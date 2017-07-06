НезабываемоРассветное доброутреннее с конкурсом)
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Немного о том, что происходит вокруг нас...
Составлен рейтинг самых богатых супергероев в мире
СМИ составили рейтинг самых богатых супергероев комиксов и кино. Удивительно, но первые места в этом списке заняли не Бэтмэн и не Железный Человек.
По данным гонконгского издания South China Morning Post, самым богатым супергероем в мире является персонаж фильма "Капитан Америка: Гражданская война" Черная Пантера, он же Т'Чалла, чье состояние насчитывает 500 миллиардов долларов. Т'Чалла занимает трон вымышленной африканской страны Ваканды, где добывают вибраниум – самый стойкий материал во Вселенной.
На втором месте рейтинга находится Намор Маккензи, он же принц Атлантиды, герой различных комиксов и мультсериалов компании Marvel. Капитал правителя морского мира составляет 260 миллиардов долларов и заключается в основном в затонувших в трюмах кораблей сокровищах.
Третьим в списке стоит еще один персонаж Marvel, лидер Нелюдей Черный Гром, с активами в 250 миллиардов. Основной частью его состояния являются кристаллы Терриген, способные превращать обычных людей в супергероев.
На четвертом месте рейтинга находится доктор Дум, отрицательный персонаж фильмов о Фантастической Четверке. Его состояние оценили в 100 миллиардов.
Лишь пятым в списке оказался промышленник и изобретатель Тони Старк, он же Железный Человек, с капиталом в 80 миллиардов.
На шестом месте среди богатых супергероев с состоянием в 40 миллиардов находится Уилсон Фиск, глава мафии из комиксов и фильмов про Человека –Паука. И лишь седьмым оказался Брюс Уэйн, он же Бэтмэн, чей капитал оценили в сумму от 7 до 11 миллиардов.
Десятку самых богатых сверхлюдей замкнули Эмма Фрост, также известная как белая Королева, Норман Осборн, он же Зеленый Гоблин, и Профессор Х.
Интересно, что одиннадцатое место в списке занял Питер Паркер, более известный как Человек-Паук, чей капитал оценили в 2 миллиарда. Он является владельцем компании Parker Industries.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2906996&cid=520
Жук-художник стал интернет-сенсацией
Японский жук-олень по имени Спайк обладает уникальным талантом художника. Хозяйка чудо-питомца Мэнди опубликовала у себя в "Твиттере" видео и фото, на которых запечатлены рисунки, сделанные насекомым. Девушка считает Спайка очень талантливым, сообщает UPI.
Гражданка Японии завела отдельный "Твиттер", в котором выкладывает работы жука. Мэнди пишет, что Спайку полгода, он любит бананы и не любит опустевшие баночки из-под желе. У девушки живут еще несколько жуков-оленей. Она говорит, что они очень милые питомцы.
Мэнди планирует выставить рисунки Спайка на аукционе, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2906765&cid=520
А вы умеете рисовать?
А подборка сегодня посвящена тем уголкам планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет. Ведь рассвет – это не только самый удачный момент для создания красивых фотографий при идеальном естественном освещении, но и самое подходящее время суток для осмотра достопримечательностей в отсутствие толп туристов.
Рассветом над Каппадокией в Турции лучше всего любоваться с воздушного шара.
Тадж-Махал, Индия.
Группа известняковых скал Двенадцать апостолов в национальном парке Порт-Кэмпбелл на Великой океанской дороге, которая проходит вдоль побережья Тихого океана в австралийском штате Виктория.
Национальный парк Амбосели в Кении.
Живописное местечко Валпарай в индийском штате Тамилнад находится на высоте около одной тысячи метров над уровнем моря. В утренние часы Валпарай часто окутан туманом.
Солнце восходит за горой Лайонс-Хед в Кейптауне, ЮАР.
Долина Баньеру в горах Флиндерс на территории штата Южная Австралия в Австралии.
Крошечная берберская деревушка у подножия Атласских гор в Марокко залита солнечным светом.
Национальный парк Абиску в Швеции.
В зимние месяцы в северных районах Швеции солнце ненадолго поднимается над горизонтом, окрашивая небо в невероятные цвета.
В Антарктике наблюдается противоположная картина. С сентября по апрель солнце восходит рано утром и ярко светит до полуночи. Фактически, в эти месяцы оно никогда полностью не опускается за горизонт.
Индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже.
Рассвет над Андами в Патагонии.
Гиены в Национальном парке Крюгера.
Рассвет – лучшее время для наблюдения за дикими животными в Африке.
Город Варанаси в индийском штате Уттар-Прадеш – одно из самых красивых и колоритных туристических направлений в Индии.
Нашла здесь.
Хорошего вам дня и легкой недели!))
Рисовать не умею... А хотелось бы...
Название: -"Лечу я значит лечу..."!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ Светы;-)))
Очень симпатично рисует жучок, я тоже любительница всяких безобидных жучков, гусеничек и прочих насекомых, от которых всегда шарахались мои подружки, типа таких
Рисую я плохо, хотя об общих понятиях перспективы и прочего знаю - в мое время в школах было черчение.
Рассветы, как и закаты - красивейшее время дня, особенно в природе.
Подпись сегодня не придумывается! Всем добра и благополучно пережить понедельник!
Рисовать особо не умею, так...каляки - маляки
Подпись: Я тучка, тучка, тучка
Всем отличного настроения!!!
Рисовать не умею, а вот в столице на выходных видела несколько картин у нас в гостинице за жуткие деньги ( что-то в районе 1,5млн), при этом автор далеко не никас Сафронов, посему пришлось любоваться бесплатным видом из окна))))
Лето отвратное, решили дочь развлечь поездкой)))
Рисовать прям как Леонардо не умею, что-то изобразить смогу при желании .
К картинке: Карлсончик, ты решил не лететь к бабушкее на каникулы? Тогда бабуля летит к тебе!!!!!
Ура, наступил понедельник. Вчера хоть немножко удалось позагорать, поплавать и обгореть. Это я как будто в Ялте.
Всем новых трудовых успехов.
Рисовать я умею только кукиш.
Удачи и берегите себя и своих близких.
Рисовал не я, хотя этот талант где-то закопанный лежит, а программа.
Всем доброго дня,а у меня утро в Крыму!
Спасибо!
Рисовать не умею. Жуков не люблю.
Подборочка очаровА!
Всем карошего настроения!