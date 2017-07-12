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Утро с АСТВ
ЗанимательноГеографическое доброутреннее с конкурсом)

ЗанимательноГеографическое доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра всем! С пятницей вас!

Сегодня 14 июля - День взятия Бастилии! Пропустить данный праздник не могу, поскольку знаю несколько человек, которые всегда переживают по этому поводу;-))) С праздником вас!))

В субботу 15 июля особых праздников в России нет. А вот 16 июля свой профессиональный праздник отметят металлурги!

 

Теперь немного о том, что происходит вокруг нас...

На Тайване сфотографировали "водопад с неба"

 

Тайваньскому фотографу Джеффу Чэню удалось снять достаточно редкий момент, когда тропический ливень обрушился ровно на половину главного города острова – Тайбэя.
На левой половине снимка часть города полностью закрыта стеной дождя, в то время как район с правой части остается сухим. На заднем плане видна одна из главных достопримечательностей Тайбэя – небоскреб "Тайбэй 101".

По словам специалистов, такие погодные условия наблюдаются на Тайване летом достаточно часто и объясняются неравным распределением влажности в атмосфере, сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что в Швеции сфотографировали "апокалиптическое" облако.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909148&cid=520

Самая курьезная семейная ссора: полицейским пришлось разнимать попугая с хозяином 

На вызов по поводу семейной разборки прибыли немецкие стражи порядка. На громкие крики, топот и грохот падающей мебели в квартире этажом выше пожаловались соседи. Но когда полицейский наряд прибыл на место, то полиция была озадачена.
Дверь полиции открыл мужчина со следами крови на лице, подчеркивает ТАСС. Он повздорил со своим попугаем. Птица, беспорядочно летая по квартире, опрокидывала вещи и побила посуду.
При этом попугай нанес травмы и хозяину. В пылу ссоры крылатый питомец до крови укусил хозяина за нижнюю губу. Немецкие СМИ назвали этот случай "самой курьезной семейной ссорой года".

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2909304&cid=8

 

Любите ли вы фотографироваться? И как часто это делаете?))

 

А в подборке сегодня удивительные карты мира, которые не изучаются в школе. Каждый раз, когда мы думаем о географии, вспоминаем однотипные атласы, которые в школьное время никому не были интересны. Далекие места, показанные на карте, не вызывали никакой картинки в голове. Но, оказывается, интерес школьников (и не только) к географии можно было бы пробудить, всего лишь показав карты, которые представлены ниже. Они меняют наше представление о мире.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Пабы Британии.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Весь мир — это котенок, играющий с Австралией.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Церкви Польши.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Рыжие люди Европы. Малиновым цветом отмечены места, где наибольшее количество рыжих людей, а бурым — наименьшее.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Глобальный индекс счастья. Синий цвет — самые счастливые люди, красный — наименее счастливые.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

На этой карте самые фотографируемые места планеты светятся желтым цветом.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

На территории зеленого цвета проживают 2% австралийцев.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Самые красивые женщины мира. Зеленый цвет — самые красивые, красный — самые некрасивые.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Количество выпиваемого кофе. Темно-синим цветом отмечены страны, где потребляют больше всего кофе, а желтым — меньше всего.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

За пределами круга на карте живет меньше людей, чем внутри.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Туристическая посещаемость стран мира. Красные — самые посещаемые.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Как будет выглядеть Земля, если поменять воду и сушу местами.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Размер чашек бюстгальтеров. Желтый — первый размер, зеленый — второй, красный — третий, розовый — четвертый, сиреневый — больше четвертого.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Уровень IQ в разных странах.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Сравнение размеров Плутона и Австралии.Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Сравнение размеров Луны и США.

Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Право- и левостороннее движение. Зеленый цвет — страны с правосторонним движением, желтый — с левосторонним.

Нашла здесь.

 

А на картинка для конкурса у нас сегодня вот такая:

Всем хорошего настроения и... вдохновения!))

