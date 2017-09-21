ВеточкамиКружевное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, любимки! С пятничкой!

Сегодня Всемирный день без автомобиля

И Всемирный день защиты слонов

В субботу особых праздников в России нет.

В воскресенье

Международный день глухих

День машиностроителя

Международный день караванщика

И день тигра на Дальнем Востоке

А теперь новости

Ученые разработали шкалу для измерения уровня мудрости человека

Ученые из Университета Сан-Диего во время нового исследования разработали специальную шкалу, предназначенную для измерения уровня мудрости человека, а также ее связи с психологическими и нейробиологическими особенностями.

По словам научных работников, изобретение получило название «Шкала мудрости Сан-Диего». Во время наблюдения авторы проекта изучили шесть основных признаков наличия глубокого ума с учетом жизненного опыта. В список вошли такие признаки, как умение дать советы, способность контроля эмоций, наличие эмпатии и альтруизма, склонность к анализу действий, толерантность к окружающим, а также возможность быстро принимать эффективные решения. Специалисты определили области мозга, ассоциируемые с указанными чертами.



За большую часть описанных признаков мудрости отвечает миндалевидное тело, префронтальная кора и лимбическая система. Далее ученые создали тест, состоящий из 24 утверждений. Добровольцам необходимо было оценить фразы по шкале от 5 до 1. В эксперименте приняли участие 524 человека. Оказалось, что мудрость имеет положительную и негативную корреляцию, а также практически не зависит от гендера или образования.



Источник: http://oane.ws/2017/09/21/uchenye-razrabotali-shkalu-dlya-izmereniya-urovnya-mudrosti-cheloveka.html

Заявка на рекорд. Самый большой и полезный компот сварят в Барнауле

В Алтайском крае намерены установить новый вкусный рекорд. Самый большой и полезный 100-литровый компот сварят 30 сентября в Барнауле. В рецептуре напитка будут только натуральные продукты: алтайские ягоды нового урожая – 30 кг, сахар – 40 кг и вода.

Оценить рекордное блюдо смогут все желающие, рассказали в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Установят и зафиксируют новый рекорд края на «Празднике урожая», который пройдет в торговом центре «Пионер».

Также участники фестиваля встанут в самый большой барнаульский хоровод. Организаторы подготовили много приятных сюрпризов гостям. Предусмотрена насыщенная развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов Барнаула.

Источник: http://www.ap22.ru/paper/Zayavka-na-rekord-Samyy-bol-shoy-i-poleznyy-kompot-svaryat-v-Barnaule.html

Вопрос на сегодня:

А какой компот любите вы?

По традиции - подборочка. Сегодня это кружева на веточках

Художница Агнес Херцгег из Венгрии превращает веточки деревьев в кружевное произведение искусства, используя разные техники вышивки и кружевоплетения. Её работы выполнены исключительно из кружева, пряжи и дерева, и у каждой - свой посыл и история.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня, чудесных выходных!