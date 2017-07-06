ОригинальноПрофессиональное доброутреннее с конкурсом)

Доброго всем утра!

Сегодня отмечается Всемирный день народонаселения

День художника по свету (День светооператора)

и Всемирный день шоколада

Переходим к новостям)).

Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии



В пакистанском городе Мултан, провинция Пенджаб, робот-официант вызвал наплыв посетителей в пиццерию. Об этом сообщает Associated Press.

Машину сконструировал сын владельца заведения, инженер Осама Джафри (Osama Jafri). Она весит 25 килограммов и, по замыслу создателя, должна напоминать низкорослую женщину в длинном платье с фартуком. Чтобы не смущать консервативных клиентов, на шею роботу повязали платок. Устройство приветствует посетителей и привозит заказы к столикам.

После появления робота продажи выросли вдвое. Джафри собрал еще три машины, а его отец планирует открыть филиал. «Раньше я торговал пиццей, а теперь владельцы других ресторанов хотят покупать у меня роботов», — говорит он.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/07/robot/

Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни

Американка Флоренс Беарс, отметившая столетний юбилей, объясняет свое долголетие употреблением вина и отказом от вареной колбасы. Об этом сообщает WCSH-TV.

Жительнице американского города Бангор, штат Мэн, исполнилось 100 лет в четверг, 6 июля. Когда журналист, пришедший на празднование, поинтересовался секретом ее долголетия, Беарс посоветовала не есть вареную колбасу. «Люблю вино, — добавила она. — Не забирайте его у меня».

В то же время итальянка Эмма Морано, скончавшаяся в апреле в возрасте 117 лет, считала секретом долголетия употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.

Байолет Мосс Браун с Ямайки, после смерти Морано признанная старейшим человеком в мире, утверждала, что не ест свинину и курятину, а также не пьет ром.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/07/bologna/

А вы можете назвать себя сладкоежкой?

А в подборке сегодня оригинальные и необычные профессии.

Дегустатор кошачьей еды

Есть такая профессия — дегустатор кошачьего корма. Возможно, хвостатые справились бы с этой миссией самостоятельно, но ни одна кошка не сможет поделиться своими вкусовыми ощущениями и рассказать о том, насколько качественным был ее обед.

Для этих целей в компаниях, изготавливающих продукцию для домашних животных, работают целые команды специалистов, которые тщательно следят за качеством кошачьего корма. Запах, вкус, консистенция, послевкусие, внешний вид — все параметры под контролем. В течение дня этим отважным людям приходится перепробовать более десятка разных кормов, а главное требование к представителям профессии — тщательно пережевывать кошачьи деликатесы, чтоб убедиться в том, что в них отсутствуют жилы и мелкие части костей. Профессиональные дегустаторы оценивают продукт с точки зрения потребителя и умеют определять ароматы, которые понравятся кошкам или оттолкнут их.

Этот труд хорошо оплачивается: примерно $30 000 — 75 000 в год в зависимости от опыта и квалификации специалиста.

Человек-пугало

Чтобы справиться с этой работой, нужно носить ярко-оранжевое пальто и как можно громче играть на музыкальных инструментах. Таким нехитрым способом английские студенты и выпускники вузов отпугивают куропаток с фермерских полей.

Профессиональному пугалу Джейми Фоксу платят €250 в неделю за то, что он играет на укулеле и аккордеоне посреди поля в 4 км2 — там, где птицы уже не боятся обычных соломенных чучел.

Фермеры разрешают своим сотрудникам установить шезлонг в тени и отдыхать с книжкой, но, когда птицы осмелеют и подлетят поближе, человек-пугало должен приступить к своим прямым обязанностям.

А в индийском Джайпуре изысканный пятизвездочный отель дворец Rambagh Palace держит на службе двух человек, размахивающих флагами, чтобы отгонять голубей подальше от фонтана во внутреннем дворе. Для усиления эффекта на флагах изображена перечеркнутая птица.

Профессиональный собеседник

Умение слушать высоко ценится во всем мире, а в Японии — особенно. В 13-миллионном Токио нелегко найти родственную душу и поделиться своими радостями и проблемами, поэтому жители мегаполиса нередко чувствуют себя одинокими.

Чтобы решить эту проблему невостребованности, в городе создали службу профессиональных собеседников. Они сидят в специальных будочках в самых оживленных районах японской столицы и выслушивают всех желающих. Несправедливое начальство, непослушные дети, финансовые трудности, проблемы в отношениях — обо всем этом и вообще о чем угодно можно поговорить с совершенно незнакомым человеком за определенную плату. По статистике, за неделю специалист с железными нервами выслушивает 10 000 клиентов.

Ловец айсбергов

Каждый год от 20 000 до 40 000 айсбергов откалываются от ледников Гренландии и с помощью подводных течений попадают в Северную Атлантику. Там они становятся потенциальной угрозой для нефтяных платформ, расположенных у побережья Ньюфаундленда. Чтобы избежать столкновения, нефтяные компании нанимают специалистов по борьбе с ледяной опасностью.

Когда айсберг оказывается в непосредственной близости от платформы, его буксируют подальше, используя для этого специальные якоря и тросы, длина которых может достигать 1,5 км, а диаметр — 12 см. Тросы протягивают вокруг ледяной глыбы и закрепляют на корме корабля. Расстояние между судном и айсбергом должно составлять как минимум 0,5 км, чтобы избежать катастрофы, если гигантская льдина во время транспортировки перевернется. Буксировка айсберга может занимать до 72 часов.

Воздушный маршал

В семи странах мира безопасность перелетов обеспечивают вооруженные сотрудники служб воздушной безопасности. Они путешествуют инкогнито, в штатской одежде, чтобы не привлекать к себе внимания, и при необходимости могут обезвредить террористов или дебоширов.

Воздушные маршалы под видом обычных пассажиров сопровождают рейсы повышенного риска, и в экстренной ситуации они вправе применять силу, надевать наручники, использовать электрошокеры и даже огнестрельное оружие.

Чтобы стать воздушным маршалом, нужно пройти серьезную подготовку: базовый семинедельный курс для работников органов правопорядка и специальное обучение, в ходе которого кандидаты изучают конституционные законы, наблюдение за поведением, тактику обороны, экстренную медицинскую помощь, проходят стрелковую подготовку. Особенное внимание уделяется стрельбе, так как сотрудники этих служб обязаны выполнять свою работу в стесненном пространстве авиалайнеров.

Воздушные маршалы работают в Великобритании, США, Канаде, Индии, Австрии, Франции, Австралии. Подобная служба существовала и в СССР, и с 2011 года звучат предложения воссоздать ее в современной России, но окончательное решение пока не принято.

Смотритель острова

Лучшая в мире работа — смотритель острова в океане. Конкурс — 34 000 человек на место. Такую конкуренцию выдержал британец Бен Саутхолл, получивший в 2009 году место смотрителя австралийского острова Гамильтон. В его обязанности входили прогулки по острову, погружения с аквалангом к коралловым рифам, кормление рыб и черепах, составление фото- и видеоотчетов для блога.

За это смотритель получал $20 000 в месяц в течение полугода. Кроме того, специалисту предоставили дом с бассейном, тремя спальнями и двумя ванными комнатами, а также поле для гольфа.

Правда, человек, которому посчастливилось поработать в раю, утверждает, что это адский труд: рабочий день начинается с рассветом, проходит в разъездах и заканчивается далеко за полночь. Работа мечты порой бывает смертельно опасной: Бен Саутхолл чуть не погиб от укуса ядовитой медузы.

Впрочем, искателей приключений это не останавливает: в 2016 году был объявлен конкурс на должность смотрителя острова на Мальдивах, в 2017-м волонтеры отправились на остров Матсайкер у побережья Тасмании, чтобы охранять природу, встречать посетителей и наблюдать за погодой.

Портной для слона

Уже 50 лет Кишинчанд Чадирам Тадани шьет одежду для слонов, участвующих в буддийских фестивалях на Шри-Ланке. Во время праздничного шествия по улицам городов проходят не только танцоры, барабаны и факелоносцы, но и 100 храмовых слонов в сложных нарядах — расшитых попонах, украшенных разноцветными лампочками. Портной разрабатывает дизайн праздничных костюмов и воплощает собственные идеи в жизнь. «Когда я увидел плохо одетых слонов, в то время как люди были хорошо одеты, я и решил делать эту работу», — говорит он. Тадани сшил больше 2500 платьев, каждое из которых еще пять лет назад стоило от 50 000 до 150 000 ланкийских рупий (от $400 до $1000). Так что работа слоновьего портного — не только творческое, но и прибыльное занятие.

Хранитель воронов

В лондонской королевской крепости птиц берегут как зеницу ока. Тауэрские вороны окружены безграничной заботой и вниманием — ведь, согласно легенде, если они улетят, Тауэр рухнет, а вместе с ним исчезнет и английское королевство.

За благополучие пернатых отвечает единственный в мире хранитель воронов. Эту должность учредили еще в XVII веке по указу короля Карла II, приказавшего держать в замке шестерых черных птиц. В 4:30 утра хранитель воронов выпускает их из клеток, приветствуя каждого по имени, поит и кормит своих подопечных, проверяет, здоровы ли они, чистит клетки. В ежедневном рационе тауэрского ворона — 200 г сырого мяса и печень, раз в два дня птицы получают вареное яйцо в скорлупе и кроличье мясо со шкуркой. Каждые три недели воронам подрезают маховые перья на правом крыле, чтобы они не улетели.

Рабочий день хранителя заканчивается в половине десятого, когда он запирает воронов в клетки. У уникального специалиста нестандартный график: семь рабочих дней и два выходных, а также семинедельный отпуск.

Нашла здесь.

А название сегодня предлагаю придумать к такой картинке: