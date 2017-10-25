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Утро с АСТВ
МанерноДоброутреннее с конкурсом)

МанерноДоброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделей!

Сегодня День основания Российского военно-морского флота

И День инженера-механика в России

 

А теперь новости:

Испанца уволили за то, что тот слишком много работал

Житель Барселоны Жеан П. поплатился за чрезмерное трудолюбие. Мужчина на протяжение 12 лет приходил на работу в супермаркет Lidl раньше своих коллег и уходил позже. За часы, которые мужчина перерабатывал, владельцам магазина приходилось ему доплачивать. В конце концов им это надоело, сообщает El Pais.

По словам коллег Жеана, тот постоянно приходил на работу в пять утра, к самому открытию магазина, и самостоятельно готовил его к приходу покупателей. Сотрудники испанца жаловались, что быстро дослужившийся до должности главного менеджера мужчина заставлял и их работать больше.

В итоге выяснилось, что житель Барселоны проводил в магазине без ведома начальства от 49 до 87 минут каждый день, чем, по словам владельцев супермаркета, нанес им значительный ущерб. Кроме того, по правилам безопасности, сотрудникам магазина запрещено оставаться в нем одним.

Жеан П. подал на бывших работодателей в суд, заявив, что все эти годы никто не говорил ему, что перерабатывать запрещено.

Исход этого дела пока неясен.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2947753&cid=520

Пациент больницы угнал машину скорой помощи с бригадой врачей внутри

В США пациент одной из больниц угнал машину скорой помощи, внутри которой находились врачи. Медикам удалось сбежать через заднюю дверь, а угонщик, проехав несколько сотен метров, врезался в здание аптеки, после чего был задержан. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел в городе Дэнвилл в штате Пенсильвания утром 23 октября, сообщает Daily Item. 29-летний Адам Захарик, которого привезли в больницу Geisinger Medical Center за сутки до этого с диагнозом, который не раскрывается, внезапно выбежал из своей палаты и запрыгнул в машину скорой помощи, стоявшую у входа в медицинское учреждение.

В машине в этот момент находились члены бригады врачей, которые только что выгрузили оттуда пациента. Медики быстро выскочили через заднюю дверь и сообщили об угоне в полицию.

Захарик за рулем скорой промчался по двору больницы, задев по пути два припаркованных автомобиля, выехал на улицу и начал двигаться по ней на большой скорости, не обращая внимание на сигналы светофоров. Через несколько минут он врезался в заградительные столбы на тротуаре возле одной из аптек.

Зайдя в аптеку, угонщик потребовал у продавца обезболивающий препарат оксикодон, отпускаемый по рецептам. Забрав нужное ему лекарство силой, он пытался покинуть аптеку, но был задержан подоспевшими полицейскими.

Ему предъявлены обвинения в угоне машины, ограблении аптеки и причинении ущерба транспортным средствам.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2947622&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

С каким родственником у вас самые близкие отношения?

 

А теперь очередь подборочки. 

Сегодня это Забавные правила хорошего тона и манеры прошлого

Пожалуй, каждому с детства известно о нормах поведения и правилах хорошего тона. Но для каждой эпохи понятие приличных манер свое. И если несколько веков назад вытирать руки о скатерть или есть лежа считалось определяющим фактором воспитанного человека, то сегодня это вызывает, по крайней мере, удивление.

Забавные правила хорошего тона и манеры прошлого

Обморок

Забавные правила хорошего тона и манеры прошлого

Как известно, сентиментальные барышни прошлых столетий частенько падали в обморок. Бытует мнение, что слишком туго завязанные корсеты не позволяли дамам свободно дышать, и те от недостатка кислорода теряли сознание. Отчасти это верно. Но со временем обморок стали использовать как прием внезапно уходить от ответа на щекотливый вопрос. Да и чтобы привлечь к себе внимание окружающих, тоже можно было картинно опуститься на пол, закатив глаза.

Трапезы в кровати

Забавные правила хорошего тона и манеры прошлого

Сегодня на званых ужинах считается неприличным расслабленно откидываться на спинку стула, а в древние времена на пиршествах люди вовсе устраивались лежа. Древние греки опирались на левую руку, а правой дотягивались до еды и вина. Единственные женщины, которые допускались на праздники, были жрицами любви. Так что в положении лежа было удобно не только принимать пищу.

Скатерть вместо салфеток

Забавные правила хорошего тона и манеры прошлого

Сегодня сложно представить, чтобы гость одной рукой брал еду, а в другую громко сморкался. Хотя, что уж греха таить, встречаются и такие уникумы. Однако еще 5 столетий назад за такие действия человека посчитали бы довольно воспитанным. Более того, раньше не существовало понятия салфеток. Их роль выполняла скатерть – длинная ткань, об которую гости замечательно вытирали свои жирные руки.

Дуэль

Забавные правила хорошего тона и манеры прошлого

Раньше понятие чести было неразрывно связано с происхождением человека, т. е. герцоги, бароны, графы автоматически считались людьми чести. И если кто-то пытался усомниться в их благородстве, то тут же должен был за это ответить. Если не отвечать на оскорбление, то можно было потерять честь и получить обвинения в трусости.

Дуэль имела прямое отношение к защите чести. Отказаться не представлялось возможным, поэтому дуэль становилась самым быстрым и приемлемым способом выяснить отношения и соблюсти при этом все нормы хорошего тона.

Исключительно мужское рукопожатие

Забавные правила хорошего тона и манеры прошлого

За последние сто лет женщины сумели добиться гендерного равенства и возможности делать все то же, что и мужчины, в том числе и пожимать друг другу руки. А еще пару столетий назад это считалось правилом дурного тона. Рукопожатие считалось исключительно прерогативой мужчин. Если вдруг джентльмен жал руку даме, значит с ней можно вести дела. А это тоже считалось неприличным.

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Легкой вам недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:51 +9
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 07:10
Доброе утро!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:49
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+4
berbajs
Написано сегодня, в 09:25
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:13
Доброе утро! С праздником военных моряков, всех, кто служил на флоте, и инженеров-механиков тоже

У меня нет родственника, с которым можно поговорить обо всем... Когда-то такой была бабушка
с отцом мы близки, но ему всего не расскажешь...
Испанца этого в России с руками оторвали б, при условии, что он не требовал оплаты за переработку

В случае со скорой вспомнился эпизод из фильма "Ширли-мырли"

Слава богу, каноны воспитанности изменились: и в обморок падать не надо, и на дуэли никто не убьет. Ну, разве что впятером за углом запинают...
Подпись: голь на выдумки хитра - особо с похмела с утра

Всем бодрого понедельника!
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:51
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+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:30
Доброе утро!
С ПРАЗДНИКАМИ!
Не понимаю - есть в кровати и вытираться скатертью???!!!
Название: - «Лада МАЛИНА» — ГЛАВНОЕ ЕДЕТ!!!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:52
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+4
Miss Skyline
Написано сегодня, в 07:49
Доброе утро страна, а точнее Сахалин))) Самый близкий человечек в моей жизни это мама, хотя я могу поговорить о личном и с папой и с мужем, брат еще мелкий ему всего не расскажешь
Ох уж этот работяга-испанец, жалко его, у нас в России таких трудоголиков не найдешь, я сама из разряда тех кто живет от понедельника до пятницы, вы бы знали как я считала дни до отпуска
а сейчас я считаю дни до встречи со своим любимым мальчиком)
название к картинке "Поехали красавица кататься" Всем приятного понедельника, а я пошла спать
всю ночь не спалось мне)))
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:54
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+5
sasch
Написано сегодня, в 08:27
Умно придумано
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:53
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:53
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+5
sasch
Написано сегодня, в 09:00
Татьяна Сергеева, И гранатику к кофе
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+3
VLадимир
Написано сегодня, в 08:58
Всем доброго утра прекрасного понедельника!!!
Самый лучший день, этот понедельник.
Урья, он наступил.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:18
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+4
sasch
Написано сегодня, в 10:11 Отредактированно сегодня, в 10:12
VLадимир,
По работуну соскучился?
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+4
MARBLE
Написано сегодня, в 10:44
sasch, Работа не волк, в лес не убежит
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 10:49
Доброе утро! Всех с наступившими и наступающими праздниками! Самый близкий родственник это дочка и мама.
Название к картинке: "Хитро-мудро-выкатанный" Всем хорошего дня!
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:12
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+2
crazydriver144
Написано сегодня, в 11:07
Подпись к фото "Мобильный автосервис. Недорого"
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:13
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