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Утро с АСТВ
ЭкстремальноФотографическое доброутреннее с конкурсом)

ЭкстремальноФотографическое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром!!!

Сегодня особых праздников нет, так что переходим к новостям

Депутат от «Единой России» выиграл выборы с одним голосом

 Депутат Великовисочного сельсовета Ненецкого автономного округа Петр Ивкин выиграл выборы, получив один голос избирателя.

Об этом сообщает Nao24 со ссылкой на региональный избирком. По словам председателя комиссии Георгия Попова, явка на выборах 10 сентября составила 8,84 % – на избирательные участки пришел 41 местный житель из 463 зарегистрированных избирателей. 

Четыре бюллетеня были признаны недействительными, остальные 37 голосов были поданы за кандидатов от «Единой России». Двое единороссов набрали по 12 голосов, еще двое – по шесть. Петр Ивкин получил один голос и переизбрался в сельсовет. Кроме представителей ЕР в выборах участвовали двое членов ЛДПР, которые не получили голосов.

По данным портала, Ивкин работает начальником пожарной части. Председатель региональной комиссии отметил, что такой «курьезный» случай произошел впервые.

Источник: http://fedpress.ru/news/83/policy/1854525

В Италии выбрали лучшее в мире мороженое

В Италии подведены итоги конкурса мороженщиков Gelato World Tour. Результаты соревнования в понедельник, 11 сентября, опубликованы в Twitterоргкомитета, рассказы участников — на сайте конкурса.

Первое место занял итальянец Алессандро Криспини (Alessandro Crispini), изготовивший фисташковое мороженое. По его словам, для десерта использовались три сорта сицилийских фисташек.

Второе место было присуждено Гидо и Лука де Рокко (Guido & Luca De Rocco), проживающим в Германии. Они представили на суд жюри виноградный сорбет с карамелизированными орехами.

Всего в конкурсе приняли участие 36 мороженщиков из 19 стран, победители отборочных туров. Финал соревнования прошел в Римини с 8 по 10 сентября.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/11/icecream/

 

Задание на сегодня:

Назовите несколько ваших самых любимых песен

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии.

Red Bull Illume – это крупный международный фотоконкурс, посвященный теме экстремального спорта. Десятки тысяч любителей и профессионалов ежегодно присылают свои лучшие работы, однако лишь малая их часть попадает в число победителей. В нашей сегодняшней подборке вы можете видеть самые яркие, красивые и вдохновляющие снимки с Red Bull Illume 2016.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

1. Победитель конкурса, Габленц, Германия. Автор – Лоренц Холдер.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

2. Финалист в категории «Новое творчество», Таллин, Эстония. Автор – Jaanus Ree.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

3. Финалист в категории «Секвенция», Будапешт, Венгрия. Автор — Balázs Pálfi.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

4. Санкт-Петербург, Россия. Автор – Виктор Сухоруков.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

5. Китцштайнхорн, Автрия. Автор — Markus Rohrbacher.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

6. Мурнауэр Мос, Германия. Автор — Лоренц Холдер.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

7. Финалист в категории «Секвенция», Яромерж, Чехия. Автор – Даниил Войтех.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

8. Вейл-Пасс, США. Автор – Дейв Лехи.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

9. Теахупу, Французская Полинезия. Автор — Ben Thouard.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

10. Финалист в категории «Дух», ущелье Вердон, Франция. Автор – Жан Винсент Кляйн.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

11. Финалист в категории «Лайфстайл», Венис, США. Автор — Jaanus Ree.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

12. Тулум, Мексика. Автор — Klaus Thymann.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

13. Финалист в категории «Дух», Оаху, Гавайские острова. Автор — Fred Pompermayer.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

14. Финалист в категории «Лайфстайл», Эдмонтон, Канада. Автор — Kirsten Quist.

Лучшие фото с конкурса экстремальной фотографии

15. Финалист в категории «Мобильное фото», Национальный парк Серра-ду-Сипо, Бразилия. Автор – Александр Феррера.

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, 14 сентября, в 06:39 +15
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Комментарии
LyiraTula
Написано 14 сентября, в 07:01 Отредактированно 14 сентября, в 07:02
Доброе утро, Сахалин!
Вот мои любимые песни:
1. Расплескалась синева ( Голубые береты)
2. У Черного моря ( Л. Утесов)
3. Снегопад, снегопад давно прошёл...( автора и исполнителя не помню, но звучала в х/ф " Девчата")
4. За той рекой ( А.Барыкин)...
И кстати, чем нравятся российские курорты- так это репертуар в отеле: все своё родное)))
Между прочим, вчера в курильной зоне гостиницы к нам подошёл ваш земляк, выбрав именно нашу компанию из человек 20...познакомились, он сообщил, что прилетел в медовый месяц из Южно- Сахалинска. Я-то опытная в вашей кухне, сразу продемонстрировала свои знания вопросом: а Вы гуидак употребляете? Ваш земляк захохотал и ответил утвердительно))))
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+15
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 08:30
LyiraTula,
блеснула знаниями
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+8
LyiraTula
Написано 14 сентября, в 15:15
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+2
Наталья Владимировна
Написано 14 сентября, в 07:42
Доброе утро!
Я люблю фисташковое мороженое, самое любимое в ваночке Чудеса Света Тадж Махал, оно с фисташковым вкусом и в нём очень много цельного миндаля.
Любимых песен вроде нет, слушаю то, что играет.
Подпись: Пока папа играет в танчики

Всем много здоровья и денег!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 08:31
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+8
Online
Diego Online
Написано 14 сентября, в 08:01
доброе утро островетяне

мария пуаре - я ехала домой
мария чайковская - заберим меня
валерия визборн
SAINt JHN - roses
Ed Sheeran - bloodstream
Deeperise - Move on
Oh Wonder
Arizona
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 08:32
Ответить
+8
Online
Diego Online
Написано 14 сентября, в 09:11
Татьяна Сергеева, доброе утро
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+3
lvista
Написано 14 сентября, в 08:08
Доброе утро! Ну и фоточки! Обалдеть!!! Красотища! Мороженое не оч люблю. Разве только что от жареного не откажусь. Песни мои любимые такие - Призрачная встречная, Держаться за воздух, Лётчик, да и все остальные Би2. Не так давно открыла для себя Яхта, парус Валентина Стрыкало. Она помогает мне держаться на плаву в трудные минуты. Лёгкая и мелодичная. Из фильма- победителя Края света Аритмия.
Хорошего денька вам!
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 08:33
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+9
lvista
Написано 14 сентября, в 08:41
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 14 сентября, в 08:24 Отредактированно 14 сентября, в 08:25
Доброе всем утро! Как таковых любимых песен очень много, это и русские народные, и советского периода, бардовские и зарубежка частью. Устану перечислять

Очень люблю сливочный пломбир, причем на натуральных сливках. Сложно найти, потому что все сплошь на растительных жирах

Подборка захватывающая, надо же так уметь ловить или ставить момент

Подпись: пенная вечерина в отдельно взятой квартире, ййййуууухххуууу!
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 08:33
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+8
Mopsik
Написано 14 сентября, в 08:47 Отредактированно 14 сентября, в 08:47
Доброе утро)))
Песни любимые
. Если честно, они меняються постоянно. Сейчас нравятся
Розовое вино
Случайная
Неделимы и еще парочку песен.
Из прикольных Люда хочет войти и Да я мать и я умею танцевать

Много песен нравятся 80х и 90х
Обожаю песню Краски- Старший брат.
Мороженку люблю карте дор карамель, пломбир и клубничное.
Какая обалденная подборочка
, очень очень красивые фотографии.
К картинке: пенная вечеринка в самом разгаре
.
Хорошего всем дня и отличного настроения
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 10:37
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+4
Mopsik
Написано 14 сентября, в 11:06
Татьяна Сергеева, доброе утро))
Хорошего дня
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+2
VLадимир
Написано 14 сентября, в 08:49
Всем доброе дождливое утро!!!
Млин как дождь некстати, но да ладно. С природой не поспоришь.
Всех с четвергом, ведь если четверг, то значит скоро понедельник.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 10:37
VLадимир,
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+6
ZLOI275
Написано 14 сентября, в 09:16
Подумаеш я мог бы и лучше сфотать
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+9
Online
Балтийская Килька Online
Написано 14 сентября, в 17:04
ZLOI275, Какой милашный!
Или милашная?
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+4
ZLOI275
Написано 14 сентября, в 18:49
Балтийская Килька, Милашный милашный
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано 14 сентября, в 19:03
ZLOI275,
хм...чот я "принадлежностей" милашного не заметила))точно кот, а не кошка?)))
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+3
Еще 5 комментариев
ZLOI275
Написано 14 сентября, в 09:18
Просто нам очень некогда
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+9
Рыжова Светлана
Написано 14 сентября, в 10:02
ZLOI275, и так
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+6
ZLOI275
Написано 14 сентября, в 10:28
Рыжова Светлана, А как же, так строго обязательно
Ответить
+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 10:38
Ответить
+6
Malinka17
Написано 14 сентября, в 09:42 Отредактированно 14 сентября, в 09:45
Доброе утро всемвсемвсем!!!! Песни-музыка и танцы... это то, без чего не представляю свою жизнь.
Песни, которые всегда со мной:
1.Andrea Bocelli, Sarah Brightman - Time To Say Goodbye
2. Высоцкий - Терем и Скалолазка
3. Scorpions Maybe I Maybe You
4. В. Цой Перемен, Кукушка, Пачка сигарет
5. В. Кузьмин Эй, красотка
6. Luciano Pavarotti & Lucio Dalla - Caruso
7. Lara Fabian - Je T'aime ну и
8. Ю.Антонов Несет меня течение и все все все..
9.Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
10. One Republic- Secrets
Вивальди "Зима", это не песня, но она сопровождает меня каждый день и создает мне настроение)))
Фото бесподобные! Как же чудесен мир и прекрасен человек!
О, мороженка! Единственный десерт, от которого не откажусь при условии, что это пломбир настоящий и без всяких добавок.
К картинке: Чтобы узнать своего ребенка дождитесь отстоя пены
Всем замечательного дня! Дождь-это не повод для грусти, это повод обняться и , укрывшись пледом, вместе провести вечер)))) Берегите себя и родных вам людей!
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 10:40
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано 14 сентября, в 12:50
Malinka17, подпись -
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано 14 сентября, в 17:05
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+4
Рыжова Светлана
Написано 14 сентября, в 10:07
Доброе утро!
Люблю песни групп:"Машина времени" , "Пинк ФЛОИД" , "Скорпионс"!
Название: - " Пнеы МНОГО НЕ БЫВАЕТ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)))
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 10:40
Рыжова Светлана,
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+5
Рыжова Светлана
Написано 14 сентября, в 11:28
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!
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+3
Karu
Написано 14 сентября, в 10:19
Доброе утро!
Название для фотки: - "шампунь на донышке"
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 10:40
Karu,
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+6
Karu
Написано 14 сентября, в 10:41
Татьяна Сергеева, и Вам хорошего дня :)
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 17:37
Karu, с победой дня! Танцы ниже)
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+7
Еще 2 комментария
KsuKsu
Написано 14 сентября, в 10:30 Отредактированно 14 сентября, в 10:30
Всем бодрого дня! Если нет праздников, тогда всех просто с последним четвергом на этой неделе !

