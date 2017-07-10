ЗабавноЖивотное доброутреннее с конкурсом)

Всем привет! И с добрым утром!)))

Сегодня 12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

С праздником вас, отважные женщины и мужчины!)))

Ну, и немного информации для размышления...

Подросток раздал 10 тысяч евро, чтобы купить себе друзей

13-летний подросток в Германии раздал знакомым детям 10 тысяч евро, взятых тайком у родителей, чтобы добиться популярности.

Информация о чересчур щедром мальчике поступила в полицию баварского города Бад-Тельц 8 июля. Подросток раздавал на тренировках своей футбольной команды другим детям суммы в размере от 100 до 2400 евро, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Выяснилось, что деньги были взяты юным футболистом тайком из дома, а дарил он их, чтобы поднять свою популярность среди знакомых. Часть одаренных в итоге вернула деньги общей суммой в 4500 евро, однако примерно 6000 евро найти пока так и не удалось.

Ранее сообщалось, что в Барселоне ученик младшей школы раздал одноклассникам 10 тысяч евро, которые его бабушка накопила на покупку медицинского оборудования. Тогда почти все деньги удалось вернуть.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2908254&cid=520

В Китае начался эксперимент по симулированию жизни на Луне

Четыре студента-добровольца планируют провести 200 дней без связи с окружающим миром в изолированной лаборатории в одном из китайских университетов. Это позволит симулировать замкнутые условия космической станции или даже поселения на Луне.

Эксперимент, который начался 9 июля, проводится на территории пекинского университета "Бэйхан". Добровольцы заселились в помещение площадью 160 квадратных метров, которое получило название "Лунный дворец -1 ", сообщает канал CGTN.

Лаборатория состоит из жилого модуля и двух помещений для выращивания растений. В жилом модуле находятся четыре спальных отсека, общая комната, ванная, помещение для переработки отходов и комната для выращивания животных.

Отходы жизнедеятельности планируется перерабатывать с помощью биоферментации, и использовать в качестве удобрений для выращивания в лаборатории злаков и овощей.

Эксперимент проводится по горячим следам предыдущего испытания, в ходе которого группа добровольцев провела в данной лаборатории 60 дней. После завершения 200-дневной стадии планируется тут же начать третью, продолжительностей 105 дней. Таким образом, весь эксперимент продлится год.

Подобные исследования должны помочь китайским ученым более точно определить, что будет необходимо людям для проживания на Луне во время миссий средней и длительной продолжительности.Власти КНР планируют отправить автоматическую станцию на Луну уже в 2018 году, и высадить туда человека к 2036 году.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2908167&cid=520

Кем вы мечтали стать в детстве? И сбылось ли задуманное?

А в подборке сегодня смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. Здесь жюри выбирает самые смешные фотографии животных со всего мира, которые авторы снимков снабжают соответствующими подписями. Конкурс находится в самом разгаре. Посмотрим несколько смешных снимков, чтобы поднять настроение в самый трудный день недели.

Вот вам всем. Лиса на поле для гольф в Калифорнии. (Фото Douglas Croft):

Выше самолета. Жирафы в Масаи Мара. (Фото Graeme Guy):

Кунг-фу кенгуру. (Фото Andrey Giljov):

Третий лишний (Фото Andrey Giljov):

Третий лишний. (Фото Kristine Mayes):

Накосячил. (Фото Peter Odeh):

На помощь не рассчитывай, когда оступился. (Фото Tibor Kercz):

Гибкий магеллановый пингвин. (Фото Victoria Stanley):

Импозантный царь зверей. (Фото Gill Merritt):

Всё хорошо!. (Фото Yamamoto Tsuneo):

Пиратская маскировка. (Фото Andres Vejar):

Внатуре?! (Фото George Cathcart):

Нашла здесь.

А на конкурс у нас сегодня вот такая картинка:

Хорошего дня! И пусть вам обязательно сегодня повезет;-))