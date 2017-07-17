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Утро с АСТВ
CлишкомОригинальноРесторанное доброутеннее с конкурсом)

CлишкомОригинальноРесторанное доброутеннее с конкурсом)

С добрым утречком вас, друзья! Я вернулась) 

Начнем, как обычно, с праздников.

Сегодня День основания морской авиации ВМФ России

 

А теперь новости:

Доставленная в суд кошка отказалась давать показания

В окружном суде немецкого города Ингольштадт состоялось необычное заседание. В зал для "следственного эксперимента" доставили кошку, сообщает немецкое издание Die Welt.

Поводом для разбирательства стало ее поведение во время вечерней прогулки с хозяйкой. Кошка набросилась на проходившую мимо женщину и укусила ее за ногу.

Обратившаяся в суд пострадавшая пожаловалась на то, что рана воспалилась, и лечение затянулось. Истица требовала возмещения средств на медицинские услуги в размере 2,7 тысячи евро.

Кошку вызвали в суд для того, чтобы убедиться, действительно ли она агрессивна. Ее хозяйка же утверждала, что это дружелюбное создание и мухи не обидит.

Кто из них был прав относительно характера кошки, осталось не известно – кошка не стала давать показаний в суде.

В итоге процесс завершился мировым соглашением, пишет Газета.Ru. Хозяйка кошки согласилась выплатить половину требуемой суммы, но при условии, что страховая компания, в которой животное застраховано на случай причинения им ущерба, выплатит необходимую компенсацию по страховому полису.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909603&cid=520

Ученые выявили самую ленивую страну в мире

Исследователи из Стэнфордского университета в США проанализировали данные со смартфонов 717 тысяч жителей 111 стран, чтобы выяснить, кто из них какое расстояние проходит за день. Оказалось, что самыми ленивыми в мире являются индонезийцы, которые ежедневно совершают только 3513 шагов.

На другом полюсе активности оказались жители Гонконга, которые в среднем делают 6880 шагов в день. Средний показатель пройденного за день расстояния по миру в целом составляет 4961 шаг, сообщает Daily Mail.

Россия с показателем 5969 шагов в день замыкает пятерку самых активных стран, пропустив вперед Китай, Украину и Японию.

В ходе исследования, итоги которого опубликованы в журнале Nature, ученые проанализировали данные с встроенных в смартфоны шагомеров в общей сложности за 68 миллионов человеко-дней. При этом, как ни странно, ученые не нашли строгой обратной зависимости между количеством пройденных за день шагов и уровнями ожирения в стране.

Ключевым фактором в данной связи является так называемое "неравенство активности" – разрыв между спортивными и ленивыми людьми в каждой стране. По словам одного из участников исследования, "если в стране существует серьезный разрыв между "богатыми активностью" и "бедными активностью" гражданами, то здесь будет наблюдаться и высокий процент ожирения.

К примеру, в США граждане проходят 4774 шага в день, однако разрыв между активными и неактивными гражданами здесь достаточно большой, и соответственно, велики показатели ожирения.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909531&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

Когда вы последний раз ходили в кафе или ресторан? По какому поводу? Или, может быть, просто так) Какое впечатление осталось от посещения?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это примеры слишком оригинальных ресторанов. 

Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Полуденный чай в шкафу.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Пирог в бокале.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Просто слов нет.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Удивительно, как такая конструкция стоит.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Салат «Цезарь».Примеры слишком оригинальных ресторанов

Даже не знаем, что это.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Где-то тут должна быть еда.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Блюдо на одного.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Ничего особенного, просто латте в моркови.Примеры слишком оригинальных ресторанов

А если захочешь сначала попробовать картошку?Примеры слишком оригинальных ресторанов

Лестница из роллов.Примеры слишком оригинальных ресторанов

А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.Примеры слишком оригинальных ресторанов

Без комментариев.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Суп и сыр-гриль сверху.

