ЗанимательноГеографическое доброутреннее с конкурсом)
Доброго утра всем! С пятницей вас!
Сегодня 14 июля - День взятия Бастилии! Пропустить данный праздник не могу, поскольку знаю несколько человек, которые всегда переживают по этому поводу;-))) С праздником вас!))
В субботу 15 июля особых праздников в России нет. А вот 16 июля свой профессиональный праздник отметят металлурги!
Теперь немного о том, что происходит вокруг нас...
На Тайване сфотографировали "водопад с неба"
Тайваньскому фотографу Джеффу Чэню удалось снять достаточно редкий момент, когда тропический ливень обрушился ровно на половину главного города острова – Тайбэя.
На левой половине снимка часть города полностью закрыта стеной дождя, в то время как район с правой части остается сухим. На заднем плане видна одна из главных достопримечательностей Тайбэя – небоскреб "Тайбэй 101".
По словам специалистов, такие погодные условия наблюдаются на Тайване летом достаточно часто и объясняются неравным распределением влажности в атмосфере, сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что в Швеции сфотографировали "апокалиптическое" облако.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909148&cid=520
Самая курьезная семейная ссора: полицейским пришлось разнимать попугая с хозяином
На вызов по поводу семейной разборки прибыли немецкие стражи порядка. На громкие крики, топот и грохот падающей мебели в квартире этажом выше пожаловались соседи. Но когда полицейский наряд прибыл на место, то полиция была озадачена.
Дверь полиции открыл мужчина со следами крови на лице, подчеркивает ТАСС. Он повздорил со своим попугаем. Птица, беспорядочно летая по квартире, опрокидывала вещи и побила посуду.
При этом попугай нанес травмы и хозяину. В пылу ссоры крылатый питомец до крови укусил хозяина за нижнюю губу. Немецкие СМИ назвали этот случай "самой курьезной семейной ссорой года".
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909304&cid=8
Любите ли вы фотографироваться? И как часто это делаете?))
А в подборке сегодня удивительные карты мира, которые не изучаются в школе. Каждый раз, когда мы думаем о географии, вспоминаем однотипные атласы, которые в школьное время никому не были интересны. Далекие места, показанные на карте, не вызывали никакой картинки в голове. Но, оказывается, интерес школьников (и не только) к географии можно было бы пробудить, всего лишь показав карты, которые представлены ниже. Они меняют наше представление о мире.
Пабы Британии.
Весь мир — это котенок, играющий с Австралией.
Церкви Польши.
Рыжие люди Европы. Малиновым цветом отмечены места, где наибольшее количество рыжих людей, а бурым — наименьшее.
Глобальный индекс счастья. Синий цвет — самые счастливые люди, красный — наименее счастливые.
На этой карте самые фотографируемые места планеты светятся желтым цветом.
На территории зеленого цвета проживают 2% австралийцев.
Самые красивые женщины мира. Зеленый цвет — самые красивые, красный — самые некрасивые.
Количество выпиваемого кофе. Темно-синим цветом отмечены страны, где потребляют больше всего кофе, а желтым — меньше всего.
За пределами круга на карте живет меньше людей, чем внутри.
Туристическая посещаемость стран мира. Красные — самые посещаемые.
Как будет выглядеть Земля, если поменять воду и сушу местами.
Размер чашек бюстгальтеров. Желтый — первый размер, зеленый — второй, красный — третий, розовый — четвертый, сиреневый — больше четвертого.
Уровень IQ в разных странах.
Сравнение размеров Плутона и Австралии.
Сравнение размеров Луны и США.
Право- и левостороннее движение. Зеленый цвет — страны с правосторонним движением, желтый — с левосторонним.
Нашла здесь.
А на картинка для конкурса у нас сегодня вот такая:
Всем хорошего настроения и... вдохновения!))
Как-то мы с отцом, идучи по Емельянова, наблюдали похожую картину. Там, где шли мы, было сухо, а западная часть долины и города была закрыта стеной дождя.
Карты интересные и забавные. Интересно то, что в России люди наименее счастливы, несмотря на проживание самых красивых и грудастых женщин.
Подпись: Фотосессия "В бывшем лесу".
Всем удачной пятницы, берегите себя!
Раньше любила фоткаться! Сейчас не очень!
Название: - "А снится мне трава, трава у дома!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Подборка интересная
Фотографироваться не люблю
Подпись: Отец, слышишь, рубит, а я отвожу
Всем отличных выходных!!!
К картинке: избу потушила, коня накормила, дрова нарубила. План-минимум на выходные выполнен!
Подпись к картинке: нет, ну почему он меня ночью назвал бревном? За красоту?
К фотографированию отношусь нейтрально. Правильнее будет сказать-по настроению.
К картинке:
— Петрович, а как у тебя дела с женой в постели? — Как в лесу! — В смысле? — То она бревно, то я в дрова...
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Очень интересненько, что ж такого не поделили хозяин с попугаем
Люблю когда меня фотографируют на хорошем фоне, еще больше люблю когда получается хоть одна нормальная фотогоафия
Подборочка класс
К картинке: раньше все фотографировались на сене, под сеном, возле сена. Теперь нашли новый фон, будут фоторгафироваться возле бревен.
Хорошего дня, отличного настроения
И вам отличного дня
Фотаться не очень люблю,но приходиться,для истории.))))))
Надпись к картинке:
"Так кто из нас бревно, - дорогой?"
Меня с Днём взятия Бастилии. Два раза к празднику причастна
Фоткаться не люблю. Не рождена для фотографирования.
Водопад - весчь!
Карточная подборочка суперская! Еще раз подтверждает тот факт, что самые страшные тётки в США))))
В общем, всем отличных выходных!
Лунуляшечка, все твои пожелания исполнила. Утром улыбнулась, до сих пор сижу с лыбой, забыла про ошибки молодости, так что останусь до выходных с ерундой
По секрету, тока никому....меня сегодня вечером оболванят)
1. Ateriya
2. Наталья Владимировна
3. АлинКо
4. Mopsik
5. Хронос
Однако мне хочется сказать огромное спасибо ВСЕМ участникам конкурса. Вы поднимаете мне, и надеюсь не только мне, настроение. Для меня вы все победители!!!