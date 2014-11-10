РедчайшеЦветочное доброутреннее с конкурсом)

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Сегодня День юридической службы Министерства внутренних дел России

А теперь новости.

В Китае в соцсетях забанили Винни-Пуха

В Китае в соцсетях под запретом оказался Винни-Пух, пишет Financial Times. С минувших выходных на Sina Weibo начали блокировать посты с упоминанием имени этого литературного персонажа в переводе на китайский, а из приложения WeChat исчезли gif-ки с изображением Винни. При попытке запустить поиск в Weibo по иероглифам, составляющим имя Винни-Пуха, выдается ответ «этот контент вне закона», пишет FT. По ее сведениям, некоторым пользователям удалось обойти эту блокировку. Sina Weibo на запрос издания не ответила.

Никаких официальных объяснений за этими действиями не последовало. FT связывает запрет с тем, что в соцсетях с 2013 г. с Винни-Пухом сравнивают председателя КНР Си Цзиньпина. То, что это решение было принято именно сейчас, газета объясняет подготовкой к осеннему съезду Коммунистической партии Китая (КПК) и попытками руководства страны консолидировать общество. Вышедший на пенсию некогда высокопоставленный партийный чиновник сообщил FT, что ужесточение режима перед этим съездом будет сильнее, чем в предыдущих случаях. По его словам, на недавнем мероприятии в КПК говорилось о необходимости обеспечить гладкое и стабильное проведение съезда партии, тогда как раньше об этом специально не говорилось.

Во время крупных политических событий в Китае власти могут добавлять в черные списки запрещенных слов новые слова и выражения, но обычно эти слова напрямую бывают связаны с проходящими событиями, рассуждает издание. «Исторически под запретом были две вещи: политическая организационная работа и политическая деятельность, – сказал FT специалист по медиа, доцент Пекинского университета иностранных языков Цяо Му. – Но в этом году появился третий запрет: обсуждение председателя КНР». Эксперту известно о задержании пользователей интернета за комментарии о Си Цзиньпине. По его мнению, запрет на Винни-Пуха стал частью этого тренда.

В 2013 г. китайские пользователи соцсетей начали распространять пары картинок, где на одной упитанный Пух стоит рядом с высоким Тигрой, а на второй сфотографирован Си Цзиньпин рядом с тогдашним президентом США Бараком Обамой. В 2014 г. обрела популярность еще одна пара: рукопожатия Си и премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Пуха с осликом Иа-Иа. В 2015 г. аналитический портал Global Risk Insights назвал «самым цензурируемым изображением в Китае» пару: фото Си Цзиньпина в открытом автомобиле на параде и снимок игрушечного Винни на игрушечной машинке.

Источник: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/17/724037-kitae-vinni-puha

ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян

Россияне стали больше бояться роста цен и возможности военного конфликта, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



ВЦИОМ отметил рост уровня напряженности на "карте страхов" россиян с начала года. Большинство показателей, по оценке социологов, заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности.

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов", — говорится в материалах исследования.

Проблемы со здоровьем и трудности при получении медпомощи для россиян стоят на третьем месте в рейтинге страхов. Вместе с тем, значение этого индекса выросло с нулевой отметки в начале года до 8 пунктов в июне.



Беспокойство россиян из-за внутренних беспорядков и конфликтов заметно выросло в апреле (с —5 в январе до 6 пунктов), но в июне показатель снизился до 1 пункта. Аналогичный тренд социологи отметили и по уровню страха перед разгулом преступности: в апреле был зафиксирован максимум этого года (7 пунктов против 1 пункта в январе), а в июне значение индекса составило 3 пункта.

Риски снижения доходов из-за сокращения зарплаты и задержек выплат, по оценкам россиян, выросли: с —11 пунктов в январе до —3 пунктов в июне. Индекс страха потерять работу в последние полгода также прибавил, с —24 до —18 пунктов. Однако эти показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений, отмечает ВЦИОМ.

Проблемы в семье традиционно занимают последнюю строчку в рейтинге "страхов", этого россияне опасаются меньше всего: показатель индекса в июне составил —47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов.

