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Утро с АСТВ
КреативноЯпонское доброутреннее с конкурсом)

КреативноЯпонское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня День программиста в России

А еще День парикмахера в России

 

А теперь новости:

В Японии появился первый в мире кошачий поезд

Кафе с котами и другими животными существуют в разных странах мира не первый год, однако власти японского города Огаки пошли еще дальше – они запустили первый в мире поезд с пушистыми питомцами на борту. У пассажиров необычного состава есть возможность поиграть с 30 животными, сообщает Metro.

Этот удивительный проект был реализован при поддержке местных зоозащитников. С помощью необычного поезда они хотят привлечь внимание общества к проблемам бездомных животных.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2931135&cid=520

Китайские туристы устроили дискотеку посреди трассы

Группа туристов из китайской провинции Сычуань не стала отчаиваться, когда их автобус сломался. Пассажиры вышли на трассу и устроили дискотеку возле транспортного средства, у которого лопнула шина. Отдыхающие вытащили на улицу портативную стереосистему и начали танцевать, сообщает UPI.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как китайцы выполняют синхронные танцевальные движения прямо рядом со сломавшемся транспортом.

Столь внезапный уличный праздник не мог укрыться от внимания полиции. Стражи порядка оперативно прибыли на место инцидента, прервали дискотеку и отвезли туристов в безопасное место.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2930266&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

Вы заказываете еду с доставкой на дом или на работу? Что заказывали в последний раз?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это удивительные японские вещи.

Корректор формы носа

© japantrendshop

Тем, кто хочет сделать свой нос уже и изящнее, производитель советует носить это устройство по несколько минут в день.

Ресторан без кухни

© mr.kanso/instagram

Меню в этом ресторане разнообразное, правда, все блюда здесь представлены в виде консервов.

Майка с мышцами

© japantrendshop

Силиконовые импланты — вчерашний день. Сегодня достаточно надеть вот такую майку, и вы уже настоящий «Мистер Вселенная».

 Джинсы с кошачьим хвостом

© felissimo

Хотите, чтобы кот ходил за вами по пятам? Нет ничего проще — просто наденьте эти джинсы.

Радиоуправляемая швабра

© amazon

В дополнение к роботам-пылесосам японцы изобрели и чудо-щетку, с помощью которой можно протирать пыль.

Стулья-животные

© japantrendshop

Покрытые искусственным мехом табуретки — отличная альтернатива для тех, кто не может завести домашнее животное.

Подушка — держатель для смартфона

© thanko

Два в одном: надувная подушка для ванны послужит и как держатель смартфона.

«Преобразователь» огурцов

© amazon

Скучно есть просто огурцы? Выращивайте на своем огороде овощи необычной формы.

 

 Подставка для головы

© daily.rabbit

Искусственная рука не только поможет расслабить шею, но и не даст голове упасть, если вы вдруг заснете.

Чехол для чтения в ванне

© amazon

Любите читать лежа в ванне, но боитесь намочить книгу? Купите специальный чехол, и проблема будет решена.

Пижама в виде креветки во фритюре

© felissimo

Хотите почувствовать себя жареной креветкой? Вот вам и костюмчик!

Тренажер для лица

© japantrendshop

Нет, это не орудие пыток — перед вами всего лишь тренажер для мышц лица.

Игрушка-подушка в виде изопода

© strapya-world

Если вы любите странные мягкие игрушки, то этот жуткий изопод будет для вас отличным подарком.

«Ваза ярости»

© amazon

Если хочется сильно закричать, а стены в доме тонкие, воспользуйтесь этой вазой-«глушителем».

Коробка для хранения кошачьих усов

© japantrendshop

Если вы зачем-то собираете усы, которые потеряли домашние любимцы, то вам точно необходим этот необычный пенал.

Ободок с фальшивой едой

© japantrendshop

Вы обожаете глазунью и не хотите расставаться с ней ни на минуту? Что ж, тогда этот ободок точно для вас.

