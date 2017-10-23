ФотоЗахватывающее доброутреннее с конкурсом)

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А теперь новости

Рыбошлепки произвели фурор в сети и насторожили выдр

Пользователь Reddit под ником TrentWatts написал, что его девушка насмехается над его обувью фирмы Crocs и пообещала перестать это делать, если он покажет ей еще более некрасивую обувь.

«Моя подруга сказала, что если я смогу найти более уродливую обувь, она перестанет насмехаться над моими кроксами», — написал он, прикрепив фотографию шлепанцев, которую он нашел на замену кроксам.

Шлепанцы в форме рыб оказались неудобными, но отлично помогают начать разговор, пишет TrentWatts.

Рыбошлепки вызвали фурор среди посетителей портала. Многие сразу ринулись на сайты интернет-магазинов искать подобные. «Я должен купить каждому пару таких на Рождество!» — восторгаются они. Юзеры пишут, что раньше даже не подозревали, что они им так нужны.

Парень сознался, что заказал шлепки на Amazon. Пользователи немедленно их нашли. Продавцы обещают, что туфли точно помогут выделиться из толпы. Автор объявления отмечает, что купивший рыбошлепки не будет страдать от скуки и дефицита общения, потому что к нему постоянно будет кто-то подходить.

Оказалось, что этой осенью рыбошлепки стали трендом. Их рекомендуют покупать видеоблогеры и носят некоторые звезды, к примеру, японская певица Боми. К новому тренду неравнодушны и животные. В начале октября один из обладателей такой обуви показал, как на рыбошлепки буквально напала его домашняя выдра, спутавшая их с добычей.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/23/fish_tapki/

В Сети собирают деньги на памятник кошке-космонавту

Пользователи сети Интернет собирают средства на памятник единственной в мире кошке, побывавшей в космосе. К настоящему моменту собрано более десяти тысяч фунтов стерлингов.

Речь идет о кошке по имени Фелиссет. В 1963-м году ее подобрали на улице Парижа. Среди 13 кандидатов на полет в космос ученые отобрали именно Фелиссет. Она лучше других подошла по комплекции, здоровью и характеру.

За 15 минут животному удалось подняться на высоту 160 км. Некоторое время побывав в невесомости, единственная в мире кошка-космонавт благополучно приземлилась на Землю.

К сожалению, для изучения влияния космической среды на организм животного Фелиссет пришлось усыпить, пишет «Телеканал «360».

Источник: https://riafan.ru/988997-v-seti-sobirayut-dengi-na-pamyatnik-koshke-kosmonavtu

Вопрос на сегодня:

У вас дома есть тренажеры? Какие?

А теперь очередь подборочки.

То что творит природа не сотворит ни один даже самый одарённый художник, тут уж без обид. И мы, люди, тоже не сплоховали, произведя на свет такие изобретения как фотография и интернет. Теперь мы можем насладиться прелестями нашего огромного мира с помощью подобных восхитительных снимков. Этим мы и предлагаем вам заняться прямо сейчас!

Нет ничего приятнее для глаз, чем природа нашей планеты!



1. Каменные джунгли Гонконга с высоты птичьего полета



2. Восхитительный крылан



3. Утро во Владивостоке



4. Потрясающая Исландия



5. Фламинго





6. Парк штата Брендивайн Фолс, Канада



7. Большой стремительный кот



8. Тюльпаны в Нидерландах



9. Восход Солнца в лесу



10. Глаз радуги



11. Этот мишка — настоящая модель



12. Вот это кадр!



13. Пожарный во время землетрясения в Мексике



14. Заброшенная церковь в национальном парке Маврово, Македония



15. Мокрый асфальт



16. Бывалый лесник пошёл по грибы



Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!