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Утро с АСТВ
НеобычноШкольное доброутреннее с конкурсом)

НеобычноШкольное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро!

Сегодня День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

Международный день мира

Всемирный день русского единения

У православных - Рождество Пресвятой Богородицы

А еще сегодня Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

 

А теперь новости

В Канаде открыли туристическую тропу длиной 24 тысячи километров

В Канаде заработала самая длинная в мире туристическая тропа. Она получила название The Great Trail. Об этом сообщается на официальном сайте объекта.

Маршрут, который растянулся на 24 тысячи километров, охватывает все провинции и территории страны и пролегает через 15 тысяч различных населенных пунктов.

Идея создания тропы пришла трем канадским путешественникам еще в 1992 году. Однако на то, чтобы создать соответствующую инфраструктуру, оборудовать маршрут указателями, дорожками и другими элементами, а также соединить ее разрозненные участки в единое целое, потребовалось 25 лет. Отмечается, что большая часть маршрута была создана добровольцами.

Некоторые участки пути можно преодолеть пешком, на велосипеде, лошади или снегоходе. Кроме того, 26 процентов маршрута составляют водные участки. В больших населенных пунктах, таких как Галифакс, Монреаль или Оттава, тропа проходит через центр и пешеходные улицы, что позволяет туристам познакомиться не только с природой, но и с городской культурой.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/19/greattrail/

Женевские сантехники обнаружили в канализации десятки тысяч евро

Швейцарские прокуроры пытаются выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро в женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG. Об этом сообщает Bloomberg.

Сначала банкноты номиналом в 500 евро были найдены несколько месяцев назад в уборной рядом с банковским хранилищем. Через несколько дней купюры засорили туалеты в трех расположенных рядом ресторанах. Издание отмечает, что услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков.

Полиция обратила внимание, что многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.

«Несмотря на то, что уничтожение денег в Швейцарии не является преступлением, мы начали расследование, поскольку за этой историей должно быть что-то», — заявил представитель женевской прокуратуры Генри Делла Каса, отказавшись от подробностей. UBS также отказался комментировать инцидент.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/19/eurotoilet/

 

Вопрос на сегодня:

Какой напиток вы бы назвали осенним?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это любопытные факты о школах мира

Школьные годы являются одними из самых запоминающихся в нашей жизни. Как бы мы не хотели, но обучение в школе – это обязательный процесс, через который нужно пройти всем. Возможно, узнав о том, какими бывают школы в разных странах мира, вы больше начнете ценить то, что у вас есть, либо наоборот будете мечтать попасть в совершенно иную школу. Вот, несколько интересных фактов об образовании и школах, которые заставят вас взглянуть на все по-новому.

Начальная школа в Пхумачангтанг, Тибете считается самой высокой школой в мире

Любопытные факты о школах мира

Эта школа находится на высоте 5373 метров над уровнем моря, и это на 200 метров выше базового лагеря Эвереста – высочайшей вершины Земли.

Королевская школа в Кентербери, Англии является старейшей школой мира

Любопытные факты о школах мира

Она была основана в 597 году н.э. Однако сегодня эта школа оснащена качественным оборудованием и предлагает современное образование.

Все дети в Голландии начинают школу на свой 4-й день рождения, и поэтому в классе всегда есть новенький

Любопытные факты о школах мира

Хотя у тех, кто постарше есть больше времени, чтобы адаптироваться и завести друзей, все дети находятся примерно на одном уровне развития ко времени, когда они поступают в школу.

Прием пищи во Франции считается частью процесса обучения

Любопытные факты о школах мира

Дети не только изучают разные продукты и то, откуда они появляются (многие из них выращивают в школе), но и правила поведения и этикет за столом.

Ученики в Южной Корее должны оставаться и помогать убирать класс после уроков

Любопытные факты о школах мира

Никто не уходит из класса, как только заканчиваются уроки.