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:44 +12
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:10 Отредактированно сегодня, в 08:02
Доброе всем утро! Морской авиации - урааа!

Я в последний раз была в кафе в парке, и примерно в то же время в ресторане напротив его (это те, которые на юго-западном входе у стадиона "Космос"). Очень неплохая кухня. А, да, вру, в Сити-Молле, на 3 этаже обедали с мужем и Викой Сенивой в хорошем кафе "Времена года" с большими порциями и умеренными ценами.
Кошки бывают разные. Это животные "настроения" (чем весьма похожи на людей). Интересно, у хозяйки есть страховка от причинения ЕЮ вреда, то есть она предполагала, что киса может его нанести. Или это там обязательное, как ОСАГО?
В России, как и в Штатах - одни много двигаются, другие очень мало. Я по городу днем ходить не люблю: задыхаешься от выхлопных газов.
Рестораторы с ума посходили с нововведениями...
Подпись: Экспресс "Сарай - завалинка" отправляется!
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:01
НюНик_просто_Анна, приветики)
Ответить
+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:46
Ответить
+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:10
НюНик_просто_Анна, с победой дня! Танцы ниже)
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+4
Еще 11 комментариев
berbajs
Написано сегодня, в 07:18
Доброго утра!
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+10
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:56
berbajs, доброе, Туле привет!
Ответить
+6
Elena Poletova
Написано сегодня, в 08:10
Ответить
+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:01
berbajs, приветики!
Ответить
+7
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:32
Доброе утро!
Была недавно в " Столице " на 10-М этаже! Кофе лотте и пироженко! Уфкусненько! Полюбовалась городом! Была просто так!
Подборка КЛАСС!!! А вот с лопаты я бы не кушала!
Название: - "Прокати ты Петруша на тракторе! До околицы нас прокати!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:02
Рыжова Светлана, с добрым утречком!
Ответить
+7
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:11
Татьяна Сергеева, с ВЫХОДОМ!!! Соскучились ;-)
Ответить
+4
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:00 Отредактированно сегодня, в 08:02
Доброе утро)
С первым рабочим днем Т.М

В кафе была в мае у свекра на юбилее. Немного посидели с карапузами и поехали домой, в самый разгар вечеринки

Подборочка очень оригинальная

Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения еще как то более мение смотрятся. Цезарь огонь
. Жутковатые блюда конечно, я бы не стала даже пробовать такую оригинальность.
К картинке: веселая семейка.
Хорошего дня, отличного настроения
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:03
Mopsik, с первым рабочим днем - это поздравление или сочувствие?))) Приветики) А в каком кафе были?
Ответить
+7
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 09:19
Татьяна Сергеева, эммм, растеоялась от вопроса
, рада, что вернулись к нам
, но жаль, что отпуск так быстро заканчивается

В Корсакове кафе Рандеву
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+4
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 08:04
Доброе всем утро!!!
Ура, Татьяна вернулась. Хватит, наотдыхалась. Как отдохнула, Новоросийск на месте, ничего там не поломали на сувениры?
Всем удачи, берегите себя и своих близких. А я еду в Невельск.
Ответить
+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:04
VLадимир, Новороссийск на месте) Что ты в Невельске забыл? С какой целью путь туда держишь?)
Ответить
+8
Malinka17
Написано сегодня, в 09:51
VLадимир, традиционно: поклон морю и любимому городу. Завтра тоже туда поеду)))
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+6
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:43
Татьяна Сергеева, рабатаю пока тама.
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+3
Еще 4 комментария
Elena Poletova
Написано сегодня, в 08:18
Доброго утра всем-всем-всем))) За последний месяц так привыкла просыпаться ни свет, ни заря и начинать день с приятного общения... что теперь не могу отказать себе в удовольствии заглянуть в Доброутреннее в качестве участника
. И пожелать всем отличного начала новой рабочей недели
Ответить
+14
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:44
Elena Poletova, привет!
Ответить
+6
Elena Poletova
Написано сегодня, в 08:51
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:06
Elena Poletova, привет, солнышко! Хорошего тебе дня!
Ответить
+7
Еще 8 комментариев
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 08:29
Танюша доброе утро, и с возвращением! Как отдохнула?)) Я уже давно не отдыхала, так же давно не ходила в ресторан, даже выигранным у вас сертификатом в кулинарном конкурсе до сих пор нет времени воспользоваться.)))
Какие шедевральные блюда! Я бы все попробовала!
Подпись- тише едишь, дальше будешь.
Улыбок на весь день!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:08
The only way, отдохнула прекрасно, но еще хочу))) Доброе утро)
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+7
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:13
The only way, тише едешь дОльше будешь ;-)))
Ответить
+3
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 10:27 Отредактированно сегодня, в 10:27
Татьяна Сергеева, Татьяна Сергеева Здорово! Я тоже хочу. Жду октября
Ответить
+5
Еще 2 комментария
sasch
Написано сегодня, в 08:48 Отредактированно сегодня, в 08:48
Сегодня прикольное число...

17.07.17

Я не перфекционист и не нумеролог, просто нравится


Я лентяй, и после выхода на работу, меня посещают грустные мысли... о справедливости.
см.рис.
Ответить
+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:09
sasch, привет, дорогой! Держи кофе)
Ответить
+9
sasch
Написано сегодня, в 09:26
Татьяна Сергеева,

Ага, привет!
И кофе кстати!
И уж совсем не помешает!
Глаза слипаются,
А тело,
Поспать к дивану убегает.
Ответить
+7
Malinka17
Написано сегодня, в 09:53
sasch, я "махровый" перфекционист))) Мне вот кажется, что это очень хорошо, а вот домашние мои почему-то со мной не согласны))))))
Ответить
+6
Еще 7 комментариев
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:52 Отредактированно сегодня, в 10:41
Доброе утро, Сахалин!
В кафе бываю часто, крайний раз в субботу в Москве в " Эрвин. Река.Море.Океан", я вообще люблю заведения Рапоппорта)))
Взяла устрицы, дочь с мужем не поддержали, они их вообще недолюбливают
Ответить
+11
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 09:03
LyiraTula, тоже подача веселенькая
а что за компот с луком стоит во льду?
Ответить
+5
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:14
Huli_Ганка, красное вино)))
А заказанную мной каспийскую камбалу подали от икры отдельно, но вкусно)))
Ответить
+10
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 09:42
LyiraTula, камбала - одна из любимых мной рыб
хотя, мне проще перечислить то,что я не ем,ибо этот список пуст
Ответить
+6
Еще 1 комментарий
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:57
Дочь с мужем взяли фаланги камчатского краба ( интересно у вас на Сахалине они такие же вкусные?)
Ответить
+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:10
LyiraTula, приветики!
Ответить
+8
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:15
Татьяна Сергеева, а Вы куда-нибудь ездили?
Ответить
+6
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 09:22
LyiraTula, у нас они очумительно вкусные
Ответить
+8
Еще 31 комментарий
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 09:36
Всем приветище!
Михална, шорт поберьи, как я рада тебя видеть!

Увидела мясное заглавное фото и не смогла пройти мимо!

С праздником морской авиации. Это же эти чуваки в океане садят своих крылатых коней прямо на авианосец?
Интересно, а после удачной посадки им кто хлопает? Кэп авианосца?
Щнаю одну хозяйку милейшего существа, которого боится весь собачий околоток
и сами хозяева порой наматывают на ноги защитные фигнюшки, ибо дама, по завету Микеланджело,когтями пытается удалить всё лишнее. Скульптор, блин.

