ДетскоДомовое доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С новой неделей!
Сегодня Международный день снежного барса
Международный день школьных библиотек
День работника рекламы
А теперь новости.
Ученые выяснили, каким образом распознать вранье девушки во время переписки
Исследователи Корнеллского университета в США обнародовали список фраз, которые указывают, что собеседник во время переписки врет.
Об этом информирует The Times.
Ученые, проведя анализ, пришли к заключению, что отличить ложь от правды в ходе переписки с мужчиной практически нельзя.
Но при переписке с женщиной, понять, врет ли собеседница, гораздо легче.
Указывать на ложь будут такие сообщения, как: «возможно», «я» и «стараться».
Ко всему прочему, сообщения, которые не соответствуют действительности, длиннее, отмечают эксперты.
Источник: http://vm.ru/news/426640.html
В США приготовили самый длинный ролл «Калифорния» в мире
Около 300 американских студентов из Университета Массачусетса приготовили самый длинный ролл «Калифорния» в мире – его длина составила более 153 метров. На создание гигантского блюда ушло 500 чашек риса, 800 листов нори, 125 авокадо, 90 кг сурими, 45 кг огурцов и 900 г семян кунжута, а также почти 19 л соевого соуса и 2,7 кг васаби. Приготовление ролла «Калифорния» осуществлялось под руководством знаменитого шеф-повара Джета Тила. В прошлом году студенты вместе с Джетом Тилом приготовили ролл длиной чуть более 15 метров, а в этом году решили установить новый мировой рекорд.
Источник: https://kedem.ru/news/2017/10/21/v-ssha-prigotovili-samyj-dlinnyj-roll-kaliforniya-v-mire/
Вопрос на сегодня:
А у вас есть любимые роллы?
А теперь очередь подборочки.
Почти в каждом трогательном детском альбоме, бережно хранимым родителями, можно найти кривые, несоразмерные домики, выполненные детской рукой. Эти домики имеют одну общую характерную черту – свободную фантазию сотворившего их юного художника.
Дизайнеры из Made in the UK заинтересовались тем, как могут выглядеть дома юных аритекторов, если они были фактически построены. Они собрали несколько рисунков детей и наняли 3D-иллюстратора, чтобы оживить их.
В самом раннем возрасте, где-то около двух, дети начинают интересоваться изобразительностью. Конечно, они просто экспериментируют с карандашом или маркером: что делает эта вещь?
Хотя можно предположить, что это начало желания оставить свою собственную постоянную отметку в мире – факт в том, что само постоянство является недавней и пока еще хрупкой идеей для них.
Этот сахарный домик сделан из крема. На краях дома есть вишневые ароматизированные кирпичи, окна с конфетами и дверь с пузырьковой резинкой. Вдобавок ко всему, клубничный сок покрывает крышу этого восхитительного дома.
С правой стороны этого дома всегда ночь, и вы можете смотреть на звезды б телескоп на крыше. С левой стороны есть постоянный солнечный свет и большой батут.
Этот дом обеспечивает себя энергией благодаря солнечным панелям, покрывающим внешние стены и крышу. С интерьером, который может похвастаться библиотекой, игровой комнатой, музыкальной студией и тренажерным залом, здесь действительно есть что-то для всех.
Этот дом имеет пушистые стены из ковра, а его окна сделаны из расплавленных клубничных леденцов. Гигантский слайд сделан из желе (что делает его более скользким и упругим) и позволяет жителям легко добраться до площадки для игр (включая качели, батут и плавательный бассейн).
Этот дом построен с использованием титанового кирпича и оснащен противоугонными окнами и стальной крышей. Рядом с домом находится небольшой дубовый сарай. В этом видении будущего даже облака сделаны из металла.
Этот дом в диком лесу расположен высоко в деревьях, он с потрясающим видом. Дом доступен через большие каменные ступени, которые ведут к веревочной лестнице.
Расположенный у моря, этот дом с крышей из стеклянной панели и сделан из прекрасной древесины. Его архитектурный дизайн определенно отличается от архитектурного дизайна традиционных домов; но то, что действительно отличает этот дом, – это способность маскировать в ночное время.
Этот дом имеет возможность двигаться сам и может путешествовать на большие расстояния на своих механических ножках. Его внешний вид включает в себя множество восхитительных лакомств и сладостей.
Нашла тут
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Легкой недели!
Роллы «Калифорния» - мои любимые!
Название: - «Экватор видишь???»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Подпись не придумывается
Название к картинке: "Я нашел копеечку, тащите обратно" :)
Роллы это не мое. Не понимаю я их.
Домики с рисунков классные
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Подборочка сегодня изюмительная: детские рисунки всегда замечательные)))
Роллы-это не еда для меня) Я даже названий их не знаю. Поэтому ничего не могу сказать на счет любимых прессованных бочонков из риса с наполнителями. Наверное, я не доросла до них.
К картинке: Путешествие к центру земли....
Всех причастных поздравляю с праздниками. Отличного вам настроения не смотря на ветер и прохладу. А до нового года осталось 68 дней!)))) Берегите себя, родных и близких.
Всем доброго дня!!!
Удачи и берегите себя и своих близких.
Милая рисовательная подборка!
У меня нет любимых роллов. Я их ем раз в пятилетку)
Всем отличного настроения и удачной недели!