НеобычноСооруженное доброутреннее с конкурсом)

С добрым понедельничным утречком, друзья!

Сегодня День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра

А еще День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России

И Российский День трезвости

А теперь новости:

В Таиланде Человек-паук пришел на помощь сбитому мотоциклисту

В Таиланде сбитому мотоциклисту пришел на помощь неизвестный в костюме Человека-паука, сообщает ABC. В сети опубликован ролик, снятый на месте происшествия камерами видеонаблюдения.

В ролике можно увидеть аварию, случившуюся на одной из трасс Таиланда. В результате столкновения с автомобилем мотоциклист упал на дорогу и остался лежать прямо на проезжей части, рискуя попасть под колеса проезжающих мимо транспортных средств.

К счастью, на помощь пострадавшему пришел "Человек-паук". Неизвестный в костюме супергероя подбежал к мотоциклисту, раскинув руки, чтобы остановить движение на трассе и спасти байкера от верной смерти.

Источник: https://ruposters.ru/news/07-09-2017/chelovek-pauk-tailand

Инженер создал детскую одежду, которая растет вместе с ребенком

Британский инженер Райан Ясин изобрел одежду для маленьких детей, которая будет расти вместе с ними. Так он надеется решить проблему постоянных трат на одежду для малышей. О своем изобретении он рассказывает на сайте проекта.

Молодой человек разработал материал, который может растягиваться в длину и ширину, при этом не истончаясь как, например, резина. Такого эффекта удалось достичь за счет плиссировки. Одежда из нового материала будет влагоустойчивой и прочной. Планируется выпуск моделей для детей двух возрастных категорий – от 6 до 36 месяцев и от двух до пяти лет.

«Растущая» одежда не только сэкономит деньги родителей, но и позволит меньше загрязнять окружающую среду. Только за 2016 год на свалках оказалось 30 тыс. тонн одежды. Отсутствие необходимости обновлять гардероб малышей каждые несколько месяцев уменьшит эту цифру. Кроме того, по словам изобретателя, новый материал подходит для вторичной переработки.

За создание материала Ясин получил премию в области промышленного дизайна James Dyson Award. Производство одежды было запущено на деньги, выплачиваемые обладателю премии.

Источник: https://www.gazeta.ru/science/news/2017/09/07/n_10536962.shtml

Вопрос на сегодня:

Вы в юности-молодости подрабатывали? Где и кем?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это странные и интересные сооружения.

Несмотря на всё однообразие и серость бетонных джунглей, встречаются действительно потрясающие сооружения. Талантливые люди не перестают делать этот мир чуточку интереснее, именно их творениям и посвящена эта подборка.

Торговый центр Polygone Riviera, Франция

Велосипедный мост, Копенгаген, Дания

Часовня тернового венца (Thorncrown Chapel), США

Эта церковь не принадлежит ни одной конфессии, поэтому в нее может зайти любой желающий, независимо от вероисповедания.

Дворец каталонской музыки, Испания

Концертный зал в Барселоне, построенный архитектором Льюисом Доменек-и-Монтанером в стиле каталонского модерна.

Дом над водопадом, построенный по проекту американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, Пенсильвания, США

Инсталляция "Лес цифр" Эммануэля Моро.

Жилой комплекс в Сингапуре

Состоит из 31 блока апартаментов и 8 просторных дворов.

Университет OCAD, Торонто, Канада

Университет архитектуры, дизайна и искусств. Это здание студенты прозвали "столешницей".

Скульптура из камней, Невада, США

Работа Селесты Роберж у Музея искусств Невады.

Дом на утесе, Испания

Работа архитектора Жиля Бартоломео.

Скульптура Чада Найта

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!