Я всегда честно заявляю, что я лентяйка из лентяек и лень вперёд меня родилась, и я даже посвящена в Клуб лентяев его уважаемым лентяйским предводителем. Но приходится эту мадаму тапком и обещаниями потом отдать ей всю себя, и даже собаку отдать, и даже субботу, загонять внутрь, брать попку в горсть и делать дела, ибо если не я, то кто.
Оооо, какая сегодня подборка.
Блюдо на одного - дайте два. Единственное,что не стала бы есть - "чопорный" английский завтрак с лопаты. А так, везде, где присутствует мясо - тащим мне на дегустацию.
Крайний раз была в ресторане на русско-корейской свадьбе.Кароч, было много, вкусно, дорага, горько.
Единственное, что убил сервис. Но забуревшие официанты были мной построены, рассчитаны на "первый-второй" и посланы недалеко.
Картинка: Всё своё вожу с собой.
Хорошего вам дня и отличного настроения
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+11
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:11
Huli_Ганка, Стерлядь она такая Стерлядь
Совести у нее нет совершенно.

Тут давичи сосед проходя мимо решил эту паскуду
погладить
со словами :
-Ой какая же она у вас красавица!
Мы даже пикнуть не успели, как она ему руку разодрала
да так сильно...
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+6
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 10:35
Василиса_Я ^.^,
не умеет комплименты принимать
А совести нет, так ничего лишнего у дамы
Ни любви, ни тоски, ни жалости
Ответить
+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:45 Отредактированно сегодня, в 10:45
Василиса_Я ^.^, а нефиг к чужим зверям руки тянуть! Кошки вообще более трепетно относятся к разрешению чужим себя погладить... Коты плюшевее, особенно если кастрированы. Моя Мася плюшевее не стала, но гораздо спокойнее. Полностью оправилась, лопает за двоих и мурлычет как катерпиллер
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+6
Еще 10 комментариев
Malinka17
Написано сегодня, в 09:39 Отредактированно сегодня, в 09:39
Доброе утро всем! Всех с понедельником, отпускников (вроде меня) -с отпуском! Как же хочется сыр-гриль
. Подачу салатика в бокальчике однажды подсмотрела и взяла на вооружение.
В ресторане была вчера, - меня мои любимые мужчины выгуливали просто так без повода))))
Ходить пешком очень люблю, и стараюсь передвигаться по городу именно так. Жаль, что у меня нет возможности добираться до работы на своих двоих: в зависимости от погоды туда приходил бы кусок грязи или комок пыли

К картинке: Говорю тебе, Петровна, нет смысла тратиться на удобрения. Ща пару раз с горки сиганем, я тебе 4 бочки удобрений привезу!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:15
Malinka17, в какой ресторан водили?
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+6
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:19
Malinka17, отличного отдыха!
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+8
Malinka17
Написано сегодня, в 12:02
Василиса_Я ^.^, я на недельку слиняла... потом только осенью отпустят. А на природу так охота...
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+5
Еще 4 комментария
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 09:39
Наконец-то опубликовала. Ограничение в 1500 знаков опечалило меня и заставило в течении получаса удалять перлы
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+5
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:42
Всем привет! Наверное ещё под впечатлением...Мне приятно вспомнить сервировку моего филиппинского друга Мела Гутиероса на одном из необитаемых островков под Эль-Нидо
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:17
Григорий Смекалов, с добрым утречком!
Ответить
+3
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 10:31
Григорий Смекалов, как же подано красиво, просто и чертовски слюнотечно
Вкусно было?
Ответить
+4
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 10:54
Huli_Ганка, а то...
Ответить
+8
Еще 8 комментариев
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 09:44
Доброе утро! Танюшка, с возвращением
мы соскучились.

Около недели назад была в ресторане "Пять звезд". Повод был замечательный-день рождения у подруги. Впечатления только положительные! Кухня, обслуживание, интерьер и самое главное-это компания!
Подборка нереальная
Согласна с Mopsik
Фиш-энд-чипс из всего представленного смотрится более или менее нормальным.
Не совсем подпись к картинке, просто в тему.
Возвращается тракторист Коля из Парижу. Разговаривает с Маней:
- Стою я, значит, на Эйфелевой башне. Посмотрю налево – едрит твою мать! Посмотрю направо – ох ни фига себе! Посмотрю прямо – охренеть!
Тут Маня начинает рыдать. Коля:
- Ты чего плачешь?
- Красотища-то какая!!!
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:51
Василиса_Я ^.^,
суперанекдот. И в тему:
Вышел поручик Ржевский утром на крыльцо, сквозь туман солнышко просвечивает, птички поют, воздух напоен ароматом цветов... "Красота-то какая!" - воскликнул он. И эхо привычно откликнулось: "...мать! ...мать! ...мать!"
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:19
Ответить
+5
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:19
Ответить
+4
Еще 5 комментариев
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 09:51
а ещё не против много раз повторить японскую кухню морепродуктов

Подпись в картинке Елены: на даче "акционера" Роснефти...
Дорогие, любимые акционеры
Прошу Вас, примите скорейшие меры
По зачислению меня, в него -
В Ваше волшебное ОАО.
Ответить
+8
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:14
Григорий Смекалов,
филиппинцы пощедрее будут))))
Ответить
+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 17:23
Балтийская Килька, "зато японская кухня более сбалансированная"будет...
Ответить
+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:28
Григорий Смекалов, фсё равно, жлобастенько))Я б не наелась)))
Ответить
+2
Еще 7 комментариев
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:28
всем доброе утро
картинок насмотрелся аж есть захотелось
Ответить
+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:44
Vitaliy Borodin, что мешает перекусить?) Доброе утро)
Ответить
+7
Катерина90
Написано сегодня, в 12:00
Доброе утро! Татьяна с выходом!
На выходных как раз были на дне рождении, очень все понравилось, особенно представление. Блюда конечно с необычной подачей))
название к картинке: "деревенский поровозик" Всем хорошего дня и отличного настроения!
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:09
Катерина90, а куда ходили?
Ответить
+6
Катерина90
Написано сегодня, в 14:23
Татьяна Сергеева, в киндер пати
Ответить
+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:10
Победитель дня сегодня НюНик_просто_Анна! Поздравляем! Танцуют все!
Ответить
+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:15
Ура!! Михалавна вернулась!


Всем доброго понедельника! Отличного настроения и всего самого баблястого)))

Всех с праздничками!


Спасибочки за вкусную подборку!
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+3
sasch
Написано сегодня, в 19:23
В Минздраве Рассеи продолжают курить всё более крутую траву!

"В Стратегию формирования здорового образа жизни населения может быть включён пункт о запрете на продажу в выходные дни алкоголя. Как пишут "Известия", такая идея прорабатывается Минздравом РФ.
Разработкой этой стратегии занимается Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Министерства здравоохранения, на который ссылается издание. В ведомстве полагают, что подобный запрет может быть эффективным, поскольку нынешних мер по борьбе со злоупотреблением алкоголя недостаточно."

Если примут, то субботы , воскресения будут проходить так.
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 19:42
sasch, да прям! Просто в пятницу будет так
Ответить
+3
Malinka17
Написано сегодня, в 19:58
НюНик_просто_Анна, напугали ежа голой попой))))) Будут теперь среди рабочей недели затариваться (те, кто побогаче), а те кто самогон гнал-будут теперь по субботам вдвое больше гнать... Проходили мы такое...
Ответить
+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 20:15
Malinka17, затаривалась?
Ответить
+1
Еще 1 комментарий
Malinka17
Написано сегодня, в 20:02
НюНик_просто_Анна Аннушка!! С победой! Ура!. Я в восхищении!!!!!
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 20:09
Malinka17, сразу напомнила
А вообще мне твоя подпись очень понра)))))
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+2
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