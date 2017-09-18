ЗаНамиСледящее доброутреннее с конкурсом)

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А теперь новости:

НАСА завершило эксперимент по имитации жизни на Марсе

Космическое агентство НАСА завершило эксперимент по имитации жизни на Марсе, в рамках которого команда из шести человек восемь месяцев жила в условиях, максимально напоминающих жизнь на космической станции. Об этом сообщает Associated Press.

Команда состояла из астробиолога, биомедика и четырех инженеров. Экипаж провел восемь месяцев в изолированном пространстве рядом с вулканом Мауна-Лоа на Гавайях, питаясь консервированными, сушеными и замороженными продуктами, а также овощами, которые они самостоятельно вырастили в рамках программы. Для того чтобы максимально приблизить условия к реальным, связь с внешним миром осуществлялась с задержкой в 20 минут.

Участники эксперимента вели дневники и носили специальные датчики, которые измеряли их настроение и физическое состояние. Результаты этих записей будут анализировать ученые, чтобы понять, как собрать наиболее подходящую команду для полета на Марс.

Это уже пятый в серии из шести экспериментов по имитации жизни на Марсе, следующий состоится в 2018 году. НАСА планирует отправить первый экипаж на планету к 2030 году.

Источник: https://daily.afisha.ru/news/11182-nasa-zavershilo-eksperiment-po-imitacii-zhizni-na-marse/

В московских музеях появится «Космический хлеб»

В ближайшее время в столичных музеях будут продавать «Космический хлеб», сообщают представители Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности.

Специалисты решили расширить ассортимент продукции для детей, чтобы в часто посещаемых местах, таких, как, например, Музей космонавтики, можно было приобрести «Космический хлеб» в красочной упаковке.

Работники института получили ряд предложений от коммерческих компаний по совместной разработке данного продукта. Институт также планирует производить специальный обогащенный хлеб для космонавтов с повышенной пищевой ценностью.

На данный момент эксперты уже разработали различные варианты хлебобулочных изделий на основе фруктовых и овощных порошков, в том числе хлеб с чесноком, свеклой, капустой, зеленым луком, яблоком и тыквой.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/09/18/v-moskovskih-muzeyah-poyavitsya-kosmicheskij-hleb/

Вопрос на сегодня:

Если бы вы были птицей, то какой?

А теперь очередь подборочки.

За нами следят



Эти усатые игривые бестии любят где-нибудь спрятаться и наблюдать за нами.

Подборка фотографий именно на эту тему.

Когда вы чувствуете, что за вами кто-то следит...





























Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!