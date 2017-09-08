КреативноЯпонское доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком!
Сегодня День программиста в России
А еще День парикмахера в России
А теперь новости:
В Японии появился первый в мире кошачий поезд
Кафе с котами и другими животными существуют в разных странах мира не первый год, однако власти японского города Огаки пошли еще дальше – они запустили первый в мире поезд с пушистыми питомцами на борту. У пассажиров необычного состава есть возможность поиграть с 30 животными, сообщает Metro.
Этот удивительный проект был реализован при поддержке местных зоозащитников. С помощью необычного поезда они хотят привлечь внимание общества к проблемам бездомных животных.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2931135&cid=520
Китайские туристы устроили дискотеку посреди трассы
Группа туристов из китайской провинции Сычуань не стала отчаиваться, когда их автобус сломался. Пассажиры вышли на трассу и устроили дискотеку возле транспортного средства, у которого лопнула шина. Отдыхающие вытащили на улицу портативную стереосистему и начали танцевать, сообщает UPI.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как китайцы выполняют синхронные танцевальные движения прямо рядом со сломавшемся транспортом.
Столь внезапный уличный праздник не мог укрыться от внимания полиции. Стражи порядка оперативно прибыли на место инцидента, прервали дискотеку и отвезли туристов в безопасное место.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2930266&cid=520
Вопрос на сегодня:
Вы заказываете еду с доставкой на дом или на работу? Что заказывали в последний раз?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это удивительные японские вещи.
Корректор формы носа
© japantrendshop
Тем, кто хочет сделать свой нос уже и изящнее, производитель советует носить это устройство по несколько минут в день.
Ресторан без кухни
© mr.kanso/instagram
Меню в этом ресторане разнообразное, правда, все блюда здесь представлены в виде консервов.
Майка с мышцами
© japantrendshop
Силиконовые импланты — вчерашний день. Сегодня достаточно надеть вот такую майку, и вы уже настоящий «Мистер Вселенная».
Джинсы с кошачьим хвостом
© felissimo
Хотите, чтобы кот ходил за вами по пятам? Нет ничего проще — просто наденьте эти джинсы.
Радиоуправляемая швабра
© amazon
В дополнение к роботам-пылесосам японцы изобрели и чудо-щетку, с помощью которой можно протирать пыль.
Стулья-животные
© japantrendshop
Покрытые искусственным мехом табуретки — отличная альтернатива для тех, кто не может завести домашнее животное.
Подушка — держатель для смартфона
© thanko
Два в одном: надувная подушка для ванны послужит и как держатель смартфона.
«Преобразователь» огурцов
© amazon
Скучно есть просто огурцы? Выращивайте на своем огороде овощи необычной формы.
Подставка для головы
© daily.rabbit
Искусственная рука не только поможет расслабить шею, но и не даст голове упасть, если вы вдруг заснете.
Чехол для чтения в ванне
© amazon
Любите читать лежа в ванне, но боитесь намочить книгу? Купите специальный чехол, и проблема будет решена.
Пижама в виде креветки во фритюре
© felissimo
Хотите почувствовать себя жареной креветкой? Вот вам и костюмчик!
Тренажер для лица
© japantrendshop
Нет, это не орудие пыток — перед вами всего лишь тренажер для мышц лица.
Игрушка-подушка в виде изопода
© strapya-world
Если вы любите странные мягкие игрушки, то этот жуткий изопод будет для вас отличным подарком.
«Ваза ярости»
© amazon
Если хочется сильно закричать, а стены в доме тонкие, воспользуйтесь этой вазой-«глушителем».
Коробка для хранения кошачьих усов
© japantrendshop
Если вы зачем-то собираете усы, которые потеряли домашние любимцы, то вам точно необходим этот необычный пенал.
Ободок с фальшивой едой
© japantrendshop
Вы обожаете глазунью и не хотите расставаться с ней ни на минуту? Что ж, тогда этот ободок точно для вас.
Выпрямитель пальцев
© japantrendshop
Хотите, чтобы ваши пальцы были прямыми? Просто носите это устройство вместо тапочек.
Воск для эффекта седины
© japantrendshop
Все вокруг закрашивают седые волосы, а вы, наоборот, хотите поседеть? Нет ничего легче — просто купите этот воск.
Бонус: кроссовки-палатка
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Всех, кто причастен к праздникам, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Японцы чего только не придумают
Ни домой, ни на работу ничего не заказываю. Дома готовлю сама, а на работе нас вкусно кормят, нам привозят обед со школы.
