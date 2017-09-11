ЭкстремальноФотографическое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром!!!

Сегодня особых праздников нет, так что переходим к новостям

Депутат от «Единой России» выиграл выборы с одним голосом

Депутат Великовисочного сельсовета Ненецкого автономного округа Петр Ивкин выиграл выборы, получив один голос избирателя.

Об этом сообщает Nao24 со ссылкой на региональный избирком. По словам председателя комиссии Георгия Попова, явка на выборах 10 сентября составила 8,84 % – на избирательные участки пришел 41 местный житель из 463 зарегистрированных избирателей.

Четыре бюллетеня были признаны недействительными, остальные 37 голосов были поданы за кандидатов от «Единой России». Двое единороссов набрали по 12 голосов, еще двое – по шесть. Петр Ивкин получил один голос и переизбрался в сельсовет. Кроме представителей ЕР в выборах участвовали двое членов ЛДПР, которые не получили голосов.

По данным портала, Ивкин работает начальником пожарной части. Председатель региональной комиссии отметил, что такой «курьезный» случай произошел впервые.

Источник: http://fedpress.ru/news/83/policy/1854525

В Италии выбрали лучшее в мире мороженое

В Италии подведены итоги конкурса мороженщиков Gelato World Tour. Результаты соревнования в понедельник, 11 сентября, опубликованы в Twitterоргкомитета, рассказы участников — на сайте конкурса.

Первое место занял итальянец Алессандро Криспини (Alessandro Crispini), изготовивший фисташковое мороженое. По его словам, для десерта использовались три сорта сицилийских фисташек.

Второе место было присуждено Гидо и Лука де Рокко (Guido & Luca De Rocco), проживающим в Германии. Они представили на суд жюри виноградный сорбет с карамелизированными орехами.

Всего в конкурсе приняли участие 36 мороженщиков из 19 стран, победители отборочных туров. Финал соревнования прошел в Римини с 8 по 10 сентября.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/11/icecream/

Задание на сегодня:

Назовите несколько ваших самых любимых песен

А теперь очередь подборочки. Сегодня это лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии.

Red Bull Illume – это крупный международный фотоконкурс, посвященный теме экстремального спорта. Десятки тысяч любителей и профессионалов ежегодно присылают свои лучшие работы, однако лишь малая их часть попадает в число победителей. В нашей сегодняшней подборке вы можете видеть самые яркие, красивые и вдохновляющие снимки с Red Bull Illume 2016.

1. Победитель конкурса, Габленц, Германия. Автор – Лоренц Холдер.

2. Финалист в категории «Новое творчество», Таллин, Эстония. Автор – Jaanus Ree.

3. Финалист в категории «Секвенция», Будапешт, Венгрия. Автор — Balázs Pálfi.

4. Санкт-Петербург, Россия. Автор – Виктор Сухоруков.

5. Китцштайнхорн, Автрия. Автор — Markus Rohrbacher.

6. Мурнауэр Мос, Германия. Автор — Лоренц Холдер.

7. Финалист в категории «Секвенция», Яромерж, Чехия. Автор – Даниил Войтех.

8. Вейл-Пасс, США. Автор – Дейв Лехи.

9. Теахупу, Французская Полинезия. Автор — Ben Thouard.

10. Финалист в категории «Дух», ущелье Вердон, Франция. Автор – Жан Винсент Кляйн.

11. Финалист в категории «Лайфстайл», Венис, США. Автор — Jaanus Ree.

12. Тулум, Мексика. Автор — Klaus Thymann.

13. Финалист в категории «Дух», Оаху, Гавайские острова. Автор — Fred Pompermayer.

14. Финалист в категории «Лайфстайл», Эдмонтон, Канада. Автор — Kirsten Quist.

15. Финалист в категории «Мобильное фото», Национальный парк Серра-ду-Сипо, Бразилия. Автор – Александр Феррера.

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А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!