Выпрямитель пальцев

© japantrendshop

Хотите, чтобы ваши пальцы были прямыми? Просто носите это устройство вместо тапочек.

Воск для эффекта седины

© japantrendshop

Все вокруг закрашивают седые волосы, а вы, наоборот, хотите поседеть? Нет ничего легче — просто купите этот воск.

Бонус: кроссовки-палатка

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

 

Автор: Татьяна Сергеева, 13 сентября, в 07:09 +13
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Комментарии
Наталья Владимировна
Написано 13 сентября, в 07:24
Доброе утро!
Всех, кто причастен к праздникам, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Японцы чего только не придумают
Коробка для хранения кошачих усов
Для чегоооо?????
Ни домой, ни на работу ничего не заказываю. Дома готовлю сама, а на работе нас вкусно кормят, нам привозят обед со школы.
Подпись: Карликам очень тяжело с покупками

Всем яркой среды!
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 08:58
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано 13 сентября, в 07:34 Отредактированно 13 сентября, в 07:38
Доброе утро! Парикмахеров и программистов с праздником!
Я заказываю домой еду в том случае, если сильно устала, готовить лень и хочется вкусного. В основном заказываю роллы, суши... Иногда пиццу для мужа. А чаще готовлю сама.
Кошачий поезд, как и кошачье кафе, вызывают у меня только хорошие добрые эмоции, потому что я люблю кошек.
Вообще японский народ чудаки ещё те, но их чудачества милые и привлекательные

Китайцы приколисты, наши в такой ситуации автобус толкали (читала в сети), а эти пляшут. И правильно делают: не их проблема - не им и решать.
Подпись: вечно бабушка все на вырост покупает...
Всем спокойной среды!
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+18
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 08:59
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+9
lvista
Написано 13 сентября, в 08:08
Хочу пижаму в виде жареной креветки
. И джинсы с хвостом! Как я жила без этого!!! Доброе утро!

Еду готовлю сама. Вкуснее и надёжнее!
А подпись напрашивается такая: Хотите, чтобы фотку вашей ноги опубликовали в доброутреннем? Нет ничего проще! Купите японские сланцы!
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+12
Olga_23
Написано 13 сентября, в 08:29
lvista,
И что же ты даже не мечтаешь о коробке для хранения кошачьих усов?!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 09:00
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+8
lvista
Написано 13 сентября, в 09:44
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+4
Еще 3 комментария
mitja
Написано 13 сентября, в 08:48
Здрямки всем. По части закупки на дом?...даже если и будет....ни когда....моя половинка всё сделает,что бы я не нуждался в этом,да и у самого руки растут из туловища....
к фото"Вот поплаваю то....дельфины отдыхають..."
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 09:00
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+10
Karu
Написано 13 сентября, в 08:52
доброе утро :)
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 09:01
Karu,
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+11
Рыжова Светлана
Написано 13 сентября, в 09:05 Отредактированно 13 сентября, в 09:06
Доброе утро!
Редко заказываю пиццу!
Название: -" Щас как топну я ногой! И вскричу КАРАБАРАС! Пиццу мне доставьте! Прямо здесь и прямо ЩАС"! ;-)
Сезон ОСЕННИХ ДОЖДЕЙ ОТКРЫТ!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 13:03
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+6
Рыжова Светлана
Написано 13 сентября, в 20:21
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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0
Арктический Воин
Написано 13 сентября, в 09:12
?????????

