По-русски японское едальное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком) Сразу не ругайте, но это доброутреннее снова о еде) Ну люблю я вкусно поесть. Порой "тырю" рецептики в блоге "Просто вкусно".

Но начну, все же, с праздников)

Сегодня День создания органов государственного пожарного надзора в России

А теперь новости.

Сервис Booking.com назвал самый вкусный город России

Приняв во внимание отзывы пользователей, сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com назвал 10 городов России, где можно попробовать самую вкусную еду. Возглавил рейтинг Владивосток, который славится свежими морепродуктами и паназиатской кухней. На втором месте оказался Суздаль, где готовят знаменитую суздальскую медовуху, тогда как Кострома со своими местными сырами замкнула тройку лидеров. В рейтинг также попали Псков, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик. Стоит отметить, что Москва и Санкт-Петербург в список не вошли.

Если говорить о мировом туризме, то путешественники навали самыми популярными кулинарными направлениями Гонконг, Сан-Паулу, Токио, Афины и Куалу-Лумпур. В рейтинге лучших также оказались Афины, Мельбурн, Бангкок, Гранада, Лас-Вегас и Буэнос-Айрес.

В Москве «вежливый насильник» после отказа «жертвы» заняться сексом подвёз ее до метро

В Москве «вежливый насильник» после отказа «жертвы» срочно заняться сексом решил проявить «галантность мужских манер» и подвёз ее до метро. При этом, прощаясь с девушкой, он пожелал ей удачи и «благополучного путешествия домой».

Родители 17-летней девушки, узнав о произошедшем инциденте с ее слов, срочно обратились в полицию. Теперь полиция активно ищет «насильника» с вежливыми манерами. Девушка, в свою очередь, дала показания по данному делу.

Так, главной героиней инцидента стала 17-летняя Алена. Девушка находилась на автобусной остановке в ожидании автобуса, когда увидела подъехавшего на иномарке мужчину. Тот обратился к ней с просьбой «подвезти», куда ей было необходимо.

Девушка, согласившись, села в машину, однако, в какой-то момент водитель резко сменил маршрут и отвез несовершеннолетнюю пассажирку в лес в районе поселка Рублево. Остановившись он предложил ей вступить в интимную близость, но получил категорический отказ в ответ. Вместо настойчивых сексуальных домогательств мужчина просто предложил отвезти девушку к ближайшей станции метро.

Источник: https://svopi.ru/proish/176825

Вопрос на сегодня:

Какой вид открытого огня вас больше всего завораживает (камин, костер, свеча, печь, салют и пр.)?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это русская еда по-японски.

Японцы, как люди очень серьезные и скрупулезные, ответственно подходят к приготовлению русских блюд в своих ресторанах. Живущая в Японии блогерша Инга melon_panda с удивлением обнаружила, как основательно и с любовью описаны привычные нам блюда в изданной японцами кулинарной книге. Хотя иногда японская сущность все-таки проглядывает…

Далее со слов автора: «Когда мы говорим, что нужно пробовать японскую кухню в Японии, не стоит забывать, что многое зависит и от кухарки. Блюдо японской кухни ведь тоже может быть отвратным на вкус, если приготовлено плохо, из плохих продуктов или с нарушением технологии. Тем приятнее увидеть, как тонко работают люди с незнакомой рецептурой, с чужой культурой. Недавно я просматривала в книжном магазине книги по хлебу, искала соответствие японских изданий с англоязычными. И что же я нашла!..»

Книжки японского кулинара по русской кухне. Когда-то очень давно мы с вами смеялись над переводным изданием по японской кухне, где было переврано все, включая чисто визуально отдаленно похожие иероглифы. Приятно осознавать, что не все так безнадежно плохо там, где встречаются два языка и две культуры.

Эти милые книжки с классическими рецептами русской кухни на японском и для японцев меня покорили. Думаю, наверняка их автор готовит отлично, а о существовании некоторых блюд я даже не знала. Если честно, я не думала, что вообще японцы могут оценить русскую кухню, и никогда у меня не было желания зайти в русский ресторан. Но в такой бы точно зашла.

Иногда все-таки японская сущность проглядывает.

И вот этот рецепт, например, явно для того, чтобы удержать фокус внимания японского читателя и приспособить хоть куда-нибудь привычный ежедневный рис. Где хлопья лосося и где русская кухня?

А вот это прекрасно! Особенно если вспомнить жалобы соотечественников на отсутствие в Японии привычных молочных продуктов.

Я считаю, вообще не стоит жаловаться на то, что не хватает каких-то продуктов. Надо просто искать и делать.

Икра из баклажанов и кабачков. Справедливо говорят, что русская кухня в Японии превращается в «люксовую», ведь один цукини размером чуть крупнее огурца стоит минимум 1 доллар в пик сезона (фермерские можно найти покрупнее).

Максимальная точность и правдивость рецептов, понимание самой сути кулинарного метода — вот что мне тут нравится!

Ну, может, иногда только буквы путают.

Рассольник с говядиной и печенкой — не знала такого.

Такой суп не знаю.

Автор книг — Kyoko Ogino, она путешественница, автор курсов по кухне разных стран (турецкая, испанская, иранская, индийская), а также производитель Varenya, которое она продает по весьма уверенной цене.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Шикарного вам настроения на весь день!