В Бангладеш есть большее 100 школ, расположенных на лодках. У каждой есть доступ в Интернет, библиотека, и школа работает на солнечных батареях

Любопытные факты о школах мира

Ежегодные наводнения в Бангладеш могут нарушать учебный процесс для сотен и тысяч учеников. В некоторых областях в сезон дождей с июля по октябрь дороги становятся непроходимы, а вода в реках может подниматься до 4-х метров. Поэтому возникла необходимость в лодочных школах.

В отдаленных областях Колумбии дети добираются до школы по канатной дороге

Любопытные факты о школах мира

Стальные провода – единственный вид транспорта для тех, кто живет в отдаленной деревне Лос Пинос в Колумбии. Маленьким детям не разрешают самим пользоваться переправой, потому они добираются по канатной дороге с родителями или старшими братьями и сестрами.

Если бы не канатная дорога, детям пришлось бы идти через тропический лес, и дорога в школу заняла бы у них два часа.

Школа в Германии была построена в форме огромной белой кошки вместе с усами и круглыми окнами в форме глаз

Любопытные факты о школах мира

Когда ученики приходят в школу, они заходят в здание через рот «кошки». Внутри школа похожа на все остальные, но есть еще одна заманчивая особенность – хвост кошки также служит горкой для учеников.

Летние каникулы в Чили длятся с середины декабря до конца марта

Любопытные факты о школах мира

Дети в Германии получают специальный подарок в форме бумажного конуса – шультуте, наполненный карандашами, ручками, книгами и сладостями

Любопытные факты о школах мира

Однако подарок можно открыть только с началом учебного года.

Дети в Японии, возможно, самые независимые в мире. Они сами добираются до школы, сами убирают свои классы и накрывают обеды

Любопытные факты о школах мира

В школе нет уборщиков или столовых.

Ученики в Китае получают больше всего домашнего задания в мире

Любопытные факты о школах мира

В среднем подростки тратят около 14 часов в неделю на домашние задания.

Во Франции самый короткий учебный год, который длится с августа по июнь и самый долгий учебный день

Любопытные факты о школах мира

Дети во Франции посещают школу 4 раза в неделю. Примерно 2 часа им отводят на обед. Учебный день начинается в 8:30 и заканчивается 16:30.

Школа на Филиппинах была сделана полностью из переработанных бутылок

Любопытные факты о школах мира

Потребовалось 9000 бутылок и десятки добровольцев, чтобы построить это здание. Каждую бутылку наполнили песком, водой и соломой, чтобы сделать их крепче. Затем с помощью вещества, похожего на цемент, бутылки скрепили и сделали из них стены.

Самой многочисленной школой является школа Монтессори в Лакхнау, Индии

Любопытные факты о школах мира

Больше 32 000 учеников посещают школу каждый день. В школе больше 1000 аудиторий, 3700 компьютеров и ежегодно она закупает тысячи канцелярских принадлежностей и книг.

В 2014 году в Турине, Италии была самая маленькая начальная школа в мире, состоящая из одного ученика и одного учителя

Любопытные факты о школах мира

Власти решили оставить школу до тех пор, пока ее посещает хотя бы один ученик.

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, 21 сентября, в 07:02 +9
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Комментарии
LyiraTula
Написано 21 сентября, в 07:20
Доброе утро, Сахалин!
Самый осенний напиток- токай, портвейн...что-то тягучее сладкое. Из безалкогольных- какао)))
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 08:21
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+8
sasch
Написано 21 сентября, в 11:55
LyiraTula, Хороший портвейн из Порта -это лучше
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано 21 сентября, в 07:30
Доброе невыспатое утро! Очень бы хотелось стильно сказать, что, мол, для меня осенний напиток - это горячий грог у камина под легким пледом...
и т.п. Но вообще круглогодично я пью чай

Эх, кто-то, видимо, попался на горячем, и решил: так не доставайтесь же вы никому! Еврики, то есть

