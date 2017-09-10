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Утро с АСТВ
НеобычноЖилищное доброутреннее с конкурсом)

НеобычноЖилищное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром! С новым днем! 

Праздников особых нынче нет, так что сразу переходим к новостям.

Во Франции ищут хулиганов, подменивших святую воду в церкви на фруктовый коньяк

Туристы, пришедшие в церковь во французском городе Шато-Шалон, обнаружили, что неизвестные шутники заменили святую воду в ёмкостях крепким алкоголем, сообщает 7News.

Сразу с десяток туристов отметили, что почувствовали характерные и очевидные признаки фруктового коньяка. Издание отмечает, что это обстоятельство заставило их задуматься о местных традициях города, причем — в позитивном ключе.

Однако служителям божьего дома было не до шуток, поэтому они решили провести незамедлительную чистку осквернённого места. Две ёмкости, в которые, по прикидкам туристов, был вылит минимум литр коньяка, были освобождены и наполнены подобающим содержимым.

Личности шутников и их намерения до сих пор остаются неизвестными. Тем временем мэр города Кристиан Вуильем поспешил успокоить общественность и заявить, что злого умысла в действиях хулиганов не было.

— Скорее всего, это просто чья-то шутка. Думаю, люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотели таким образом немного расширить традиции, — дипломатично заметил он.

Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1042171/vo_frantsii_ishchut_khulighanov_podmienivshikh_sviatuiu_vodu_v_tsierkvi_na_fruktovyi_koniak

Сладкая революция. Кондитеры изобрели новый вид шоколада

Ученые изобрели новый вид шоколада — он розового цвета и называется Ruby. Оттенок достигается за счет красных какао-бобов, а не благодаря искусственным красителям.

Судя по первым фотографиям, этот десерт очень похож на развесное мыло. На вкус, говорят, улавливается фруктово-ягодный оттенок — так описывают свое изобретение кондитеры швейцарской фирмы Barry Callebaut. Они уверяют, что лишних ингредиентов не добавляют — это все красные какао-бобы.

В последний раз кондитерская революция произошла 80 лет назад, когда изобрели белый шоколад. С тех пор разные компании время от времени заявляют, что в дополнение к белому, черному и молочному разработали новый, четвертый тип.

Источник: https://www.bfm.ru/news/364305

 

Вопрос на сегодня: 

Как реагировали ваши родители на хорошие и плохие школьные отметки?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это необычные жилища насекомых и животных.

 

Немецкий фотограф Инго Арндт в свой книге «Архитектура животных» проиллюстрировал то, как животные и насекомые по всему миру строят удивительные по своей структуре и форме жилища.

Вот самые креативные из них:

Термит «Спинифекс» – северные территории Австралии

Башни австралийских термитов достигают почти семи метров в высоту и являются ярким примером архитектуры животных. В каждой башне может поместиться два-три миллиона термитов. Пережёвывая траву спинифекс вместе с колючками и частичками земли, термиты перерабатывают её, в результате чего получается материал для жилищ, который затвердевает как глина.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Брюхоногий моллюск – тропическое и субтропическое дно океана

Раковина этих моллюсков служит своеобразной базой, к которой крепятся камушки, раковины других моллюсков, иглы морских ежей, обломки кораллов и песчинки. Всё это является дополнительной защитой от хищников.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Муравьи-ткачи – северные территории Австралии

Для строительства своих гнёзд муравьи-ткачи используют мощные челюсти, которыми они срезают листья, а затем скрепляют их шелковыми нитями, которые производят их личинки.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Самые необычные жилища насекомых и животных

Вогелькопский беседковый шалашник – Западная Гвинея, Индонезия

Чтобы привлечь самку, самцы беседкового шалашника строят вот такие хижины из веток, украшая их цветами, фруктами, грибами и даже мусором.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Европейский красный лесной муравей – Гессен, Германия

Эти муравьи длиною один сантиметр могут строить дома высотой почти два метра. Стройматериалы этих муравьиных «небоскрёбов» примыкают друг к другу так плотно, что туда не может просочиться вода.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Компасные термиты – Австралия

Компасные термиты могут строить плоские, трёхметровые башни, которые расположены строго с севера на юг. Конструкции также имеют систему вентиляции для поддержания постоянного уровня температуры внутри.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Самые необычные жилища насекомых и животных

Ткачик Байя – Намибия

Маленькая птичка строит себе гнездо из длинных, только что сорванных, гибких травинок. Солнце высушивает травинки, благодаря чему они затвердевают, превращая гнезда в прочные строения, в которые можно попасть только через отверстие внизу.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Обыкновенный ремез – Европа и Азия

Самцы ремеза строят свои гнёзда из паутины, семян шерсти и растительных волокон, чтобы завлечь самку, которая откладывает внутрь по пять-восемь яиц.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Оса – повсеместно

Несмотря на то, что осу можно встретить в любом уголке мира, это насекомое также заслуживает внимания. Её целлюлозно-бумажный дом сделан из переработанной, выветрившейся древесины.

Самые необычные жилища насекомых и животных

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Суперского настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, 12 сентября, в 06:54 +15
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Комментарии
berbajs
Написано 12 сентября, в 07:32
Доброе утро!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 08:30
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+12
berbajs
Написано 12 сентября, в 08:58
Татьяна Сергеева, приветик!
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+3
Рыжова Светлана
Написано 12 сентября, в 07:33
Доброе утро!
Плохих оценок не получала! ;-)
Название: -" И чего я в тебя такой влюблённый?!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 08:31
Рыжова Светлана, ударница? Отличница? Даже троек не было?
Ответить
+10
Рыжова Светлана
Написано 12 сентября, в 11:01
Татьяна Сергеева, - ХОРОШИСТКА! ;-))) БЛАГОДАРЮ!
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+3
_zima_
Написано 12 сентября, в 08:44
Доброе утро! Плохие оценки получала редко, но без них не бывает. Слава Богу у меня были адекватные родители, за 2 или 3 не лупили (как было с моими одноклассниками). Реакция всегда была такой - двойка не повод лить слезы, а повод провести работу над ошибками, понять, где недоучила, выучить и пересдать. Но не наказывали ни прогулками, ни сладостями, ни прочими радостями
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:00
_zima_, правильная реакция была у родителей
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+7
_zima_
Написано 12 сентября, в 14:50
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+1
Василиса_Я ^.^
Написано 12 сентября, в 08:58
Доброе утро!
Очень хотелось бы попробовать розовый шоколад.
Люблю Японский клубничный шоколад, уж очень он вкусный.
На картинке в виде сердца.

За оценки родители не ругали, просто учили заново, и повторяли повторяли повторяли...

Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+12
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:01
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+6
Василиса_Я ^.^
Написано 12 сентября, в 14:29
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 12 сентября, в 09:04 Отредактированно 12 сентября, в 09:43
Доброе утро! Щедрые, однако, эти французы, коньяка не пожалели, чтоб туристов порадовать

Оценки в течение учебы были разные, большинство - хорошие. Причем училась не особо прилежно, потому что учеба давалась легко, помогала отличная визуальная память. Плохие отметки родителей огорчали, но не до жёстких мер.
Изобретательная все же природа. Есть ещё и земноводные, которые строят дома, восточно-африканская хватательная лягушка, например, и японская квакша-филломедуза. Первая - из пены, вторая - из листьев

Подпись: хозяин все время говорит, что он сова... Может, пора с родней знакомиться?
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+11
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:01
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано 12 сентября, в 15:55
Татьяна Сергеева, спасибо, любимушка
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+5
anmari
Написано 12 сентября, в 09:15
очень красивый пост

на хорошие оценки не реагировали, на плохие - ремнем
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:02
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+5
Online
Diego Online
Написано 12 сентября, в 09:16
Доброе утро ???? Интересные новости ????
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:02
Diego, ???
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:02
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+5
Online
Diego Online
Написано 12 сентября, в 14:06
Татьяна Сергеева, писал через телефон и смайлы поставил через телефон, а не которые внизу где текст набирается
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+1
Еще 4 комментария
VLадимир
Написано 12 сентября, в 09:33
Всем доброе утро!!!
Про реакцию на оценки и поведение в школе, а ещё частые посещения классной руководительницей мою семью - лучше я промолчу. Шланг от стиральной машинки знал своё дело и моё тело.

К картинке - спой Светик - не стыдись.(с)
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Сегодня у сына день рождения, 26 лет. Старость подкралась незаметно.
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+11
НюНик_просто_Анна
Написано 12 сентября, в 09:37
VLадимир, моей дочери 30, так что не кокетничай, старый он
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+8
Василиса_Я ^.^
Написано 12 сентября, в 10:29
VLадимир, сына с днем рождения и всего самого доброго
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+7
VLадимир
Написано 12 сентября, в 10:31
Василиса_Я ^.^, спасибо
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+4
Еще 24 комментария
Ogonek
Написано 12 сентября, в 09:51 Отредактированно 12 сентября, в 09:53
Доброе утро!!!
Сразу к вопросу дня.До 4 класса училась средне,мама даже очень жалела,что отдала меня в школу в 6 лет.Я была очень неусидчива,постоянно вертелась,за что от учительницы получала по лбу деревянной линейкой.Я могла встать и выйти из класса,сказав,что мне не интересно на уроке.В школу я пришла читающей,в свои 6 лет я много знала(это со слов родителей).В четвертом классе,меня как подменили-возможно повзрослела.Школу закончила очень даже прилично-всего с двумя четверками.К вопросу о наказании.Раньше модно было ставить "единицу",или по другому "кол",меня всегда спасал дед.Он ,встречая меня со школы,всегда "радовался" моим единичкам(мне часто ставили их за поведение и за русский(у меня наклон букв в левую сторону,за это, а не за грамотность,я часто страдала).Дед говорил родителям : "Что вы ее ругаете,она мне строить забор помогает")))).А самым страшным для меня наказанием(мне иногда казалось,лучше бы меня отлупили)было то,что меня не отпускали в гости к бабушке.Для меня она была самым дорогим человеком.А хорошие отметки потом стали нормой.Поэтому их просто не замечали,считали,что так и должно быть.Вот как то так.
Из подборки больше всего мне приглянулся домик самца беседкового шалашника.Вот молодец "мужчинка".Знает что "женщина" любит все яркое и красивое
Улыбнуло.Вот ведь и в природе есть такое)))))

К картинке дня..Хороший ты рассказчик,Филя!И почему собаки не летаюююют????

Всем хорошего хорошего рабочего дня...
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:04
Ogonek, дед
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:05
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+8
Ogonek
Написано 12 сентября, в 14:31 Отредактированно 12 сентября, в 14:31
Татьяна Сергеева, да...он у нас был молодцом..водолаз-подводник.окончил войну,демобилизовался только в 1947 в СовГавани.Встанет и смотрит как я иду,а я так ходила,вальяжно,в развалочку,как уточка.И говорит:"Сразу видно идет внучка моряка".Гордился....Любила их с бабулей до безумия.Младшего сына назвала в честь него.Алексеем..
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+4
Еще 2 комментария
Karu
Написано 12 сентября, в 11:22
Доброго утра! До 12-00 это же еще утро :)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:06
Karu, конечно, пусть будет утро хоть до вечера) Главное - желание))))
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+7
max7676
Написано 12 сентября, в 12:08
День добрый ! Подборка сегодня радует , бывало всякое , и ремень , и пряник . Хорошего настроения , и добрых дел я всем желаю .
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:06
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 14:07
max7676, взаимно! Хорошего настроения и тебе)
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+7
max7676
Написано 12 сентября, в 14:23
Татьяна Сергеева,
Спасибо , Татьяна !
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+3
Катерина90
Написано 12 сентября, в 13:59
Всем привет!) Какие мелкие и умные букашки, выстраивают такие башни.
насекомых терпеть не могу, кроме бабочек, а термиты и всякие букашенции у меня вызывают
... В детстве за оценки не особо прям ругали, говорили иди учи уроки, исправляй ошибки. Название к картинке: "Милахи" Всем хорошего дня!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 18:03
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+4
LyiraTula
Написано 12 сентября, в 15:20
Всем доброго, Сахалин!!!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 18:04
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано 12 сентября, в 17:17
Добрейшего всем денечка! Отличного настроения и с праздниками!


Меня никогда не ругали за плохие оценки, потому что их было мало. И вообще, родители у меня адекватно относились к моей учебе, так что ремня не знаю, шлангов тоже))))

Мастеровитые какие животинки-насекомки. Впечатлила фотка с птичкой! Супер!
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 18:04
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано 12 сентября, в 18:56
Татьяна Сергеева, Спасибо, Танюшечка!
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+6
Хронос
Написано 12 сентября, в 18:10
Всем доброго дня!
Мама меня ругала, что я ленивый и не учусь! А я не ленивый, а просто гулять хотел!))))
-Выучил уроки?
-Да!
-Так ты даже учебники не поменял?
-????
После такого аргумента, сказать было нечего и я стал менять учебники сразу, придя со школы, перед походом на улицу.

Надпись к картинке :" Умиление! "
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано 12 сентября, в 18:17
Победитель дня сегодня VLадимир! Поздравляем! Танцуют все!
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 12 сентября, в 19:30
Урррраааааа, Мушкетёр, поздравляю с победой!!!
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+3
VLадимир
Написано 12 сентября, в 20:39
НюНик_просто_Анна, спасибо герцогиня де Гиз.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 13 сентября, в 07:24
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+2
Online
ateriya Online
Написано 12 сентября, в 22:45
Ночки доброй всем не спящим. Мои родители меня безумно любят. Даже сейчас,когда я уже взрослая и самостоятельная. Они никогда меня не ругали за плохие отметки. Мама говорила " не переживай,мы с тобой немного поучим и все исправим. Только нужно немного разобраться в том,что не получилось и все исправится и станет понятно. " а папа говорил что если ребенок получат два,то это учитель не смог обьяснить дитю понятно тему. А не дите глупое. "в общем трагедий никто не устраивал и я абсолютно спокойно и без страха шла домой,даже с плохими отметками. Все народ я спать. Эта повышенная должность выматывает на раз-два.
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+2
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