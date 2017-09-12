ИсторическиТренажерное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром! С пятничкой!

Сегодня Международный день демократии

Еще День Mini MBA

И День секретаря в России

В субботу, 16 сентября

Международный день охраны озонового слоя

И Международный День сока

А в воскресенье, 17 сентября День работников леса

А теперь новости

Овчарка баллотируется в мэры канадского города

В канадском городе Сент-Джонс, провинция Нью-Браунсуик, скоро выборы мэры. Одним из кандидатов на этот пост стала местная знаменитость – овчарка по кличке Финн. Обаятельный пес известен съемками в фильме Maudie и сериале Republic of Doyle. В Сети появился предвыборный ролик четвероногого кандидата, сообщает UPI.

Хозяин и тренер пятилетней овчарки Гленн Редмонд заявил, что его питомца волнуют проблемы безопасности на дорогах.

"Дорожные выбоины, снежные завалы – эти трудности очень близки Финну, так как обожает гулять", — заявил канадец.

Судя по ролику, у Финна уже есть сторонники и даже предвыборная программа, однако о том, будет ли пес официально допущен к участию в политической гонке, авторы видео умалчивают.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2931527&cid=520

Музыку адыгов начнут изучать даже в Кембридже

Студенты Института искусств при АГУ имели возможность послушать известного музыковеда, профессора Кембриджского университета Разию Султанову. Преподает она в этом знаменитом на весь мир учебном заведении Великобритании с 2008 года, являясь одновременно руководителем исследовательской группы, которая занимается изучением тюркской музыки, включая музыку её родины — Узбекистана. А в Адыгее профессор находится по приглашению своих коллег, причём не только с образовательной целью.



Визит профессора университета Кембриджа начался с посещения детской школы искусств имени Тлецерука. Там у неё состоялась встреча с преподавателями школы и с педагогами колледжа искусств имени Тхабисимова. Разия Султанова выступила перед ними с лекцией о музыке и о музыкальном образовании, которое существует в Великобритании. Профессор сделала сравнительный анализ музыкального образования в Англии и в России. И подробно остановилась на лучших из всех музыкальных классов, которые есть в британских школах и в университетах.



Кстати, в книгу, которая издаётся в настоящий момент в Лондоне, в январе будущего года, по словам Разии Султановой, включат и статью ведущего учёного-музыковеда Адыгеи Аллы Соколовой. Профессор приоткрыла секрет, сказав, что статья эта будет посвящена лезгинке.



Профессор рассказывала и о том, какие особенности обучения музыке существуют в Англии. Она, кроме этого, представила одно из направлений своей деятельности в качестве учёного.

Источник: http://kuban.info/kultura/7132-muzyku-adygov-nachnut-izuchat-dazhe-v-kembridzhe.html

Вопрос на сегодня:

А вы занимаетесь в тренажерном зале? А раньше занимались?

А теперь очередь подборочки. Сегодня окунемся в историю тренажеров

Взгляните на эту женщину, она так и пышет энтузиазмом! Это иллюстрация из «библии» упражнений Густава Цандера «Медико-механическая гимнастика», опубликованной в 1892 году. И хотя казалось, что увлечение тренажёрными залами набрало силу в 1980-х годах, вместе с роликами Джейн Фонды и Ричарада Симмонса, однако похоже, что всё началось гораздо раньше.

Первые в истории спортзалы появились в древней Персии более 3000 лет назад, и носили название «зорхана», что означает «дом силы». По сути дела, это было что-то вроде стадионов для занятий спортом. Были тренажёрные залы и у древних римлян, их располагали рядом с купальней и украшали мозаикой. Однако первый гимнастический зал в помещении появился в 1850-х годах в Германии. Его построил энтузиаст для детей-школьников, дабы способствовать исцелению болезней.

Затем появился шведский врач доктор Густав Цандер, один из основоположников физических упражнений, внедрявший лечение терапевтическими движениями. Он начал разработку спортивных аппаратов в медицинской школе и вскоре при поддержке государства основал в Стокгольме учреждение под названием Терапевтический институт Цандера.

Первый «современный» спортзал:



В институте, оснащённом его машинами, поправляли своё здоровье при помощи физических упражнений представители богатой элиты, не слишком-то знакомые с физическим трудом.



Женский час в гимнастическом зале

Цандер называл это «механотерапией» и даже получил золотую медаль за свои машины на Всемирной выставке 1876 года в Филадельфии, пробудив в Соединённых Штатах ажиотаж и немалый спрос на хитроумные приспособления для упражнений. Ко времени выхода его книги в 1892 году, институты Цандера распространились уже по всему миру. Практически он оказался первым основателем сети фитнес-центров.



Однако давайте поговорим о спортивной форме викторианцев, точнее об отсутствии таковой. Они выполняли упражнения в полном облачении — от пышных юбок и корсетов до застёгнутых по горло блузок и крепких ботинок. Можете себе представить занятия спортом в шерстяном пиджаке?!





Имеющиеся изображения спортивной одежды викторианской эпохи говорят о том, что она ничем не отличалась от обычных повседневных нарядов. Разве что иногда была украшена «спортивными» полосками.





Вообще-то, на первый взгляд эти механизмы напоминают машины для пыток, но стремление викторианцев всё механизировать не может не вызывать умиления.





Надо сказать, что современные тренажёры выглядят обыденно и скучно по сравнению с этими хитроумными приспособлениями.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и суперских выходных!