КухонноПредметное доброутреннее с конкурсом)
Утра доброго всем-всем-всем!
Сегодня - Всемирный день аудиовизуального наследия.
К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в 20 веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Другими словами, аудиовизуальные документы стали дополнением к традиционным письменным носителям.
А теперь несколько слов о том, что происходит вокруг нас.
Метеорит возрастом четыре миллиарда лет продали с молотка
На интернет-аукционе Catawiki продали один из самых старых лотов в мире – кусок метеорита возрастом четыре миллиарда лет. Космический объект весом 26,5 килограмма ушел с молотка за 18,5 тысяч долларов, сообщает Metro.
Размер метеорита сравнительно небольшой, 26 x 23 x 17 сантиметров. Тем не менее, он считается невероятно редким и ценным. Железные обломки космического объекта были найдены на территории Швеции в начале XX века.
Личность нового обладателя метеорита не раскрывается. Возможно, уникальному лоту придется покинуть Швецию.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2947311&cid=520
Британец пролетел над Африкой на ста воздушных шариках
38-летний британец Том Морган (Tom Morgan) взлетел над ЮАР на складном кресле, привязанном к воздушным шарикам с гелием. Об этом сообщает BBC News.
Авантюрист несколько раз пытался подняться в воздух в Ботсване, но потерпел неудачу из-за неблагоприятной погоды и лопающихся шариков. Когда у него почти закончился гелий, он перебазировался к южноафриканскому Йоханнесбургу для последней попытки. На этот раз ему удалось исполнить задумку. Складное кресло медленно поднялось вверх. По достижении инверсионного слоя в атмосфере скорость подъема стала быстро расти.
«Мне пришлось сохранять хладнокровие и постепенно отрезать шары», — рассказывает Морган.
Во время полета он поднялся на высоту 2,4 тысячи метров.
Морган утверждает, что хотел бы устраивать в Африке гонки на воздушных шариках. «Нам, правда, придется избегать областей, где много колючих кустов», — шутит он.
В 2011 году сообщалось, что американец Кент Коуч и пилот из Ирака Фарид Абдул-Захр аль-Саади планировали отправиться в полет над Багдадом на раскладном садовом кресле с прикрепленными к нему воздушными шарами с гелием.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/25/balloons/
А вы любите летать? (на самолете, вертолете, параплане и даже во сне;-)))
А в подборке у нас сегодня... кухонная утварь, о которой мечтает любая хозяйка. В этом обзоре собраны самые крутые штуковины, которые появились на рынке кухонных предметов в последнее время.
Соковыжималка
Простое и в тоже время очень практичное приспособление, которое поможет выжать максимум сока из ягод или цитрусовых, не испачкав рук.
Контейнер для масла
Очаровательный сосуд, который состоит из двух емкостей для приготовления и использования пряного масла с травами.
Волнистый нож
Нож с волнистым лезвием поможет красиво нарезать овощи, фрукты и сыры к праздничному столу. Кроме того, такой нож подойдет для нарезки картофеля для картофельных чипсов.
Ключ для банок
Современная и весьма удобная альтернатива старому ключу для открытия жестяных банок.
Мини-полочка
Мини-полочка, которая удобно крепится на раковину, прекрасно подойдет для хранения губки, щетки и тряпки для мытья посуды.
Кастрюля с перфорированной крышкой
Кастрюля с перфорированной крышкой, которая позволит легко избавиться от остатков жидкости.
Мороженица
Приспособление, способное в два счета превратить замороженные фрукты и ягоды во вкуснейшее домашнее мороженое.
Слайсер
Чудесное приспособление, которое поможет измельчить овощи и фрукты в тонкую соломку, похожую на спагетти.
Вафельница
Необычная сковородка, предназначенная для приготовления небольших круглых вафель, которые идеально подойдут для легкого завтрака.
Гибкая форма
Гибкий силиконовый бортик для выпечки, который легко моется и позволяет выпекать изделия самых разных форм.
Открывалка
Практичная открывалка для банок, которую можно закрепить под столешницей или внизу навесного шкафчика.
Разделочная доска
Креативная разделочная доска с выдвижным отделением для ножей, которую также можно использовать, как поднос для закусок.
Емкость для запекания
Жаропрочная гибкая емкость, которую можно использовать вместо рукава и пергаментной бумаги для запекания рыбы, мяса, картофеля и других продуктов.
Мерная ложка
Мерная ложка со встроенными весами и ЖК-дисплеем, на котором отображается точный вес ингредиента.
Умная сковорода
Сковорода нового поколения, способная синхронизироваться со смартфоном и передавать на него данные о температуре нагрева и оптимальном времени приготовления того или иного блюда.
Салатница
Стильная керамическая салатница с двумя яркими ложками, ручки которых украшают очаровательные фигурки птиц.
Умный чайник
Умный электрочайник, выполненный из нержавеющей стали и оборудованный Wi-Fi модулем, регулятором температуры и фильтром. Особенностью данной модели является возможность дистанционного управления посредством смартфона.
Электроплита
Эргономичная встраиваемая электроплита с широким спектром функций и эффективной вытяжкой.
Нашла здесь.
А забавное название предлагаю придумать вот к такой картинке:
Хорошего настроения на весь день!
Картинка- " Итальянская Рапунцель"
Не люблю летать, раньше пыталась спастись алкоголем, не помогало, к тому же прилетала уставшей; нет, я вела себя прилично, но какая-то разбитость организма присутствовала)))
А вот вкусно поесть я люблю даже на высоте
Летать не люблю, самолётов боюсь
Кухонная утварь прикольная, мерную ложку хочуууу
Подпись: "Un italiano vero"
Всем отличной пятницы!!!
Насыщенных выходных!!!
Летать... особо нет! Только по необходимости!
Название: -«и таблеток от жадности принесите! ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ!!!»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
Как Танюшка.? Поправляется?
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света =)
Летать
Подборка класс
К картинке: запас на зиму.
Хорошего дня, отличного настроения.
Ссегодняпятницей, офигенских выходных.
Спасибо
А вот помнится... Сел в АН-24 и вырубился. Открыл глаза, уже все на выход ломятся
Не, я уж лучше по старинке
Вы меня неожиданно расстроили своими футуристическими желаниями
Из предметов для кухни очень хочу ложку с весами. Остальное не столь необходимо...
Подпись: Главное, в тыкву влезть, - подумала Золушка, уписывая за обе щеки...
Всем хорошего дня!
Подборочка суперская, особенно приятно осознавать , что кое-какие примамбасики присутствуют дома и активно используются. Хочу такую форму для запекания
Летать люблю, особенно момент взлёта. Летаю часто и с удовольствием. Вот опять чемоданы собираем, готовимся к перелету. Клево , когда еще и наливают: тогда перелет кажется очень быстрым
К картинке: Готовлюсь к романтическому вечеру. Пересмотрел несколько раз Леди и Бродяга...Тренируюсь)))))
Всем солнышка в душе, фееричных выходных. Берегите себя и близких!