ЗанимательноГеографическое доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра всем! С пятницей вас!

Сегодня 14 июля - День взятия Бастилии! Пропустить данный праздник не могу, поскольку знаю несколько человек, которые всегда переживают по этому поводу;-))) С праздником вас!))

В субботу 15 июля особых праздников в России нет. А вот 16 июля свой профессиональный праздник отметят металлурги!

Теперь немного о том, что происходит вокруг нас...

На Тайване сфотографировали "водопад с неба"

Тайваньскому фотографу Джеффу Чэню удалось снять достаточно редкий момент, когда тропический ливень обрушился ровно на половину главного города острова – Тайбэя.

На левой половине снимка часть города полностью закрыта стеной дождя, в то время как район с правой части остается сухим. На заднем плане видна одна из главных достопримечательностей Тайбэя – небоскреб "Тайбэй 101".

По словам специалистов, такие погодные условия наблюдаются на Тайване летом достаточно часто и объясняются неравным распределением влажности в атмосфере, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в Швеции сфотографировали "апокалиптическое" облако.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909148&cid=520

Самая курьезная семейная ссора: полицейским пришлось разнимать попугая с хозяином

На вызов по поводу семейной разборки прибыли немецкие стражи порядка. На громкие крики, топот и грохот падающей мебели в квартире этажом выше пожаловались соседи. Но когда полицейский наряд прибыл на место, то полиция была озадачена.

Дверь полиции открыл мужчина со следами крови на лице, подчеркивает ТАСС. Он повздорил со своим попугаем. Птица, беспорядочно летая по квартире, опрокидывала вещи и побила посуду.

При этом попугай нанес травмы и хозяину. В пылу ссоры крылатый питомец до крови укусил хозяина за нижнюю губу. Немецкие СМИ назвали этот случай "самой курьезной семейной ссорой года".

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909304&cid=8

Любите ли вы фотографироваться? И как часто это делаете?))

А в подборке сегодня удивительные карты мира, которые не изучаются в школе. Каждый раз, когда мы думаем о географии, вспоминаем однотипные атласы, которые в школьное время никому не были интересны. Далекие места, показанные на карте, не вызывали никакой картинки в голове. Но, оказывается, интерес школьников (и не только) к географии можно было бы пробудить, всего лишь показав карты, которые представлены ниже. Они меняют наше представление о мире.

Пабы Британии.

Весь мир — это котенок, играющий с Австралией.

Церкви Польши.

Рыжие люди Европы. Малиновым цветом отмечены места, где наибольшее количество рыжих людей, а бурым — наименьшее.

Глобальный индекс счастья. Синий цвет — самые счастливые люди, красный — наименее счастливые.

На этой карте самые фотографируемые места планеты светятся желтым цветом.

На территории зеленого цвета проживают 2% австралийцев.

Самые красивые женщины мира. Зеленый цвет — самые красивые, красный — самые некрасивые.

Количество выпиваемого кофе. Темно-синим цветом отмечены страны, где потребляют больше всего кофе, а желтым — меньше всего.

За пределами круга на карте живет меньше людей, чем внутри.

Туристическая посещаемость стран мира. Красные — самые посещаемые.

Как будет выглядеть Земля, если поменять воду и сушу местами.

Размер чашек бюстгальтеров. Желтый — первый размер, зеленый — второй, красный — третий, розовый — четвертый, сиреневый — больше четвертого.

Уровень IQ в разных странах.

Сравнение размеров Плутона и Австралии.

Сравнение размеров Луны и США.

Право- и левостороннее движение. Зеленый цвет — страны с правосторонним движением, желтый — с левосторонним.

Нашла здесь.

А на картинка для конкурса у нас сегодня вот такая:

Всем хорошего настроения и... вдохновения!))