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Утро с АСТВ
НеобычноСооруженное доброутреннее с конкурсом)

НеобычноСооруженное доброутреннее с конкурсом)

С добрым понедельничным утречком, друзья!

Сегодня День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра

А еще  День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России

И Российский День трезвости

 

А теперь новости:

В Таиланде Человек-паук пришел на помощь сбитому мотоциклисту

В Таиланде сбитому мотоциклисту пришел на помощь неизвестный в костюме Человека-паука, сообщает ABC. В сети опубликован ролик, снятый на месте происшествия камерами видеонаблюдения.

В ролике можно увидеть аварию, случившуюся на одной из трасс Таиланда. В результате столкновения с автомобилем мотоциклист упал на дорогу и остался лежать прямо на проезжей части, рискуя попасть под колеса проезжающих мимо транспортных средств.

К счастью, на помощь пострадавшему пришел "Человек-паук". Неизвестный в костюме супергероя подбежал к мотоциклисту, раскинув руки, чтобы остановить движение на трассе и спасти байкера от верной смерти.

Источник: https://ruposters.ru/news/07-09-2017/chelovek-pauk-tailand

Инженер создал детскую одежду, которая растет вместе с ребенком

Британский инженер Райан Ясин изобрел одежду для маленьких детей, которая будет расти вместе с ними. Так он надеется решить проблему постоянных трат на одежду для малышей. О своем изобретении он рассказывает на сайте проекта.

Молодой человек разработал материал, который может растягиваться в длину и ширину, при этом не истончаясь как, например, резина. Такого эффекта удалось достичь за счет плиссировки. Одежда из нового материала будет влагоустойчивой и прочной. Планируется выпуск моделей для детей двух возрастных категорий – от 6 до 36 месяцев и от двух до пяти лет.

«Растущая» одежда не только сэкономит деньги родителей, но и позволит меньше загрязнять окружающую среду. Только за 2016 год на свалках оказалось 30 тыс. тонн одежды. Отсутствие необходимости обновлять гардероб малышей каждые несколько месяцев уменьшит эту цифру. Кроме того, по словам изобретателя, новый материал подходит для вторичной переработки.

За создание материала Ясин получил премию в области промышленного дизайна James Dyson Award. Производство одежды было запущено на деньги, выплачиваемые обладателю премии.

Источник: https://www.gazeta.ru/science/news/2017/09/07/n_10536962.shtml

 

Вопрос на сегодня:

Вы в юности-молодости подрабатывали? Где и кем?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это странные и интересные сооружения.

Несмотря на всё однообразие и серость бетонных джунглей, встречаются действительно потрясающие сооружения. Талантливые люди не перестают делать этот мир чуточку интереснее, именно их творениям и посвящена эта подборка.

Торговый центр Polygone Riviera, Франция

 

Велосипедный мост, Копенгаген, Дания

Часовня тернового венца (Thorncrown Chapel), США

Эта церковь не принадлежит ни одной конфессии, поэтому в нее может зайти любой желающий, независимо от вероисповедания.

Дворец каталонской музыки, Испания

Концертный зал в Барселоне, построенный архитектором Льюисом Доменек-и-Монтанером в стиле каталонского модерна.

Дом над водопадом, построенный по проекту американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, Пенсильвания, США

Инсталляция "Лес цифр" Эммануэля Моро.

 

Жилой комплекс в Сингапуре

Состоит из 31 блока апартаментов и 8 просторных дворов.

Университет OCAD, Торонто, Канада

Университет архитектуры, дизайна и искусств. Это здание студенты прозвали "столешницей".

Скульптура из камней, Невада, США

Работа Селесты Роберж у Музея искусств Невады.

Дом на утесе, Испания

Работа архитектора Жиля Бартоломео.

 Скульптура Чада Найта

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, 11 сентября, в 06:42 +15
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 11 сентября, в 07:00
Доброе утро! Всем добра и с праздниками!
День трезвости? Отлично, за это надо выпить!

В юности я подрабатывала, а как же, уборщицей в отделении милиции, получала аж 100 с копейками рублёв - кто помнит, это было довольно много для уборщицы.
Детская одежда с выростом - это прекрасно, как она облегчит жизнь в малообеспеченных семьях. А дядя в костюме супергероя может рядиться как угодно, но если он при этом спасает жизни - честь ему и хвала!

Подборка замечательная, особенно понравился жилой комплекс в Сингапуре: очень оригинальное решение нехватки пространства для застройки. Нашим такое и не снится ещё, у них о точечной застройке лбы морщатся

Подпись: я и мой брат-дебил.
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+15
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 09:58
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+9
Наталья Владимировна
Написано 11 сентября, в 07:12
Всем доброго и лёгкого понедельника! Здравствуйте

Если бы меня прилетел спасать человек - паук, я бы сама в психушку убежала

Я начала работать с 12-ти лет, после школы, вечером, мыла полы в этой же школе, летом на ремонте в школе работала...С 12-ти лет я уже деньги у родителей не клянчила, чему и приучаю своих детей, каждое лето, с 14-ти лет они работают.
Всем удачной недели!!!
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+14
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 09:58
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+9
Рыжова Светлана
Написано 11 сентября, в 07:39
Доброе утро!
Подрабатывала уборщицей, штукатуром- маляром, почтальоном и нянечкой!
Название: -" Доктор - мы кашляем ! -Травку пробовали принимать? - Да! Я с неё хихикаю, но все равно кашляю! А брата вырубает!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ! ЦЕЛУЮ! Света ;-)
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+12
Alenushka
Написано 11 сентября, в 08:37
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 09:59
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+8
Alenushka
Написано 11 сентября, в 07:42 Отредактированно 11 сентября, в 07:44
Название к фото "Воздушные процедуры за неимением водных..."
А это мой кото-деть совершает заплыв
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 10:00
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+9
Online
Балтийская Килька Online
Написано 11 сентября, в 17:13
Alenushka, какой прелестный котевич!
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+7
Хронос
Написано 11 сентября, в 09:26 Отредактированно 11 сентября, в 09:28
Привет всем! С добрым утром!
Подрабатывал когда учился в институте. В трамвайном депо, электриком, так же иногда на хлебозаводе и на разгрузке вагонов. Это на первом курсе, а потом после практик денег хватало на целый год.)))
За бугром красиво, там как в сказке в развитых странах, мы лидируем среди не развитых стран. Если развитые страны сравнивать с нами, это равносильно, что нас сравнить с папуасами. За то с каналов ТВ поливают грязью все развитые страны!
Был во многих странах мира: Канада, США, Сингапур, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Голландия, Португалия, Литва, Латвия, Эстония, Украина и тд. Есть с чем сравнивать. Полнейший идиотизм на овощебазе!
Надпись к картинке :
"Мурзик, рано лег. Хозяйка только к вечеру придет, давай поиграем, всё равно тапком обоим достанется! "
На фото бедная страна, старые ведра в собственности, чем мы от них отличаемся? Чуть чуть развитее. И это при наших ресурсах, при таком потенциале знаний, куда всё делось? Спасибо партии родной, что нас ведёт в такой отстой!
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 10:01
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+10
Хронос
Написано 11 сентября, в 14:33
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+4
mitja
Написано 11 сентября, в 10:18
Здрямки всем. А как же не подработывать....конечно...на ж.д. (где и чечас горбачу) первая получка была 20 красненьких,ровно.Распушил их веером,помахал и на рынок за тряпками.....как приятно было, первая зарплата и моя....
к фото "-прощай Муся,....а завещание я на Беллу черканул...губёнки подбери..."
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 11:06
mitja, хорошего дня!!!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 17:29
mitja, с победой дня! Танцы ниже)
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+6
Mopsik
Написано 11 сентября, в 17:50
mitja, с победой дня
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+5
Еще 3 комментария
Zoidberg
Написано 11 сентября, в 10:29
Хозяйка, этот хмырь опять травкой балуется!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 11:10
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+8
Mopsik
Написано 11 сентября, в 10:39 Отредактированно 11 сентября, в 10:43
Доброе утро любимая секта

День трезвости???? Отлично
, это нужно неприменно отметить

Было бы интересно в живую посмотреть на такие детские вещи.
Да, что нам этот Тайланд!
У нас в Корсакове ходит человек паук (Корс паук ). Я серьезно
. Говорят даже бабушкам пакеты помогает носить
.
Я в 14 лет в жеке работала, подъезды подметала, во дворах убиралась, цветочки сажала.
Подборочка класс
.
Выходные прошли на ура, были в парке, зоопарке и на фестивале " Вкус на высоте"
Еще ездили катались и фотографировались
.
К картинке: Нужно было хозяйка валерьянку хорошо прятать.
Хорошего всем дня и отличного настроения
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 11:11
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+8
Mopsik
Написано 11 сентября, в 11:15
Татьяна Сергеева, спасибо

Отличного дня
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+4
LyiraTula
Написано 11 сентября, в 17:04
Mopsik, какие у Вас красивые и ухоженные дети (тьфу-тьфу-тьфу)
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+3
Еще 7 комментариев
VLадимир
Написано 11 сентября, в 10:59
Всем доброе утро!!!
Ура, снова понедельник.
Никогда не подрабатывал, всегда всё устраивало. Да и счас всё устраивает.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Купил голубую розу, расцвела бордовая.
Обманули сволочи. Но всё замечательно.
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 11:12
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+9
Online
Балтийская Килька Online
Написано 11 сентября, в 17:24
VLадимир, Лодырь))))Привет, Вальдемариус!
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+6
VLадимир
Написано 11 сентября, в 18:30
Балтийская Килька, доброе утро, а то. Зачем напрягаться, что бы потом расслабляться.
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+4
Еще 2 комментария
Ogonek
Написано 11 сентября, в 11:08
Доброе утро всем!!!!Прекрасные стоят осенние деньки.Солнечные.Теплые.Выходные в связи с этим прошли на "ура"!!!Вылазка по грибы и по ягоду.Поезка в бухту Тихая и на Клоковский водопад.Как говорится,выходные не пропали...
В детстве я если можно сказать так"подрабатывала"-с подругой сдавали в аптеку "тимофеевку",стоила она копейки,но какое для нас было счастье,когда получив копеечку мы бежали в киоск "Союзпечать" и тут же всё спускали на фотографии и с артистами и на журнал "Экран".Остатки тратили на мороженное,порой оставалось только на одно.И мы как в том анекдоте.."Ты кусь,я кусь".Балдежное было время.
Подборка очень интересная,некоторые строения завораживают своей необычностью.
К картинке дня."Какой я умный,-подумал Васька,уронив цветок в ванну.-Лежачего не бьют."

Всем хороших выходных...
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 13:04
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+8
Ogonek
Написано 11 сентября, в 13:12
Татьяна Сергеева, СПАСИБО!!!!!!!
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+5
Катерина90
Написано 11 сентября, в 14:17
Всем привет! Подборка прикольная, посетила бы домик с бассейном. В детстве подрабатывала на икре, вместе с мамулей перебирали икорку пинцетиком в холоднющем цеху, вот это конечно труд, так труд! Еще мыла полы в офисе, работала офицанткой. Название к картинке: " Вместо пенной ванны Васька предпочитает плюхнулся в цветочек" Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 17:18
Катерина90, хорошего дня!!!
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+6
Online
Балтийская Килька Online
Написано 11 сентября, в 17:28
Всем добренького понедельника и зачипательской недели! Всех с праздничками!


Я подрабатывала подработку) Об этом писала в "Килькиных мытарствах")

Подборочка классная! Обожаю такие фигнюшечки!
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+9
max7676
Написано 11 сентября, в 17:39
Балтийская Килька, О Жанна , привет !
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано 11 сентября, в 17:47
max7676, привет, Максюшик!
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+7
max7676
Написано 11 сентября, в 18:04
Балтийская Килька, Очень рад тебя видеть вновь на сайте ..
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+4
Еще 1 комментарий
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 11 сентября, в 17:29
Победитель дня сегодня mitja! Поздравляем! Танцуют все!
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+8
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