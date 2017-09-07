НеобычноСооруженное доброутреннее с конкурсом)
С добрым понедельничным утречком, друзья!
Сегодня День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
А еще День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России
И Российский День трезвости
А теперь новости:
В Таиланде Человек-паук пришел на помощь сбитому мотоциклисту
В Таиланде сбитому мотоциклисту пришел на помощь неизвестный в костюме Человека-паука, сообщает ABC. В сети опубликован ролик, снятый на месте происшествия камерами видеонаблюдения.
В ролике можно увидеть аварию, случившуюся на одной из трасс Таиланда. В результате столкновения с автомобилем мотоциклист упал на дорогу и остался лежать прямо на проезжей части, рискуя попасть под колеса проезжающих мимо транспортных средств.
К счастью, на помощь пострадавшему пришел "Человек-паук". Неизвестный в костюме супергероя подбежал к мотоциклисту, раскинув руки, чтобы остановить движение на трассе и спасти байкера от верной смерти.
Источник: https://ruposters.ru/news/07-09-2017/chelovek-pauk-tailand
Инженер создал детскую одежду, которая растет вместе с ребенком
Британский инженер Райан Ясин изобрел одежду для маленьких детей, которая будет расти вместе с ними. Так он надеется решить проблему постоянных трат на одежду для малышей. О своем изобретении он рассказывает на сайте проекта.
Молодой человек разработал материал, который может растягиваться в длину и ширину, при этом не истончаясь как, например, резина. Такого эффекта удалось достичь за счет плиссировки. Одежда из нового материала будет влагоустойчивой и прочной. Планируется выпуск моделей для детей двух возрастных категорий – от 6 до 36 месяцев и от двух до пяти лет.
За создание материала Ясин получил премию в области промышленного дизайна James Dyson Award. Производство одежды было запущено на деньги, выплачиваемые обладателю премии.
Источник: https://www.gazeta.ru/science/news/2017/09/07/n_10536962.shtml
Вопрос на сегодня:
Вы в юности-молодости подрабатывали? Где и кем?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это странные и интересные сооружения.
Несмотря на всё однообразие и серость бетонных джунглей, встречаются действительно потрясающие сооружения. Талантливые люди не перестают делать этот мир чуточку интереснее, именно их творениям и посвящена эта подборка.
Торговый центр Polygone Riviera, Франция
Велосипедный мост, Копенгаген, Дания
Часовня тернового венца (Thorncrown Chapel), США
Эта церковь не принадлежит ни одной конфессии, поэтому в нее может зайти любой желающий, независимо от вероисповедания.
Дворец каталонской музыки, Испания
Концертный зал в Барселоне, построенный архитектором Льюисом Доменек-и-Монтанером в стиле каталонского модерна.
Дом над водопадом, построенный по проекту американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, Пенсильвания, США
Инсталляция "Лес цифр" Эммануэля Моро.
Жилой комплекс в Сингапуре
Состоит из 31 блока апартаментов и 8 просторных дворов.
Университет OCAD, Торонто, Канада
Университет архитектуры, дизайна и искусств. Это здание студенты прозвали "столешницей".
Скульптура из камней, Невада, США
Работа Селесты Роберж у Музея искусств Невады.
Дом на утесе, Испания
Работа архитектора Жиля Бартоломео.
Скульптура Чада Найта
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и легкой недели!
День трезвости? Отлично, за это надо выпить!
В юности я подрабатывала, а как же, уборщицей в отделении милиции, получала аж 100 с копейками рублёв - кто помнит, это было довольно много для уборщицы.
Детская одежда с выростом - это прекрасно, как она облегчит жизнь в малообеспеченных семьях. А дядя в костюме супергероя может рядиться как угодно, но если он при этом спасает жизни - честь ему и хвала!
Подборка замечательная, особенно понравился жилой комплекс в Сингапуре: очень оригинальное решение нехватки пространства для застройки. Нашим такое и не снится ещё, у них о точечной застройке лбы морщатся
Подпись: я и мой брат-дебил.
Если бы меня прилетел спасать человек - паук, я бы сама в психушку убежала
Я начала работать с 12-ти лет, после школы, вечером, мыла полы в этой же школе, летом на ремонте в школе работала...С 12-ти лет я уже деньги у родителей не клянчила, чему и приучаю своих детей, каждое лето, с 14-ти лет они работают.
Всем удачной недели!!!
Подрабатывала уборщицей, штукатуром- маляром, почтальоном и нянечкой!
Название: -" Доктор - мы кашляем ! -Травку пробовали принимать? - Да! Я с неё хихикаю, но все равно кашляю! А брата вырубает!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ! ЦЕЛУЮ! Света ;-)
А это мой кото-деть совершает заплыв
Подрабатывал когда учился в институте. В трамвайном депо, электриком, так же иногда на хлебозаводе и на разгрузке вагонов. Это на первом курсе, а потом после практик денег хватало на целый год.)))
За бугром красиво, там как в сказке в развитых странах, мы лидируем среди не развитых стран. Если развитые страны сравнивать с нами, это равносильно, что нас сравнить с папуасами. За то с каналов ТВ поливают грязью все развитые страны!
Надпись к картинке :
"Мурзик, рано лег. Хозяйка только к вечеру придет, давай поиграем, всё равно тапком обоим достанется! "
На фото бедная страна, старые ведра в собственности, чем мы от них отличаемся? Чуть чуть развитее. И это при наших ресурсах, при таком потенциале знаний, куда всё делось? Спасибо партии родной, что нас ведёт в такой отстой!
к фото "-прощай Муся,....а завещание я на Беллу черканул...губёнки подбери..."
День трезвости???? Отлично
Было бы интересно в живую посмотреть на такие детские вещи.
Да, что нам этот Тайланд!
У нас в Корсакове ходит человек паук (Корс паук ). Я серьезно
Я в 14 лет в жеке работала, подъезды подметала, во дворах убиралась, цветочки сажала.
Подборочка класс
Выходные прошли на ура, были в парке, зоопарке и на фестивале " Вкус на высоте"
Еще ездили катались и фотографировались
К картинке: Нужно было хозяйка валерьянку хорошо прятать.
Хорошего всем дня и отличного настроения
Отличного дня
Ура, снова понедельник.
Никогда не подрабатывал, всегда всё устраивало. Да и счас всё устраивает.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Купил голубую розу, расцвела бордовая.
Обманули сволочи. Но всё замечательно.
В детстве я если можно сказать так"подрабатывала"-с подругой сдавали в аптеку "тимофеевку",стоила она копейки,но какое для нас было счастье,когда получив копеечку мы бежали в киоск "Союзпечать" и тут же всё спускали на фотографии и с артистами и на журнал "Экран".Остатки тратили на мороженное,порой оставалось только на одно.И мы как в том анекдоте.."Ты кусь,я кусь".Балдежное было время.
Подборка очень интересная,некоторые строения завораживают своей необычностью.
К картинке дня."Какой я умный,-подумал Васька,уронив цветок в ванну.-Лежачего не бьют."
Всем хороших выходных...
Я подрабатывала подработку) Об этом писала в "Килькиных мытарствах")
Подборочка классная! Обожаю такие фигнюшечки!