
Karu, с победой недели! Как забрать приз, расскажу, если позвоните мне в понедельник 44-66-98
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:30
Karu, танцы ниже)
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+5
Еще 2 комментария
Ogonek
Написано 15 сентября, в 10:11 Отредактированно 15 сентября, в 10:13
Доброе утро!!!Ура!!!!С пятницей вас ,ребята.Кстати и нас тоже
.
Тренажеры отпад.Человеческому умению нет предела.Посмотрела и подумала.На кой им тренажеры?(хотя и тренажерами,то эти приспособления вряд ли можно назвать,это машины для работы над мышцами и телом)))))В костюмах,платьях....Но по фото видно,что спектр использования треномашин(о как я их обозвала) велик.Сейчас в зал не хожу.Когда-то года несколько лет назад,не то чтобы ходила,а постоянно занималась сама и вела секцию бодишейпинга для женщин.Мне это занятие очень нравилось:очень стимулировало и организовывало,ну а пользу вообще приносило великую
.
Собака-мэр...Это идиотизм...Вот это законодательство.Представляю себе..."Мэром может стать гражданин России, который достиг 30 лет, а так же любое животное достигшее половозрелого возраста.Пол, образование и навыки значения не имеют. Порядок избрания мэра и круг его полномочий могут быть различными.От поедания "Вискаса" ,"Чаппи" и других кормов,до представления города на различных мероприятиях как городских,областных,так и федерального уровней"

К картинке..Посмотрела на соседскую крышу и обомлела… Ба! У них дома мал мала меньше, а сосед снова у роддома пугало поставил.Видно бесплатно получить "Газель" хочет


Всем хороших выходных,проведенных с пользой для себя любимого!!!!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:29
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+7
Хронос
Написано 15 сентября, в 10:39
Всем доброго утра!
Поздравляю тот народ и те страны, где есть демократия, с праздником!
Был в Корсакове фитнес зал, ходил туда. Но депутат Дорошенко поднял аренду зала до 400000 рублей и фитнес зала не стало. За то появился магазин "Столичный", продукты, алкоголь, сигареты, другого депутата Г. Карлова. Вот как у нас депутаты радеют за спорт и здоровье своих граждан. Теперь хожу на стадион, там занимаюсь.
Надпись к картинке :
"Ваня понял буквально, увеличение рождаемости населения! "
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:28
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+8
Хронос
Написано 15 сентября, в 17:09
Татьяна Сергеева, Спасибо Татьяна!))
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+1
Рыжова Светлана
Написано 15 сентября, в 18:16
Хронос, "Эта коммунальная квартира"!!
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+2
фeрм
Написано 15 сентября, в 11:09
вот бы нам такого мэра. тем более, судя по тексту, он будет вести борьбу с плохими дорогами. Во заживем-то... бгг
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:29
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+5
mitja
Написано 15 сентября, в 11:26
Здрямки всем.Подборка сексуальная....браво.я не маньяк,но славно....позы такие славные,прошлый век....но классно.
к фото"Счастливчик..."











з
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 15 сентября, в 12:30
Ответить
+7
Катерина90
Написано 15 сентября, в 14:13
Всем привет!) На трени ходила периодически в евро-фит, сейчас что-то подзабросила это дело, бегаем с ребенком по ее тренировкам, пока не до своих тренировок. Название к картинке: "Переселенцы" Всем хорошего дня!)
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:22
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+4
LyiraTula
Написано 15 сентября, в 16:50
Всем доброго, Сахалин!
Не ходила в тренажерный зал и не планирую. У меня был абонемент лет 13 назад, но я по нему ходила месяц...мыться, когда у нас отключали горячую воду и тогда ещё не было водонагревателя
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано 15 сентября, в 17:39
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+5
Рыжова Светлана
Написано 15 сентября, в 18:17
LyiraTula, ЛЮБЛЮ КАЛАНЕТИКУ С Ингой Дубоделовой! 40 минут! Спокойненько! Растяжечка! Зато эффект!!!
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+2
LyiraTula
Написано 15 сентября, в 21:55
Балтийская Килька, дааа, ну я ж правду...)))
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+2
Еще 3 комментария
Online
Балтийская Килька Online
Написано 15 сентября, в 19:30
Всем наидобрейшей распрекрасной пятницы!

Всех с праздничками сегодняшними и предстоящими в выходные!


В тренажёрку не ходок. Мне мой жир дороже всяких фитнессов)))

На подборке прикольные агрегаты) Сразу видно, что матушка Россея далека от них была в то время)

Всем отличного настроения!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:24
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+4
MARBLE
Написано 15 сентября, в 20:16
Уже давно 20 часов вечера, а результатов дня и недели до сих пор нет....
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−1
Рыжова Светлана
Написано 15 сентября, в 22:10
MARBLE, АГА... я тоже жду ;-/
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+2
MARBLE
Написано 16 сентября, в 09:14
Татьяна Михайловна, уже не сплю.
А-у! Где вы?
Как ваше здоровье?
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−1
Рыжова Светлана
Написано 16 сентября, в 09:21
MARBLE, думаю, заработалась! Она ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИТ!
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:25
MARBLE, я вчера в лес на поиски пропавшего ходила. Простите, щас исправлюсь)
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:25
Рыжова Светлана, спасибо, солнышко
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+3
Еще 3 комментария
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:28
Победитель дня сегодня НюНик_просто_Анна, а победитель недели - Karu! Поздравляем! Танцуют все!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 16 сентября, в 09:34
Татьяна Сергеева, ух тыыы ж, спасибо!!! Унца-унца-унц!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 16 сентября, в 09:37
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+3
VLадимир
Написано 16 сентября, в 09:43 Отредактированно 16 сентября, в 09:43
Татьяна Сергеева, а почему не я?
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+2
Еще 3 комментария
НюНик_просто_Анна
Написано 16 сентября, в 09:45
И Karu поздравляю с победой недели!
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+4
VLадимир
Написано 16 сентября, в 09:46
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 16 сентября, в 09:54
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+3
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