НезабываемоРассветное доброутреннее с конкурсом)

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Составлен рейтинг самых богатых супергероев в мире



СМИ составили рейтинг самых богатых супергероев комиксов и кино. Удивительно, но первые места в этом списке заняли не Бэтмэн и не Железный Человек.

По данным гонконгского издания South China Morning Post, самым богатым супергероем в мире является персонаж фильма "Капитан Америка: Гражданская война" Черная Пантера, он же Т'Чалла, чье состояние насчитывает 500 миллиардов долларов. Т'Чалла занимает трон вымышленной африканской страны Ваканды, где добывают вибраниум – самый стойкий материал во Вселенной.

На втором месте рейтинга находится Намор Маккензи, он же принц Атлантиды, герой различных комиксов и мультсериалов компании Marvel. Капитал правителя морского мира составляет 260 миллиардов долларов и заключается в основном в затонувших в трюмах кораблей сокровищах.

Третьим в списке стоит еще один персонаж Marvel, лидер Нелюдей Черный Гром, с активами в 250 миллиардов. Основной частью его состояния являются кристаллы Терриген, способные превращать обычных людей в супергероев.

На четвертом месте рейтинга находится доктор Дум, отрицательный персонаж фильмов о Фантастической Четверке. Его состояние оценили в 100 миллиардов.

Лишь пятым в списке оказался промышленник и изобретатель Тони Старк, он же Железный Человек, с капиталом в 80 миллиардов.

На шестом месте среди богатых супергероев с состоянием в 40 миллиардов находится Уилсон Фиск, глава мафии из комиксов и фильмов про Человека –Паука. И лишь седьмым оказался Брюс Уэйн, он же Бэтмэн, чей капитал оценили в сумму от 7 до 11 миллиардов.

Десятку самых богатых сверхлюдей замкнули Эмма Фрост, также известная как белая Королева, Норман Осборн, он же Зеленый Гоблин, и Профессор Х.

Интересно, что одиннадцатое место в списке занял Питер Паркер, более известный как Человек-Паук, чей капитал оценили в 2 миллиарда. Он является владельцем компании Parker Industries.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2906996&cid=520

Жук-художник стал интернет-сенсацией



Японский жук-олень по имени Спайк обладает уникальным талантом художника. Хозяйка чудо-питомца Мэнди опубликовала у себя в "Твиттере" видео и фото, на которых запечатлены рисунки, сделанные насекомым. Девушка считает Спайка очень талантливым, сообщает UPI.

Гражданка Японии завела отдельный "Твиттер", в котором выкладывает работы жука. Мэнди пишет, что Спайку полгода, он любит бананы и не любит опустевшие баночки из-под желе. У девушки живут еще несколько жуков-оленей. Она говорит, что они очень милые питомцы.

Мэнди планирует выставить рисунки Спайка на аукционе, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2906765&cid=520

А вы умеете рисовать?

А подборка сегодня посвящена тем уголкам планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет. Ведь рассвет – это не только самый удачный момент для создания красивых фотографий при идеальном естественном освещении, но и самое подходящее время суток для осмотра достопримечательностей в отсутствие толп туристов.

Рассветом над Каппадокией в Турции лучше всего любоваться с воздушного шара.

Тадж-Махал, Индия.

Группа известняковых скал Двенадцать апостолов в национальном парке Порт-Кэмпбелл на Великой океанской дороге, которая проходит вдоль побережья Тихого океана в австралийском штате Виктория.

Национальный парк Амбосели в Кении.

Живописное местечко Валпарай в индийском штате Тамилнад находится на высоте около одной тысячи метров над уровнем моря. В утренние часы Валпарай часто окутан туманом.

Солнце восходит за горой Лайонс-Хед в Кейптауне, ЮАР.

Долина Баньеру в горах Флиндерс на территории штата Южная Австралия в Австралии.

Крошечная берберская деревушка у подножия Атласских гор в Марокко залита солнечным светом.

Национальный парк Абиску в Швеции.

В зимние месяцы в северных районах Швеции солнце ненадолго поднимается над горизонтом, окрашивая небо в невероятные цвета.

В Антарктике наблюдается противоположная картина. С сентября по апрель солнце восходит рано утром и ярко светит до полуночи. Фактически, в эти месяцы оно никогда полностью не опускается за горизонт.

Индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже.

Рассвет над Андами в Патагонии.

Гиены в Национальном парке Крюгера.

Рассвет – лучшее время для наблюдения за дикими животными в Африке.

Город Варанаси в индийском штате Уттар-Прадеш – одно из самых красивых и колоритных туристических направлений в Индии.

Нашла здесь.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой картинке: