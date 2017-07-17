CлишкомОригинальноРесторанное доброутеннее с конкурсом)

С добрым утречком вас, друзья! Я вернулась)

Начнем, как обычно, с праздников.

Сегодня День основания морской авиации ВМФ России

А теперь новости:

Доставленная в суд кошка отказалась давать показания

В окружном суде немецкого города Ингольштадт состоялось необычное заседание. В зал для "следственного эксперимента" доставили кошку, сообщает немецкое издание Die Welt.

Поводом для разбирательства стало ее поведение во время вечерней прогулки с хозяйкой. Кошка набросилась на проходившую мимо женщину и укусила ее за ногу.

Обратившаяся в суд пострадавшая пожаловалась на то, что рана воспалилась, и лечение затянулось. Истица требовала возмещения средств на медицинские услуги в размере 2,7 тысячи евро.

Кошку вызвали в суд для того, чтобы убедиться, действительно ли она агрессивна. Ее хозяйка же утверждала, что это дружелюбное создание и мухи не обидит.

Кто из них был прав относительно характера кошки, осталось не известно – кошка не стала давать показаний в суде.

В итоге процесс завершился мировым соглашением, пишет Газета.Ru. Хозяйка кошки согласилась выплатить половину требуемой суммы, но при условии, что страховая компания, в которой животное застраховано на случай причинения им ущерба, выплатит необходимую компенсацию по страховому полису.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909603&cid=520

Ученые выявили самую ленивую страну в мире

Исследователи из Стэнфордского университета в США проанализировали данные со смартфонов 717 тысяч жителей 111 стран, чтобы выяснить, кто из них какое расстояние проходит за день. Оказалось, что самыми ленивыми в мире являются индонезийцы, которые ежедневно совершают только 3513 шагов.

На другом полюсе активности оказались жители Гонконга, которые в среднем делают 6880 шагов в день. Средний показатель пройденного за день расстояния по миру в целом составляет 4961 шаг, сообщает Daily Mail.

Россия с показателем 5969 шагов в день замыкает пятерку самых активных стран, пропустив вперед Китай, Украину и Японию.

В ходе исследования, итоги которого опубликованы в журнале Nature, ученые проанализировали данные с встроенных в смартфоны шагомеров в общей сложности за 68 миллионов человеко-дней. При этом, как ни странно, ученые не нашли строгой обратной зависимости между количеством пройденных за день шагов и уровнями ожирения в стране.

Ключевым фактором в данной связи является так называемое "неравенство активности" – разрыв между спортивными и ленивыми людьми в каждой стране. По словам одного из участников исследования, "если в стране существует серьезный разрыв между "богатыми активностью" и "бедными активностью" гражданами, то здесь будет наблюдаться и высокий процент ожирения.

К примеру, в США граждане проходят 4774 шага в день, однако разрыв между активными и неактивными гражданами здесь достаточно большой, и соответственно, велики показатели ожирения.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909531&cid=520

Вопрос на сегодня:

Когда вы последний раз ходили в кафе или ресторан? По какому поводу? Или, может быть, просто так) Какое впечатление осталось от посещения?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это примеры слишком оригинальных ресторанов.

Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.

Полуденный чай в шкафу.

Пирог в бокале.

Просто слов нет.

Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.

Удивительно, как такая конструкция стоит.

Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.

Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.

Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения.

Салат «Цезарь».

Даже не знаем, что это.

Где-то тут должна быть еда.

Блюдо на одного.

Ничего особенного, просто латте в моркови.

А если захочешь сначала попробовать картошку?

Лестница из роллов.

А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.

Без комментариев.

Суп и сыр-гриль сверху.

Нашла тут

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недели!