CлишкомОригинальноРесторанное доброутеннее с конкурсом)
С добрым утречком вас, друзья! Я вернулась)
Начнем, как обычно, с праздников.
Сегодня День основания морской авиации ВМФ России
А теперь новости:
Доставленная в суд кошка отказалась давать показания
В окружном суде немецкого города Ингольштадт состоялось необычное заседание. В зал для "следственного эксперимента" доставили кошку, сообщает немецкое издание Die Welt.
Поводом для разбирательства стало ее поведение во время вечерней прогулки с хозяйкой. Кошка набросилась на проходившую мимо женщину и укусила ее за ногу.
Обратившаяся в суд пострадавшая пожаловалась на то, что рана воспалилась, и лечение затянулось. Истица требовала возмещения средств на медицинские услуги в размере 2,7 тысячи евро.
Кошку вызвали в суд для того, чтобы убедиться, действительно ли она агрессивна. Ее хозяйка же утверждала, что это дружелюбное создание и мухи не обидит.
Кто из них был прав относительно характера кошки, осталось не известно – кошка не стала давать показаний в суде.
В итоге процесс завершился мировым соглашением, пишет Газета.Ru. Хозяйка кошки согласилась выплатить половину требуемой суммы, но при условии, что страховая компания, в которой животное застраховано на случай причинения им ущерба, выплатит необходимую компенсацию по страховому полису.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909603&cid=520
Ученые выявили самую ленивую страну в мире
Исследователи из Стэнфордского университета в США проанализировали данные со смартфонов 717 тысяч жителей 111 стран, чтобы выяснить, кто из них какое расстояние проходит за день. Оказалось, что самыми ленивыми в мире являются индонезийцы, которые ежедневно совершают только 3513 шагов.
На другом полюсе активности оказались жители Гонконга, которые в среднем делают 6880 шагов в день. Средний показатель пройденного за день расстояния по миру в целом составляет 4961 шаг, сообщает Daily Mail.
Россия с показателем 5969 шагов в день замыкает пятерку самых активных стран, пропустив вперед Китай, Украину и Японию.
В ходе исследования, итоги которого опубликованы в журнале Nature, ученые проанализировали данные с встроенных в смартфоны шагомеров в общей сложности за 68 миллионов человеко-дней. При этом, как ни странно, ученые не нашли строгой обратной зависимости между количеством пройденных за день шагов и уровнями ожирения в стране.
Ключевым фактором в данной связи является так называемое "неравенство активности" – разрыв между спортивными и ленивыми людьми в каждой стране. По словам одного из участников исследования, "если в стране существует серьезный разрыв между "богатыми активностью" и "бедными активностью" гражданами, то здесь будет наблюдаться и высокий процент ожирения.
К примеру, в США граждане проходят 4774 шага в день, однако разрыв между активными и неактивными гражданами здесь достаточно большой, и соответственно, велики показатели ожирения.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909531&cid=520
Вопрос на сегодня:
Когда вы последний раз ходили в кафе или ресторан? По какому поводу? Или, может быть, просто так) Какое впечатление осталось от посещения?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это примеры слишком оригинальных ресторанов.
Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.
Полуденный чай в шкафу.
Пирог в бокале.
Просто слов нет.
Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.
Удивительно, как такая конструкция стоит.
Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.
Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.
Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения.
Салат «Цезарь».
Даже не знаем, что это.
Где-то тут должна быть еда.
Блюдо на одного.
Ничего особенного, просто латте в моркови.
А если захочешь сначала попробовать картошку?
Лестница из роллов.
А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.
Без комментариев.
Суп и сыр-гриль сверху.
Нашла тут
А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Легкой недели!
Я в последний раз была в кафе в парке, и примерно в то же время в ресторане напротив его (это те, которые на юго-западном входе у стадиона "Космос"). Очень неплохая кухня. А, да, вру, в Сити-Молле, на 3 этаже обедали с мужем и Викой Сенивой в хорошем кафе "Времена года" с большими порциями и умеренными ценами.
Кошки бывают разные. Это животные "настроения" (чем весьма похожи на людей). Интересно, у хозяйки есть страховка от причинения ЕЮ вреда, то есть она предполагала, что киса может его нанести. Или это там обязательное, как ОСАГО?
В России, как и в Штатах - одни много двигаются, другие очень мало. Я по городу днем ходить не люблю: задыхаешься от выхлопных газов.
Рестораторы с ума посходили с нововведениями...
Подпись: Экспресс "Сарай - завалинка" отправляется!
Была недавно в " Столице " на 10-М этаже! Кофе лотте и пироженко! Уфкусненько! Полюбовалась городом! Была просто так!
Подборка КЛАСС!!! А вот с лопаты я бы не кушала!
