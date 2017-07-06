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Утро с АСТВ
НезабываемоРассветное доброутреннее с конкурсом)

НезабываемоРассветное доброутреннее с конкурсом)

Утро доброе! Рада всех приветствовать!

Сегодня 10 июля - День воинской славы России — День победы русской армии в Полтавской битве (1709)

 

Немного о том, что происходит вокруг нас...

Составлен рейтинг самых богатых супергероев в мире
 

СМИ составили рейтинг самых богатых супергероев комиксов и кино. Удивительно, но первые места в этом списке заняли не Бэтмэн и не Железный Человек.
По данным гонконгского издания South China Morning Post, самым богатым супергероем в мире является персонаж фильма "Капитан Америка: Гражданская война" Черная Пантера, он же Т'Чалла, чье состояние насчитывает 500 миллиардов долларов. Т'Чалла занимает трон вымышленной африканской страны Ваканды, где добывают вибраниум – самый стойкий материал во Вселенной.
На втором месте рейтинга находится Намор Маккензи, он же принц Атлантиды, герой различных комиксов и мультсериалов компании Marvel. Капитал правителя морского мира составляет 260 миллиардов долларов и заключается в основном в затонувших в трюмах кораблей сокровищах.
Третьим в списке стоит еще один персонаж Marvel, лидер Нелюдей Черный Гром, с активами в 250 миллиардов. Основной частью его состояния являются кристаллы Терриген, способные превращать обычных людей в супергероев.
На четвертом месте рейтинга находится доктор Дум, отрицательный персонаж фильмов о Фантастической Четверке. Его состояние оценили в 100 миллиардов.
Лишь пятым в списке оказался промышленник и изобретатель Тони Старк, он же Железный Человек, с капиталом в 80 миллиардов.
На шестом месте среди богатых супергероев с состоянием в 40 миллиардов находится Уилсон Фиск, глава мафии из комиксов и фильмов про Человека –Паука. И лишь седьмым оказался Брюс Уэйн, он же Бэтмэн, чей капитал оценили в сумму от 7 до 11 миллиардов.
Десятку самых богатых сверхлюдей замкнули Эмма Фрост, также известная как белая Королева, Норман Осборн, он же Зеленый Гоблин, и Профессор Х.
Интересно, что одиннадцатое место в списке занял Питер Паркер, более известный как Человек-Паук, чей капитал оценили в 2 миллиарда. Он является владельцем компании Parker Industries.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2906996&cid=520

Жук-художник стал интернет-сенсацией
 

Японский жук-олень по имени Спайк обладает уникальным талантом художника. Хозяйка чудо-питомца Мэнди опубликовала у себя в "Твиттере" видео и фото, на которых запечатлены рисунки, сделанные насекомым. Девушка считает Спайка очень талантливым, сообщает UPI.
Гражданка Японии завела отдельный "Твиттер", в котором выкладывает работы жука. Мэнди пишет, что Спайку полгода, он любит бананы и не любит опустевшие баночки из-под желе. У девушки живут еще несколько жуков-оленей. Она говорит, что они очень милые питомцы.

Мэнди планирует выставить рисунки Спайка на аукционе, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2906765&cid=520

 

А вы умеете рисовать?

 

А  подборка сегодня посвящена тем уголкам планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет. Ведь рассвет – это не только самый удачный момент для создания красивых фотографий при идеальном естественном освещении, но и самое подходящее время суток для осмотра достопримечательностей в отсутствие толп туристов.

Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Рассветом над Каппадокией в Турции лучше всего любоваться с воздушного шара.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Тадж-Махал, Индия.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Группа известняковых скал Двенадцать апостолов в национальном парке Порт-Кэмпбелл на Великой океанской дороге, которая проходит вдоль побережья Тихого океана в австралийском штате Виктория.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Национальный парк Амбосели в Кении.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Живописное местечко Валпарай в индийском штате Тамилнад находится на высоте около одной тысячи метров над уровнем моря. В утренние часы Валпарай часто окутан туманом.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Солнце восходит за горой Лайонс-Хед в Кейптауне, ЮАР.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Долина Баньеру в горах Флиндерс на территории штата Южная Австралия в Австралии.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Крошечная берберская деревушка у подножия Атласских гор в Марокко залита солнечным светом.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Национальный парк Абиску в Швеции.

