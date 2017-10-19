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Утро с АСТВ
ДетскоДомовое доброутреннее с конкурсом)

ДетскоДомовое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделей!

Сегодня Международный день снежного барса

Международный день школьных библиотек

День работника рекламы

 

А теперь новости.

Ученые выяснили, каким образом распознать вранье девушки во время переписки
 

Исследователи Корнеллского университета в США обнародовали список фраз, которые указывают, что собеседник во время переписки врет.

Об этом информирует The Times.

Ученые, проведя анализ, пришли к заключению, что отличить ложь от правды в ходе переписки с мужчиной практически нельзя.

Но при переписке с женщиной, понять, врет ли собеседница, гораздо легче.

Указывать на ложь будут такие сообщения, как: «возможно», «я» и «стараться».

Ко всему прочему, сообщения, которые не соответствуют действительности, длиннее, отмечают эксперты.
Источник: http://vm.ru/news/426640.html

В США приготовили самый длинный ролл «Калифорния» в мире

Около 300 американских студентов из Университета Массачусетса приготовили самый длинный ролл «Калифорния» в мире – его длина составила более 153 метров. На создание гигантского блюда ушло 500 чашек риса, 800 листов нори, 125 авокадо, 90 кг сурими, 45 кг огурцов и 900 г семян кунжута, а также почти 19 л соевого соуса и 2,7 кг васаби. Приготовление ролла «Калифорния» осуществлялось под руководством знаменитого шеф-повара Джета Тила. В прошлом году студенты вместе с Джетом Тилом приготовили ролл длиной чуть более 15 метров, а в этом году решили установить новый мировой рекорд.

Источник: https://kedem.ru/news/2017/10/21/v-ssha-prigotovili-samyj-dlinnyj-roll-kaliforniya-v-mire/

 

Вопрос на сегодня:

А у вас есть любимые роллы?

 

А теперь очередь подборочки.

Почти в каждом трогательном детском альбоме, бережно хранимым родителями, можно найти кривые, несоразмерные домики, выполненные детской рукой. Эти домики имеют одну общую характерную черту – свободную фантазию сотворившего их юного художника.

Дизайнеры из Made in the UK заинтересовались тем, как могут выглядеть дома юных аритекторов, если они были фактически построены. Они собрали несколько рисунков детей и наняли 3D-иллюстратора, чтобы оживить их.

Есть бы дома строили дети

В самом раннем возрасте, где-то около двух, дети начинают интересоваться изобразительностью. Конечно, они просто экспериментируют с карандашом или маркером: что делает эта вещь?

Хотя можно предположить, что это начало желания оставить свою собственную постоянную отметку в мире – факт в том, что само постоянство является недавней и пока еще хрупкой идеей для них.

Есть бы дома строили дети

Есть бы дома строили дети

Есть бы дома строили дети

Этот сахарный домик сделан из крема. На краях дома есть вишневые ароматизированные кирпичи, окна с конфетами и дверь с пузырьковой резинкой. Вдобавок ко всему, клубничный сок покрывает крышу этого восхитительного дома.

Есть бы дома строили дети

Есть бы дома строили дети

С правой стороны этого дома всегда ночь, и вы можете смотреть на звезды б телескоп на крыше. С левой стороны есть постоянный солнечный свет и большой батут.

Есть бы дома строили дети

Этот дом обеспечивает себя энергией благодаря солнечным панелям, покрывающим внешние стены и крышу. С интерьером, который может похвастаться библиотекой, игровой комнатой, музыкальной студией и тренажерным залом, здесь действительно есть что-то для всех.

Есть бы дома строили дети

Этот дом имеет пушистые стены из ковра, а его окна сделаны из расплавленных клубничных леденцов. Гигантский слайд сделан из желе (что делает его более скользким и упругим) и позволяет жителям легко добраться до площадки для игр (включая качели, батут и плавательный бассейн).

Есть бы дома строили дети

Этот дом построен с использованием титанового кирпича и оснащен противоугонными окнами и стальной крышей. Рядом с домом находится небольшой дубовый сарай. В этом видении будущего даже облака сделаны из металла.

Есть бы дома строили дети

Этот дом в диком лесу расположен высоко в деревьях, он с потрясающим видом. Дом доступен через большие каменные ступени, которые ведут к веревочной лестнице.

Есть бы дома строили дети

Расположенный у моря, этот дом с крышей из стеклянной панели и сделан из прекрасной древесины. Его архитектурный дизайн определенно отличается от архитектурного дизайна традиционных домов; но то, что действительно отличает этот дом, – это способность маскировать в ночное время.

Есть бы дома строили дети

Этот дом имеет возможность двигаться сам и может путешествовать на большие расстояния на своих механических ножках. Его внешний вид включает в себя множество восхитительных лакомств и сладостей.

Нашла тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:54 +10
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Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 07:29
Всем Доброго Утра!
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+11
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 08:12
евгений, здорово! Какая милая картинка!
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+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 09:01
евгений, хорошего дня!
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+7
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:20 Отредактированно сегодня, в 13:40
Доброе утро!
Роллы «Калифорния» - мои любимые!
Название: - «Экватор видишь???»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+9
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 16:13
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:28
Доброе утро! Роллы на картинке с крабовыми палочками, буээээ
я люблю Кинг-сайз ролл от Дайкона, а еще Филадельфию и Саппоро.
Подпись не придумывается
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+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:25
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+2
Катерина90
Написано сегодня, в 09:01
Доброе утро! Всех причастных с праздничком! Барсы само очарование
Роллы нравятся калифорния с крабом и яки маки, еще нравится тобико с икрой летучей рыбы
Название к картинке: "Норорытель" Всем хорошего дня!)
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+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:30
Катерина90, с крабом стараюсь не брать, поскольку обнаружила, что вместо краба натирают крабовые палочки, немножко краба добавляют - супергешефт. Раз привезли, а "краб" с ярко выраженным запахом и вкусом рыбы, т.е. палочек, видимо, попала та часть, куда краба вообще не попало
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+4
Катерина90
Написано сегодня, в 10:36
НюНик_просто_Анна, ну не знаю, мне такой микс еще не попадался.
Один раз как то краб залежавшийся попался с легким душком.
А так в основном привозят норм.
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+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:07
Катерина90,
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+5
Еще 7 комментариев
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 10:38
Доброе утро!
Название к картинке: "Я нашел копеечку, тащите обратно" :)
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+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 11:07
Karu,
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+7
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:28
Всем привет и с началом новой недели!
Роллы это не мое. Не понимаю я их.
Домики с рисунков классные
сказочно-мультяшные

Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+11
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:06
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+4
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 12:02
День добрый ! Подборка замечательная , что может быть прекрасней детских рисунков
, но и домики конечно суперские . К роллам у меня отношение вообще не какое , так что и не скажу какие нравятся , не моё это
и тем более названия этого яства . Всем хорошего дня , отличного настроения !
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+9
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:32
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+7
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 12:34
Татьяна Сергеева, Спасибо Татьяна !
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+6
Malinka17
Написано сегодня, в 12:12
Доброе утро!
Подборочка сегодня изюмительная: детские рисунки всегда замечательные)))
Роллы-это не еда для меня) Я даже названий их не знаю. Поэтому ничего не могу сказать на счет любимых прессованных бочонков из риса с наполнителями. Наверное, я не доросла до них.
К картинке: Путешествие к центру земли....
Всех причастных поздравляю с праздниками. Отличного вам настроения не смотря на ветер и прохладу. А до нового года осталось 68 дней!)))) Берегите себя, родных и близких.
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+10
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:34
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+6
Malinka17
Написано сегодня, в 13:03
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+6
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 12:46
Ура понедельник,всех с этим замечательным днём!!!
Всем доброго дня!!!
Удачи и берегите себя и своих близких.
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+8
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 12:56
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:42
евгений,
точно!
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+4
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 15:28
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+5
ateriya
Написано сегодня, в 13:05
Всем доброго дня. Ууух барсы ирбисы красавцы! Обажаю больших кошек. Роллы я делаю дома сама. Иногда. Муж не очень их любит. К картинке скажу так"порыв теплосетей нашел изоленту киньте." Всем тепла.
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+5
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 15:29
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+4
berbajs
Написано сегодня, в 13:24
Доброе утро!
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:42
berbajs, доброе утро
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+3
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 15:29
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:22
Добренького понедельничка! Всех с праздниками!


Милая рисовательная подборка!

У меня нет любимых роллов. Я их ем раз в пятилетку)

Всем отличного настроения и удачной недели!
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+2
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