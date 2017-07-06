блоги
блоги
Регистрация
Утро с АСТВ
ОригинальноПрофессиональное доброутреннее с конкурсом)

ОригинальноПрофессиональное доброутреннее с конкурсом)

Доброго всем утра!

Сегодня отмечается Всемирный день народонаселения

День художника по свету (День светооператора)

и Всемирный день шоколада

 

Переходим к новостям)).

Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии


В пакистанском городе Мултан, провинция Пенджаб, робот-официант вызвал наплыв посетителей в пиццерию. Об этом сообщает Associated Press.

Машину сконструировал сын владельца заведения, инженер Осама Джафри (Osama Jafri). Она весит 25 килограммов и, по замыслу создателя, должна напоминать низкорослую женщину в длинном платье с фартуком. Чтобы не смущать консервативных клиентов, на шею роботу повязали платок. Устройство приветствует посетителей и привозит заказы к столикам.

После появления робота продажи выросли вдвое. Джафри собрал еще три машины, а его отец планирует открыть филиал. «Раньше я торговал пиццей, а теперь владельцы других ресторанов хотят покупать у меня роботов», — говорит он.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/07/robot/

Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни

Американка Флоренс Беарс, отметившая столетний юбилей, объясняет свое долголетие употреблением вина и отказом от вареной колбасы. Об этом сообщает WCSH-TV.

Жительнице американского города Бангор, штат Мэн, исполнилось 100 лет в четверг, 6 июля. Когда журналист, пришедший на празднование, поинтересовался секретом ее долголетия, Беарс посоветовала не есть вареную колбасу. «Люблю вино, — добавила она. — Не забирайте его у меня».

В то же время итальянка Эмма Морано, скончавшаяся в апреле в возрасте 117 лет, считала секретом долголетия употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.

Байолет Мосс Браун с Ямайки, после смерти Морано признанная старейшим человеком в мире, утверждала, что не ест свинину и курятину, а также не пьет ром.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/07/bologna/

 

А вы можете назвать себя сладкоежкой?

 

А в подборке сегодня оригинальные и необычные профессии.

Дегустатор кошачьей еды

Оригинальные и необычные профессии

Есть такая профессия — дегустатор кошачьего корма. Возможно, хвостатые справились бы с этой миссией самостоятельно, но ни одна кошка не сможет поделиться своими вкусовыми ощущениями и рассказать о том, насколько качественным был ее обед.

Для этих целей в компаниях, изготавливающих продукцию для домашних животных, работают целые команды специалистов, которые тщательно следят за качеством кошачьего корма. Запах, вкус, консистенция, послевкусие, внешний вид — все параметры под контролем. В течение дня этим отважным людям приходится перепробовать более десятка разных кормов, а главное требование к представителям профессии — тщательно пережевывать кошачьи деликатесы, чтоб убедиться в том, что в них отсутствуют жилы и мелкие части костей. Профессиональные дегустаторы оценивают продукт с точки зрения потребителя и умеют определять ароматы, которые понравятся кошкам или оттолкнут их.

Этот труд хорошо оплачивается: примерно $30 000 — 75 000 в год в зависимости от опыта и квалификации специалиста.

Человек-пугало

Оригинальные и необычные профессии

Чтобы справиться с этой работой, нужно носить ярко-оранжевое пальто и как можно громче играть на музыкальных инструментах. Таким нехитрым способом английские студенты и выпускники вузов отпугивают куропаток с фермерских полей.

Профессиональному пугалу Джейми Фоксу платят €250 в неделю за то, что он играет на укулеле и аккордеоне посреди поля в 4 км2 — там, где птицы уже не боятся обычных соломенных чучел.

Фермеры разрешают своим сотрудникам установить шезлонг в тени и отдыхать с книжкой, но, когда птицы осмелеют и подлетят поближе, человек-пугало должен приступить к своим прямым обязанностям.

А в индийском Джайпуре изысканный пятизвездочный отель дворец Rambagh Palace держит на службе двух человек, размахивающих флагами, чтобы отгонять голубей подальше от фонтана во внутреннем дворе. Для усиления эффекта на флагах изображена перечеркнутая птица.

Профессиональный собеседник

Оригинальные и необычные профессии

Умение слушать высоко ценится во всем мире, а в Японии — особенно. В 13-миллионном Токио нелегко найти родственную душу и поделиться своими радостями и проблемами, поэтому жители мегаполиса нередко чувствуют себя одинокими.

Чтобы решить эту проблему невостребованности, в городе создали службу профессиональных собеседников. Они сидят в специальных будочках в самых оживленных районах японской столицы и выслушивают всех желающих. Несправедливое начальство, непослушные дети, финансовые трудности, проблемы в отношениях — обо всем этом и вообще о чем угодно можно поговорить с совершенно незнакомым человеком за определенную плату. По статистике, за неделю специалист с железными нервами выслушивает 10 000 клиентов.

Ловец айсбергов

Оригинальные и необычные профессии

Каждый год от 20 000 до 40 000 айсбергов откалываются от ледников Гренландии и с помощью подводных течений попадают в Северную Атлантику. Там они становятся потенциальной угрозой для нефтяных платформ, расположенных у побережья Ньюфаундленда. Чтобы избежать столкновения, нефтяные компании нанимают специалистов по борьбе с ледяной опасностью.

Когда айсберг оказывается в непосредственной близости от платформы, его буксируют подальше, используя для этого специальные якоря и тросы, длина которых может достигать 1,5 км, а диаметр — 12 см. Тросы протягивают вокруг ледяной глыбы и закрепляют на корме корабля. Расстояние между судном и айсбергом должно составлять как минимум 0,5 км, чтобы избежать катастрофы, если гигантская льдина во время транспортировки перевернется. Буксировка айсберга может занимать до 72 часов.

Воздушный маршал

Оригинальные и необычные профессии

В семи странах мира безопасность перелетов обеспечивают вооруженные сотрудники служб воздушной безопасности. Они путешествуют инкогнито, в штатской одежде, чтобы не привлекать к себе внимания, и при необходимости могут обезвредить террористов или дебоширов.

Воздушные маршалы под видом обычных пассажиров сопровождают рейсы повышенного риска, и в экстренной ситуации они вправе применять силу, надевать наручники, использовать электрошокеры и даже огнестрельное оружие.

Чтобы стать воздушным маршалом, нужно пройти серьезную подготовку: базовый семинедельный курс для работников органов правопорядка и специальное обучение, в ходе которого кандидаты изучают конституционные законы, наблюдение за поведением, тактику обороны, экстренную медицинскую помощь, проходят стрелковую подготовку. Особенное внимание уделяется стрельбе, так как сотрудники этих служб обязаны выполнять свою работу в стесненном пространстве авиалайнеров.

Воздушные маршалы работают в Великобритании, США, Канаде, Индии, Австрии, Франции, Австралии. Подобная служба существовала и в СССР, и с 2011 года звучат предложения воссоздать ее в современной России, но окончательное решение пока не принято.

Смотритель острова

Оригинальные и необычные профессии

Лучшая в мире работа — смотритель острова в океане. Конкурс — 34 000 человек на место. Такую конкуренцию выдержал британец Бен Саутхолл, получивший в 2009 году место смотрителя австралийского острова Гамильтон. В его обязанности входили прогулки по острову, погружения с аквалангом к коралловым рифам, кормление рыб и черепах, составление фото- и видеоотчетов для блога.

За это смотритель получал $20 000 в месяц в течение полугода. Кроме того, специалисту предоставили дом с бассейном, тремя спальнями и двумя ванными комнатами, а также поле для гольфа.

Правда, человек, которому посчастливилось поработать в раю, утверждает, что это адский труд: рабочий день начинается с рассветом, проходит в разъездах и заканчивается далеко за полночь. Работа мечты порой бывает смертельно опасной: Бен Саутхолл чуть не погиб от укуса ядовитой медузы.

Впрочем, искателей приключений это не останавливает: в 2016 году был объявлен конкурс на должность смотрителя острова на Мальдивах, в 2017-м волонтеры отправились на остров Матсайкер у побережья Тасмании, чтобы охранять природу, встречать посетителей и наблюдать за погодой.

Портной для слона

Оригинальные и необычные профессии

Уже 50 лет Кишинчанд Чадирам Тадани шьет одежду для слонов, участвующих в буддийских фестивалях на Шри-Ланке. Во время праздничного шествия по улицам городов проходят не только танцоры, барабаны и факелоносцы, но и 100 храмовых слонов в сложных нарядах — расшитых попонах, украшенных разноцветными лампочками. Портной разрабатывает дизайн праздничных костюмов и воплощает собственные идеи в жизнь. «Когда я увидел плохо одетых слонов, в то время как люди были хорошо одеты, я и решил делать эту работу», — говорит он. Тадани сшил больше 2500 платьев, каждое из которых еще пять лет назад стоило от 50 000 до 150 000 ланкийских рупий (от $400 до $1000). Так что работа слоновьего портного — не только творческое, но и прибыльное занятие.

Хранитель воронов

Оригинальные и необычные профессии

В лондонской королевской крепости птиц берегут как зеницу ока. Тауэрские вороны окружены безграничной заботой и вниманием — ведь, согласно легенде, если они улетят, Тауэр рухнет, а вместе с ним исчезнет и английское королевство.

За благополучие пернатых отвечает единственный в мире хранитель воронов. Эту должность учредили еще в XVII веке по указу короля Карла II, приказавшего держать в замке шестерых черных птиц. В 4:30 утра хранитель воронов выпускает их из клеток, приветствуя каждого по имени, поит и кормит своих подопечных, проверяет, здоровы ли они, чистит клетки. В ежедневном рационе тауэрского ворона — 200 г сырого мяса и печень, раз в два дня птицы получают вареное яйцо в скорлупе и кроличье мясо со шкуркой. Каждые три недели воронам подрезают маховые перья на правом крыле, чтобы они не улетели.

Рабочий день хранителя заканчивается в половине десятого, когда он запирает воронов в клетки. У уникального специалиста нестандартный график: семь рабочих дней и два выходных, а также семинедельный отпуск.

Нашла здесь.

 
А название сегодня предлагаю придумать к такой картинке:
 

 
Автор: Elena Poletova, сегодня, в 06:59 +7
Еще в этом блоге
НезабываемоРассветное доброутреннее с конкурсом)
С высоты запечатленное доброутреннее с конкурсом)
АвторскиКукольное доброутреннее с конкурсом)
СлучайноНайденное доброутреннее с конкурсом)
Комментарии
Malinka17
Написано сегодня, в 07:24
Доброе утро!!!! Какая полезная информация к завтраку. Подборочка прям то, что надо. Сладкоежка ли я? Точно нет. Не понимаю, когда говорят: попробуй тортик, какой вкусныыый. Он просто сладкий
))) Сахар, торт, разницы не вижу. А вот шоколадку иногда могу заточить
Чем горчЕе, тем лучЕе
. Короче говоря, я - горькоежка.
К картинке: Васька , узнав, что его сегодня везут к ветеринару, на всякий случай решил принять меры
Ответить
+10
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:35
Malinka17, не с той стороны он меры принял
Ответить
+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:19
Malinka17, а как же конфеты?))
Ответить
+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:59
Ответить
+3
Еще 5 комментариев
Malinka17
Написано сегодня, в 07:29
Ответить
+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:12
Ответить
+5
Malinka17
Написано сегодня, в 07:31
Ответить
+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:13
Ответить
+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:32
Доброе утро! Всех, к кому относится - с праздниками! Особенно народонаселение

Я совсем не сладкоежка. Раньше всегда предпочитала сладкому кусочек мяска или шматок свежей белокочанной капусты. А сейчас мимо кондитерских магазов и прилавков проскакиваю рысью, ибо водопад слюны гарантирован. вот что значит "нельзя"

Я б поработала собеседником. И смотрителем острова. И за воронами поухаживала... Интересные виды деятельности.
Подпись: Чего ржете? Вы еще Йоду и принцессу Лию не видели!
Ответить
+12
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:16
НюНик_просто_Анна, доброго утра)) Да уж, хочешь человеку жизнь испортить, только скажи, что ему чего-то нельзя. Странно мы устроены...
Ответить
+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:54
Elena Poletova, я уже смирилась. Утешаю иногда себя горьким 72%ным шоколадом. И сластями без сахара, только их трудно найти, и они дороги.
Ответить
+8
Malinka17
Написано сегодня, в 10:48
НюНик_просто_Анна, конфетки с зелёным чаем в отделе для диабетиков продаются. Ничего себе так на вкус.
Ответить
+1
Malinka17
Написано сегодня, в 07:44 Отредактированно сегодня, в 07:49
Ну или так.К картинке: Васька , узнав, что его сегодня везут к ветеринару, подумал: "Да прибудет со мной сила!"