В зимние месяцы в северных районах Швеции солнце ненадолго поднимается над горизонтом, окрашивая небо в невероятные цвета.

Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

В Антарктике наблюдается противоположная картина. С сентября по апрель солнце восходит рано утром и ярко светит до полуночи. Фактически, в эти месяцы оно никогда полностью не опускается за горизонт.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Рассвет над Андами в Патагонии.Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Гиены в Национальном парке Крюгера.

Рассвет – лучшее время для наблюдения за дикими животными в Африке.

Уголки планеты, где можно встретить самый незабываемый рассвет

Город Варанаси в индийском штате Уттар-Прадеш – одно из самых красивых и колоритных туристических направлений в Индии.

Нашла здесь.

 
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой картинке:
 

Хорошего вам дня и легкой недели!))

 

 

Автор: Elena Poletova, вчера, в 07:10 +13
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 07:16
Доброе утро!
Рисовать не умею... А хотелось бы...
Название: -"Лечу я значит лечу..."!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ Светы;-)))
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+8
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:06
Рыжова Светлана, доброе утро!))) И вам всего хорошего!
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+6
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 10:42
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ ВАС!!!
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+3
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:44
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+4
berbajs
Написано вчера, в 07:21
Доброе утро!
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+4
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 08:52
berbajs, привет с Сахалина
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+7
berbajs
Написано вчера, в 09:01
Elena Poletova, спасибо! И Вам хорошего дня...
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+3
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:06
berbajs, спасибо большое)))
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+5
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НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 07:24
Доброе всем утро! Надеюсь, выходные прошли отлично? Наконец-то сахалинская погода сжалилась и подарила нам тропики на выходных

Очень симпатично рисует жучок, я тоже любительница всяких безобидных жучков, гусеничек и прочих насекомых, от которых всегда шарахались мои подружки, типа таких

Рисую я плохо, хотя об общих понятиях перспективы и прочего знаю - в мое время в школах было черчение.

Рассветы, как и закаты - красивейшее время дня, особенно в природе.
Подпись сегодня не придумывается! Всем добра и благополучно пережить понедельник!
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+12
berbajs
Написано вчера, в 07:34
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 07:37
berbajs, приветик!
как Тула поживает?
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+8
berbajs
Написано вчера, в 07:39
НюНик_просто_Анна, ничего нового. Немного холоднее, чем обычно в это время. У Вас как?
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+3
Еще 4 комментария
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 07:40
Всем доброго и лёгкого послепраздничного понедельника!

Рисовать особо не умею, так...каляки - маляки
Знаю человечка, который офигенно рисует

