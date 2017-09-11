ЭкстремальноФотографическое доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром!!!
Сегодня особых праздников нет, так что переходим к новостям
Депутат от «Единой России» выиграл выборы с одним голосом
Депутат Великовисочного сельсовета Ненецкого автономного округа Петр Ивкин выиграл выборы, получив один голос избирателя.
Об этом сообщает Nao24 со ссылкой на региональный избирком. По словам председателя комиссии Георгия Попова, явка на выборах 10 сентября составила 8,84 % – на избирательные участки пришел 41 местный житель из 463 зарегистрированных избирателей.
Четыре бюллетеня были признаны недействительными, остальные 37 голосов были поданы за кандидатов от «Единой России». Двое единороссов набрали по 12 голосов, еще двое – по шесть. Петр Ивкин получил один голос и переизбрался в сельсовет. Кроме представителей ЕР в выборах участвовали двое членов ЛДПР, которые не получили голосов.
По данным портала, Ивкин работает начальником пожарной части. Председатель региональной комиссии отметил, что такой «курьезный» случай произошел впервые.
Источник: http://fedpress.ru/news/83/policy/1854525
В Италии выбрали лучшее в мире мороженое
В Италии подведены итоги конкурса мороженщиков Gelato World Tour. Результаты соревнования в понедельник, 11 сентября, опубликованы в Twitterоргкомитета, рассказы участников — на сайте конкурса.
Первое место занял итальянец Алессандро Криспини (Alessandro Crispini), изготовивший фисташковое мороженое. По его словам, для десерта использовались три сорта сицилийских фисташек.
Второе место было присуждено Гидо и Лука де Рокко (Guido & Luca De Rocco), проживающим в Германии. Они представили на суд жюри виноградный сорбет с карамелизированными орехами.
Всего в конкурсе приняли участие 36 мороженщиков из 19 стран, победители отборочных туров. Финал соревнования прошел в Римини с 8 по 10 сентября.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/11/icecream/
Задание на сегодня:
Назовите несколько ваших самых любимых песен
А теперь очередь подборочки. Сегодня это лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии.
Red Bull Illume – это крупный международный фотоконкурс, посвященный теме экстремального спорта. Десятки тысяч любителей и профессионалов ежегодно присылают свои лучшие работы, однако лишь малая их часть попадает в число победителей. В нашей сегодняшней подборке вы можете видеть самые яркие, красивые и вдохновляющие снимки с Red Bull Illume 2016.
1. Победитель конкурса, Габленц, Германия. Автор – Лоренц Холдер.
2. Финалист в категории «Новое творчество», Таллин, Эстония. Автор – Jaanus Ree.
3. Финалист в категории «Секвенция», Будапешт, Венгрия. Автор — Balázs Pálfi.
4. Санкт-Петербург, Россия. Автор – Виктор Сухоруков.
5. Китцштайнхорн, Автрия. Автор — Markus Rohrbacher.
6. Мурнауэр Мос, Германия. Автор — Лоренц Холдер.
7. Финалист в категории «Секвенция», Яромерж, Чехия. Автор – Даниил Войтех.
8. Вейл-Пасс, США. Автор – Дейв Лехи.
9. Теахупу, Французская Полинезия. Автор — Ben Thouard.
10. Финалист в категории «Дух», ущелье Вердон, Франция. Автор – Жан Винсент Кляйн.
11. Финалист в категории «Лайфстайл», Венис, США. Автор — Jaanus Ree.
12. Тулум, Мексика. Автор — Klaus Thymann.
13. Финалист в категории «Дух», Оаху, Гавайские острова. Автор — Fred Pompermayer.
14. Финалист в категории «Лайфстайл», Эдмонтон, Канада. Автор — Kirsten Quist.
15. Финалист в категории «Мобильное фото», Национальный парк Серра-ду-Сипо, Бразилия. Автор – Александр Феррера.
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Вот мои любимые песни:
1. Расплескалась синева ( Голубые береты)
2. У Черного моря ( Л. Утесов)
3. Снегопад, снегопад давно прошёл...( автора и исполнителя не помню, но звучала в х/ф " Девчата")
4. За той рекой ( А.Барыкин)...