Меня "побрила" моя девушка
Побегу поздравлю динамо-цирюльника с праздником

Еду не заказываю- в моем городе эту функцию еще не подключили. Жду ообновления Макаров- 9.1

P.S В Японии прикольно
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 13:04
Арктический Воин, хорошего настроения тебе
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+6
Арктический Воин
Написано 13 сентября, в 13:56
Татьяна Сергеева, Спасибо, Танечка
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0
Рыжова Светлана
Написано 13 сентября, в 20:25
Арктический Воин, да типа того
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+1
Еще 1 комментарий
Malinka17
Написано 13 сентября, в 09:27
Ура, я снова с вами))) Как на улице мокренько-противненько.. Прям моя погодка!!!!
Мне срочно нужна коробка для кошачих усов. Я ж, дурында, их выбрасывала зачем-то... Сделаю сама из старого пенала)))
К картинке: Стою я в странные лыжи обутый...
Всем отличного расчудесного дня! Берегите себя и близких.
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 13:05
Malinka17, ура!
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+8
Malinka17
Написано 13 сентября, в 14:35
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано 13 сентября, в 17:08
Malinka17, Малинусюлечка!Иди, обниму!
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+4
Еще 1 комментарий
Ogonek
Написано 13 сентября, в 09:59
Доброе утро!Подборка интересная.Наши соседи славятся своими "нано"технологиями и смелыми разработками.Плевать им на весь мир :кто что скажет или подумает: главное,чтобы жителям страны восходящего солнца было комфортно и удобно.Я бы не отказалась от подставки для головы в виде искусственной руки.Только очень жалко,что у нас в России меня не поймут. "Инемури" у нас не приветствуется-есле ты задремлешь на рабочем месте,тебе светит лишение премии и т.д.Так что остается только помечтать....

Еду на дом не заказываем.Как то у нас в городе не развита эта услуга.Или возможно просто у меня нет потребности в этом.

К картинке дня.... Немного перефразирую знаменитую фразу Эвелины Хромченко.Да простит меня она за это.
Считайте,что домашние тапочки,как лекарство.А на лекарствах не экономят.
А вообще первой пришла мысль ,сразу после прочтения подборочки:
Воспользовавшись японской технологией "преобразователем величины",Иванов решил приобрести на свою ногу 35 размера тапки 49.Лег на диван и стал ждать,когда ж его нога вырастет.....
Всем хорошего дня...
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 13:05
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+8
Ogonek
Написано 13 сентября, в 14:32
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+3
Василиса_Я ^.^
Написано 13 сентября, в 10:54
Доброе утро!
Забежала поздороваться и пожелать прекрасного дня не смотря на дождливую погоду.
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 13:06
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано 13 сентября, в 15:46
Ответить
+3
sasch
Написано 13 сентября, в 11:06
Прикольный ответ к фотке
Ответить
+7
НюНик_просто_Анна
Написано 13 сентября, в 11:13
sasch, ты не ты, когда голоден?
Ответить
+8
sasch
Написано 13 сентября, в 11:17
НюНик_просто_Анна, Это не я откусил
Ответить
+5
НюНик_просто_Анна
Написано 13 сентября, в 11:18
Ответить
+5
Еще 3 комментария
Mopsik
Написано 13 сентября, в 11:17 Отредактированно 13 сентября, в 11:18
Доброе всем утро

С праздниками парикмахеров и программистов, уря.
Любимую свекровь с праздником

Заказываем еду редко, а вообще стандартный набор, шашлык, суши или пицца.
Подборочка класс
. Штаны с хвостом не хотела бы себе, вдруг усатый решит по ногам забраться как по ковру. Будет больно ногам и тазу
.
К картинке: сорок пятый растоптанный пришел с алиэкспресса, вместо 37р-ра.
Пойду готовить своих рыжих шилопопов к выставке.
Хорошего всем дня и отличного настроения
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 13:07
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+7
Mopsik
Написано 13 сентября, в 13:26
Татьяна Сергеева, спасибо
. Хорошего дня
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 13 сентября, в 20:24
Mopsik, это вы 16го будет выставляться?
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+3
Еще 19 комментариев
Хронос
Написано 13 сентября, в 12:25
Доброго дня!
Редко но заказывал, шашлыки, стейк, пиццу когда на улице метет или дождь. А ты дома кайфуешь.

Джапонисты молодцы, всякую ерунду придумывают, но на том стоит их прогресс. Вспомним как они придумали игрушку для бития? Зашел в свой кабинет, после разноса начальства и отдубасив её успокоился и дальше продолжаешь продуктивно работать. А у нас с негативом несколько дней ещё трудишься.