Школа, школа... В мои школьные годы хоть и существовали технички, но дежурные по классу прибирали закрепленный за ним кабинет ежедневно, собирали мусор, поднимали стулья на столы, чтоб полы мыть было легче. А раз в неделю полкласса драили кабинет генерально, вплоть до покрашенных стен и окон. И я думаю, это нормально, во всяком случае, никто от этого не умер. Поэтому корейцы и японцы поступают очень даже верно: навыки самообслуживания у детей закладываются сразу.
А еще вчера прочла хороший пост на одном ресурсе, там доходчиво объяснено, почему сейчас детям в России неохота и трудно учиться... И, на мой взгляд, объяснено аргументированно

Подпись: мальчик, воспитанный Рексом, приносит родителям все, что плохо лежит.
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 08:22
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано 21 сентября, в 08:26
Татьяна Сергеева, спасибо, лапушка моя
и тебе хорошего настроения на весь день!
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+5
Рыжова Светлана
Написано 21 сентября, в 07:55
Доброе утро!
Брусничный морс, думаю, осенний напиток!
Название: - " Не съем... так надкусаю!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 08:27
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+7
Рыжова Светлана
Написано 21 сентября, в 15:23 Отредактированно 21 сентября, в 15:24
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+2
ILYA301968
Написано 21 сентября, в 08:07
Доброутренне Сахалин!
Про школы интересно конечно, но и про наше образование можно было бы что-то добавить. (учитывая географический диапозон регионов, и многнациональность РФ).
И про, то как некоторым нашим школьникам приходится добираться до них, после упразднения сельских и поселковых школ.
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 08:27
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+8
Ри Валерия
Написано 21 сентября, в 10:11
Во Франции самый короткий учебный год, который длится с августа по июнь - это как-то совсем не самый короткий учебный год!!!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 10:23
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано 21 сентября, в 10:12
Доброе утро!
Самым осенним напитком считаю глинтвейн. Вот не знаю почему. Наверное от того, становится холоднее, а запах горячего красного вина с апельсином и специями очень согревает.
Про школы очень интересно.
К картинке:
Если не съем, так понадкусываю.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 10:24
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано 21 сентября, в 10:28
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+6
Malinka17
Написано 21 сентября, в 10:33
Василиса_Я ^.^, я тоже считаю глинтвейн самым осенним напитком)))) Или чай с яблоком и корицей.
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+6
Еще 2 комментария
Malinka17
Написано 21 сентября, в 10:16 Отредактированно 21 сентября, в 10:16
И снова солнечный денек! Как же я люблю осень нашу))
Всех с праздниками!
Про еврики.. Вот кто-то психанул
. Я думаю так было дело: работник банка имел виды на наследство в особо крупном размере. И невзначай узнал, что все богатство завещано кому-нибудь другому. А дальше -аффект, ножницы, унитаз. А то , что кучку нашли еще и рядом с хранилищем тоже есть объяснение: спугнул кто-то )) Вот обиженный и убёг. Все преступление раскрыто. Где там моё вознаграждение?

Про школу: не хотела бы быть директором школы в Индии
.
Ни за какие коврижки!

К картинке: Папка говорил, что самое вкусное в детстве было-это обкусать корочки с хлеба. Всецело его поддерживаю!
Доброго удачного солнечного дня вам! Берегите себя и близких!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 10:25
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+7
Malinka17
Написано 21 сентября, в 10:30
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+5
Хронос
Написано 21 сентября, в 11:12
Привет всем и доброго утра!
Не знаю как сейчас в наших школах, но когда я учился мы убирали класс сами. Дежурные по классу, даже девочки с белыми повязками с красным крестом были. Ногти проверяли. Хэхэхэхэ. Осенний напиток для меня это варенье с горячей водой разбавляю и пью.
Надпись к картинке :
"Не поваляешь, не поешь! "
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 13:21
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+7
Хронос
Написано 21 сентября, в 16:16
Татьяна Сергеева,
Приветульки-улыбульки!
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+3
sasch
Написано 21 сентября, в 12:02
Глинтвейн и гроГ лучше всего пить на веранде или в беседке, а в это время вокруг "с небес течет вода обыкновенная"
Глотать грог и глинтвейн сидя в квартире, считаю моветоном
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+9
Malinka17
Написано 21 сентября, в 12:46
sasch, прям по рукам бьёте.. Придется облюбовать беседку на детской площадке ... Так арестуют же, не дав насладиться напитком
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+7
sasch
Написано 21 сентября, в 12:51
Malinka17, выехать на природу поставить тент. И менты не прикопаются
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+3
Malinka17
Написано 21 сентября, в 12:57 Отредактированно 21 сентября, в 12:57
sasch, это очень сложно при моем ритме жизни, но идея принята)))Тогда мне нужен трезвый водитель!!! А я уже себя прям видела во дворе с пледом.. в руке чашечка глинтвейна.. И закат над Тепличным
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+6
Еще 20 комментариев
Катерина90
Написано 21 сентября, в 14:15
Всем привет! Самый осенний напиток глинтвейн, вкус горячего винца с пряной карицей и апельсинкой, вот что по истине вкусный и раслабляющий напиток. Надо на выходные прогуляться на природе и выпить глинтвейчику.
Название к картинке: "Вкуснятина!" Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 17:04
Катерина90, корицу ненавижу)))
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 17:14
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+5
Malinka17
Написано 21 сентября, в 21:49
Татьяна Сергеева, у вас какая-то неправильная корица была))))
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+4
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ateriya Online
Написано 21 сентября, в 14:21
всем доброго денечка.с праздниками всех. странно как то на четвертый день рождения, это что, родился и через четыре дня в школу что ли? ну понятно что через четыре года после рождения, но звучит странно, мы в школе сами убирались после уроков. назначались дежурные по классу, и после уроков мыли свои кабинет. ничего необычного не было. осенний напиток? лимонный сбитень. самый что ни наесть осенний. для поднятия иммунитета в самый раз. или чай с лимоном. к фото скажу так, мама попросила за хлебом сползать, давай хлеб, ползи уже быстрее. всем тепла тепла!
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 17:14
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+3
Foxberry
Написано 21 сентября, в 15:34
осенний напиток - сбитень или чай по-индийски : очень крепкий, наваристый с молоком и специями как для глинтвейна. Подпись к картинке: учусь катить квадратное.
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 17:15
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 17:37
Foxberry, с победой дня! Танцы ниже)
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+5
MARBLE
Написано 21 сентября, в 17:42
Foxberry, С победой дня!
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0
Еще 25 комментариев
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Балтийская Килька Online
Написано 21 сентября, в 17:36
Всем дратути! С новым отличным днём и всеми имеющимися праздничками!


Подборочка офигенная!
Почему нет какой-нить неординарной школы России?
Меня в последнее время от слова "школа" начинает нешуточно колбасить. А ведь такой расколбас у меня продлится еще 9 лет.


Для меня нет времягодного напитка. Я пью кофе, кефир и молоко круглогодично. Но мне нравится ароматный глёги. Мнямка!

Всем отличного настроения!
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+5
Malinka17
Написано 21 сентября, в 18:51
Балтийская Килька, кто такой ГЛЁГИ
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+4
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Балтийская Килька Online
Написано 21 сентября, в 19:03
Malinka17, ето типа глинтвейна, но только он и безалкогольным тоже бывает. На основе сиропов ягодных. В Финляндии считается рождественским напитком. Но, поскольку сиропы для него продаваются круглый год, то его можно пить и летом тоже)Очень вкусняшка. Я пробовала с водкой, с ромом, просто без водки и просто без рома))Согревает суперски!
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 21:49
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+4
Еще 8 комментариев
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Татьяна Сергеева Online
Написано 21 сентября, в 17:36
Победитель дня сегодня Foxberry! Поздравляем! Танцуют все!
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+7
Malinka17
Написано 21 сентября, в 18:52
Foxberry Поздравляю!!!
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+5
Foxberry
Написано 21 сентября, в 19:23
Спасибо всем за поздравления! Чем неожиданнее победа, тем приятнее поздравляшки!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 21 сентября, в 21:14
Foxberry ,cпоздравояю с победой!
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+2
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