Название: - "Прокати ты Петруша на тракторе! До околицы нас прокати!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
С первым рабочим днем Т.М
В кафе была в мае у свекра на юбилее. Немного посидели с карапузами и поехали домой, в самый разгар вечеринки
Подборочка очень оригинальная
Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения еще как то более мение смотрятся. Цезарь огонь
К картинке: веселая семейка.
Хорошего дня, отличного настроения
В Корсакове кафе Рандеву
Ура, Татьяна вернулась. Хватит, наотдыхалась. Как отдохнула, Новоросийск на месте, ничего там не поломали на сувениры?
Всем удачи, берегите себя и своих близких. А я еду в Невельск.
Какие шедевральные блюда! Я бы все попробовала!
Подпись- тише едишь, дальше будешь.
Улыбок на весь день!
17.07.17
Я не перфекционист и не нумеролог, просто нравится
Я лентяй, и после выхода на работу, меня посещают грустные мысли... о справедливости.
Ага, привет!
И кофе кстати!
И уж совсем не помешает!
Глаза слипаются,
А тело,
Поспать к дивану убегает.
В кафе бываю часто, крайний раз в субботу в Москве в " Эрвин. Река.Море.Океан", я вообще люблю заведения Рапоппорта)))
Взяла устрицы, дочь с мужем не поддержали, они их вообще недолюбливают
А заказанную мной каспийскую камбалу подали от икры отдельно, но вкусно)))
Увидела мясное заглавное фото и не смогла пройти мимо!
С праздником морской авиации. Это же эти чуваки в океане садят своих крылатых коней прямо на авианосец?
Щнаю одну хозяйку милейшего существа, которого боится весь собачий околоток
Я всегда честно заявляю, что я лентяйка из лентяек и лень вперёд меня родилась, и я даже посвящена в Клуб лентяев его уважаемым лентяйским предводителем. Но приходится эту мадаму тапком и обещаниями потом отдать ей всю себя, и даже собаку отдать, и даже субботу, загонять внутрь, брать попку в горсть и делать дела, ибо если не я, то кто.
Оооо, какая сегодня подборка.
Крайний раз была в ресторане на русско-корейской свадьбе.Кароч, было много, вкусно, дорага, горько.
Картинка: Всё своё вожу с собой.
Хорошего вам дня и отличного настроения
Тут давичи сосед проходя мимо решил эту паскуду
-Ой какая же она у вас красавица!
Мы даже пикнуть не успели, как она ему руку разодрала
В ресторане была вчера, - меня мои любимые мужчины выгуливали просто так без повода))))
Ходить пешком очень люблю, и стараюсь передвигаться по городу именно так. Жаль, что у меня нет возможности добираться до работы на своих двоих: в зависимости от погоды туда приходил бы кусок грязи или комок пыли
К картинке: Говорю тебе, Петровна, нет смысла тратиться на удобрения. Ща пару раз с горки сиганем, я тебе 4 бочки удобрений привезу!
Около недели назад была в ресторане "Пять звезд". Повод был замечательный-день рождения у подруги. Впечатления только положительные! Кухня, обслуживание, интерьер и самое главное-это компания!
Подборка нереальная
Не совсем подпись к картинке, просто в тему.
Возвращается тракторист Коля из Парижу. Разговаривает с Маней:
- Стою я, значит, на Эйфелевой башне. Посмотрю налево – едрит твою мать! Посмотрю направо – ох ни фига себе! Посмотрю прямо – охренеть!
Тут Маня начинает рыдать. Коля:
- Ты чего плачешь?
- Красотища-то какая!!!
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Вышел поручик Ржевский утром на крыльцо, сквозь туман солнышко просвечивает, птички поют, воздух напоен ароматом цветов... "Красота-то какая!" - воскликнул он. И эхо привычно откликнулось: "...мать! ...мать! ...мать!"
Подпись в картинке Елены: на даче "акционера" Роснефти...
Дорогие, любимые акционеры
Прошу Вас, примите скорейшие меры
По зачислению меня, в него -
В Ваше волшебное ОАО.
Всем доброго понедельника! Отличного настроения и всего самого баблястого)))
Всех с праздничками!
Спасибочки за вкусную подборку!
"В Стратегию формирования здорового образа жизни населения может быть включён пункт о запрете на продажу в выходные дни алкоголя. Как пишут "Известия", такая идея прорабатывается Минздравом РФ.
Разработкой этой стратегии занимается Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Министерства здравоохранения, на который ссылается издание. В ведомстве полагают, что подобный запрет может быть эффективным, поскольку нынешних мер по борьбе со злоупотреблением алкоголя недостаточно."
Если примут, то субботы , воскресения будут проходить так.