Подпись: Я тучка, тучка, тучка

Всем отличного настроения!!!
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+9
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 08:51
Наталья Владимировна, и вам отличного настроения на всю грядущую неделю
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано вчера, в 12:56
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+5
Еще 8 комментариев
LyiraTula
Написано вчера, в 08:39 Отредактированно вчера, в 08:39
Доброе утро, Сахалин!
Рисовать не умею, а вот в столице на выходных видела несколько картин у нас в гостинице за жуткие деньги ( что-то в районе 1,5млн), при этом автор далеко не никас Сафронов, посему пришлось любоваться бесплатным видом из окна))))
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано вчера, в 08:50
LyiraTula, доброе утро. Вы в отпуске иль по делам каким в столице очутились?
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+8
LyiraTula
Написано вчера, в 09:06 Отредактированно вчера, в 09:07
Elena Poletova, немного по делам и погулять)))
Лето отвратное, решили дочь развлечь поездкой)))
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+7
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:12
LyiraTula, в этом году лета нигде нет. Но нам удалось поймать полтора дня солнца))
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+8
Еще 16 комментариев
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 09:11
Всем привет! Роднее наших рассветов я не видел...Это залив Виахту...Через неделю снова туда отправлюсь... Доводилось встречать и в тех местах, что на странице блога (даже в Агре,Индия)...поверьте рядом не стояли...а в Индии ещё и марево в 40 градусов... А тут как в материнской колыбели...нежно, ласково, приятно...
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+9
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:17
Григорий Смекалов, доброе утро!)) Родные рассветы мы каждое утро встречаем. Поэтому иногда и на другие посмотреть не мешает;-)
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+8
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 09:55
Elena Poletova, достаточно смелое утверждение, уверяю Вас...Большинство людей откладывают родные рассветы "на потом" т.к., к сожалению, хвастать принято в социуме Мальдивами, Канарами, Сейшелами... а они в подметки не годятся нашим...
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+6
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:03
Григорий Смекалов, вас, наверное, не те люди окружают)) А среди моих знакомых многие вынуждены любоваться исключительно родными рассветами. И им интересно посмотреть на что-то новенькое.
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+5
Еще 10 комментариев
Malinka17
Написано вчера, в 09:14 Отредактированно вчера, в 09:14
Доброго понедельника. Отличного настроения не смотря на дожжжь и ветерок. Ищем во всём позитив: в дождик легче дышится, ветерок освежает. И все работающие не завидуют тем, кто рванул бы на море))))
Рисовать прям как Леонардо не умею, что-то изобразить смогу при желании .
К картинке: Карлсончик, ты решил не лететь к бабушкее на каникулы? Тогда бабуля летит к тебе!!!!!
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+7
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:22
Malinka17, доброе утро)) Ветерок очень освежает, просыпаешься сразу))) Вот и еще один позитивный момент
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+9
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VLадимир Online
Написано вчера, в 09:53
Доброе - при доброе утречко!!!
Ура, наступил понедельник. Вчера хоть немножко удалось позагорать, поплавать и обгореть. Это я как будто в Ялте.
Всем новых трудовых успехов.
Рисовать я умею только кукиш.
Удачи и берегите себя и своих близких.
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+7
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:58
VLадимир, о, вы уже продвинулись дальше меня в рисовании
Я абсолютная бездарь. Все, что могу я - цветочки
и сердечки
. Доброго утра и отличного дня!
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+9
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Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 16:47
VLадимир, мяса?
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+4
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VLадимир Online
Написано вчера, в 16:58
Балтийская Килька, дааааааааааааааааа
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+3
Еще 3 комментария
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ateriya Online
Написано вчера, в 09:55
Доброго утра всем! Жук рисует. Обезьяны и слоны рисуют. Дельфины тоже рисуют. Все животные что то малякают. Интересно,а у нас есть школа рисования для взрослых? Я бы не против подтянуть свои умения владения карандашом и кистью. Рисую немного. Не Дали конечно
да и время особо не позволяет. Восходы на подборке просто сказочные. К картинке скажу так: На работу не иду,я летаю,я в раю! Всем тепла.
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+6
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 14:37
ateriya, доброго дня!))) Курсы для взрослых, конечно, есть. А вот где прямо сейчас ответить не готова))
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+5
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ateriya Online
Написано вчера, в 14:52
Elena Poletova, я слышала в Ново-Александровке есть. но добраться пока туда не могу. времени просто катастрофически не хватает...
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+2
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 15:01
ateriya, если что-то услышу/увижу, вам маякну
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+4
Еще 5 комментариев
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:07 Отредактированно вчера, в 10:59
Что до творчества... я, в своё время, так был потрясен личностью земляка Д.Гирева, что взял в руки кисти и СРАЗУ замахнулся на портрет знаменитого каюра...Супруга глянула и... сказала, что картины ... не моё. С тех пор не беру в руки...а портрет нравится...отдал в музей. Художника обидеть может каждый...
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+6
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Vitaliy Borodin Online
Написано вчера, в 10:13
всем доброе утро ))
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+3
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:14
Vitaliy Borodin, и тебе привет
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+6
Катерина90
Написано вчера, в 10:17
Доброе утро! Подборка с природой божественна красива
Рисовать умею, но не профессионально, в основном зарисовки. Название к картинке: " вирт полет" Всем хорошего, легкого понедельника!
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+6
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:29
Катерина90, доброго утра и хорошего начала недели))
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+7
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:24
Родные рассветы с.Некрасовка
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+4
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:26
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+4
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:27
заодно и с наступившим Днём рыбака!
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+4
Malinka17
Написано вчера, в 11:59
Elena Poletova спасибо за подарки!!!
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+4
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 12:07
Malinka17, это вам спасибо за участие)))
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+6
Malinka17
Написано вчера, в 12:13
Elena Poletova, это мы завсегда готовы))))
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+3
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 12:16
Malinka17, это очень хорошо
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+6
Malinka17
Написано вчера, в 11:59
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+5
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sasch Online
Написано вчера, в 12:07
И у меня закат на день рыбака был.

Рисовал не я, хотя этот талант где-то закопанный лежит, а программа.
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+4
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 12:11
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+6
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 12:12
закордонье я позволяю себе раз-два в году, а остальное время мучаюсь родными просторами...
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 12:18
это ж сколько выписывать такое на холсте...
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+4
Хронос
Написано вчера, в 14:21 Отредактированно вчера, в 14:22
Всем привет! Рисовать...смотря что и как...Ленина срисовал в 3-классе,поставили -5,но предупредили,что рисовать вождей могут только специальные художники. Далее...интересно,что богатыми стали люди популярные,узнаваемые,сказочные....Человек верит в сказку и чудеса. А мир совсем другой. Название к картинке (если есть всякие там Человек-Паук, Бэтмен,Железный Человек,то это будет: "Человек-Сон"
Всем доброго дня,а у меня утро в Крыму!
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 14:27
Хронос, уже видно, что утро у вас доброе))) Столь же хорошего дня вам!))
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Хронос
Написано вчера, в 14:32
Elena Poletova,
Спасибо!
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 14:38
Хронос,
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Еще 4 комментария
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 14:27 Отредактированно вчера, в 14:37
часто мелькают в обзорах и виды Ангкор Бата... Уверяю, что долго любоваться Вам будет не айс, а наши рассветы можно разглядывать вечно...неотъемлемая часть окружающей красоты...
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+4
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Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 16:54
Добренького всем понедельничка! С праздничками!


Рисовать не умею. Жуков не люблю.

Подборочка очаровА!


Всем карошего настроения!
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 16:57
Балтийская Килька, и вам добренького утречка!))
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Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:01
Elena Poletova, кайф!! и нам всем добренького)))
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+4
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 17:09
Балтийская Килька, спасибочки))
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+5
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 17:44
Доброго вечера всем! Победитель сегодня - ateriya! Поздравляю с победой дня)))
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ateriya Online
Написано вчера, в 18:01
Elena Poletova, ой спасибо большое. Что то я за домашними делами не заметила как день кончился.
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+2
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 18:04
ateriya, так обычно и бывает))) Мы тут тоже иногда моргнуть не успеваем, а уже домой пора;-))
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+5
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 19:48
ateriya, ПОЗДРАВЛЯЮЮЮЮ!!!
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+1
Еще 1 комментарий
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ateriya Online
Написано вчера, в 18:00
Ой а что день уже закончился? А,да? Ничего себе,не заметила. Спасибо большое за поздравления. Очень приятно.
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+2
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VULKAN Online
Написано вчера, в 18:54
ateriya, С победой дня!!!
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+1
Malinka17
Написано вчера, в 19:36
ateriya Ура!! Победная победа!!!! Так держать!!!
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+3
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ateriya Online
Написано вчера, в 19:41
Malinka17, спасибо. приятно тааак
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+2
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