Я б смотрителем острова поработала. А лучше-нескольких)))) Путешествия-моя слабость)))
Ответить
+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:12
Malinka17, я думаю, не только ваша
Доброго утра))
Ответить
+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 12:51
Malinka17, Вас тут не стояло, девушка! Я первый в этой очереди - смотрителем островка Большого рифа.
Даже резюме составил!
Стажировку и работу вёл на одном из островов Дальнего востока. Стажа более 50 лет. Так что опытный островитянин.
Ответить
+3
Malinka17
Написано сегодня, в 13:45 Отредактированно сегодня, в 13:46
sasch, вот неправда ваша
меня за красивые глазки без очереди записали
. Ну можем в паре поработать))))
Ответить
+1
Еще 3 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:56
Доброе утро!
Да! Я АБАЖАЮ сладенькое, НО могу сдерживать себя!
Название: -" Как же хочется моргнуть, но я на службе! Даже не зевнуть!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Ответить
+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:09
Рыжова Светлана, доброго утречка и солнышка в душе)))
Ответить
+6
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 14:33
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ! А название хотела так- Ах как хочется зевнуть, НО я на службе - даже не моргнуть!
Ответить
+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 14:34
Ответить
+2
Катерина90
Написано сегодня, в 08:08
Доброе утро! Вот кстати воздушный маршл и нашей стране не помешал бы, а то слишком часто на борту самолета можно увидеть неадекватного человека.
Я еще та сладкоежка, обожаю всякие пироженки, тортики, шоколадки и мороженку
название к картинке: "котэ дарт вейдер" Всем хорошего денька!
Ответить
+6
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 08:22
Катерина90, и вам прекрасного денька!
Ответить
+7
АлинКо
Написано сегодня, в 08:59
Доброе утро! "Котвэйдер" ))
Ответить
+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:02
АлинКо, доброе утро))
Ответить
+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:20
Доброе утро!
Нет, я не сладкоежка. Как говорит мой начальник "С возрастом, Татьяна, хочется соленого и горького". А у меня по жизни так. Лучше съем сыра кусочек чем шоколадку.
Ловец айсбергов странная, но видимо очень нужная профессия. Как и большинство отписавшихся, я бы с огромным удовольствием поработала смотрителем острова.
Было бы очень круто.
Живешь себе "работаешь"
а тебе еще за это деньги платят!

К картинке:
-Я знаю, что ты и есть котец Люка.
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Ответить
+9
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:25
Василиса_Я ^.^, смотритель острова - нынче самая популярная профессия, как я погляжу
А я тоже больше к сыроедам себя отношу. К сладостям отношусь очень придирчиво. Хорошего дня
Ответить
+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:52
Elena Poletova, конечно популярная
это же практически рай
Ответить
+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:56
Ответить
+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:21
И еще к картинке:
-Да пребудет с тобой Сила!
Ответить
+8
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:26
Василиса_Я ^.^, милашка какой))
Ответить
+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:53
Elena Poletova, согласна
Ответить
+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:57
Ответить
+5
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:30 Отредактированно сегодня, в 10:03
Всем привет! В ряду экзотических профессий мира хотел бы я видеть и гордость Сахалина каюров сахалинских лаек.
https://www.sakhalin.info/weekly/108250
https://astv.ru/city/people/znaj_nashih/unikalnuu-..
https://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-..
Уникальность их ещё и в том, что очень финансовозатратное благородное дело, которому посвятили свою жизнь Д. Гирев, С. Любых, О.Селиверстов, Н. Чалкин... Их пример (даст Бог ...) ещё наполнит смыслом жизнь других молодых сахалинцев. И мы вернемся к истокам и смыслу промыслов малых коренных народов острова, вспомним славную историю Сахалина и возродим былую славу лучших в мире сахалинских хаски...
Ответить
+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:47
Ответить
+7
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 10:01
Ответить
+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:01
Григорий Смекалов, именно так и говорю себе
Ответить
+5
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 09:35
Доброе утречко!
Всех с праздниками!
Профессии интересные
Я бы молчуном поработала

К сладкому отношусь спокойно, из шоколада нравится Ritter sport с цельным фундуком и белый шоколад.
Подпись: Опять она пылесосить собралась

Всем отличного настроения!!!
Ответить
+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:46
Наталья Владимировна, доброе утро)) И отличного настроения!
Ответить
+6
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:27
всем привет ))))
Ответить
+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:29
Vitaliy Borodin, привет)))
Ответить
+5
Mopsik
Написано сегодня, в 10:36 Отредактированно сегодня, в 10:36
Доброе утро)
С праздниками

Я не сладкоежка. Как то спокойно отношусь к нему, хочу съем пол тортика, не хочу не съем и кусочечка

Больше солененькое люблю.
Интересненькая прдборочка

Я бы тоже съездила на остров смотрителем, класс

Подпись к картинке: Внуки на каникулы приехали. Не, ну, а что? И уши будут целы и им смешно.
Хорошего вторника и отличного настроения

Ответить
+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:57
Mopsik, доброе утро)) И отличного настроения на весь грядущий день
Ответить
+5
Mopsik
Написано сегодня, в 11:09
Elena Poletova, спасибочки
Ответить
+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:11
Ответить
+4
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:06
Доброго дня всем. А вы в курсе что мы все смотрители острова? Ведь мы все живем на острове и значит мы смотрители. но по ходу у нас плохо получается. Мусор везде. Грязь и разруха. По ходу скоро нас уволят. Сладкое я очень люблю. Торты,пирожные,конфеты и молочный шоколад. Варенья,джемы и конфитюры. Это все я оооочень люблю. Всем тепла
Ответить
0
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:09
ateriya, привет, сладкоежка
Доброго дня и отличного настроения даже в пасмурный денек!
Ответить
+5
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:26
Elena Poletova, мне больничный продлили,так что настроение у меня просто шикарное! Спасибо. И вам отличного денёчка.
Ответить
0
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:45
ateriya, спасибо))) У меня сегодня длиииннный рабочий день)) Хорошее настроение очень понадобится
Ответить
+4
Еще 8 комментариев
Хронос
Написано сегодня, в 14:16 Отредактированно сегодня, в 14:17
Всем привет и хорошего дня!
Я не сладкоежка, по этому покупаю сладости только когда их захочу. Вот удивляюсь,что даже за дегустацию кошачего корма платят отличные бабосы. Тут ешь всякую китайскую х. рень бесплатно. Живут же за бугром.
Надпись к картинке: "Нацгвардеец"
К0т:-"А, оно мне надо?"
Ответить
+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 14:21 Отредактированно сегодня, в 14:21
Хронос, и вам здравствуйте)) А какие сладости вы покупаете?
Ответить
+4
Хронос
Написано сегодня, в 14:35
Elena Poletova,
Какие хочу на данный момент.
Шоколад, торт или пряности разные. Могу целую неделю покупать,потом пару месяцев вообще ничего не брать.
Ответить
+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 14:42
Хронос, понятно))
Ответить
+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 15:07 Отредактированно сегодня, в 15:09
Всем еще раз привет! ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что итоги смогу подвести только после 20.00. Так что меня не теряйте и по этому поводу не переживайте
Ответить
+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:10 Отредактированно сегодня, в 15:12
Elena Poletova, будет исполнено!
Ответить
+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 15:11
Ответить
+4
Хронос
Написано сегодня, в 15:29
К Вашей картинке, а я её назвал "Нацгвардеец", высылаю сюжет с места событий. В нём Рыжий загнал Серого (нацгвардейца), на дерево,что собрало кучу котов. Что ещё раз говорит,что надо быть с народом, а не против его.

https://youtu.be/qWn7Cs28Lsc
Ответить
+1
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 15:56
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
НезабываемоРассветное доброутреннее с конкурсом)
НезабываемоРассветное доброутреннее с конкурсом)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru