НеобычноЖилищное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром! С новым днем!
Праздников особых нынче нет, так что сразу переходим к новостям.
Во Франции ищут хулиганов, подменивших святую воду в церкви на фруктовый коньяк
Туристы, пришедшие в церковь во французском городе Шато-Шалон, обнаружили, что неизвестные шутники заменили святую воду в ёмкостях крепким алкоголем, сообщает 7News.
Сразу с десяток туристов отметили, что почувствовали характерные и очевидные признаки фруктового коньяка. Издание отмечает, что это обстоятельство заставило их задуматься о местных традициях города, причем — в позитивном ключе.
Однако служителям божьего дома было не до шуток, поэтому они решили провести незамедлительную чистку осквернённого места. Две ёмкости, в которые, по прикидкам туристов, был вылит минимум литр коньяка, были освобождены и наполнены подобающим содержимым.
Личности шутников и их намерения до сих пор остаются неизвестными. Тем временем мэр города Кристиан Вуильем поспешил успокоить общественность и заявить, что злого умысла в действиях хулиганов не было.
— Скорее всего, это просто чья-то шутка. Думаю, люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотели таким образом немного расширить традиции, — дипломатично заметил он.
Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1042171/vo_frantsii_ishchut_khulighanov_podmienivshikh_sviatuiu_vodu_v_tsierkvi_na_fruktovyi_koniak
Сладкая революция. Кондитеры изобрели новый вид шоколада
Ученые изобрели новый вид шоколада — он розового цвета и называется Ruby. Оттенок достигается за счет красных какао-бобов, а не благодаря искусственным красителям.
Судя по первым фотографиям, этот десерт очень похож на развесное мыло. На вкус, говорят, улавливается фруктово-ягодный оттенок — так описывают свое изобретение кондитеры швейцарской фирмы Barry Callebaut. Они уверяют, что лишних ингредиентов не добавляют — это все красные какао-бобы.
В последний раз кондитерская революция произошла 80 лет назад, когда изобрели белый шоколад. С тех пор разные компании время от времени заявляют, что в дополнение к белому, черному и молочному разработали новый, четвертый тип.
Источник: https://www.bfm.ru/news/364305
Вопрос на сегодня:
Как реагировали ваши родители на хорошие и плохие школьные отметки?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это необычные жилища насекомых и животных.
Немецкий фотограф Инго Арндт в свой книге «Архитектура животных» проиллюстрировал то, как животные и насекомые по всему миру строят удивительные по своей структуре и форме жилища.
Вот самые креативные из них:
Термит «Спинифекс» – северные территории Австралии
Башни австралийских термитов достигают почти семи метров в высоту и являются ярким примером архитектуры животных. В каждой башне может поместиться два-три миллиона термитов. Пережёвывая траву спинифекс вместе с колючками и частичками земли, термиты перерабатывают её, в результате чего получается материал для жилищ, который затвердевает как глина.
Брюхоногий моллюск – тропическое и субтропическое дно океана
Раковина этих моллюсков служит своеобразной базой, к которой крепятся камушки, раковины других моллюсков, иглы морских ежей, обломки кораллов и песчинки. Всё это является дополнительной защитой от хищников.
Муравьи-ткачи – северные территории Австралии
Для строительства своих гнёзд муравьи-ткачи используют мощные челюсти, которыми они срезают листья, а затем скрепляют их шелковыми нитями, которые производят их личинки.
Вогелькопский беседковый шалашник – Западная Гвинея, Индонезия
Чтобы привлечь самку, самцы беседкового шалашника строят вот такие хижины из веток, украшая их цветами, фруктами, грибами и даже мусором.
Европейский красный лесной муравей – Гессен, Германия
Эти муравьи длиною один сантиметр могут строить дома высотой почти два метра. Стройматериалы этих муравьиных «небоскрёбов» примыкают друг к другу так плотно, что туда не может просочиться вода.
Компасные термиты – Австралия
Компасные термиты могут строить плоские, трёхметровые башни, которые расположены строго с севера на юг. Конструкции также имеют систему вентиляции для поддержания постоянного уровня температуры внутри.
Ткачик Байя – Намибия
Маленькая птичка строит себе гнездо из длинных, только что сорванных, гибких травинок. Солнце высушивает травинки, благодаря чему они затвердевают, превращая гнезда в прочные строения, в которые можно попасть только через отверстие внизу.
Обыкновенный ремез – Европа и Азия
Самцы ремеза строят свои гнёзда из паутины, семян шерсти и растительных волокон, чтобы завлечь самку, которая откладывает внутрь по пять-восемь яиц.
Оса – повсеместно
Несмотря на то, что осу можно встретить в любом уголке мира, это насекомое также заслуживает внимания. Её целлюлозно-бумажный дом сделан из переработанной, выветрившейся древесины.
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Суперского настроения!
Плохих оценок не получала! ;-)
Название: -" И чего я в тебя такой влюблённый?!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Очень хотелось бы попробовать розовый шоколад.
За оценки родители не ругали, просто учили заново, и повторяли повторяли повторяли...
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Оценки в течение учебы были разные, большинство - хорошие. Причем училась не особо прилежно, потому что учеба давалась легко, помогала отличная визуальная память. Плохие отметки родителей огорчали, но не до жёстких мер.
Изобретательная все же природа. Есть ещё и земноводные, которые строят дома, восточно-африканская хватательная лягушка, например, и японская квакша-филломедуза. Первая - из пены, вторая - из листьев
Подпись: хозяин все время говорит, что он сова... Может, пора с родней знакомиться?
на хорошие оценки не реагировали, на плохие - ремнем
Про реакцию на оценки и поведение в школе, а ещё частые посещения классной руководительницей мою семью - лучше я промолчу. Шланг от стиральной машинки знал своё дело и моё тело.
К картинке - спой Светик - не стыдись.(с)
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Сегодня у сына день рождения, 26 лет. Старость подкралась незаметно.
Сразу к вопросу дня.До 4 класса училась средне,мама даже очень жалела,что отдала меня в школу в 6 лет.Я была очень неусидчива,постоянно вертелась,за что от учительницы получала по лбу деревянной линейкой.Я могла встать и выйти из класса,сказав,что мне не интересно на уроке.В школу я пришла читающей,в свои 6 лет я много знала(это со слов родителей).В четвертом классе,меня как подменили-возможно повзрослела.Школу закончила очень даже прилично-всего с двумя четверками.К вопросу о наказании.Раньше модно было ставить "единицу",или по другому "кол",меня всегда спасал дед.Он ,встречая меня со школы,всегда "радовался" моим единичкам(мне часто ставили их за поведение и за русский(у меня наклон букв в левую сторону,за это, а не за грамотность,я часто страдала).Дед говорил родителям : "Что вы ее ругаете,она мне строить забор помогает")))).А самым страшным для меня наказанием(мне иногда казалось,лучше бы меня отлупили)было то,что меня не отпускали в гости к бабушке.Для меня она была самым дорогим человеком.А хорошие отметки потом стали нормой.Поэтому их просто не замечали,считали,что так и должно быть.Вот как то так.
Из подборки больше всего мне приглянулся домик самца беседкового шалашника.Вот молодец "мужчинка".Знает что "женщина" любит все яркое и красивое
К картинке дня..Хороший ты рассказчик,Филя!И почему собаки не летаюююют????
Всем хорошего хорошего рабочего дня...
Меня никогда не ругали за плохие оценки, потому что их было мало. И вообще, родители у меня адекватно относились к моей учебе, так что ремня не знаю, шлангов тоже))))
Мастеровитые какие животинки-насекомки. Впечатлила фотка с птичкой! Супер!
Мама меня ругала, что я ленивый и не учусь! А я не ленивый, а просто гулять хотел!))))
-Выучил уроки?
-Да!
-Так ты даже учебники не поменял?
-????
После такого аргумента, сказать было нечего и я стал менять учебники сразу, придя со школы, перед походом на улицу.
Надпись к картинке :" Умиление! "