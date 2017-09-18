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Утро с АСТВ
ЗаНамиСледящее доброутреннее с конкурсом)

ЗаНамиСледящее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новым днем! 

Сегодня День рекрутера в России

И День HR-менеджера в России

 

А теперь новости: 

НАСА завершило эксперимент по имитации жизни на Марсе

Космическое агентство НАСА завершило эксперимент по имитации жизни на Марсе, в рамках которого команда из шести человек восемь месяцев жила в условиях, максимально напоминающих жизнь на космической станции. Об этом сообщает Associated Press.

 

Команда состояла из астробиолога, биомедика и четырех инженеров. Экипаж провел восемь месяцев в изолированном пространстве рядом с вулканом Мауна-Лоа на Гавайях, питаясь консервированными, сушеными и замороженными продуктами, а также овощами, которые они самостоятельно вырастили в рамках программы. Для того чтобы максимально приблизить условия к реальным, связь с внешним миром осуществлялась с задержкой в 20 минут.

Участники эксперимента вели дневники и носили специальные датчики, которые измеряли их настроение и физическое состояние. Результаты этих записей будут анализировать ученые, чтобы понять, как собрать наиболее подходящую команду для полета на Марс.

Это уже пятый в серии из шести экспериментов по имитации жизни на Марсе, следующий состоится в 2018 году. НАСА планирует отправить первый экипаж на планету к 2030 году.

Источник: https://daily.afisha.ru/news/11182-nasa-zavershilo-eksperiment-po-imitacii-zhizni-na-marse/

В московских музеях появится «Космический хлеб»

В ближайшее время в столичных музеях будут продавать «Космический хлеб», сообщают представители Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности.

Специалисты решили расширить ассортимент продукции для детей, чтобы в часто посещаемых местах, таких, как, например, Музей космонавтики, можно было приобрести «Космический хлеб» в красочной упаковке.

Работники института получили ряд предложений от коммерческих компаний по совместной разработке данного продукта. Институт также планирует производить специальный обогащенный хлеб для космонавтов с повышенной пищевой ценностью.

На данный момент эксперты уже разработали различные варианты хлебобулочных изделий на основе фруктовых и овощных порошков, в том числе хлеб с чесноком, свеклой, капустой, зеленым луком, яблоком и тыквой. 

Источник: http://kedem.ru/news/2017/09/18/v-moskovskih-muzeyah-poyavitsya-kosmicheskij-hleb/

 

Вопрос на сегодня:

Если бы вы были птицей, то какой?

 

А теперь очередь подборочки.

За нами следят

Эти усатые игривые бестии любят где-нибудь спрятаться и наблюдать за нами.
Подборка фотографий именно на эту тему.
Когда вы чувствуете, что за вами кто-то следит...

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Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, 20 сентября, в 07:11 +20
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 20 сентября, в 07:26
Доброе утро, друзья по сайту! Всех рекрутеров и HR-менеджеров с праздниками!
Хлеб и сейчас есть с разными добавками, из всех люблю с луком выпечки Первого и с чесноком, который в Столице продают. Который РЕАЛЬНО с чесночком, а не написано только.

Коооошки
обожаю этих непредсказуемых, ласковых, игривых, уютных братьев меньших
наши не только следят за нами, но и постоянно лезут под ноги или садятся на проходе с видом несчастной сиротки, чтоб их пожалели и взяли на ручки

Подпись: - Вам не кажется, коллега, что тут необходим другой оттенок синего? - По мне, коллега, можно еще и красненького добавить: синяк лучше маскирует.
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+14
berbajs
Написано 20 сентября, в 07:36
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 08:38
НюНик_просто_Анна, ты б какой птицей была?
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 08:41
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+7
Еще 6 комментариев
LyiraTula
Написано 20 сентября, в 07:27
Доброе утро, Сахалин!
Я бы хотела быть совой, у них как у меня круглые личики и большие круглые глазики)))
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 08:42
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+9
LyiraTula
Написано 20 сентября, в 08:56
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано 20 сентября, в 16:58
LyiraTula, Привет, Владюш!


Милая такая совулечка
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+5
Еще 1 комментарий
Avarkom
Написано 20 сентября, в 07:32 Отредактированно 20 сентября, в 07:33
Дети, кто изрисовал стены? Правильно, тот кто в краски! Извени братан, я себе алиби рисую.
Название - "подстава".
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 08:45
Avarkom, а на вопрос про птицу ответите?
Яркого дня!
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+7
Avarkom
Написано 20 сентября, в 13:52
Татьяна Сергеева, Страусом!))) У него самые большие яйца))))))))))
Ответить
+2
berbajs
Написано 20 сентября, в 07:36
Доброе утро!
Ответить
+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 08:41
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 08:45
berbajs, а как же вопрос дня...
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+7
Рыжова Светлана
Написано 20 сентября, в 08:16
Доброе утро!
Птичкой - синичкой хотелось бы быть!
Название: -"Сначала я тебя... потом ты меня... потом оба мы РАЗГУЛЯЕМСЯ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 08:46
Ответить
+9
Рыжова Светлана
Написано 20 сентября, в 15:30
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!
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+1
LyiraTula
Написано 20 сентября, в 09:00
А если бы вопрос был про собаку, то я хотела бы быть как мамин алабай
, его хорошо кормят и у него просторный дом)))
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 09:46
LyiraTula, )))
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+6
Karu
Написано 20 сентября, в 09:29
Доброе утро ВСЕМ :)
Название: "Вот теперь ты настоящий художник!"
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 13:04
Karu,
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+7
Karu
Написано 20 сентября, в 14:01
Татьяна Сергеева, и Вам всего хорошего :)
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+2
Malinka17
Написано 20 сентября, в 09:46
Доброе теплое солнечное расчудесное утро!
Хлеб не ем, никакой, но мужикам пеку всякие разные: с тмином, с орехами, с укропом и т.д.
Какой была бы птичкой..хм... Всем вопросам вопрос)))). Чайкой была б

