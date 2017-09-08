КреативноЯпонское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня День программиста в России

А еще День парикмахера в России

А теперь новости:

В Японии появился первый в мире кошачий поезд

Кафе с котами и другими животными существуют в разных странах мира не первый год, однако власти японского города Огаки пошли еще дальше – они запустили первый в мире поезд с пушистыми питомцами на борту. У пассажиров необычного состава есть возможность поиграть с 30 животными, сообщает Metro.

Этот удивительный проект был реализован при поддержке местных зоозащитников. С помощью необычного поезда они хотят привлечь внимание общества к проблемам бездомных животных.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2931135&cid=520

Китайские туристы устроили дискотеку посреди трассы

Группа туристов из китайской провинции Сычуань не стала отчаиваться, когда их автобус сломался. Пассажиры вышли на трассу и устроили дискотеку возле транспортного средства, у которого лопнула шина. Отдыхающие вытащили на улицу портативную стереосистему и начали танцевать, сообщает UPI.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как китайцы выполняют синхронные танцевальные движения прямо рядом со сломавшемся транспортом.

Столь внезапный уличный праздник не мог укрыться от внимания полиции. Стражи порядка оперативно прибыли на место инцидента, прервали дискотеку и отвезли туристов в безопасное место.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2930266&cid=520

Вопрос на сегодня:

Вы заказываете еду с доставкой на дом или на работу? Что заказывали в последний раз?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это удивительные японские вещи.

Корректор формы носа

© japantrendshop

Тем, кто хочет сделать свой нос уже и изящнее, производитель советует носить это устройство по несколько минут в день.

Ресторан без кухни

© mr.kanso/instagram

Меню в этом ресторане разнообразное, правда, все блюда здесь представлены в виде консервов.

Майка с мышцами

© japantrendshop

Силиконовые импланты — вчерашний день. Сегодня достаточно надеть вот такую майку, и вы уже настоящий «Мистер Вселенная».

Джинсы с кошачьим хвостом

© felissimo

Хотите, чтобы кот ходил за вами по пятам? Нет ничего проще — просто наденьте эти джинсы.

Радиоуправляемая швабра

© amazon

В дополнение к роботам-пылесосам японцы изобрели и чудо-щетку, с помощью которой можно протирать пыль.

Стулья-животные

© japantrendshop

Покрытые искусственным мехом табуретки — отличная альтернатива для тех, кто не может завести домашнее животное.

Подушка — держатель для смартфона

© thanko

Два в одном: надувная подушка для ванны послужит и как держатель смартфона.

«Преобразователь» огурцов

© amazon

Скучно есть просто огурцы? Выращивайте на своем огороде овощи необычной формы.

Подставка для головы

© daily.rabbit

Искусственная рука не только поможет расслабить шею, но и не даст голове упасть, если вы вдруг заснете.

Чехол для чтения в ванне

© amazon

Любите читать лежа в ванне, но боитесь намочить книгу? Купите специальный чехол, и проблема будет решена.

Пижама в виде креветки во фритюре

© felissimo

Хотите почувствовать себя жареной креветкой? Вот вам и костюмчик!

Тренажер для лица

© japantrendshop

Нет, это не орудие пыток — перед вами всего лишь тренажер для мышц лица.

Игрушка-подушка в виде изопода

© strapya-world

Если вы любите странные мягкие игрушки, то этот жуткий изопод будет для вас отличным подарком.

«Ваза ярости»

© amazon

Если хочется сильно закричать, а стены в доме тонкие, воспользуйтесь этой вазой-«глушителем».

Коробка для хранения кошачьих усов

© japantrendshop

Если вы зачем-то собираете усы, которые потеряли домашние любимцы, то вам точно необходим этот необычный пенал.

Ободок с фальшивой едой

© japantrendshop

Вы обожаете глазунью и не хотите расставаться с ней ни на минуту? Что ж, тогда этот ободок точно для вас.

Выпрямитель пальцев

© japantrendshop

Хотите, чтобы ваши пальцы были прямыми? Просто носите это устройство вместо тапочек.

Воск для эффекта седины

© japantrendshop

Все вокруг закрашивают седые волосы, а вы, наоборот, хотите поседеть? Нет ничего легче — просто купите этот воск.

Бонус: кроссовки-палатка

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: