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Утро с АСТВ
ЗабавноЖивотное доброутреннее с конкурсом)

ЗабавноЖивотное доброутреннее с конкурсом)

Всем привет! И с добрым утром!)))

Сегодня 12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

С праздником вас, отважные женщины и мужчины!)))

 

Ну, и немного информации для размышления...

Подросток раздал 10 тысяч евро, чтобы купить себе друзей

13-летний подросток в Германии раздал знакомым детям 10 тысяч евро, взятых тайком у родителей, чтобы добиться популярности.

Информация о чересчур щедром мальчике поступила в полицию баварского города Бад-Тельц 8 июля. Подросток раздавал на тренировках своей футбольной команды другим детям суммы в размере от 100 до 2400 евро, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Выяснилось, что деньги были взяты юным футболистом тайком из дома, а дарил он их, чтобы поднять свою популярность среди знакомых. Часть одаренных в итоге вернула деньги общей суммой в 4500 евро, однако примерно 6000 евро найти пока так и не удалось.
Ранее сообщалось, что в Барселоне ученик младшей школы раздал одноклассникам 10 тысяч евро, которые его бабушка накопила на покупку медицинского оборудования. Тогда почти все деньги удалось вернуть.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2908254&cid=520

В Китае начался эксперимент по симулированию жизни на Луне 

Четыре студента-добровольца планируют провести 200 дней без связи с окружающим миром в изолированной лаборатории в одном из китайских университетов. Это позволит симулировать замкнутые условия космической станции или даже поселения на Луне.
Эксперимент, который начался 9 июля, проводится на территории пекинского университета "Бэйхан". Добровольцы заселились в помещение площадью 160 квадратных метров, которое получило название "Лунный дворец -1 ", сообщает канал CGTN.
Лаборатория состоит из жилого модуля и двух помещений для выращивания растений. В жилом модуле находятся четыре спальных отсека, общая комната, ванная, помещение для переработки отходов и комната для выращивания животных.
Отходы жизнедеятельности планируется перерабатывать с помощью биоферментации, и использовать в качестве удобрений для выращивания в лаборатории злаков и овощей.
Эксперимент проводится по горячим следам предыдущего испытания, в ходе которого группа добровольцев провела в данной лаборатории 60 дней. После завершения 200-дневной стадии планируется тут же начать третью, продолжительностей 105 дней. Таким образом, весь эксперимент продлится год.
Подобные исследования должны помочь китайским ученым более точно определить, что будет необходимо людям для проживания на Луне во время миссий средней и длительной продолжительности.Власти КНР планируют отправить автоматическую станцию на Луну уже в 2018 году, и высадить туда человека к 2036 году.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2908167&cid=520

 

Кем вы мечтали стать в детстве? И сбылось ли задуманное?

 

А в подборке сегодня смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. Здесь жюри выбирает самые смешные фотографии животных со всего мира, которые авторы снимков снабжают соответствующими подписями. Конкурс находится в самом разгаре. Посмотрим несколько смешных снимков, чтобы поднять настроение в самый трудный день недели.

Вот вам всем. Лиса на поле для гольф в Калифорнии. (Фото Douglas Croft):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Выше самолета. Жирафы в Масаи Мара. (Фото Graeme Guy):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Кунг-фу кенгуру. (Фото Andrey Giljov):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Третий лишний (Фото Andrey Giljov):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Третий лишний. (Фото Kristine Mayes):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Накосячил. (Фото Peter Odeh):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017На помощь не рассчитывай, когда оступился. (Фото Tibor Kercz):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Гибкий магеллановый пингвин. (Фото Victoria Stanley):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Импозантный царь зверей. (Фото Gill Merritt):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Всё хорошо!. (Фото Yamamoto Tsuneo):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Пиратская маскировка. (Фото Andres Vejar):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Внатуре?! (Фото George Cathcart):

Смешные фотографии животных с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2017Нашла здесь.

