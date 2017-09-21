ВеточкамиКружевное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, любимки! С пятничкой!
Сегодня Всемирный день без автомобиля
И Всемирный день защиты слонов
В субботу особых праздников в России нет.
В воскресенье
Международный день глухих
День машиностроителя
Международный день караванщика
И день тигра на Дальнем Востоке
А теперь новости
Ученые разработали шкалу для измерения уровня мудрости человека
По словам научных работников, изобретение получило название «Шкала мудрости Сан-Диего». Во время наблюдения авторы проекта изучили шесть основных признаков наличия глубокого ума с учетом жизненного опыта. В список вошли такие признаки, как умение дать советы, способность контроля эмоций, наличие эмпатии и альтруизма, склонность к анализу действий, толерантность к окружающим, а также возможность быстро принимать эффективные решения. Специалисты определили области мозга, ассоциируемые с указанными чертами.
За большую часть описанных признаков мудрости отвечает миндалевидное тело, префронтальная кора и лимбическая система. Далее ученые создали тест, состоящий из 24 утверждений. Добровольцам необходимо было оценить фразы по шкале от 5 до 1. В эксперименте приняли участие 524 человека. Оказалось, что мудрость имеет положительную и негативную корреляцию, а также практически не зависит от гендера или образования.
Источник: http://oane.ws/2017/09/21/uchenye-razrabotali-shkalu-dlya-izmereniya-urovnya-mudrosti-cheloveka.html
Заявка на рекорд. Самый большой и полезный компот сварят в Барнауле
В Алтайском крае намерены установить новый вкусный рекорд. Самый большой и полезный 100-литровый компот сварят 30 сентября в Барнауле. В рецептуре напитка будут только натуральные продукты: алтайские ягоды нового урожая – 30 кг, сахар – 40 кг и вода.
Оценить рекордное блюдо смогут все желающие, рассказали в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Установят и зафиксируют новый рекорд края на «Празднике урожая», который пройдет в торговом центре «Пионер».
Также участники фестиваля встанут в самый большой барнаульский хоровод. Организаторы подготовили много приятных сюрпризов гостям. Предусмотрена насыщенная развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов Барнаула.
Источник: http://www.ap22.ru/paper/Zayavka-na-rekord-Samyy-bol-shoy-i-poleznyy-kompot-svaryat-v-Barnaule.html
Вопрос на сегодня:
А какой компот любите вы?
По традиции - подборочка. Сегодня это кружева на веточках
Художница Агнес Херцгег из Венгрии превращает веточки деревьев в кружевное произведение искусства, используя разные техники вышивки и кружевоплетения. Её работы выполнены исключительно из кружева, пряжи и дерева, и у каждой - свой посыл и история.
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня, чудесных выходных!
Люблю компот из сухофруктов и морс брусничный с лимончиком!
Название: - " Узнаешь, кто сосиску украл?"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
О праздниках: ни к одному не могу себя причислить. От автомобиля не отказалась, тигры знакомой , как и слона, нет. Так что буду сегодня беспраздничная.
О подборке: в который раз не перестаю восхищаться людьми, у которых не только фантазия работает (чего у меня в избытке), но и руки откуда надо растут (этим похвастать не могу
О компоте: пожалуй, самый любимый -это черешневый и детсадовский с сушеными грушами. А еще сама варю из яблок домашних без сахара. Кисленько и вкусненько.
К картинке: -А мы колбасу стащили , слопали и шкурки коту подложили.
- Шо , а так можно было?!?!
Всем отличной пятницы, солнышка в душе, улыбайтесь почаще! Берегите себя и родных))
Но к караванщикам себя смогу причислить)))
Название: - "Ты хто ???"
Я вообще люблю компоты, морсы и пр.
В данный период жизни больше всего люблю брусничный и малиновый морсы)))
"Оказалось, что мудрость имеет положительную и негативную корреляцию, а также практически не зависит от гендера или образования." Какой вывод, однако... Чтоб прийти к нему и сказать, что мудрости может быть больше или меньше, и она не зависит от пола и образования, вовсе не нужен был никакой эксперимент
Какие красивые вещи умеют делать люди
Я вообще крайне отрицательно отношусь ко всем этим готовкам на улице блинов, пирогов, компотов... Для меня исключение только шашлык и уха. И то свои, а не в гигантских масштабах. А компот я в детстве любила вишневый, черешневый или сливовый.
Подпись:
К нам переедут вот эти две штуки?!!
Хозяйка, отдай меня в добрые руки...
Всех с пятницей!
Компоты люблю из черешни, вишни, ананаса.
Подборка хорошая, чего только в мире нет!
У каждого своя мудрость как и правда!
Надпись к картинке :
"Боже мой, какое страшилище! "-подумал каждый.)))
Подборочка класс
Компот люблю обычный из сухофруктов.
К картинке: Етить колотить! Мааам, это что за порода такая????
Хорошего всем дня и отличного настроения.
Хорошего вечера, отличных выходных
С праздничками сегодняшними и предстоящими. Всех Аннушек с аменинами
Подборочка шикарная! Рукодельно-мастеровая! Думаю, что Леночка создала б подобные творения на раз-два!)
Канпот люблю вишнёвый и как Малинулечка, с грушами
Всем расприятного настроения и сексуально-задорных выходных!