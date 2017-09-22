СтранноНочлежное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром! С началом новой недели! Пусть она принесет только хорошее!

Особых праздников сегодня в России нет, так что перехожу к новостям.

Австралиец сделал девушке предложение в виртуальной реальности

25-летний Алекс Лакович из Мельбурна креативно подошел к тому, чтобы попросить свою девушку Келли Линн Норман выйти за него замуж. Предложение руки и сердца возлюбленной, с которой парень до этого встречался около четырех лет, он сделал в виртуальной реальности.

Подготовка к важному дню велась целый месяц — именно столько времени понадобилось игровым дизайнерам, чтобы составить сценарий вместе с Алексом и разработать графику. Специалисты воссоздали для романтичного момента «счастливое место» Келли — лужайку с деревом возле дома ее бабушки и дедушки в Южной Африке, где она провела с семьей и друзьями свое детство.

Внимательный бойфренд когда-то услышал от возлюбленной о ее любимом месте и запомнил эту информацию для особого случая, так как, по признанию Алекса, он решил, что женится на Келли, как только встретил ее. Сделать виртуальное место максимально похожим на оригинал парню помогли родственники возлюбленной, выславшие ему множество фотографий локации.

Чтобы Келли не догадалась, что готовится кое-что особенное, пара отправилась в развлекательный центр «играть в ее любимую игру про зомби» вместе с друзьями. Игра и правда состоялась, но, когда она закончилась, девушка была «телепортирована» к той самой лужайке с деревом, где ее ожидал возлюбленный.

Келли, конечно же, ответила согласием креативному парню, а затем призналась, что понятия не имела о готовящемся предложении. «Когда экран стал синим, я подумала, что что-то пошло не так, но потом подняла глаза и увидела дом моей бабушки и мое дерево. Я была так растрогана», — поделилась девушка впечатлениями с Daily Mail. К слову, говоря о грядущей свадьбе, молодые люди отметили, что она-то уж точно пройдет в реальной жизни (они считают это мероприятие более традиционным). Источник: https://lady.mail.ru/article/497508-avstraliets-sdelal-devushke-predlozhenie-v-virtualnoj-realnosti/ В Ставрополе приготовили самый большой чизкейк в мире

В честь Дня города в Ставрополе приготовили самый большой чизкейк в мире, передает Интерфакс со ссылкой на организаторов мероприятия.

Его вес составил 4,24 тонны, диаметр — 2,5 метра, а высота — 1,2 метра. Десертом угостят около 40 тысяч человек.

Ставрополю в этом году исполнилось 240 лет.

Источник: https://otr-online.ru/news/v-stavropole-prigotovili-90194.html

Вопрос на сегодня:

У вас есть любимый шампунь? Какой?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это оригинальные места для ночлега в Европе.

Немногие знают, что в последнее время все больше и больше туристических достопримечательностей Европы предлагают своим посетителям остаться на ночлег. Такая замена отельного номера может стать не только уникальной возможностью, но и очень крутым опытом, причем не только для взрослых.

Ночлег с волками

У отважных искателей приключений есть реальная возможность проверить свою смелость и переночевать… в логове волков. Норвежский полярный парк «Центр дикой природы Арктики» предлагает своим посетителям поселиться в Wolf Lodge — единственных в мире апартаментах посреди вольера с волками.

Туристы могут не только наблюдать за хищниками через большие стеклянные окна, но и пообщаться с ними в присутствии смотрителя.

Музей естествознания

Отныне каждый желающий может испытать на себе «ночь в музее». Лондонский музей естествознания проводит мероприятия Dino Snores с возможностью проснуться под скелетом диплодокуса. Отдельные мероприятия проводятся в течение всего года для взрослых и детей. Они включают в себя питание и всевозможные развлечения.

Стадион «Стэмфорд Бридж»

Идеальное предложение для юных фанатов «Челси», мечтающих когда-либо стать футболистами — клуб предлагает остаться на ночлег на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Доступное только для детей от 5 до 10 лет предложение включает в себя игру в мини-футбол на поле, а также возможность «пройти по стопам» героев команды, а именно через раздевалку и туннель, из которого игроки появляются во время игр. Кроме того, дети смогут встретиться с талисманом «Челси».

Магазин игрушек Hamleys

Знаменитый магазин игрушек Hamleys — мекка для фантазии и веселья, переполненная играми и развлечениями. Но это еще не все. Группы численностью до 15 детей в сопровождении взрослых могут получить доступ к его сокровищам после того, как магазин закрывает свои двери. Их ждет красная дорожка, угощения и встреча с медведем Hamleys.

«Ночь с акулами» в National Marine Aquarium

По специальному предложению от National Marine Aquarium, расположенному в английском Плимуте, гости смогут заснуть, наблюдая над кружением акул у себя над головой. В стоимость билета входит экскурсия по Аквариуму в нерабочие часы, закуски, игры, фильмы и континентальный завтрак.

Башня Сент-Панкрас

Даже местные жители Лондона удивляются, узнав, что в башне с часами вокзала Сент-Панкрас размещена квартира. Окна гостевого сьюта выходят на станцию Кингс-Кросс. Здесь есть жилая площадь, небольшая кухня и столовая, а также ванная и душ. Апартаменты размещены на пятом и шестом этажах часовой башни.

Космический центр

Поддающие надежды астронавты могут «прикоснуться» к космосу, проведя ночь в храме науки и астрономии — британском Национальном космическом центре. Предложение включает в себя развлечения в космическом стиле, шоу от планетария, а также осмотр галерей центра в нерабочие часы. В стоимость пребывания включен завтрак. Бронировать посещение необходимо заранее.

Деревня смурфов

Испанская деревня Хускар была выкрашена в голубой цвет в 2011 году в рамках PR-компании перед выходом фильма «Смурфики», что вызвало необычный наплыв туристов. Более 200 000 человек посетили традиционную андалузскую деревню с тех пор, как дома сменили обычный белый окрас на голубой. К услугам посетители имеют отели — тоже в стиле а-ля «смурфики».

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!