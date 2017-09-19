НеобычноШкольное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро!

Сегодня День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

Международный день мира

Всемирный день русского единения

У православных - Рождество Пресвятой Богородицы

А еще сегодня Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

А теперь новости

В Канаде открыли туристическую тропу длиной 24 тысячи километров

В Канаде заработала самая длинная в мире туристическая тропа. Она получила название The Great Trail. Об этом сообщается на официальном сайте объекта.

Маршрут, который растянулся на 24 тысячи километров, охватывает все провинции и территории страны и пролегает через 15 тысяч различных населенных пунктов.

Идея создания тропы пришла трем канадским путешественникам еще в 1992 году. Однако на то, чтобы создать соответствующую инфраструктуру, оборудовать маршрут указателями, дорожками и другими элементами, а также соединить ее разрозненные участки в единое целое, потребовалось 25 лет. Отмечается, что большая часть маршрута была создана добровольцами.

Некоторые участки пути можно преодолеть пешком, на велосипеде, лошади или снегоходе. Кроме того, 26 процентов маршрута составляют водные участки. В больших населенных пунктах, таких как Галифакс, Монреаль или Оттава, тропа проходит через центр и пешеходные улицы, что позволяет туристам познакомиться не только с природой, но и с городской культурой.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/19/greattrail/

Женевские сантехники обнаружили в канализации десятки тысяч евро

Швейцарские прокуроры пытаются выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро в женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG. Об этом сообщает Bloomberg.

Сначала банкноты номиналом в 500 евро были найдены несколько месяцев назад в уборной рядом с банковским хранилищем. Через несколько дней купюры засорили туалеты в трех расположенных рядом ресторанах. Издание отмечает, что услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков.

Полиция обратила внимание, что многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.

«Несмотря на то, что уничтожение денег в Швейцарии не является преступлением, мы начали расследование, поскольку за этой историей должно быть что-то», — заявил представитель женевской прокуратуры Генри Делла Каса, отказавшись от подробностей. UBS также отказался комментировать инцидент.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/19/eurotoilet/

Вопрос на сегодня:

Какой напиток вы бы назвали осенним?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это любопытные факты о школах мира

Школьные годы являются одними из самых запоминающихся в нашей жизни. Как бы мы не хотели, но обучение в школе – это обязательный процесс, через который нужно пройти всем. Возможно, узнав о том, какими бывают школы в разных странах мира, вы больше начнете ценить то, что у вас есть, либо наоборот будете мечтать попасть в совершенно иную школу. Вот, несколько интересных фактов об образовании и школах, которые заставят вас взглянуть на все по-новому.

Начальная школа в Пхумачангтанг, Тибете считается самой высокой школой в мире

Эта школа находится на высоте 5373 метров над уровнем моря, и это на 200 метров выше базового лагеря Эвереста – высочайшей вершины Земли.

Королевская школа в Кентербери, Англии является старейшей школой мира

Она была основана в 597 году н.э. Однако сегодня эта школа оснащена качественным оборудованием и предлагает современное образование.

Все дети в Голландии начинают школу на свой 4-й день рождения, и поэтому в классе всегда есть новенький

Хотя у тех, кто постарше есть больше времени, чтобы адаптироваться и завести друзей, все дети находятся примерно на одном уровне развития ко времени, когда они поступают в школу.

Прием пищи во Франции считается частью процесса обучения

Дети не только изучают разные продукты и то, откуда они появляются (многие из них выращивают в школе), но и правила поведения и этикет за столом.

Ученики в Южной Корее должны оставаться и помогать убирать класс после уроков

Никто не уходит из класса, как только заканчиваются уроки.

В Бангладеш есть большее 100 школ, расположенных на лодках. У каждой есть доступ в Интернет, библиотека, и школа работает на солнечных батареях

Ежегодные наводнения в Бангладеш могут нарушать учебный процесс для сотен и тысяч учеников. В некоторых областях в сезон дождей с июля по октябрь дороги становятся непроходимы, а вода в реках может подниматься до 4-х метров. Поэтому возникла необходимость в лодочных школах.

В отдаленных областях Колумбии дети добираются до школы по канатной дороге

Стальные провода – единственный вид транспорта для тех, кто живет в отдаленной деревне Лос Пинос в Колумбии. Маленьким детям не разрешают самим пользоваться переправой, потому они добираются по канатной дороге с родителями или старшими братьями и сестрами.

Если бы не канатная дорога, детям пришлось бы идти через тропический лес, и дорога в школу заняла бы у них два часа.

Школа в Германии была построена в форме огромной белой кошки вместе с усами и круглыми окнами в форме глаз

Когда ученики приходят в школу, они заходят в здание через рот «кошки». Внутри школа похожа на все остальные, но есть еще одна заманчивая особенность – хвост кошки также служит горкой для учеников.

Летние каникулы в Чили длятся с середины декабря до конца марта

Дети в Германии получают специальный подарок в форме бумажного конуса – шультуте, наполненный карандашами, ручками, книгами и сладостями

Однако подарок можно открыть только с началом учебного года.

Дети в Японии, возможно, самые независимые в мире. Они сами добираются до школы, сами убирают свои классы и накрывают обеды

В школе нет уборщиков или столовых.

Ученики в Китае получают больше всего домашнего задания в мире

В среднем подростки тратят около 14 часов в неделю на домашние задания.

Во Франции самый короткий учебный год, который длится с августа по июнь и самый долгий учебный день

Дети во Франции посещают школу 4 раза в неделю. Примерно 2 часа им отводят на обед. Учебный день начинается в 8:30 и заканчивается 16:30.

Школа на Филиппинах была сделана полностью из переработанных бутылок

Потребовалось 9000 бутылок и десятки добровольцев, чтобы построить это здание. Каждую бутылку наполнили песком, водой и соломой, чтобы сделать их крепче. Затем с помощью вещества, похожего на цемент, бутылки скрепили и сделали из них стены.

Самой многочисленной школой является школа Монтессори в Лакхнау, Индии

Больше 32 000 учеников посещают школу каждый день. В школе больше 1000 аудиторий, 3700 компьютеров и ежегодно она закупает тысячи канцелярских принадлежностей и книг.

В 2014 году в Турине, Италии была самая маленькая начальная школа в мире, состоящая из одного ученика и одного учителя

Власти решили оставить школу до тех пор, пока ее посещает хотя бы один ученик.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!