Источник: https://ria.ru/society/20170717/1498597036.html

Вопрос на сегодня:

Какое обращение к вам на торжестве вам нравится больше всего (дамы и господа, друзья, товарищи, судари и сударыни и пр.)?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это самые редкие цветы на нашей планете.

Представляю Вашему вниманию подборку фотографий 10-ти цветов самых редких видов.

1. Нефритовая лоза



Свою известность нефритовая лоза получила благодаря своим впечатляющим сине-зеленым когтевидным цветам. Опыление цветка «производят» летучие мыши, которые обожают пить его нектар. Из-за климатических изменений и систематической вырубки естественной среды обитания таких редких цветов – нефритовая лоза находятся под угрозой исчезновения.



2. Гибралтарская смолевка

Эта смолевка растет только на высоких скалах Гибралтара и долгое время считалась полностью исчезнувшим видом. Но в 1994 году один экземпляр этого растения был случайно обнаружен альпинистом. Сейчас семена этого растения находятся в банке семян тысячелетия, а саму смолевку выращивают в Гибралтарском ботаническом саду и в лондонском Королевском ботаническом саду.



3. Клюв попугая

Очень редкое растение, этот цветок, как две капли воды похож на клюв попугая, благодаря чему и получил своё название. Многие считают его исчезнувшим, хотя есть и такие энтузиасты, которые думают иначе. Родина этого растения – Канарские острова. Единственными их опылителями были нектарницы, которые уже давно исчезли.



4. Шоколадный космос

Родина этого цветка – Мексика, вот уже 100 лет он считался исчезнувшим из дикой природы. В наше время можно найти только бесплодный вид этого растения, который был выведен в 1902 году. Его цветы диаметром 3-4 см и в летний период пахнут ванилью.



5. Кокио

Кокио — один из редчайших видов цветков, которые распускаются на определенном виде гавайских деревьев. Эти деревья были обнаружены в 1860 году и уже в 1950 году их признали исчезнувшими. Однако, спустя 20 лет было найдено одно дерево данного вида, которое, к несчастью, погибло во время стихийного бедствия – пожаров в 1978 году. Тем не менее, одну из ветвей дерева удалось спасти и даже привить другим гавайским деревьям.



6. Цветок кадупул

Этот цветок считается очень редким из-за того, что он очень редко цветет, хотя он достаточно легко выращивается. Растёт он на островах Шри Ланки, а цветёт только в полночь и сразу после цветения погибает. Есть такое поверье, что когда цветок расцветает, Наги (полумифические персонажи) сходят с небес на землю, чтобы подарить этот цветок Будде.



7. Орхидея-призрак

Орхидея-призрак очень интересное и редкое растение. На протяжении 20 лет оно считалось вымершим, но совсем недавно вновь появилось. В связи со своей редкой природой их естественное размножение считается почти невозможным. Питаются орхидеи-призраки не как все растения, т.е. вовсе не от процесса фотосинтеза, поскольку у них нет листьев. Питают корни растения специальный вид грибов, который прикрепляется к корням.



8. Желтые и пурпурные венерины башмачки

Широко распространенный ранее по всей Европе вид этого цветка, на данный момент является редким видом орхидей. В 1917 году в Великобритании было найдено на поле для гольфа несколько экземпляров. Они очень дорогие и цена за один его отросток достигает 5000 долларов. Начальное развитие этих башмачков похоже на развитие орхидей-призраков: поначалу росток, проросший сквозь семя, нуждается в особом грибе, с помощью которого он питается. И только через некоторое время у растения начинают вырастать собственные листья.



9. Ютан Полуо

Уникальная находка и открытие китайского фермера. Это произошло, когда тот чистил стальные трубы. Ютан Полуо — цветок, который не нуждается в почве и растет на любой твердой поверхности. Очень долгое время существовало такое мнение, что он растет только в буддийских храмах на покрытых золотом статуях Будды.



10. Трупный цветок

Запах этого цветка настолько отвратителен, насколько и редок вид этого суматранского цветка. Высота цветов этого растения достигает до 2 метров. Это очень уязвимый цветок, его рост целиком зависит от особой лианы, которая питает растение. Опылителями этого растения являются мухи и жуки, привлеченные запахом гниющей плоти. Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!