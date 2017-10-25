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Утро с АСТВ
КухонноПредметное доброутреннее с конкурсом)

КухонноПредметное доброутреннее с конкурсом)

Утра доброго всем-всем-всем!

Сегодня - Всемирный день аудиовизуального наследия.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в 20 веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Другими словами, аудиовизуальные документы стали дополнением к традиционным письменным носителям.

 

А теперь несколько слов о том, что происходит вокруг нас.

Метеорит возрастом четыре миллиарда лет продали с молотка 


На интернет-аукционе Catawiki продали один из самых старых лотов в мире – кусок метеорита возрастом четыре миллиарда лет. Космический объект весом 26,5 килограмма ушел с молотка за 18,5 тысяч долларов, сообщает Metro.
Размер метеорита сравнительно небольшой, 26 x 23 x 17 сантиметров. Тем не менее, он считается невероятно редким и ценным. Железные обломки космического объекта были найдены на территории Швеции в начале XX века.
Личность нового обладателя метеорита не раскрывается. Возможно, уникальному лоту придется покинуть Швецию.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2947311&cid=520

Британец пролетел над Африкой на ста воздушных шариках

38-летний британец Том Морган (Tom Morgan) взлетел над ЮАР на складном кресле, привязанном к воздушным шарикам с гелием. Об этом сообщает BBC News.

Авантюрист несколько раз пытался подняться в воздух в Ботсване, но потерпел неудачу из-за неблагоприятной погоды и лопающихся шариков. Когда у него почти закончился гелий, он перебазировался к южноафриканскому Йоханнесбургу для последней попытки. На этот раз ему удалось исполнить задумку. Складное кресло медленно поднялось вверх. По достижении инверсионного слоя в атмосфере скорость подъема стала быстро расти.

«Мне пришлось сохранять хладнокровие и постепенно отрезать шары», — рассказывает Морган.

Во время полета он поднялся на высоту 2,4 тысячи метров.

Морган утверждает, что хотел бы устраивать в Африке гонки на воздушных шариках. «Нам, правда, придется избегать областей, где много колючих кустов», — шутит он.

В 2011 году сообщалось, что американец Кент Коуч и пилот из Ирака Фарид Абдул-Захр аль-Саади планировали отправиться в полет над Багдадом на раскладном садовом кресле с прикрепленными к нему воздушными шарами с гелием.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/25/balloons/

 

А вы любите летать? (на самолете, вертолете, параплане и даже во сне;-)))

 

А в подборке у нас сегодня... кухонная утварь, о которой мечтает любая хозяйка. В этом обзоре собраны самые крутые штуковины, которые появились на рынке кухонных предметов в последнее время.

Соковыжималка

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Простое и в тоже время очень практичное приспособление, которое поможет выжать максимум сока из ягод или цитрусовых, не испачкав рук.

Контейнер для масла

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Очаровательный сосуд, который состоит из двух емкостей для приготовления и использования пряного масла с травами.

Волнистый нож

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Нож с волнистым лезвием поможет красиво нарезать овощи, фрукты и сыры к праздничному столу. Кроме того, такой нож подойдет для нарезки картофеля для картофельных чипсов.

Ключ для банок

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Современная и весьма удобная альтернатива старому ключу для открытия жестяных банок.

Мини-полочка

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Мини-полочка, которая удобно крепится на раковину, прекрасно подойдет для хранения губки, щетки и тряпки для мытья посуды.

Кастрюля с перфорированной крышкой

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Кастрюля с перфорированной крышкой, которая позволит легко избавиться от остатков жидкости.

Мороженица

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Приспособление, способное в два счета превратить замороженные фрукты и ягоды во вкуснейшее домашнее мороженое.

Слайсер

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Чудесное приспособление, которое поможет измельчить овощи и фрукты в тонкую соломку, похожую на спагетти.

Вафельница

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Необычная сковородка, предназначенная для приготовления небольших круглых вафель, которые идеально подойдут для легкого завтрака.

Гибкая форма

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Гибкий силиконовый бортик для выпечки, который легко моется и позволяет выпекать изделия самых разных форм.

Открывалка

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Практичная открывалка для банок, которую можно закрепить под столешницей или внизу навесного шкафчика.

Разделочная доска

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Креативная разделочная доска с выдвижным отделением для ножей, которую также можно использовать, как поднос для закусок.

Емкость для запекания

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Жаропрочная гибкая емкость, которую можно использовать вместо рукава и пергаментной бумаги для запекания рыбы, мяса, картофеля и других продуктов.

Мерная ложка

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Мерная ложка со встроенными весами и ЖК-дисплеем, на котором отображается точный вес ингредиента.

Умная сковорода

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Сковорода нового поколения, способная синхронизироваться со смартфоном и передавать на него данные о температуре нагрева и оптимальном времени приготовления того или иного блюда.

Салатница

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Стильная керамическая салатница с двумя яркими ложками, ручки которых украшают очаровательные фигурки птиц.

Умный чайник

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Умный электрочайник, выполненный из нержавеющей стали и оборудованный Wi-Fi модулем, регулятором температуры и фильтром. Особенностью данной модели является возможность дистанционного управления посредством смартфона.

Электроплита

Куханная утварь, которая превратит процесс приготовление в развлечение

Эргономичная встраиваемая электроплита с широким спектром функций и эффективной вытяжкой.

Нашла здесь.

 

А забавное название предлагаю придумать вот к такой картинке:

Хорошего настроения на весь день!

Автор: Elena Poletova, сегодня, в 07:00 +7
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:27
Доброе утро, Сахалин!
Картинка- " Итальянская Рапунцель"
Не люблю летать, раньше пыталась спастись алкоголем, не помогало, к тому же прилетала уставшей; нет, я вела себя прилично, но какая-то разбитость организма присутствовала)))
А вот вкусно поесть я люблю даже на высоте
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+7
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:21
LyiraTula, Неплохо в бизнесе кормят:)
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+3
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:27
sasch, в S7 хуже))) зато с шампусиком)))
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+4
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:31
LyiraTula, это в бизнесе так кормят, что ли?
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+2
Еще 2 комментария
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 07:51
Доброй пятнички всем!
Летать не люблю, самолётов боюсь
, короче, не птица

Кухонная утварь прикольная, мерную ложку хочуууу

Подпись: "Un italiano vero"

Всем отличной пятницы!!!
Насыщенных выходных!!!
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+6
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:58
Наталья Владимировна, и вас с пятницей!))
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+4
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Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 08:26
Доброе утро!
Летать... особо нет! Только по необходимости!
Название: -«и таблеток от жадности принесите! ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ!!!»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
Как Танюшка.? Поправляется?
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света =)
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+4
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:59
Рыжова Светлана, доброго утречка! Танюша поправляется)) Скоро вернется в строй))). И мы вас любим;-))
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+4
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Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 11:31
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ!!!
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0
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:45 Отредактированно сегодня, в 08:46
Доброе утро.
Летать
, на самалете не особо люблю, а вот на метле частенько летаю.
Подборка класс

К картинке: запас на зиму.
Хорошего дня, отличного настроения.
Ссегодняпятницей, офигенских выходных.
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:11
Mopsik, доброе утро! Куда летаете? Не в Хогвартс случайно?
Отличного настроения на весь день!
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+2
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 10:15
Elena Poletova,
нее, по квартире
.
Спасибо
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0
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:17
Mopsik, спасибо
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:32
Как и у всех фобия, и, как раньше, спать теперь в полёте не могу.
А вот помнится... Сел в АН-24 и вырубился. Открыл глаза, уже все на выход ломятся
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+5
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sasch Online
Написано сегодня, в 09:34
Смотрю на все эти кастрюли со смартофонами, и очень хочется посмотреть на того, кто этим пользуется.
Не, я уж лучше по старинке
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+5
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:12
sasch, я бы пользовалась;-))Но нет, пока приходится по старинке
Хорошего дня!
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+3
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sasch Online
Написано сегодня, в 10:16
Elena Poletova,

Вы меня неожиданно расстроили своими футуристическими желаниями
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0
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:20
sasch, почему?
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+2
Еще 2 комментария
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:38 Отредактированно сегодня, в 09:39
Доброе утро! Очень люблю летать во сне. А наяву в возрастом совершенно разлюбила полеты, особенно на небольших самолетах
позавчера, например, еле выдержала, хотя виду не подавала: и тошнило, и уши закладывало до самого мозга, и вообще противно и страшно

Из предметов для кухни очень хочу ложку с весами. Остальное не столь необходимо...
Подпись: Главное, в тыкву влезть, - подумала Золушка, уписывая за обе щеки...

Всем хорошего дня!
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:16
НюНик_просто_Анна, а я люблю летать)). С детства. Одно время даже стюардессой стать хотела)) Хорошего дня
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+3
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 09:54
Доброе утро, морозоустойчивые! Вот пришли морозцы... как говорится...

Подборочка суперская, особенно приятно осознавать , что кое-какие примамбасики присутствуют дома и активно используются. Хочу такую форму для запекания

Летать люблю, особенно момент взлёта. Летаю часто и с удовольствием. Вот опять чемоданы собираем, готовимся к перелету. Клево , когда еще и наливают: тогда перелет кажется очень быстрым

К картинке: Готовлюсь к романтическому вечеру. Пересмотрел несколько раз Леди и Бродяга...Тренируюсь)))))
Всем солнышка в душе, фееричных выходных. Берегите себя и близких!
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+4
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:19
Malinka17, доброго утра и хорошего дня! Куда лететь собираетесь? Если не секрет;-))
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+4
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:37
Elena Poletova, хотим посетить Ангкор-Ват, если получится, а вообще традиционно -Тай ) Там сейчас самая красотень
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+2
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:40
Malinka17, здорово как)) Отдохните по полной программе))
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+2
Еще 8 комментариев
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