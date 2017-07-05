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Утро с АСТВ
С высоты запечатленное доброутреннее с конкурсом)

С высоты запечатленное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утречка вам!

Сегодня в России отмечается День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год)

А еще сегодня - День Ивана Купала 

В субботу, 8 июля, страна отметит Всероссийский день семьи, любви и верности

А в воскресенье, 9 июля, День российской почты

и День рыбака

 

Немного о том, что происходит в мире...

Японский пенсионер собрал крупнейшую в мире коллекцию игрушек от Hello Kitty 

67-летний житель японского города Йоцукайдо Масео Гундзи собрал крупнейшую в мире коллекцию игрушек фирмы Hello Kitty, плюшевых и пластмассовых белых кошек с розовыми бантами. Для своей "сокровищницы" бывший полицейский построил отдельный дом за 250 тысяч долларов. Супруга Гундзи разделяет его увлечение, сообщает NBC.
Товары фирмы Hello Kitty давно стали важным поп-культурным символом, с которым у многих Япония ассоциируется в первую очередь. Масео Гундзи бережно хранит более пяти тысяч белых кошек различных форм и размеров. Пенсионер говорит, что вид коллекции помогает ему расслабиться.
Кроме того, бывший полицейский считает, что с помощью своих игрушек делает своеобразный вызов обществу.
"Во время работы в полиции меня приучили подчиняться огромному количеству правил. Я невероятно устал от этого. Никто не ожидает, что у бывшего стража порядка могут быть такие увлечения. Мне это нравится" – говорит японец.
Жена пенсионера говорит, что не видит в его страсти к игрушкам ничего плохого.
"Важно, чтобы у человека были цель в жизни и увлечения. Кроме того, со временем в хранилище коллекции Масео можно открыть музей", — считает женщина.
Фирма Hello Kitty была открыта в 1974 году. О ставшей впоследствии знаменитой кошке сняли мультсериал.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2906591&cid=520

Обладательница самых красивых ягодиц Китая пожаловалась на избыток внимания


Победительница китайского конкурса на звание обладательницы самых красивых ягодиц в стране пожаловалась, что не может выходить на улицу в облегающей одежде, потому что люди обращают на ее фигуру слишком много внимания. 

Гао Цянь победила в национальном состязании, задуманном как китайский ответ бразильскому конкурсу Miss BumBum, 24 июня. Как рассказала изданию 19-летняя девушка, теперь она не может носить облегающие брюки: «Люди окружают меня и показывают пальцами на мой зад», —пожаловалась она.

Китаянка также рассказала, что однажды двое прохожих поссорились из-за ее ягодиц. Шедший позади Гао Цянь незнакомый молодой человек похвалил ее фигуру, чем вызвал недовольство своей девушки.

Теперь победительница, по ее словам, вынуждена носить мешковатые штаны.

Гао Цянь отметила, что считает своим идеалом красоты Ким Кардашьян. По ее мнению, у американской телезвезды идеальные пропорции (тонкая талия и большие ягодицы). Сама китаянка весит 60 килограммов при росте 170 сантиметров. Она работает фитнес-инструктором и ведет видеоблог о своих тренировках.

В проходившем в городе Шэньян конкурсе приняли участие 50 женщин. Кто стал устроителем мероприятия, не уточняется.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/06/china_butt/

 

А на что вы обращаете внимание при встрече/знакомстве с человеком?

 

А в подборке сегодня окружающий мир. Только с высоты полеты дрона. Они позволяют снимать совершенно замечательные фотографии и увидеть планету с того ракурса, который ранее был недоступен.

Караван верблюдов в пустыне. (Фото Miguel Willis):

Мир с высоты полета дрона

Туман на краю утеса в Дорсете, Великобритания.

Мир с высоты полета дрона

Съемка известной автомобильной передачи Top Gear. (Фото Lec Park):

Мир с высоты полета дрона

Небольшое озеро в лесу в Северном Йоркшире. (Фото David Hopley):

Мир с высоты полета дрона

Зигзагообразная траншея в графстве Дербишир, Англия. (Фото David Hopley):

Мир с высоты полета дрона

Интересный причал с высоты. (Фото Fergus Kennedy):

Мир с высоты полета дрона

Он же крупнее. (Фото Fergus Kennedy):

Мир с высоты полета дрона

Массовое лежбище тюленей. (Фото Andy Deitsch):

Мир с высоты полета дрона

Южный кит и китенок у берегов Западной Австралии. (Фото Fredrik Christiansen | Murdoch University):

Мир с высоты полета дрона

Зимняя река на горном хребте Адирондак, штат Нью-Йорк, США. (Фото Andy Deitsch):

Мир с высоты полета дрона

Каналы в солончаке в Эссексе, Великобритания. (Фото Fergus Kennedy):

Мир с высоты полета дрона

Вулкан Сантьягуито в Гватемале. (Фото Felix Von Aulock):

Мир с высоты полета дрона

Лодки на причале. (Фото Fergus Kennedy):

Мир с высоты полета дрона

Деревья и следы шин на земле, Южная Африка. (Фото Eddie Oosthuizen):

Мир с высоты полета дрона

Пляжные хижины и лодки. (Фото Fergus Kennedy):

Мир с высоты полета дрона

Разноцветные дома в Гонконге. (Фото Andy Yeung):

Мир с высоты полета дрона

Сельхозпосадки в Южной Африки. (Фото Eddie Oosthuizen):

Мир с высоты полета дрона

Туманная ночь в Гонконге. (Фото Andy Yeung):

Мир с высоты полета дрона

Нашла здесь.

 

А забавное название предлагаю придумать вот к этой картинке:

Всем тепла! И отличного настроения!))

Автор: Elena Poletova, сегодня, в 06:49 +4
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:31 Отредактированно сегодня, в 11:22
Доброе всем утречко! Вчерашнее лето долбануло меня со всей дури, похоже, я перегрелась, хоть и не сгорела благодаря крему
сегодня ощущения не из приятных, кае с будуна
. А на работу надо...

Но хватит о грустном.
Вроде недавно рыбаков поздравляли - и снова их с праздником! И конечно же, яркую, прелестную, талантливую во всех отношениях представительницу Почты России !!!
Какая скромная китаяночка, как же она вообще заставила себя участвовать в таком конкурсе! Ведь там на нее посредством ТВ глазела вся Поднебесная

Японец нашел себе хобби, уважаю увлеченных людей

При первой встрече с человеком я обычно смотрю ему (ей) в глаза. Сразу многое становится ясным. Прямой, смелый и доброжелательный взгляд в ответ говорит о многом
ну, а потом уже обращаю внимание на другие детали: фигура, одежда, руки...
Подборка прекрасная, все думаю, если б у наших Димы , Илоны и рыженькой бестии было по дрону, мы еще и не такие красоты увидали...

Подпись: Так холодно в зимнем лесу одному... Пойду приглашу-ка я в гости Хому


Всех с пятницей!
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+10
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 07:39
НюНик_просто_Анна, доброго утра! Легкого вам дня и отличного самочувствия!
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+8
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:23
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:37
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+5
Еще 6 комментариев
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:31
Доброе утро!
Обращаю внимание на глаза - "зеркало души"!
Название: - " Ура! На Сахалин лето ПРИСЛАЛИ!"
ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ ВСЕМИ И ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:37
Рыжова Светлана, доброго утра! И отличного настроения до самого понедельника
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+6
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:46 Отредактированно сегодня, в 08:47
Доброе утро.
С праздниками!
Ух ты, красивая у девушки опочка.
Я наверное первым делом обращаю внимание на манеру общения. Больше всего не люблю выскочек, даяшек и людей из серии " А мне пофиг я фея "
Подборочка касота какая. Класс

К картинке: Уряяяяяя, любименький письмо написал.
Вчера после прогулки в лесу, дома обнаружили, что сына в шею клещ укусил
. Трясло нереально меня. Чтож такое то
.
Аккуратно вытащили, в банку посадили. Отвезем сегодня в лабораторию.
С сыном в 11 вечера в ЦРБ поехали, поставили нам укол иммуноглобулина. Скоро пойдем в подиклинику.
Усе я в лес ни ногой.
А еще хотели сегодня с ночевкой на природу поехать, если поедем однозначно на море, где минимум травы и леса.
А еще у сестренки супруга сегодня день варения.
Хорошей и доброй всем пятницы, отличного настроения. Пусть все невзгоды идут лесом.
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:54
Mopsik, доброго утречка! Сестренку супруга с днем рождения! А с сыночком все будет хорошо!)) Вы все сделали правильно))
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+6
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:57
Elena Poletova, спасибочки большое
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:01 Отредактированно сегодня, в 11:24
Mopsik, привет! Дай бог, обойдется все с сынишкой! В лес можно ходить, но обязательно опрыскивать хотя бы одежду инсектицидами. Их очень много, можно подобрать не вонючий. Потом просто одежду постирать и помыться после прогулки.
Золовушку с днюхой)))
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+4
Еще 8 комментариев
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 09:28
И снова здравствуйте
Наконец - то я забрала свой комп из ремонта, бедный мой старичок совсем расхворался, пришлось немного реанимировать. Я рада что он снова со мной

При встрече я обращаю внимание сразу на глаза, взгляд...Одежда и ягодицы для меня не интересны
Хотя ...мужскую попку заценить люблю

Подпись: белочка получила послание о том, кого посетить сегодня

Всем здоровья, удачи, тёплого солнышка и улыбок!!!
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:42
Наталья Владимировна, и вам здравствуйте!))) Рады, что вы снова с нами;-)
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+6
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:55
Наталья Владимировна, задание, в общем, белке прислали
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+5
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 09:44
Доброе утро всем всем! Ура пятница!!!
При встрече /знакомстве с новыми людьми в первую очередь (задумалась) обращаю внимание у мужчин на обувь, у женщин-на руки. Зеркало души ни кто не отменял само собой))) Люблю открытых улыбчивых порядочных людей

К картинке: На день Валентина открытку прислал. Отметить он праздник в гости позвал. А если удастся февральская ночка,
К весне у нас будет сыночек, и дочка!
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:47
Malinka17, а мы такие и есть - открытые, улыбчивые и порядочные;-)) С пятницей и вас! Хорошего дня!
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:04
Malinka17, подпись к картинке классная
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+2
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:48
Василиса_Я ^.^, спасибо))
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+3
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 10:02
Доброе утро! Всех с наступившими и наступающими праздниками!
При первой встрече, я обращаю внимание на все!) в плоть до внешности до общения, стараюсь изучить человека с первого взгяда, особенно когда он мне интересен. название к картинке6 "Письмо от любимого!" Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:11
Катерина90, доброго дня! Желаю, чтобы этот день пролетел пулей, а предстоящие выходные тянулись долго-долго;-))
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+5
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Катерина90 Online
Написано сегодня, в 14:51
Elena Poletova, ой спасибо!)) это то что нужно))
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+1
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:29
доброе утро всем ))))
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+4
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:07
Vitaliy Borodin, привет-привет! Хорошего и нескучного дня!
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+5
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 13:08
Elena Poletova, абсолютно взаимно и спасибо
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:12
Василиса_Я ^.^,
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+5
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:09
Доброе утро! Сколько праздников.
Всех причастных поздравляю. Счастья, радости желаю!

При встрече/знакомстве обращаю внимание на глаза, потом руки и обувь.
Подборочка классная
спасибо большое.

К картинке: Еще не все потеряно... ты главное надейся и жди.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:06
Василиса_Я ^.^, доброго дня и отличного настроения))
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+3
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:39
С Днем Ивана Купалы!

Эх, веселый когда-то был праздник!
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+1
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:03
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+3
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ateriya Online
Написано сегодня, в 13:08
Доброго утречка. Всех с праздниками. Ну а собственно чего хотела эта дама,когда принимала участие в таком конкурсе? Хотела стать звездой?ну так получай все сполна. Сначала сделают глупость, а потом удивляются, а что случилось. Интересный вопрос сегодня. Даже не знаю что ответить. Я обращаю внимание на себя. На свои ощущения при общении с человеком. Я не оцениааю людей по внешности. У каждого есть право быть таким каким он хочет. А вот после общения остается либо приятное либо неприятное ощущение. И тогда уже решаешь общаться далше или нет. К картинке скажу так зима прислала привет из лета. Всем солнышка.
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:15
ateriya, доброго дня вам)) надеюсь, с нами вы будете общаться долго-долго
Как нога?
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+4
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:35
Elena Poletova, спасибо. Нога уже лучше. Потихоньку хожу. Мазью мажу,бинтом фиксирую до свадьбы заживет. Я тоже думаю что буду долго с вами.
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0
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:37
ateriya, отлично))
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+3
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АвторскиКукольное доброутреннее с конкурсом)
АвторскиКукольное доброутреннее с конкурсом)
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