К картинке:
Я рисую солнце,
Я рисую речку,
А по середине...
Яркое сердечко!
Всем великолепного дня, отличного настроения и будьте счастливы)
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 13:06
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+7
Malinka17
Написано 20 сентября, в 13:08
Татьяна Сергеева, Хорошего дня!!!!
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано 20 сентября, в 17:02
Malinka17, Трямки, Малинуська!

Ты себе самую красивную птичку выбрала))Ты хитрованая
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+5
Еще 1 комментарий
Malinka17
Написано 20 сентября, в 09:48
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+8
Хронос
Написано 20 сентября, в 09:49 Отредактированно 20 сентября, в 09:51
Привет всем и каждому доброго утра!)))
Птицей???? Журавль, скорее всего!))))
Надпись к картинке :
"Картина в натуре! ")))))
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 13:05
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+7
Хронос
Написано 20 сентября, в 13:15
Татьяна Сергеева, Спасибо!!!
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано 20 сентября, в 17:03
Хронос, Дратути))Лучше синица в руках, чем журавль в небе
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+5
Еще 14 комментариев
_zima_
Написано 20 сентября, в 09:59
Доброе утро! Как говорила моя тезка литературная: Отчего люди не летают так, как птицы? У меня фамилия птичья. По-русски она звучала бы как "Аист". Вот им бы и была
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 13:07
Ответить
+7
sasch
Написано 20 сентября, в 10:27
ПтиССа говоришь? Ну-ну
Ответить
+5
Malinka17
Написано 20 сентября, в 11:11
sasch, ну типа того))))
Ответить
+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 13:07
Ответить
+7
sasch
Написано 20 сентября, в 14:55
Татьяна Сергеева,
Вишня вишня
Пьяная вишняяяя
Прекрасный йагод аромааааат


И че то меня потянуло на любимую песню алкашей
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+1
Еще 1 комментарий
Angel24
Написано 20 сентября, в 11:38
Всем доброе утро и хорошего дня! Великолепная подборка! Безумно люблю кошек, дома двое бегают. Я была наверно воробушком, маленьким и не приметным. а название картинки "Художник за заботой о брате....", как то так...
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 13:08
Ответить
+7
Angel24
Написано 20 сентября, в 13:08
Татьяна Сергеева, Спасибо огромное!
Ответить
+2
фeрм
Написано 20 сентября, в 12:15
к сегодняшней кото-теме
Ответить
+5
фeрм
Написано 20 сентября, в 12:15 Отредактированно 20 сентября, в 12:16
-
Ответить
+5
фeрм
Написано 20 сентября, в 12:16
-
Ответить
+4
фeрм
Написано 20 сентября, в 12:16
опять без меня начали???
Ответить
+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 13:08
фeрм, Хорошего дня)
Ответить
+4
Катерина90
Написано 20 сентября, в 14:03
Всем привет!
Подборка с котиками няшная!
такие мурзики
Птичкой была бы колибри, такой же маленькой и превосходной птичкой. Название к картинке: "Брат! у тебя ветрянка, срочно замазать!!!" Всем хорошего дня и отличного настроения!
Ответить
+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 16:58
Ответить
+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 17:03
Победитель дня сегодня Хронос! Поздравляем! Танцуют все!
Ответить
+4
MARBLE
Написано 20 сентября, в 17:20
Татьяна Сергеева,
"Артисты"....
Танец на всеобщее обозрение, а синхронности нет
Ответить
0
Хронос
Написано 20 сентября, в 18:36
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано 20 сентября, в 17:06
Всем раскувыристой среды!
С праздничками кадровики и рекрутеры!))Ну и всех остальных просто с праздниками!


Кабы я была бы птичкой, я была бы пИнгвином, который прячет тело жирное в утёсах


Огромное спасибо за милейшую подборочку котеешную


Суперского дня и настроения прекрасного!
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+6
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Татьяна Сергеева Online
Написано 20 сентября, в 18:55
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+4
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Балтийская Килька Online
Написано 20 сентября, в 18:57
Татьяна Сергеева, Спасибо, Михална!
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+3
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