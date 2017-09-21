блоги
блоги
Регистрация
Утро с АСТВ
ВеточкамиКружевное доброутреннее с конкурсом)

ВеточкамиКружевное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, любимки! С пятничкой!

Сегодня Всемирный день без автомобиля 

И Всемирный день защиты слонов

В субботу особых праздников в России нет.

В воскресенье

Международный день глухих 

День машиностроителя

Международный день караванщика

И день тигра на Дальнем Востоке

 

А теперь новости

Ученые разработали шкалу для измерения уровня мудрости человека

Ученые из Университета Сан-Диего во время нового исследования разработали специальную шкалу, предназначенную для измерения уровня мудрости человека, а также ее связи с психологическими и нейробиологическими особенностями.
 

По словам научных работников, изобретение получило название «Шкала мудрости Сан-Диего». Во время наблюдения авторы проекта изучили шесть основных признаков наличия глубокого ума с учетом жизненного опыта. В список вошли такие признаки, как умение дать советы, способность контроля эмоций, наличие эмпатии и альтруизма, склонность к анализу действий, толерантность к окружающим, а также возможность быстро принимать эффективные решения. Специалисты определили области мозга, ассоциируемые с указанными чертами. 

За большую часть описанных признаков мудрости отвечает миндалевидное тело, префронтальная кора и лимбическая система. Далее ученые создали тест, состоящий из 24 утверждений. Добровольцам необходимо было оценить фразы по шкале от 5 до 1. В эксперименте приняли участие 524 человека. Оказалось, что мудрость имеет положительную и негативную корреляцию, а также практически не зависит от гендера или образования. 

Источник: http://oane.ws/2017/09/21/uchenye-razrabotali-shkalu-dlya-izmereniya-urovnya-mudrosti-cheloveka.html

Заявка на рекорд. Самый большой и полезный компот сварят в Барнауле

В Алтайском крае намерены установить новый вкусный рекорд. Самый большой и полезный 100-литровый компот сварят 30 сентября в Барнауле. В рецептуре напитка будут только натуральные продукты: алтайские ягоды нового урожая – 30 кг, сахар – 40 кг и вода.

Оценить рекордное блюдо смогут все желающие, рассказали в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Установят и зафиксируют новый рекорд края на «Празднике урожая», который пройдет в торговом центре «Пионер».

Также участники фестиваля встанут в самый большой барнаульский хоровод. Организаторы подготовили много приятных сюрпризов гостям. Предусмотрена насыщенная развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов Барнаула.

Источник: http://www.ap22.ru/paper/Zayavka-na-rekord-Samyy-bol-shoy-i-poleznyy-kompot-svaryat-v-Barnaule.html

 

Вопрос на сегодня:

А какой компот любите вы?

 

По традиции - подборочка. Сегодня это кружева на веточках

Художница Агнес Херцгег из Венгрии превращает веточки деревьев в кружевное произведение искусства, используя разные техники вышивки и кружевоплетения. Её работы выполнены исключительно из кружева, пряжи и дерева, и у каждой - свой посыл и история.

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня, чудесных выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, 22 сентября, в 06:59 +11
Еще в этом блоге
СтранноНочлежное доброутреннее с конкурсом)
НеобычноШкольное доброутреннее с конкурсом)
ЗаНамиСледящее доброутреннее с конкурсом)
ЖивотноДревнеПоразительное доброутреннее с конкурсом)
Комментарии
Рыжова Светлана
Написано 22 сентября, в 07:55
Доброе утро!
Люблю компот из сухофруктов и морс брусничный с лимончиком!
Название: - " Узнаешь, кто сосиску украл?"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 08:43
Ответить
+7
_zima_
Написано 22 сентября, в 08:49
Доброе утро! Работы в подборке просто замечательные! Компоты люблю самые разнообразные. Подпись: Ни хоря себе домашние животные
Ответить
+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:11
Ответить
+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:26
_zima_, с победой дня и недели! Танцы ниже) Как забрать приз, расскажу, если позвоните мне в понедельник на номер 44-66-98
Ответить
+6
MARBLE
Написано 22 сентября, в 18:42
_zima_, С победой дня и недели!
Ответить
+1
Еще 5 комментариев
Malinka17
Написано 22 сентября, в 09:12 Отредактированно 22 сентября, в 09:14
Ура пятницаааа! Ура солнышко!!! В общем красотаааа!)
О праздниках: ни к одному не могу себя причислить. От автомобиля не отказалась, тигры знакомой , как и слона, нет. Так что буду сегодня беспраздничная.
О подборке: в который раз не перестаю восхищаться людьми, у которых не только фантазия работает (чего у меня в избытке), но и руки откуда надо растут (этим похвастать не могу
)))
О компоте: пожалуй, самый любимый -это черешневый и детсадовский с сушеными грушами. А еще сама варю из яблок домашних без сахара. Кисленько и вкусненько.
К картинке: -А мы колбасу стащили , слопали и шкурки коту подложили.
- Шо , а так можно было?!?!
Всем отличной пятницы, солнышка в душе, улыбайтесь почаще! Берегите себя и родных))
Ответить
+11
НюНик_просто_Анна
Написано 22 сентября, в 09:47
Malinka17, в пробке сегодня стояла? Можешь причислять себя к караванщикам
Ответить
+6
Malinka17
Написано 22 сентября, в 10:18
НюНик_просто_Анна, неа))) Пролетела, как стрела за 15 минут

Но к караванщикам себя смогу причислить)))
Ответить
+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:12
Ответить
+5
Karu
Написано 22 сентября, в 09:33
Доброе утро! :)
Название: - "Ты хто ???"
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:14
Karu,
Ответить
+4
LyiraTula
Написано 22 сентября, в 09:46 Отредактированно 22 сентября, в 09:46
Доброе утро, Сахалин!
Я вообще люблю компоты, морсы и пр.
В данный период жизни больше всего люблю брусничный и малиновый морсы)))
Ответить
+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:15
Ответить
+4
НюНик_просто_Анна
Написано 22 сентября, в 09:55 Отредактированно 22 сентября, в 09:56
Доброе всем утро! Разоспалась я, чуть все не проспала. У меня сегодня полноценный валяльно-домашнедельный выходной, а машину муж забрал. Так что праздную!

"Оказалось, что мудрость имеет положительную и негативную корреляцию, а также практически не зависит от гендера или образования." Какой вывод, однако... Чтоб прийти к нему и сказать, что мудрости может быть больше или меньше, и она не зависит от пола и образования, вовсе не нужен был никакой эксперимент

Какие красивые вещи умеют делать люди
!
Я вообще крайне отрицательно отношусь ко всем этим готовкам на улице блинов, пирогов, компотов... Для меня исключение только шашлык и уха. И то свои, а не в гигантских масштабах. А компот я в детстве любила вишневый, черешневый или сливовый.
Подпись:
К нам переедут вот эти две штуки?!!
Хозяйка, отдай меня в добрые руки...

Всех с пятницей!
Ответить
+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:15
Ответить
+4
Хронос
Написано 22 сентября, в 10:06
Всем доброго утра!
Компоты люблю из черешни, вишни, ананаса.
Подборка хорошая, чего только в мире нет!
У каждого своя мудрость как и правда!
Надпись к картинке :
"Боже мой, какое страшилище! "-подумал каждый.)))
Ответить
+9
НюНик_просто_Анна
Написано 22 сентября, в 10:15
Хронос, классная подпись!
Ответить
+6
Хронос
Написано 22 сентября, в 11:37
НюНик_просто_Анна, Спасибо!)))
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:16
Ответить
+4
Еще 1 комментарий
Катерина90
Написано 22 сентября, в 10:25
Доброе утро! Всех с праздничками! Очень нравится общаться с мудрыми и начитанными людьми. Порой бывает что и сама не прочь пофилософствовать.
Подборочка красивая, тонкая и крапотливая работа мастера заслуживает похвалы. Компоты предпочитаю из сухофруктов. Название к картинке: "чур меня!!!" Всем хорошего дня!
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:17
Ответить
+5
Online
ateriya Online
Написано 22 сентября, в 10:35
добрейшего всем утречка! слоны и носороги это отдельная тема в моей истории. сколько же нужно терпения и усидчивости чтобы такую красоту сделать из веток! у меня второй год картина с лебедями лежит доделать не могу. вдохновения нет. компоты люблю всякие. но больше всего сейчас люблю домашние. Благо свой дом позволяет. растет слива и груша, и ранетка, и вишня, и виноград, и клубника в общем все что душе угодно. Так что компоты у меня только из натуральных продуктов. и я их все люблю. картинку подпишу "Слышь, вы че такие мерзкие, а?" всем отличной пятницы!
Ответить
+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:17
Ответить
+4
Mopsik
Написано 22 сентября, в 11:14
Всем привет.
Подборочка класс

Компот люблю обычный из сухофруктов.
К картинке: Етить колотить! Мааам, это что за порода такая????
Хорошего всем дня и отличного настроения.
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:18
Mopsik,
Ответить
+3
Mopsik
Написано 22 сентября, в 18:19
Татьяна Сергеева, спасибо

Хорошего вечера, отличных выходных
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 22 сентября, в 18:25
Победитель дня и недели нынче - один и тот же человек. И это _zima_! Поздравляем! Танцуют все!
Ответить
+6
Malinka17
Написано 22 сентября, в 19:19
Ответить
+6
_zima_
Написано сегодня, в 08:01
Ответить
+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано 22 сентября, в 19:59
Всем приветуськи-затрипуськи! Пятничка, УРА!


С праздничками сегодняшними и предстоящими. Всех Аннушек с аменинами


Подборочка шикарная! Рукодельно-мастеровая! Думаю, что Леночка создала б подобные творения на раз-два!)

Канпот люблю вишнёвый и как Малинулечка, с грушами


Всем расприятного настроения и сексуально-задорных выходных!
Ответить
+8
НюНик_просто_Анна
Написано 22 сентября, в 22:22
Балтийская Килька, аааа, вот как! И тебя, Нюшечка-душечка, с аменинами
Ответить
+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано 22 сентября, в 22:32
НюНик_просто_Анна,
Спасибочки, драгоценная моя Икорочка чёрненькая
Ответить
+5
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
СтранноНочлежное доброутреннее с конкурсом)
СтранноНочлежное доброутреннее с конкурсом)
НеобычноШкольное доброутреннее с конкурсом)
НеобычноШкольное доброутреннее с конкурсом)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru