НеобычноЖилищное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром! С новым днем!

Праздников особых нынче нет, так что сразу переходим к новостям.

Во Франции ищут хулиганов, подменивших святую воду в церкви на фруктовый коньяк

Туристы, пришедшие в церковь во французском городе Шато-Шалон, обнаружили, что неизвестные шутники заменили святую воду в ёмкостях крепким алкоголем, сообщает 7News.

Сразу с десяток туристов отметили, что почувствовали характерные и очевидные признаки фруктового коньяка. Издание отмечает, что это обстоятельство заставило их задуматься о местных традициях города, причем — в позитивном ключе.

Однако служителям божьего дома было не до шуток, поэтому они решили провести незамедлительную чистку осквернённого места. Две ёмкости, в которые, по прикидкам туристов, был вылит минимум литр коньяка, были освобождены и наполнены подобающим содержимым.

Личности шутников и их намерения до сих пор остаются неизвестными. Тем временем мэр города Кристиан Вуильем поспешил успокоить общественность и заявить, что злого умысла в действиях хулиганов не было.

— Скорее всего, это просто чья-то шутка. Думаю, люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотели таким образом немного расширить традиции, — дипломатично заметил он.

Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1042171/vo_frantsii_ishchut_khulighanov_podmienivshikh_sviatuiu_vodu_v_tsierkvi_na_fruktovyi_koniak

Сладкая революция. Кондитеры изобрели новый вид шоколада

Ученые изобрели новый вид шоколада — он розового цвета и называется Ruby. Оттенок достигается за счет красных какао-бобов, а не благодаря искусственным красителям.

Судя по первым фотографиям, этот десерт очень похож на развесное мыло. На вкус, говорят, улавливается фруктово-ягодный оттенок — так описывают свое изобретение кондитеры швейцарской фирмы Barry Callebaut. Они уверяют, что лишних ингредиентов не добавляют — это все красные какао-бобы.

В последний раз кондитерская революция произошла 80 лет назад, когда изобрели белый шоколад. С тех пор разные компании время от времени заявляют, что в дополнение к белому, черному и молочному разработали новый, четвертый тип.

Источник: https://www.bfm.ru/news/364305

Вопрос на сегодня:

Как реагировали ваши родители на хорошие и плохие школьные отметки?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это необычные жилища насекомых и животных.

Немецкий фотограф Инго Арндт в свой книге «Архитектура животных» проиллюстрировал то, как животные и насекомые по всему миру строят удивительные по своей структуре и форме жилища.

Вот самые креативные из них:

Термит «Спинифекс» – северные территории Австралии

Башни австралийских термитов достигают почти семи метров в высоту и являются ярким примером архитектуры животных. В каждой башне может поместиться два-три миллиона термитов. Пережёвывая траву спинифекс вместе с колючками и частичками земли, термиты перерабатывают её, в результате чего получается материал для жилищ, который затвердевает как глина.

Брюхоногий моллюск – тропическое и субтропическое дно океана

Раковина этих моллюсков служит своеобразной базой, к которой крепятся камушки, раковины других моллюсков, иглы морских ежей, обломки кораллов и песчинки. Всё это является дополнительной защитой от хищников.

Муравьи-ткачи – северные территории Австралии

Для строительства своих гнёзд муравьи-ткачи используют мощные челюсти, которыми они срезают листья, а затем скрепляют их шелковыми нитями, которые производят их личинки.

Вогелькопский беседковый шалашник – Западная Гвинея, Индонезия

Чтобы привлечь самку, самцы беседкового шалашника строят вот такие хижины из веток, украшая их цветами, фруктами, грибами и даже мусором.

Европейский красный лесной муравей – Гессен, Германия

Эти муравьи длиною один сантиметр могут строить дома высотой почти два метра. Стройматериалы этих муравьиных «небоскрёбов» примыкают друг к другу так плотно, что туда не может просочиться вода.

Компасные термиты – Австралия

Компасные термиты могут строить плоские, трёхметровые башни, которые расположены строго с севера на юг. Конструкции также имеют систему вентиляции для поддержания постоянного уровня температуры внутри.

Ткачик Байя – Намибия

Маленькая птичка строит себе гнездо из длинных, только что сорванных, гибких травинок. Солнце высушивает травинки, благодаря чему они затвердевают, превращая гнезда в прочные строения, в которые можно попасть только через отверстие внизу.

Обыкновенный ремез – Европа и Азия

Самцы ремеза строят свои гнёзда из паутины, семян шерсти и растительных волокон, чтобы завлечь самку, которая откладывает внутрь по пять-восемь яиц.

Оса – повсеместно

Несмотря на то, что осу можно встретить в любом уголке мира, это насекомое также заслуживает внимания. Её целлюлозно-бумажный дом сделан из переработанной, выветрившейся древесины.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Суперского настроения!