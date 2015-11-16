ПриродноПрекрасное доброутреннее с конкурсом)

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В Финляндии нашли беременного мужчину

В Финляндии врачи столкнулись c вынашивающим ребенка транссексуальным мужчиной. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает Yle.

Как отмечается, он появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть.

Беременный мужчина и его партнер указывают, что беременность проходит хорошо. В то же время существует и проблема идентификации вынашивающего плод в компьютерных программах, используемых врачами — они не распознают ситуацию, при которой беременность развивается у человека с мужским идентификационным номером, из-за чего у пары возникают бюрократические проволочки.

Сотрудник организации по защите прав меньшинств Seta, занимающийся вопросами транссексуальности, полагает, что этот случай может и не быть первым в ряду мужских беременностей в Финляндии. «Теоретически если биологическая женщина меняет с помощью операции пол на мужской, то после операции можно сделать перерыв в гормональной терапии и выносить ребенка. Возможно, какая-нибудь другая пара уже прибегла к этому методу», — отметили в организации.

В январе британский подданный Хайден Кросс, сменивший пол с женского на мужской, объявил о собственной беременности, став первым в стране беременным мужчиной. Британец решил сменить пол в 17 лет. В течение трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность. Однако затем Кросс решил притормозить процесс смены пола, так как осознал, что хотел бы родить ребенка.

Сменившие пол с женского на мужской не впервые становятся «мамами». Например, житель американского города Филадельфия Кэйден Коулманзабеременел спустя 10 лет после смены пола. Причем он и его постоянный партнер узнали о грядущем прибавлении в семействе лишь на 21-й неделе беременности. Врачи предположили, что Коулман забеременел, когда сделал перерыв в приеме мужских гормонов перед подготовкой к мастэктомии (удалению молочных желез).

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/08/suomi/

Шведскими учеными предложено употреблять в пищу перья птиц

От ученых Лундского университета Швеции, поступило интересное предложение - употреблять в пищу птичьи перья, в виде пищевого продукта, из результатов переработки отходов от деятельности птицеферм. Более подробно инициатива раскрыта на страницах сайта учреждения.



В природе есть множество бактерий, способных растворить перья птиц до состояния свойственного жидкости, насыщенной веществами питательного характера. Для подобной жидкости дальнейшее применение вполне возможно найти в технологиях пищевой промышленности. Как уже отмечалось зарубежными журналистами, индейкой и курицей занимаются первые места по популярности видов птиц, используемых как продукт питания. И вот пришло время разнообразить меню появлением птичьих перьев.

Египетская птицеферма, экспериментальным путем, обнаружила микроорганизмы, превращающие перья птиц в жидкость, получаемый состав содержит аминокислоты и белки. При всем этом, особенность бактерии в преобразовании вещества на 90%. Для переработанного вещества можно найти дальнейшее применение по замене сои или рыбной муки, а так же в качестве составляющего ингредиента при изготовлении кормов для животных.

Источник: http://terrnews.com/exclusives/228945-shvedskimi-uchenymi-predlozheno-upotreblyat-v-pischu-perya-prtic.html

Вопрос на сегодня:

Что-нибудь меняется в вашем распорядке дня осенью по сравнению, например, с летом?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это лучшие кадры, которые прислали на фотоконкурс National Geographic Nature Photographer 2017

Журнал National Geographic продолжает приём работ на очередной ежегодный конкурс фотографов природы, который завершится 17 ноября. Обладатель главного приза получит 10 тысяч долларов и публикацию в этом престижном издании. Кто станет этим счастливчиком пока неизвестно, однако мы взяли на себя смелость отобрать свой шорт-лист самых достойных претендентов, который представляем вам ниже:

Фарерские острова на закате

Рыбалка вольным стилем (Камчатка)



Розовое озеро Торревьеха (Испания)



Горбатый кит взмывает в воздух на Аляске



Футбольное поле в Норвегии



Печальная история матери-жирафихи



Мигрант из Мексики работает на поле в Огайо



Полярный медведь (Арктика)



Встреча лицом к лицу в реке Борнео



«НЛО»



Ледяные цветы (Альпы)



Енот в засаде



Инопланетянин



Столкновение рек, Коста Рика



Последний вздох



Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: