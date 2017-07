С высоты запечатленное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утречка вам!

Сегодня в России отмечается День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год)

А еще сегодня - День Ивана Купала

В субботу, 8 июля, страна отметит Всероссийский день семьи, любви и верности

А в воскресенье, 9 июля, День российской почты

и День рыбака

Немного о том, что происходит в мире...

Японский пенсионер собрал крупнейшую в мире коллекцию игрушек от Hello Kitty

67-летний житель японского города Йоцукайдо Масео Гундзи собрал крупнейшую в мире коллекцию игрушек фирмы Hello Kitty, плюшевых и пластмассовых белых кошек с розовыми бантами. Для своей "сокровищницы" бывший полицейский построил отдельный дом за 250 тысяч долларов. Супруга Гундзи разделяет его увлечение, сообщает NBC.

Товары фирмы Hello Kitty давно стали важным поп-культурным символом, с которым у многих Япония ассоциируется в первую очередь. Масео Гундзи бережно хранит более пяти тысяч белых кошек различных форм и размеров. Пенсионер говорит, что вид коллекции помогает ему расслабиться.

Кроме того, бывший полицейский считает, что с помощью своих игрушек делает своеобразный вызов обществу.

"Во время работы в полиции меня приучили подчиняться огромному количеству правил. Я невероятно устал от этого. Никто не ожидает, что у бывшего стража порядка могут быть такие увлечения. Мне это нравится" – говорит японец.

Жена пенсионера говорит, что не видит в его страсти к игрушкам ничего плохого.

"Важно, чтобы у человека были цель в жизни и увлечения. Кроме того, со временем в хранилище коллекции Масео можно открыть музей", — считает женщина.

Фирма Hello Kitty была открыта в 1974 году. О ставшей впоследствии знаменитой кошке сняли мультсериал.

Обладательница самых красивых ягодиц Китая пожаловалась на избыток внимания



Победительница китайского конкурса на звание обладательницы самых красивых ягодиц в стране пожаловалась, что не может выходить на улицу в облегающей одежде, потому что люди обращают на ее фигуру слишком много внимания.

Гао Цянь победила в национальном состязании, задуманном как китайский ответ бразильскому конкурсу Miss BumBum, 24 июня. Как рассказала изданию 19-летняя девушка, теперь она не может носить облегающие брюки: «Люди окружают меня и показывают пальцами на мой зад», —пожаловалась она.

Китаянка также рассказала, что однажды двое прохожих поссорились из-за ее ягодиц. Шедший позади Гао Цянь незнакомый молодой человек похвалил ее фигуру, чем вызвал недовольство своей девушки.

Теперь победительница, по ее словам, вынуждена носить мешковатые штаны.

Гао Цянь отметила, что считает своим идеалом красоты Ким Кардашьян. По ее мнению, у американской телезвезды идеальные пропорции (тонкая талия и большие ягодицы). Сама китаянка весит 60 килограммов при росте 170 сантиметров. Она работает фитнес-инструктором и ведет видеоблог о своих тренировках.

В проходившем в городе Шэньян конкурсе приняли участие 50 женщин. Кто стал устроителем мероприятия, не уточняется.

А на что вы обращаете внимание при встрече/знакомстве с человеком?

А в подборке сегодня окружающий мир. Только с высоты полеты дрона. Они позволяют снимать совершенно замечательные фотографии и увидеть планету с того ракурса, который ранее был недоступен.

Караван верблюдов в пустыне. (Фото Miguel Willis):

Туман на краю утеса в Дорсете, Великобритания.

Съемка известной автомобильной передачи Top Gear. (Фото Lec Park):

Небольшое озеро в лесу в Северном Йоркшире. (Фото David Hopley):

Зигзагообразная траншея в графстве Дербишир, Англия. (Фото David Hopley):

Интересный причал с высоты. (Фото Fergus Kennedy):

Он же крупнее. (Фото Fergus Kennedy):

Массовое лежбище тюленей. (Фото Andy Deitsch):

Южный кит и китенок у берегов Западной Австралии. (Фото Fredrik Christiansen | Murdoch University):

Зимняя река на горном хребте Адирондак, штат Нью-Йорк, США. (Фото Andy Deitsch):

Каналы в солончаке в Эссексе, Великобритания. (Фото Fergus Kennedy):

Вулкан Сантьягуито в Гватемале. (Фото Felix Von Aulock):

Лодки на причале. (Фото Fergus Kennedy):

Деревья и следы шин на земле, Южная Африка. (Фото Eddie Oosthuizen):

Пляжные хижины и лодки. (Фото Fergus Kennedy):

Разноцветные дома в Гонконге. (Фото Andy Yeung):

Сельхозпосадки в Южной Африки. (Фото Eddie Oosthuizen):

Туманная ночь в Гонконге. (Фото Andy Yeung):

А забавное название предлагаю придумать вот к этой картинке:

Всем тепла! И отличного настроения!))