Одинокой женщине необходимо купить понравившиеся ей мужские домашние тапочки, спрятать их в своей квартире и ждать избранника. Если Вам нужен домашний мужчина, то покупайте мягкие уютные тапочки, если нужен мужчина деловой и обеспеченный, то покупайте дорогие кожаные тапочки. Купите дешевые китайские тапочки, получите лентяя с маленькой зарплатой и вредными привычками. Строго следить, чтобы никто из домашних или посторонних не надевал эти тапочки. К тапочкам обязательно придет хозяин. Женщина в скором времени встретит мужчину, за которого выйдет замуж.
Поэтому Надпись к картинке такая :
"Ищу хозяина-олигарха! "
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+9
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Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 13:08
Хронос, хорошего дня!
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+8
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Балтийская Килька Online
Написано 13 сентября, в 19:06
Хронос, Прими мои поздравляшки!
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+5
Хронос
Написано 13 сентября, в 19:30
Балтийская Килька,
Киличка, меня то за что?
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+3
Еще 2 комментария
Катерина90
Написано 13 сентября, в 13:11
Всем привет!
Поздравляю всех программистов и парикмахеров! Недавно на работу заказывали пиццу
, до этого роллы были
, с голодухи нууу очень вкусно)) Название к картинке: " Тапатулик" Всем хорошего дня и отличного настроения не смотря на хмурую погоду!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 17:28
Катерина90,
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 17:31
Катерина90, с победой дня! Танцы ниже)
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+5
Хронос
Написано 13 сентября, в 18:24
Катерина90,
Поздравляю с победой дня!!!
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+4
Еще 10 комментариев
LyiraTula
Написано 13 сентября, в 16:10
Доброе утро, Сахалин!
Заказываем грузинскую кухню ( хачапури, хинкали, лобио, шашлык) или роллы...в основном и крайний раз роллы
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+8
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Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 17:28
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+6
LyiraTula
Написано 13 сентября, в 21:25
Татьяна Сергеева, спасибки, взаимно, а я пока все ещё в Крыму)))
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+4
LyiraTula
Написано 13 сентября, в 21:26
Татьяна Сергеева, и погода великолепная, ходила до завтрака купаться
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+4
Еще 1 комментарий
Online
ateriya Online
Написано 13 сентября, в 17:06
Дня всем доброго. С праздником всех парикмахеров. что то вспомнилось про нашего парикмахера участника конкурса от эстель. Ну какие хоть результаты? Прошел нет в финал то? Знает кто? Ну это ладно. Отвлеклась. Еду я не заказывала за свою жизнь ни разу. Как то нет необходимости. Обед беру из дома. А домой все делаю сама. Хочу роллы,хоть пиццу,да все что угодно. Были бы продукты. А приготовить вообще не проблема. К фото скажу так когда слышишь это слово распродажа, размер уже не имеет значения... Всем тепла.
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 17:29
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+5
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ateriya Online
Написано 13 сентября, в 18:18
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано 13 сентября, в 17:12
Всем трямки! Всех с праздничками!


Еду заказываю на работе часто. В последний раз заказывала солянку сборную мясную)

Подборочка весёленькая. Тренажер для рОта...хм....не думала, что он именно так выглядит. Кстати, он токма для женЧин или для мужчинафф тоже?


Всем отличного настроения!
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+7
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Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 17:29
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+7
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Балтийская Килька Online
Написано 13 сентября, в 18:05
Татьяна Сергеева, Приветик, Михалавна! Спасибо за ДОБРОЕ УТРО!
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+6
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Татьяна Сергеева Online
Написано 13 сентября, в 17:30
Победитель дня сегодня Катерина90! Поздравляем! Танцуют все)
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 13 сентября, в 20:27
Катюша , поздравляю, пляшем!
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+4
Катерина90
Написано 14 сентября, в 10:22
НюНик_просто_Анна, спасибки
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