КухонноПредметное доброутреннее с конкурсом)

Утра доброго всем-всем-всем!

Сегодня - Всемирный день аудиовизуального наследия.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в 20 веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Другими словами, аудиовизуальные документы стали дополнением к традиционным письменным носителям.

А теперь несколько слов о том, что происходит вокруг нас.

Метеорит возрастом четыре миллиарда лет продали с молотка



На интернет-аукционе Catawiki продали один из самых старых лотов в мире – кусок метеорита возрастом четыре миллиарда лет. Космический объект весом 26,5 килограмма ушел с молотка за 18,5 тысяч долларов, сообщает Metro.

Размер метеорита сравнительно небольшой, 26 x 23 x 17 сантиметров. Тем не менее, он считается невероятно редким и ценным. Железные обломки космического объекта были найдены на территории Швеции в начале XX века.

Личность нового обладателя метеорита не раскрывается. Возможно, уникальному лоту придется покинуть Швецию.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2947311&cid=520

Британец пролетел над Африкой на ста воздушных шариках

38-летний британец Том Морган (Tom Morgan) взлетел над ЮАР на складном кресле, привязанном к воздушным шарикам с гелием. Об этом сообщает BBC News.

Авантюрист несколько раз пытался подняться в воздух в Ботсване, но потерпел неудачу из-за неблагоприятной погоды и лопающихся шариков. Когда у него почти закончился гелий, он перебазировался к южноафриканскому Йоханнесбургу для последней попытки. На этот раз ему удалось исполнить задумку. Складное кресло медленно поднялось вверх. По достижении инверсионного слоя в атмосфере скорость подъема стала быстро расти.

«Мне пришлось сохранять хладнокровие и постепенно отрезать шары», — рассказывает Морган.

Во время полета он поднялся на высоту 2,4 тысячи метров.

Морган утверждает, что хотел бы устраивать в Африке гонки на воздушных шариках. «Нам, правда, придется избегать областей, где много колючих кустов», — шутит он.

В 2011 году сообщалось, что американец Кент Коуч и пилот из Ирака Фарид Абдул-Захр аль-Саади планировали отправиться в полет над Багдадом на раскладном садовом кресле с прикрепленными к нему воздушными шарами с гелием.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/25/balloons/

А вы любите летать? (на самолете, вертолете, параплане и даже во сне;-)))

А в подборке у нас сегодня... кухонная утварь, о которой мечтает любая хозяйка. В этом обзоре собраны самые крутые штуковины, которые появились на рынке кухонных предметов в последнее время.

Соковыжималка

Простое и в тоже время очень практичное приспособление, которое поможет выжать максимум сока из ягод или цитрусовых, не испачкав рук.

Контейнер для масла

Очаровательный сосуд, который состоит из двух емкостей для приготовления и использования пряного масла с травами.

Волнистый нож

Нож с волнистым лезвием поможет красиво нарезать овощи, фрукты и сыры к праздничному столу. Кроме того, такой нож подойдет для нарезки картофеля для картофельных чипсов.

Ключ для банок

Современная и весьма удобная альтернатива старому ключу для открытия жестяных банок.

Мини-полочка

Мини-полочка, которая удобно крепится на раковину, прекрасно подойдет для хранения губки, щетки и тряпки для мытья посуды.

Кастрюля с перфорированной крышкой

Кастрюля с перфорированной крышкой, которая позволит легко избавиться от остатков жидкости.

Мороженица

Приспособление, способное в два счета превратить замороженные фрукты и ягоды во вкуснейшее домашнее мороженое.

Слайсер

Чудесное приспособление, которое поможет измельчить овощи и фрукты в тонкую соломку, похожую на спагетти.

Вафельница

Необычная сковородка, предназначенная для приготовления небольших круглых вафель, которые идеально подойдут для легкого завтрака.

Гибкая форма

Гибкий силиконовый бортик для выпечки, который легко моется и позволяет выпекать изделия самых разных форм.

Открывалка

Практичная открывалка для банок, которую можно закрепить под столешницей или внизу навесного шкафчика.

Разделочная доска

Креативная разделочная доска с выдвижным отделением для ножей, которую также можно использовать, как поднос для закусок.

Емкость для запекания

Жаропрочная гибкая емкость, которую можно использовать вместо рукава и пергаментной бумаги для запекания рыбы, мяса, картофеля и других продуктов.

Мерная ложка

Мерная ложка со встроенными весами и ЖК-дисплеем, на котором отображается точный вес ингредиента.

Умная сковорода

Сковорода нового поколения, способная синхронизироваться со смартфоном и передавать на него данные о температуре нагрева и оптимальном времени приготовления того или иного блюда.

Салатница

Стильная керамическая салатница с двумя яркими ложками, ручки которых украшают очаровательные фигурки птиц.

Умный чайник

Умный электрочайник, выполненный из нержавеющей стали и оборудованный Wi-Fi модулем, регулятором температуры и фильтром. Особенностью данной модели является возможность дистанционного управления посредством смартфона.

Электроплита

Эргономичная встраиваемая электроплита с широким спектром функций и эффективной вытяжкой.

Нашла здесь.

А забавное название предлагаю придумать вот к такой картинке:

Хорошего настроения на весь день!