Подпись: Карликам очень тяжело с покупками
Всем яркой среды!
Я заказываю домой еду в том случае, если сильно устала, готовить лень и хочется вкусного. В основном заказываю роллы, суши... Иногда пиццу для мужа. А чаще готовлю сама.
Кошачий поезд, как и кошачье кафе, вызывают у меня только хорошие добрые эмоции, потому что я люблю кошек.
Вообще японский народ чудаки ещё те, но их чудачества милые и привлекательные
Китайцы приколисты, наши в такой ситуации автобус толкали (читала в сети), а эти пляшут. И правильно делают: не их проблема - не им и решать.
Подпись: вечно бабушка все на вырост покупает...
Всем спокойной среды!
Еду готовлю сама. Вкуснее и надёжнее!
А подпись напрашивается такая: Хотите, чтобы фотку вашей ноги опубликовали в доброутреннем? Нет ничего проще! Купите японские сланцы!
к фото"Вот поплаваю то....дельфины отдыхають..."
Редко заказываю пиццу!
Название: -" Щас как топну я ногой! И вскричу КАРАБАРАС! Пиццу мне доставьте! Прямо здесь и прямо ЩАС"! ;-)
Сезон ОСЕННИХ ДОЖДЕЙ ОТКРЫТ!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
Меня "побрила" моя девушка
Еду не заказываю- в моем городе эту функцию еще не подключили. Жду ообновления Макаров- 9.1
P.S В Японии прикольно
Мне срочно нужна коробка для кошачих усов. Я ж, дурында, их выбрасывала зачем-то... Сделаю сама из старого пенала)))
К картинке: Стою я в странные лыжи обутый...
Всем отличного расчудесного дня! Берегите себя и близких.
Еду на дом не заказываем.Как то у нас в городе не развита эта услуга.Или возможно просто у меня нет потребности в этом.
К картинке дня.... Немного перефразирую знаменитую фразу Эвелины Хромченко.Да простит меня она за это.
Считайте,что домашние тапочки,как лекарство.А на лекарствах не экономят.
А вообще первой пришла мысль ,сразу после прочтения подборочки:
Воспользовавшись японской технологией "преобразователем величины",Иванов решил приобрести на свою ногу 35 размера тапки 49.Лег на диван и стал ждать,когда ж его нога вырастет.....
Всем хорошего дня...
Забежала поздороваться и пожелать прекрасного дня не смотря на дождливую погоду.
С праздниками парикмахеров и программистов, уря.
Любимую свекровь с праздником
Заказываем еду редко, а вообще стандартный набор, шашлык, суши или пицца.
Подборочка класс
К картинке: сорок пятый растоптанный пришел с алиэкспресса, вместо 37р-ра.
Пойду готовить своих рыжих шилопопов к выставке.
Хорошего всем дня и отличного настроения
Редко но заказывал, шашлыки, стейк, пиццу когда на улице метет или дождь. А ты дома кайфуешь.
Джапонисты молодцы, всякую ерунду придумывают, но на том стоит их прогресс. Вспомним как они придумали игрушку для бития? Зашел в свой кабинет, после разноса начальства и отдубасив её успокоился и дальше продолжаешь продуктивно работать. А у нас с негативом несколько дней ещё трудишься.
Одинокой женщине необходимо купить понравившиеся ей мужские домашние тапочки, спрятать их в своей квартире и ждать избранника. Если Вам нужен домашний мужчина, то покупайте мягкие уютные тапочки, если нужен мужчина деловой и обеспеченный, то покупайте дорогие кожаные тапочки. Купите дешевые китайские тапочки, получите лентяя с маленькой зарплатой и вредными привычками. Строго следить, чтобы никто из домашних или посторонних не надевал эти тапочки. К тапочкам обязательно придет хозяин. Женщина в скором времени встретит мужчину, за которого выйдет замуж.
Поэтому Надпись к картинке такая :
"Ищу хозяина-олигарха! "
Киличка, меня то за что?
Поздравляю с победой дня!!!
Заказываем грузинскую кухню ( хачапури, хинкали, лобио, шашлык) или роллы...в основном и крайний раз роллы
Еду заказываю на работе часто. В последний раз заказывала солянку сборную мясную)
Подборочка весёленькая. Тренажер для рОта...хм....не думала, что он именно так выглядит. Кстати, он токма для женЧин или для мужчинафф тоже?
Всем отличного настроения!