Мороженное люблю, раньше с начинками и всякой всячиной.... сейчас всё больше пломбир московский.
Фотки обалденные, как фотолюбитель смотрю на такие кадры и завидую фантазии людей, надо же так классно придумать!!!!
Самая любимая песня романс Б. Окуджавы-дождик осенний.
Картинка: за то ты мама на АСТВ блоги почитала!!!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 10:41
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+6
KsuKsu
Написано 14 сентября, в 10:45
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+4
Катерина90
Написано 14 сентября, в 10:30
Доброе утро! Подборочка класс, красивые снимки!
Любимых песен очень много, с 80-х и 90-х, сейчас предпочитаю слушать саунд и дип хаус.
Название к картинке: "Ушли в пенный отрыв!" Всем хорошего дня!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 10:41
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+6
Ogonek
Написано 14 сентября, в 11:09
Доброе утро,мои дорогие аэстевэшники и аэстевэшницы,а так же аэстевэстятыши)))).Люблю очень песни "Осень "ДДТ,"Я спросил у ясеня"(из кинофильма "Ирония судьбы") ,"Снег кружится".Люблю то что можно спеть под гитару.То есть бардовские.."Изгиб гитары жёлтой ", "Бродяга","Алые паруса" ,"Совершите чудо" ,"Песня баллада о любви шута и прекрасной королевы" ,песни Митяева и Визбора.
Какая суперская фотоподборка...просто "АХ!!!!"
К картинке
Сколько пены посмотрите,
Море сделали мы сами,
Дам сейчас команду Вите,
"Поднять швартовы"-
Поплывем на кухню ....к маме..

Всем хорошего дня!!!!!!
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+8
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Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 11:15
Ogonek, аэстевэстятыши я еще не слышала)))))
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+7
Ogonek
Написано 14 сентября, в 11:42
Татьяна Сергеева, )))))Это экспромт)))))
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+3
Рыжова Светлана
Написано 14 сентября, в 17:01
Ogonek, - Остановите!!! Вите нужно ВЫЙТИ ;-)))))
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+2
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ateriya Online
Написано 14 сентября, в 14:53
дня доброго всем. мне нравится разная музыка . нравится песня поздний вечер в Соренто,нравятся песни Майкла Джексона, могу слушать Линкин парк, Нирвану, Грин дей,Кисс нравятся русские рокобилы Наутилиус помпилиус,ДДТ, Аквариум, БИ-2,какой то определенной прям любимой песни нет, есть песни которые нравятся, а есть не нравятся. иногда по настроению могу весь вечер гонять Марайю Керри, а иногда Селин Дион. Могу грусняшки медленные а иногда рок рвет. постоянства нет. к картинке скажу так, шампунь для клонирования. намылил одного ребенка получи двоих бесплатно. все ребят солнце еще высоко, надо работать. всем отлиииичного денечка.
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 17:27
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+4
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Балтийская Килька Online
Написано 14 сентября, в 17:18
Всем суперского четверга и зачипательского настроения!

Сегодня аменины у Натусек и Танюсек! Проздравляшки от меня!


Морженку не люблю. Могу раз в год съесть обычный пломбир)

Песни люблю разные, если буду перечислять, то это будет ооооочень длинный коммент)

Вау! Фотки в подборке покожемурашкипобегательные! Невероятная красотисча!
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+7
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ateriya Online
Написано 14 сентября, в 17:26
Балтийская Килька, о спасибо. Именинница еще сегодня. Не зря на меня сейчас с полки денежное дерево упало видать. Имянины.
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано 14 сентября, в 17:28
ateriya, Поздравляю!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 17:30
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+5
Еще 4 комментария
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 14 сентября, в 17:37
Победитель дня сегодня Karu! Поздравляем! Танцуют все!
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+5
Karu
Написано 14 сентября, в 17:46
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+2
Рыжова Светлана
Написано 14 сентября, в 18:23
Karu, ПОЗДРАВЛЯЮ!
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано 15 сентября, в 06:30
Поздравляю Karu с первой победой, ураааа!!!
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+5
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