И кстати, чем нравятся российские курорты- так это репертуар в отеле: все своё родное)))
Между прочим, вчера в курильной зоне гостиницы к нам подошёл ваш земляк, выбрав именно нашу компанию из человек 20...познакомились, он сообщил, что прилетел в медовый месяц из Южно- Сахалинска. Я-то опытная в вашей кухне, сразу продемонстрировала свои знания вопросом: а Вы гуидак употребляете? Ваш земляк захохотал и ответил утвердительно))))
Я люблю фисташковое мороженое, самое любимое в ваночке Чудеса Света Тадж Махал, оно с фисташковым вкусом и в нём очень много цельного миндаля.
Любимых песен вроде нет, слушаю то, что играет.
Подпись: Пока папа играет в танчики
Всем много здоровья и денег!
мария пуаре - я ехала домой
мария чайковская - заберим меня
валерия визборн
SAINt JHN - roses
Ed Sheeran - bloodstream
Deeperise - Move on
Oh Wonder
Arizona
Хорошего денька вам!
Очень люблю сливочный пломбир, причем на натуральных сливках. Сложно найти, потому что все сплошь на растительных жирах
Подборка захватывающая, надо же так уметь ловить или ставить момент
Подпись: пенная вечерина в отдельно взятой квартире, ййййуууухххуууу!
Песни любимые
Розовое вино
Случайная
Неделимы и еще парочку песен.
Из прикольных Люда хочет войти и Да я мать и я умею танцевать
Много песен нравятся 80х и 90х
Обожаю песню Краски- Старший брат.
Мороженку люблю карте дор карамель, пломбир и клубничное.
Какая обалденная подборочка
К картинке: пенная вечеринка в самом разгаре
Хорошего всем дня и отличного настроения
Хорошего дня
Млин как дождь некстати, но да ладно. С природой не поспоришь.
Всех с четвергом, ведь если четверг, то значит скоро понедельник.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Песни, которые всегда со мной:
1.Andrea Bocelli, Sarah Brightman - Time To Say Goodbye
2. Высоцкий - Терем и Скалолазка
3. Scorpions Maybe I Maybe You
4. В. Цой Перемен, Кукушка, Пачка сигарет
5. В. Кузьмин Эй, красотка
6. Luciano Pavarotti & Lucio Dalla - Caruso
7. Lara Fabian - Je T'aime ну и
8. Ю.Антонов Несет меня течение и все все все..
9.Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
10. One Republic- Secrets
Вивальди "Зима", это не песня, но она сопровождает меня каждый день и создает мне настроение)))
Фото бесподобные! Как же чудесен мир и прекрасен человек!
О, мороженка! Единственный десерт, от которого не откажусь при условии, что это пломбир настоящий и без всяких добавок.
К картинке: Чтобы узнать своего ребенка дождитесь отстоя пены
Всем замечательного дня! Дождь-это не повод для грусти, это повод обняться и , укрывшись пледом, вместе провести вечер)))) Берегите себя и родных вам людей!
Люблю песни групп:"Машина времени" , "Пинк ФЛОИД" , "Скорпионс"!
Название: - " Пнеы МНОГО НЕ БЫВАЕТ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)))
Название для фотки: - "шампунь на донышке"
Мороженное люблю, раньше с начинками и всякой всячиной.... сейчас всё больше пломбир московский.
Фотки обалденные, как фотолюбитель смотрю на такие кадры и завидую фантазии людей, надо же так классно придумать!!!!
Картинка: за то ты мама на АСТВ блоги почитала!!!
Какая суперская фотоподборка...просто "АХ!!!!"
К картинке
Сколько пены посмотрите,
Море сделали мы сами,
Дам сейчас команду Вите,
"Поднять швартовы"-
Поплывем на кухню ....к маме..
Всем хорошего дня!!!!!!
Сегодня аменины у Натусек и Танюсек! Проздравляшки от меня!
Морженку не люблю. Могу раз в год съесть обычный пломбир)
Песни люблю разные, если буду перечислять, то это будет ооооочень длинный коммент)
Вау! Фотки в подборке покожемурашкипобегательные! Невероятная красотисча!