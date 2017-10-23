блоги
блоги
Регистрация
Утро с АСТВ
ФотоЗахватывающее доброутреннее с конкурсом)

ФотоЗахватывающее доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, с новым днем!

С Днем подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ

 

А теперь новости

Рыбошлепки произвели фурор в сети и насторожили выдр

Пользователь Reddit под ником TrentWatts написал, что его девушка насмехается над его обувью фирмы Crocs и пообещала перестать это делать, если он покажет ей еще более некрасивую обувь.

«Моя подруга сказала, что если я смогу найти более уродливую обувь, она перестанет насмехаться над моими кроксами», — написал он, прикрепив фотографию шлепанцев, которую он нашел на замену кроксам.

Шлепанцы в форме рыб оказались неудобными, но отлично помогают начать разговор, пишет TrentWatts.

Рыбошлепки вызвали фурор среди посетителей портала. Многие сразу ринулись на сайты интернет-магазинов искать подобные. «Я должен купить каждому пару таких на Рождество!» — восторгаются они. Юзеры пишут, что раньше даже не подозревали, что они им так нужны.

Парень сознался, что заказал шлепки на Amazon. Пользователи немедленно их нашли. Продавцы обещают, что туфли точно помогут выделиться из толпы. Автор объявления отмечает, что купивший рыбошлепки не будет страдать от скуки и дефицита общения, потому что к нему постоянно будет кто-то подходить.

Оказалось, что этой осенью рыбошлепки стали трендом. Их рекомендуют покупать видеоблогеры и носят некоторые звезды, к примеру, японская певица Боми. К новому тренду неравнодушны и животные. В начале октября один из обладателей такой обуви показал, как на рыбошлепки буквально напала его домашняя выдра, спутавшая их с добычей.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/23/fish_tapki/

В Сети собирают деньги на памятник кошке-космонавту

Пользователи сети Интернет собирают средства на памятник единственной в мире кошке, побывавшей в космосе. К настоящему моменту собрано более десяти тысяч фунтов стерлингов.

Речь идет о кошке по имени Фелиссет. В 1963-м году ее подобрали на улице Парижа. Среди 13 кандидатов на полет в космос ученые отобрали именно Фелиссет. Она лучше других подошла по комплекции, здоровью и характеру.

За 15 минут животному удалось подняться на высоту 160 км. Некоторое время побывав в невесомости, единственная в мире кошка-космонавт благополучно приземлилась на Землю.

К сожалению, для изучения влияния космической среды на организм животного Фелиссет пришлось усыпить, пишет «Телеканал «360».

Источник: https://riafan.ru/988997-v-seti-sobirayut-dengi-na-pamyatnik-koshke-kosmonavtu

 

Вопрос на сегодня: 

У вас дома есть тренажеры? Какие?

 

А теперь очередь подборочки. 

То что творит природа не сотворит ни один даже самый одарённый художник, тут уж без обид. И мы, люди, тоже не сплоховали, произведя на свет такие изобретения как фотография и интернет. Теперь мы можем насладиться прелестями нашего огромного мира с помощью подобных восхитительных снимков. Этим мы и предлагаем вам заняться прямо сейчас!
Нет ничего приятнее для глаз, чем природа нашей планеты!

1. Каменные джунгли Гонконга с высоты птичьего полета
СЏ864 (560x700, 561Kb)
2. Восхитительный крылан
СЏ865 (660x367, 422Kb)
3. Утро во Владивостоке
СЏ866 (660x495, 104Kb)
4. Потрясающая Исландия
СЏ867 (660x660, 241Kb)
5. Фламинго
СЏ868 (515x700, 650Kb)

6. Парк штата Брендивайн Фолс, Канада
СЏ869 (660x660, 790Kb)
7. Большой стремительный кот
СЏ870 (660x481, 218Kb)
8. Тюльпаны в Нидерландах
СЏ871 (610x700, 818Kb)
9. Восход Солнца в лесу
СЏ872 (660x435, 293Kb)
10. Глаз радуги
СЏ873 (660x446, 198Kb)
11. Этот мишка — настоящая модель
СЏ874 (660x440, 178Kb)
12. Вот это кадр!
СЏ875 (660x416, 326Kb)
13. Пожарный во время землетрясения в Мексике
СЏ876 (660x440, 149Kb)
14. Заброшенная церковь в национальном парке Маврово, Македония
СЏ877 (465x700, 253Kb)
15. Мокрый асфальт
СЏ878 (393x700, 465Kb)
16. Бывалый лесник пошёл по грибы
СЏ979 (560x700, 410Kb)

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:54 +2
Еще в этом блоге
ДетскоДомовое доброутреннее с конкурсом)
ИллюстративноДоброутреннее с конкурсом)
МолочноПенное доброутреннее с конкурсом)
ОткрыточноХудожественное доброутреннее с конкурсом)
Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:15
Доброе утро всем! Основные тренажеры дома - пылесос и швабра

Вот так всегда: запустили кису в космос, а потом прикончили
как будто нельзя было физиологические изменения по приборам и исследованиям отследить, не лишая жизни...
Рыбошлепки

Фотографии потрясающие!
Подпись: пусть этот мир прогнется под нас.
Всем добра и котеек
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
ДетскоДомовое доброутреннее с конкурсом)
ДетскоДомовое доброутреннее с конкурсом)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru