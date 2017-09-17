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Утро с АСТВ
ЖивотноДревнеПоразительное доброутреннее с конкурсом)

ЖивотноДревнеПоразительное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро.

Сегодня День оружейника в России

А еще День рождения "смайлика".

 

А теперь новости

Ученые выяснили, почему у большинства кошек скверный характер

Исследователи из Хельсинского университета (Финляндия) выяснили, что раннее отлучение кошек от матери впоследствии может негативно повлиять на поведение животных. Последние, как правило, отличаются повышенной агрессией, беспокойством, склонностью к однотипным действиям, а иногда и устойчивой застенчивостью, передает Nature.

Выводы ученых основываются на данных о состоянии здоровья и особенностях поведения шести тысяч кошек 40 разных пород. Животные, которых отняли у матери после восьми недель грудного вскармливания, чаще проявляли агрессию и стереотипное поведение, чем те, у кого этот период длился 12-14 недель.

- Мы обнаружили, что повышенная агрессия коррелирует с повышенным уровнем стереотипного поведения. Такие проявления, вероятно, связаны с изменениями в нейромедиаторах базальных ганглиев (биологически активных химических веществах в структурах мозга - Прим. "РГ"), - говорит профессор Ханнес Лохи.

Исследователи отметили, что среди шести тысяч кошек у 80% проявлялись (хоть и умеренно) признаки скверного характера. Еще 25% животных демонстрировали чересчур агрессивное поведение. Ученые не ожидали, что оба показателя будут настолько высокими.

Ученые пояснили, что влияние возраста отлучения от груди на дальнейшее поведение у кошек изучалось впервые. До этого подобные эксперименты проводили среди обезьян и грызунов. Все они также демонстрировали более агрессивное поведение в случае, если были слишком рано отлучены от матери.

Источник: https://rg.ru/2017/09/17/cats-character.html

 

Вопрос на сегодня:

Какую книгу вы сейчас читаете? Или какую читали последней?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это вымершие виды, которые поражают

Особенности климата в различные геологические эпохи способствовали бурному развитию той или растительности и появлению определенных видов животных. Так, условия юрского периода как нельзя лучше подошли для жизни динозавров. Они расселились по всей суше и в водной среде на всех континентах планеты. Доминировали динозавры в мезозойскую эру, а благодаря многочисленным фильмам приобрели широчайшую известность.

Но помимо них история эволюции знает и другие виды, которые со временем также исчезли. Многие из них имели гигантские размеры, поражающие воображение. Мы разыскали 10 самых невероятных вымерших видов, живших когда-то на Земле, которые напоминают, скорее, чудовищ из самых жутких ночных кошмаров.

Вымершие виды, которые поражают

Мегатерий

Вымерший род гигантских ленивцев жил в плиоцене и плейстоцене на территории Южной и частично Северной Америки от 2 млн. до 8000 лет назад. Вес животного мог достигать до 4 тонн. В высоту они почти вдвое были больше слона, а длина их составляла почти 6 метров. Передвигались они в основном на задних лапах. Строение их зубов говорит о том, что они были травоядными, однако у некоторых ученых есть основания полагать, что ленивцы не пренебрегали падалью и крупными животными.

Вымершие виды, которые поражают

Гигантопитеки

Это род человекообразных обезьян, который существовал в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене. Их останки были найдены на территории современных Индии, Китая и Вьетнама. Предположительно, их рост составлял от 3 до 4 метров и весили они до 550 кг. Основу их рациона составлял бамбук.

Вымершие виды, которые поражают

Дунклеостей

Род панцирных рыб отряда артродир класса плакодерм жил 415—360 млн. лет назад, в девонском периоде. Это были крупнейшие морские хищники своей эпохи. Ученым так и не удалось определить точные размеры рыбы. Предположительно, их голова превышала один метр, а длина всего тела составляла не менее 6 метров и могла достигать 20 метров. Зубы рыбе заменяли мощные костные пластины, развивавшие давление в 55 МПа, что сопоставимо с укусом крокодила.

Вымершие виды, которые поражают

Фороракосовые

С палеоцена до плиоцена 62—2 млн. лет назад одним из обитателей Южной Америки было семейство хищных нелетающих птиц отряда журавлеобразных. Высота птиц составляла минимум 1 метр, максимум — 3. Птицы имели мощный клюв и вели хищный образ жизни. Питались они в основном мясом убитых ими животных и падалью.

Вымершие виды, которые поражают

Мегалания

Крупнейшая из всех известных науке наземных ящериц обитала на Земле в плейстоценовую эпоху, начиная с 1,6 млн назад и заканчивая примерно 40 000 лет назад. Вид был распространен на территории Австралии. Длина ящера составляла от 4,5 до 9 м, а вес достигал от 331 до 2200 кг. Ящерицы селились в разреженных лесах и травянистых саваннах и питались млекопитающими.

Вымершие виды, которые поражают

Орел Хааста

Это самая крупная птица исторической эпохи. Весила она 10, а то и все 14 кг. Более крупными были самки. Размах их крыльев достигал до 2,6 метров. Основной средой обитания орла являлся Южный остров в Новой Зеландии. Питались они преимущественно птицами моа, а также другими крупными видами нелетающих птиц.

Вымершие виды, которые поражают

Короткомордый медведь

Гигантский вид из семейства медвежьих населял планету в конце плейстоцена, около 44 000 и 12 500 лет назад. Обитало животное в Северной Америке. Судя по останкам, высота медведя в холке составляла до 1,8 метров, а вес около 600 кг, крупные же особи могли достигать 1100 кг. Медведь охотился на крупных животных вроде бизонов, лошадей и оленей.

Вымершие виды, которые поражают

Дейнозух

Около 80-73 млн. лет назад самым опасным обитателем отдельных водоемов был «ужасный крокодил» — вымерший род аллигаторовых. Он был доминирующим сверххищником в прибрежных районах восточной части Северной Америки. Более 14-15 метров в длину, весом свыше 12 тонн — по своим габаритам дейнозух в несколько раз превосходил современного крокодила. Таких размеров и крепких зубов ему было вполне достаточно, чтобы убить большого динозавра и гигантскую морскую черепаху.

Вымершие виды, которые поражают

Титанобоа

Близкий родственник удава, обитавший в районе Колумбии 58-60 млн. лет назад, весил более тонны и достигал 13 метров в длину. Жертву змея убивала своим телом, обвиваясь вокруг нее и затягивая плотно кольца.

Вымершие виды, которые поражают

Мегалодон

Даже 28 млн. лет назад, во времена позднего олигоцена до плейстоцена, одним из самых опасных хищников на планете была акула. Ее размеры составляли до 16 метров в длину, а весила она 47 тонн. Предполагается, что сила укуса достигала около 10,8 тонн. В отличие от других видов, мегалодон был распространен повсеместно. Основу его рациона составляли крупные рыбы и китообразные.

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке

Хорошего дня!

Автор: Татьяна Сергеева, 19 сентября, в 06:34 +15
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Комментарии
Василиса_Я ^.^
Написано 19 сентября, в 06:57
Доброе утро!
Последний раз я не читала, а слушала аудио версию "Зулейха открывает глаза " эту книгу мне посоветовала Ягодка. Отличная книга, рекомендую.
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+15
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 08:53
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано 19 сентября, в 09:09
Татьяна Сергеева, спасибо большое
взаимно
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+5
Рыжова Светлана
Написано 19 сентября, в 07:43
Доброе утро!
Читаю - " Откровения Ангелов хранителей"' автор Панова! Их целая серия! 10-12!
Название: - "Ноутбук, зарядка, кошки! - Собираюсь я в дорожку!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 08:53
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+7
Рыжова Светлана
Написано 19 сентября, в 13:43
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+1
LyiraTula
Написано 19 сентября, в 07:45
Доброе утро, Сахалин!
Последней читала " Ложится игла на старые ступени...", это был подарок подруги к 8 марта...шикарная книга, я её порекомендовала компаньону мужа, тот прочитал взахлеб и тоже в восторге. Сейчас под ласковым ялтинским солнцем ее запоем читает моя компаньонша, и на мой деловой звонок ей сегодня ответила нервно: В.М., умоляю, не отвлекай, мне осталось 50 страниц)))
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 08:54
LyiraTula, класс)
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 08:04
Доброе утро всем-всем, а тулякам доброй ночи
!
Сейчас перечитываю Алексея Пехова и в который раз поражаюсь, какое разнообразие миров и социальных отношений таится в воображении этого автора.
Мне кажется, неправы эти финские ученые, любое животное меняет характер при ласке и искренней любви. Даже несчастная покойная кошь моего мужа, в бытность его одиноким получавшая нескончаемый стресс от его друзей и потому имевшая прескверный характер, постепенно под моим влиянием стала спокойной и ласковой, вместо злобной и бешеной.
Подпись: ты ж сказал, что тебе в командировку нужно побольше теплых вещей...
Всем хорошего дня!
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+14
LyiraTula
Написано 19 сентября, в 08:23
НюНик_просто_Анна, спасибки!!!
Жую шоколадку и варю яблочное варенье
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 08:54
Ответить
+7
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 09:18
Татьяна Сергеева, и тебе удачи, любимка
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+5
Еще 2 комментария
Karu
Написано 19 сентября, в 08:41
Доброе утро!
Название: - "Мы готовы - поехали!" :)
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 08:55
Karu,
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+8
Karu
Написано 19 сентября, в 08:42
а нам погода не страшна, раскрываться нам пора :)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 08:55
Karu, класс!
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+7
ILYA301968
Написано 19 сентября, в 09:11
Доброутренне, Всем Сахалинцам!
"Разорванный остров"(про остров "Сахалин") Вячеслав Каликинский.
Последнее, что в данный момент читаю "Психология за 15 минут" Энн Руни.
В двух словах вводный курс в психологию, очень много интересных моментов, в которых узнаю знакомые ситуации из жизни.
Комментарий к фотографии:
"Четыре Котэ из ларца, одинаковых с лица!!!"
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 09:23
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+8
Рыжова Светлана
Написано 19 сентября, в 14:14
ILYA301968, моя самая любимая книга -
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+3
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ateriya Online
Написано 19 сентября, в 09:25
дня всем доброго. вот даже не знаю с днем оружия поздравлять или нет. ведь оружие это всегда смерть. но ради мира. Смотрела как то репортаж про Калашникова. Поразилась. Человек уже в возрасте, а автомат взял прям даже рука не дрогнула. просто в руку прям лег. Обалдеть. Читаю сейчас книгу с Алхатинскими сказками. Там всякие поучительные притчи. Муж сказал что это какая то средневековая и дикая книга. такое читать нельзя уже. к картинке скажу так, спинерокоте-есть, антистресскоте-есть, будильниккоте-есть, грелкакоте-есть, ну все в дорогу собран! всем отличного денечка!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 12:38
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+5
Online
ateriya Online
Написано 19 сентября, в 12:41
Татьяна Сергеева, спасибо. пойду скоро сливы собирать. у меня вчера экспресс доставка была. с дерева все сливы посбивало. зато отпал вопрос как их собрать. весело.
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 12:45
ateriya, сладкие?
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+4
Еще 1 комментарий
Malinka17
Написано 19 сентября, в 09:53
Всем доброе утро)))
Ух какие монстрики
. Помнится, пока наследник рос-увлекался ими. Так что нашей настольной книгой была энциклопедия динозавров и смотрела вся семья мультики про динозавриков и видео-кассеты с фильмами "Прогулки с динозаврами"))))
Только перечитала "Лавр" Водолазкина. Не могу посоветовать всем, так как на любителя произведение. Но для общего развития можно познакомиться с данным произведением.
К картинке: собираешься в дорожку? Не забудь с собой взять кошку.
Всем доброго успешного дня. Берегите себя и родных!))
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 12:39
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 16:59
Malinka17, с победой дня! Танцы ниже)
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+5
Malinka17
Написано 19 сентября, в 17:04
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+5
Еще 26 комментариев
фeрм
Написано 19 сентября, в 10:16
я теперь знаю как буду посылать некоторых: Мегалодон или Дейнозух. особенно понравилось Мегалодон... не знаю почему
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 12:39
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 12:40
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+6
sasch
Написано 19 сентября, в 12:51 Отредактированно 19 сентября, в 12:51
Читаю Круза. Третью книгу подряд. Интелигентным читателям с иЗящными вкусами такое не понравится.
Так что рекомендовать не буду

Хотя некоторые, восхищаясь Гюго, под подушкой взахлеб читают Донцову
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 13:50
sasch, яркого настроения тебе!
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+5
sasch
Написано 19 сентября, в 22:02
Татьяна Сергеева, Спасибо, Тань
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+2
sasch
Написано 19 сентября, в 13:12 Отредактированно 19 сентября, в 13:13
К фотке: У меня коты не чемоданные, у меня коты дайверы
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано 20 сентября, в 06:35
sasch, классные котофеи
. Ушастые такие
Ответить
+2
Алёна
Написано 19 сентября, в 13:34
В очередной раз перечитываю "Молодую гвардию" Фадеева. Как в школе она меня зацепила, так переодически и возвращаюсь к ней. На очереди "Остров Сахалин" Чехова. И обязательно чтобы была именно книга, а не ее нынешние заменители (девайсы).
Ответить
+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 13:52
Ответить
+5
VLадимир
Написано 19 сентября, в 14:25 Отредактированно 19 сентября, в 14:28
Всем добрый день!!!
Моя любимая книга "Капитал" Маркса и Энгельса. Люблю почитывать дедушку Ленина, особенно это - Как навсегда покончить с гнетом
помещиков и капиталистов.

Немного почитываем.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Так выглядел двор у меня рано утром. Хорошо дерево упало не на машины.
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 15:20
VLадимир, зато выезд перекрыло, не?
Ответить
+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 16:55
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 19 сентября, в 16:59
Победитель дня сегодня Malinka17! Поздравляем! Танцуют все!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 17:18
Ежевичка моя, поздравляю, победительница!
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+4
Malinka17
Написано 19 сентября, в 21:36
НюНик_просто_Анна, за красивую победу все же требую котлету)))))
Спасибо,дорогая)
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано 19 сентября, в 18:03
Всем разбодрейшего вторника!


С имеющимися всех праздниками!


Теперь читаю "Литературное чтение. 2-ой класс". Вчерась учили стихотворение Есенина)

Подборка местами даж мурахи вызывает. Каких тока чудовищ не жило на свете)))

Всем отличного настроения!
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+7
Online
Балтийская Килька Online
Написано 19 сентября, в 18:18
Хочу поздравить с прошедшим Днём рождения милую девушку Нинусю! Увлекательных репортажей тебе, Ниночка! Разнострановых и разноморевых путешествий! И вообще, всего самого распрекрасного!
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+4
Malinka17
Написано 19 сентября, в 21:42
Нина Шалфей С днем варенья!!!!
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+6
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