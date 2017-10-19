ДетскоДомовое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделей!

Сегодня Международный день снежного барса

Международный день школьных библиотек

День работника рекламы

А теперь новости.

Ученые выяснили, каким образом распознать вранье девушки во время переписки



Исследователи Корнеллского университета в США обнародовали список фраз, которые указывают, что собеседник во время переписки врет.

Об этом информирует The Times.

Ученые, проведя анализ, пришли к заключению, что отличить ложь от правды в ходе переписки с мужчиной практически нельзя.

Но при переписке с женщиной, понять, врет ли собеседница, гораздо легче.

Указывать на ложь будут такие сообщения, как: «возможно», «я» и «стараться».

Ко всему прочему, сообщения, которые не соответствуют действительности, длиннее, отмечают эксперты.

Источник: http://vm.ru/news/426640.html

В США приготовили самый длинный ролл «Калифорния» в мире

Около 300 американских студентов из Университета Массачусетса приготовили самый длинный ролл «Калифорния» в мире – его длина составила более 153 метров. На создание гигантского блюда ушло 500 чашек риса, 800 листов нори, 125 авокадо, 90 кг сурими, 45 кг огурцов и 900 г семян кунжута, а также почти 19 л соевого соуса и 2,7 кг васаби. Приготовление ролла «Калифорния» осуществлялось под руководством знаменитого шеф-повара Джета Тила. В прошлом году студенты вместе с Джетом Тилом приготовили ролл длиной чуть более 15 метров, а в этом году решили установить новый мировой рекорд.

Источник: https://kedem.ru/news/2017/10/21/v-ssha-prigotovili-samyj-dlinnyj-roll-kaliforniya-v-mire/

Вопрос на сегодня:

А у вас есть любимые роллы?

А теперь очередь подборочки.

Почти в каждом трогательном детском альбоме, бережно хранимым родителями, можно найти кривые, несоразмерные домики, выполненные детской рукой. Эти домики имеют одну общую характерную черту – свободную фантазию сотворившего их юного художника.

Дизайнеры из Made in the UK заинтересовались тем, как могут выглядеть дома юных аритекторов, если они были фактически построены. Они собрали несколько рисунков детей и наняли 3D-иллюстратора, чтобы оживить их.

В самом раннем возрасте, где-то около двух, дети начинают интересоваться изобразительностью. Конечно, они просто экспериментируют с карандашом или маркером: что делает эта вещь?

Хотя можно предположить, что это начало желания оставить свою собственную постоянную отметку в мире – факт в том, что само постоянство является недавней и пока еще хрупкой идеей для них.

Этот сахарный домик сделан из крема. На краях дома есть вишневые ароматизированные кирпичи, окна с конфетами и дверь с пузырьковой резинкой. Вдобавок ко всему, клубничный сок покрывает крышу этого восхитительного дома.

С правой стороны этого дома всегда ночь, и вы можете смотреть на звезды б телескоп на крыше. С левой стороны есть постоянный солнечный свет и большой батут.

Этот дом обеспечивает себя энергией благодаря солнечным панелям, покрывающим внешние стены и крышу. С интерьером, который может похвастаться библиотекой, игровой комнатой, музыкальной студией и тренажерным залом, здесь действительно есть что-то для всех.

Этот дом имеет пушистые стены из ковра, а его окна сделаны из расплавленных клубничных леденцов. Гигантский слайд сделан из желе (что делает его более скользким и упругим) и позволяет жителям легко добраться до площадки для игр (включая качели, батут и плавательный бассейн).

Этот дом построен с использованием титанового кирпича и оснащен противоугонными окнами и стальной крышей. Рядом с домом находится небольшой дубовый сарай. В этом видении будущего даже облака сделаны из металла.

Этот дом в диком лесу расположен высоко в деревьях, он с потрясающим видом. Дом доступен через большие каменные ступени, которые ведут к веревочной лестнице.

Расположенный у моря, этот дом с крышей из стеклянной панели и сделан из прекрасной древесины. Его архитектурный дизайн определенно отличается от архитектурного дизайна традиционных домов; но то, что действительно отличает этот дом, – это способность маскировать в ночное время.

Этот дом имеет возможность двигаться сам и может путешествовать на большие расстояния на своих механических ножках. Его внешний вид включает в себя множество восхитительных лакомств и сладостей.

Нашла тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недели!