 

А на конкурс у нас сегодня вот такая картинка:

Хорошего дня! И пусть вам обязательно сегодня повезет;-))

 

Автор: Elena Poletova, вчера, в 06:54 +14
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 08:06
Доброе всем утро! Чуть не опоздала на работу
выезжать - а мусоровоз перегородил единственный выезд из двора. Правда, после того, как я мило попросила побыстрее, если можно, он проделал все манипуляции за 2 минуты - вот виртуоз!
Бедный мальчик... Как мало у него друзей, как он одинок, раз попытался купить любовь окружающих за деньги... Сигнал родителям.
Такими темпами оглянуться не успеем - Луна скоро станет провинцией Китая

Зверюшки шикарные, особенно наглая лисичка
подложила сюрпризик в лунку

В детстве я мечтала быть актрисой. С одноклассницей готовились, и она-таки уехала и даже проучилась в Школе-студии О. Табакова, но вернулась... А я вышла замуж и родила дочку
и не жалею

Подпись: На мастер-классе подкаблучников ни один каблучок не пострадал.
Всем хорошего дня!
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+11
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:12
НюНик_просто_Анна, доброго утра! Пусть история с мусоровозом станет единственным недоразумением сегодня
Доброго утра и хорошего дня!
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+10
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 08:33
Elena Poletova, хотелось бы... Ну, и вам того же! Побольше радостей - поменьше гадостей
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+5
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:37
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+6
Еще 11 комментариев
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 08:10 Отредактированно вчера, в 08:13
Доброе утро!
Продолжила династию АКУШЕРОК! Пробабушка, бабушка и две двоюродные сестры - близняшки акушерки!
Название : - " ВСЕ ВЫ У МЕНЯ ПОД КАБЛУКОМ"! Или -"ВИРААААА"!
Всем ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
(Шарик -ЧЁ? Фас - Щас)
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+8
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:15
Рыжова Светлана, доброе утро! Хорошая у вас династия
! И мы вас целуем
Хорошего дня!
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+7
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 16:44
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+2
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 18:46
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ!!!
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+1
Еще 1 комментарий
Online
АлинКо Online
Написано вчера, в 09:46
Доброе утречко! Фото с жирафом обалденное...и "в натуре?" мне понравилось :)
к фото: "прощайте бывшие, я вышла замуж!"
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+8
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:02
АлинКо, доброго утра!
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+6
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:55
АлинКо, Примите поздравления с победой дня!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:23
АлинКо, с победой дня!!!
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+2
Еще 1 комментарий
Malinka17
Написано вчера, в 10:02
Доброе летне-солнечное утро всем!!! В детстве мечтала быть врачом. Даже отработала санитаркой в роддоме три лета подряд, чтобы подготовить себя . Но жизнь распорядилась по-своему. Мечту воплотила в сыне

К картинке: Тот момент, когда наступаешь на горло прошлому, двигаясь в будущее...
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+9
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:08
Malinka17, доброго утречка! А в моей семье традиция - хотеть стать врачом. Даже меня не обошло стороной желание спасать жизни
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 10:11
Malinka17, насыщенное такое прошлое, фривольно-маскулинное, можно сказать
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+6
Malinka17
Написано вчера, в 10:23
НюНик_просто_Анна, нууу.. прошлое бывает разным
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+4
Еще 7 комментариев
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 10:21
доброе утро всем
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+6
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:31
Vitaliy Borodin, привет)) рады тебя приветствовать))
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+5
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 10:36
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+3
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:37
Vitaliy Borodin, что такое?))
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+4
Еще 4 комментария
ateriya
Написано вчера, в 10:28
Доброго и солнечного дня всем! С праздником всех бортпроводников! Ну надо же,насколько одинок и несчастен ребенок,решившийся купить друзей. Жаль его очень. А вот в полной изоляции я бы пожила. Прям с удовольствием. Пусть даже и в симуляторе луны. А в лучшем случае на необитаемом острове. Только я,море,солнце,водопад с озерком и фруктовый лес. И больше никого. Вот это рай! В детстве я мечтала быть моделью,стюардессой,медиком,воспитателем и адвокатом. Но получилось стать медиком. Чем весьма довольна. К картинке скажу так: А ну ка тараканы цыц! Теперь я хозяйка в его голове! Всем отличного дня!
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+6
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:35
ateriya, доброго утра! А как долго вы можете находиться в одиночестве?))
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+6
ateriya
Написано вчера, в 10:36
Elena Poletova, три месяца это точно. Проверено уже.
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+2
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:38
ateriya, ого! Так вам в космонавты пора
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+5
Еще 5 комментариев
Mopsik
Написано вчера, в 11:06 Отредактированно вчера, в 11:06
Доброе утро)
Я хотела стать дизайнером свадебных платьев. Увы

Подборочка класс

К картинке: и только попробуйте дракой испортить нам свадьбу. Задавлю

Хорошего дня, отличного настроения.
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+6
Elena Poletova
Написано вчера, в 16:33
Mopsik, доброго дня! Почему "увы"?)))
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 16:46 Отредактированно вчера, в 16:47
Mopsik, Мопсяня, а почему "увы"? Еще не поздно дазайнирчать) Скорее придумывай мне свадьбешное платьице)
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+4
Mopsik
Написано вчера, в 17:39
Elena Poletova, не было возможности у родителей. Пошла на бюджетку куда пришлось((((
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+2
Еще 3 комментария
Online
berbajs Online
Написано вчера, в 11:35
Доброе утро!
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+5
Elena Poletova
Написано вчера, в 16:32
berbajs, привет))
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+3
Катерина90
Написано вчера, в 14:49
Всем привет! в детсве хотела стать певицей, но мечта так и осталась мечтой.
подборка смешная
название к картинке: " Всех загоню под каблук!"
отличного денька!
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+6
Elena Poletova
Написано вчера, в 16:30 Отредактированно вчера, в 17:35
Катерина90, привет)) Почти все девочки мечтали стать, если не принцессами, так певицами
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+7
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 16:47
Катерина90, Катюша, а кем стала?
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+4
Катерина90
Написано вчера, в 16:52
Балтийская Килька, менеджером по продажам))
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+3
Еще 3 комментария
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 16:52
Всем отличного денёчка!

Фотографов, бортпроводников с праздничком!


Ну фто, пацан стал знаменитостью. Надеюсь, родители заценили сыновий поступок))))

Китайцы уе ничем не поражают)))

Хотела стать А.Б. И, слава шоу-бизнесу, не получилось. Обожаю теперешнюю свою работу. Прям люблю-прелюблю! Честно)

Подборочка мимимимилашечная! Пингвинятку жалко очень) Я их обожаю


Всем отличного настроения и отличной погоды!
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+7
Elena Poletova
Написано вчера, в 17:32
Балтийская Килька, покорить шоу-бизнес тоже никогда не поздно
Доброго денечка
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:44
Elena Poletova, Да покорить-то я могу, хоть шоу, хоть бизнес) СпонсЕра достойного нетути

Спасиби за пожелание!
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+2
LyiraTula
Написано вчера, в 17:03 Отредактированно вчера, в 17:04
Всем всего доброго!
Мечтала стать продавцом в детстве, в идеале кассиром, наверное (кто по возрасту может) все помнят этих важных теток с халами на голове в отдельных будочках, куда подходили оплачивать товар...в юности хотела быть хирургом, но в медицинский не поступала, а поступила в юридический и как показала судебная медицина- делать мне в меде было бы нечего, единственные, кто не смог зайти в морг из всего потока были я и моя кума...
Ответить
+4
Elena Poletova
Написано вчера, в 17:29
LyiraTula, привет)
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 17:54
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+3
Elena Poletova
Написано вчера, в 17:40
Всем доброго и теплого вечера))). Пришло время подвести итог дня. Итак, победителем сегодня становится АлинКо! Дружные аплодисменты)))
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+2
Malinka17
Написано вчера, в 17:51
АлинКо Поздравляем!!!
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+3
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Хронос Online
Написано вчера, в 18:01
Всем привет!
Я кем хотел стать, тем и стал!
Надпись к картинке: "Мужики, чья туфля?"
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:04
Хронос, Приветик! как погодка? как завтрак?)))
А кем тем, кем хотел и стал?
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+3
Elena Poletova
Написано вчера, в 18:08
Хронос, и вам здравствуйте
А это кем, если не секрет?
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+4
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Хронос Online
Написано вчера, в 18:14
Балтийская Килька,
Капитан,капитан,улыбнитесь...ведь улыбка это флаг корабля.)))
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+3
Еще 23 комментария
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aurika_1 Online
Написано вчера, в 19:30
Я тоже хочу в симулятор, только без 4-х китайских студентов

А в детстве хотела стать женой лесника
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