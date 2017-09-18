ЗаНамиСледящее доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С новым днем!
Сегодня День рекрутера в России
И День HR-менеджера в России
А теперь новости:
НАСА завершило эксперимент по имитации жизни на Марсе
Космическое агентство НАСА завершило эксперимент по имитации жизни на Марсе, в рамках которого команда из шести человек восемь месяцев жила в условиях, максимально напоминающих жизнь на космической станции. Об этом сообщает Associated Press.
Команда состояла из астробиолога, биомедика и четырех инженеров. Экипаж провел восемь месяцев в изолированном пространстве рядом с вулканом Мауна-Лоа на Гавайях, питаясь консервированными, сушеными и замороженными продуктами, а также овощами, которые они самостоятельно вырастили в рамках программы. Для того чтобы максимально приблизить условия к реальным, связь с внешним миром осуществлялась с задержкой в 20 минут.
Участники эксперимента вели дневники и носили специальные датчики, которые измеряли их настроение и физическое состояние. Результаты этих записей будут анализировать ученые, чтобы понять, как собрать наиболее подходящую команду для полета на Марс.
Это уже пятый в серии из шести экспериментов по имитации жизни на Марсе, следующий состоится в 2018 году. НАСА планирует отправить первый экипаж на планету к 2030 году.
Источник: https://daily.afisha.ru/news/11182-nasa-zavershilo-eksperiment-po-imitacii-zhizni-na-marse/
В московских музеях появится «Космический хлеб»
В ближайшее время в столичных музеях будут продавать «Космический хлеб», сообщают представители Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности.
Специалисты решили расширить ассортимент продукции для детей, чтобы в часто посещаемых местах, таких, как, например, Музей космонавтики, можно было приобрести «Космический хлеб» в красочной упаковке.
Работники института получили ряд предложений от коммерческих компаний по совместной разработке данного продукта. Институт также планирует производить специальный обогащенный хлеб для космонавтов с повышенной пищевой ценностью.
На данный момент эксперты уже разработали различные варианты хлебобулочных изделий на основе фруктовых и овощных порошков, в том числе хлеб с чесноком, свеклой, капустой, зеленым луком, яблоком и тыквой.
Источник: http://kedem.ru/news/2017/09/18/v-moskovskih-muzeyah-poyavitsya-kosmicheskij-hleb/
Вопрос на сегодня:
Если бы вы были птицей, то какой?
А теперь очередь подборочки.
За нами следят
Эти усатые игривые бестии любят где-нибудь спрятаться и наблюдать за нами.
Подборка фотографий именно на эту тему.
Когда вы чувствуете, что за вами кто-то следит...
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Хлеб и сейчас есть с разными добавками, из всех люблю с луком выпечки Первого и с чесноком, который в Столице продают. Который РЕАЛЬНО с чесночком, а не написано только.
Коооошки
Подпись: - Вам не кажется, коллега, что тут необходим другой оттенок синего? - По мне, коллега, можно еще и красненького добавить: синяк лучше маскирует.
Я бы хотела быть совой, у них как у меня круглые личики и большие круглые глазики)))
Милая такая совулечка
Название - "подстава".
Яркого дня!
Птичкой - синичкой хотелось бы быть!
Название: -"Сначала я тебя... потом ты меня... потом оба мы РАЗГУЛЯЕМСЯ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Название: "Вот теперь ты настоящий художник!"
Хлеб не ем, никакой, но мужикам пеку всякие разные: с тмином, с орехами, с укропом и т.д.
Какой была бы птичкой..хм... Всем вопросам вопрос)))). Чайкой была б
К картинке:
Я рисую солнце,
Я рисую речку,
А по середине...
Яркое сердечко!
Всем великолепного дня, отличного настроения и будьте счастливы)
Ты себе самую красивную птичку выбрала))Ты хитрованая
Птицей???? Журавль, скорее всего!))))
Надпись к картинке :
"Картина в натуре! ")))))
Вишня вишня
Пьяная вишняяяя
Прекрасный йагод аромааааат
И че то меня потянуло на любимую песню алкашей
Танец на всеобщее обозрение, а синхронности нет
Кабы я была бы птичкой, я была бы пИнгвином, который прячет тело жирное в утёсах
Огромное спасибо за милейшую подборочку котеешную
Суперского дня и настроения прекрасного!