Автор: Elena Poletova, вчера, в 06:36 +11
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Комментарии
berbajs
Написано вчера, в 07:04
Доброе утро!
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+7
Elena Poletova
Написано вчера, в 09:08
berbajs, спасибо большое))) а вам сладких снов и прекрасного грядущего дня))
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+9
berbajs
Написано вчера, в 09:23
Elena Poletova, привет
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+3
Elena Poletova
Написано вчера, в 09:40
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 07:16 Отредактированно вчера, в 07:18
Доброе утро! С днем взятия Бастилии!!! Сегодня есть старинный и прекрасный повод выпить))))) металлургов тоже с праздником!
Как-то мы с отцом, идучи по Емельянова, наблюдали похожую картину. Там, где шли мы, было сухо, а западная часть долины и города была закрыта стеной дождя.
Карты интересные и забавные. Интересно то, что в России люди наименее счастливы, несмотря на проживание самых красивых и грудастых женщин.
Или одно с другим взаимосвязано?

Подпись: Фотосессия "В бывшем лесу".
Всем удачной пятницы, берегите себя!
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+9
Elena Poletova
Написано вчера, в 09:11
НюНик_просто_Анна, доброе утро! И вас с этим старинным "русским" праздником
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+7
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 08:13
Доброе утро!
Раньше любила фоткаться! Сейчас не очень!
Название: - "А снится мне трава, трава у дома!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+6
Elena Poletova
Написано вчера, в 09:02
Рыжова Светлана, доброе утро! А почему не любите фотографироваться?))
Ответить
+6
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 14:45
Elena Poletova, старенькая ...
Ответить
+1
Elena Poletova
Написано вчера, в 20:24
Рыжова Светлана, ну вы как скажете! Вы прекрасны!
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+2
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 09:24
Доброе утро!
Подборка интересная
Благодаря ей я узнала, что на Сахалине живут не особо счастливые, но красивые и титястые женщины
Мы пьём не так уж много кофе, наверное по - этому наш остров мало посещают. Ну и ладно, зато мы красивые

Фотографироваться не люблю

Подпись: Отец, слышишь, рубит, а я отвожу

Всем отличных выходных!!!
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+8
Malinka17
Написано вчера, в 09:37
Наталья Владимировна, про красивых титястых в точку)) Тоже отметила сей факт..
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+6
Elena Poletova
Написано вчера, в 09:40
Наталья Владимировна, доброго утра, прекрасного дня и отличных выходных)))
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+6
Elena Poletova
Написано вчера, в 09:41
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+6
Еще 4 комментария
Malinka17
Написано вчера, в 09:42 Отредактированно вчера, в 09:42
Доброе мокро-липкое утро! Прям моя погодка, змеиная))) Фотографироваться люблю. Особенно люблю так называемые "живые" фотографии, где не надо позировать, когда случайно поймали в кадр.
К картинке: избу потушила, коня накормила, дрова нарубила. План-минимум на выходные выполнен!
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+9
Elena Poletova
Написано вчера, в 09:52
Malinka17, фото в студию
Доброго утра и хорошего дня)))
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+8
Malinka17
Написано вчера, в 10:16
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+9
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:20
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+5
Еще 38 комментариев
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 10:15
Всем привет! Сразу видно, что картинки из "ненашего" инета...
Особенно показательна "про счастливых и несчастных"...Дурак счастлив всегда - понять, что несчастлив, ума не хватает. Только умный время от времени бывает счастлив, как дурак
Как говорил М.Задорнов об американцах: ну, тупы-ы-ы-е...
Подпись к картинке: нет, ну почему он меня ночью назвал бревном? За красоту?
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+8
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:19
Григорий Смекалов, доброго утра и дня!
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+5
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 10:18
всем привет ))
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+7
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:20
Vitaliy Borodin, привет и тебе!))
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+8
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 10:41
Доброе утро! С праздниками всех причастных.

К фотографированию отношусь нейтрально. Правильнее будет сказать-по настроению.

К картинке:
— Петрович, а как у тебя дела с женой в постели? — Как в лесу! — В смысле? — То она бревно, то я в дрова...
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+9
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:57
Василиса_Я ^.^, доброго утра! И вам самого доброго дня и отличного настроения!
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+6
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 11:31
Elena Poletova, картинка улет
Леночка, спасибо!
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+3
Elena Poletova
Написано вчера, в 11:39
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+3
Mopsik
Написано вчера, в 12:50 Отредактированно вчера, в 12:51
Всем пртвет

Очень интересненько, что ж такого не поделили хозяин с попугаем

Люблю когда меня фотографируют на хорошем фоне, еще больше люблю когда получается хоть одна нормальная фотогоафия
. Фотографируюсь по настроению, не часто. Селфи делаю очень очень редко, раз в год. Сейчас просматриваю фотографии в интернете, хочу замутить фотосессию с цветным дымом и крассками холи.
Подборочка класс

К картинке: раньше все фотографировались на сене, под сеном, возле сена. Теперь нашли новый фон, будут фоторгафироваться возле бревен.
Хорошего дня, отличного настроения
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+5
Elena Poletova
Написано вчера, в 13:15
Mopsik, привет))) Хорошего настроения на день и чудесных выходных))
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+6
Mopsik
Написано вчера, в 13:39
Elena Poletova, спасибо)
И вам отличного дня
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+3
Elena Poletova
Написано вчера, в 13:39
Mopsik, спасибо огромное
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+4
Online
Катерина90 Online
Написано вчера, в 13:36
Доброе утро! Фоткаться обожаю))
частенько делаю селфи, но в последнее время не фотоюсь, так как камера на телефоне не работает.(
многие говорят что я фотогениична
название к картинке: " бревностайл" Всем хорошего дня и отличного настроения!
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+7
Elena Poletova
Написано вчера, в 13:39
Катерина90, доброго дня!)) Какие планы на выходные?))
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+6
Online
Катерина90 Online
Написано вчера, в 13:49
Elena Poletova, пока еще не придумали, скорее всего загорать на полянку.
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+5
Elena Poletova
Написано вчера, в 14:05
Катерина90, а если с погодой не повезет?))
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+2
Еще 3 комментария
Хронос
Написано вчера, в 14:18
Всем прекрасного дня!
Фотаться не очень люблю,но приходиться,для истории.))))))
Надпись к картинке:
"Так кто из нас бревно, - дорогой?"
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+6
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 14:49
Хронос, ;-))))))))))))))))))))))
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+4
Elena Poletova
Написано вчера, в 15:25
Хронос, доброго утра вам! Как там дела на морях?))
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+3
NARBLE
Написано вчера, в 20:34
Хронос, С победой дня!!!
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0
Еще 2 комментария
Elena Poletova
Написано вчера, в 15:27
Доброго дня всем! И снова предупреждаю, что итоги подведу после 20.00. Не скучайте
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+4
Online
ateriya Online
Написано вчера, в 15:39
доброго денечка. поругался с попугаем. это ж как нужно довести птицу, чтобы она так дом разгромила, что полицию вызывать пришлось:?фотографироваться я не люблю. вот сама что то нафотать- да без проблем, а вот сама не люблю. к фото скажу: Тебе муж построил дом, а ты жить не хочешь в нем, все на бревнышке сидишь и по сторонам глядишь. всем лета наконец то!
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+3
Elena Poletova
Написано вчера, в 15:57
ateriya, хорошего дня и настроения до самого понедельника!))
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+2
Online
ateriya Online
Написано вчера, в 16:09
Elena Poletova, спасибо. С настроением сегодня как то не очень. Планы расстроились на день. Пришлось на завтра переносить. Не люблю так когда происходит.
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+2
Elena Poletova
Написано вчера, в 20:13
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 16:56
Ура! Всех с пятничкой, с праздничками!

Меня с Днём взятия Бастилии. Два раза к празднику причастна


Фоткаться не люблю. Не рождена для фотографирования.

Водопад - весчь!


Карточная подборочка суперская! Еще раз подтверждает тот факт, что самые страшные тётки в США))))

В общем, всем отличных выходных!
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+6
Elena Poletova
Написано вчера, в 20:11
Балтийская Килька, и правда тепло и весело на душе, когда пятничный рабочий день почти закончен
а вам хорошего настроения на три дня вперед!
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 20:20
Elena Poletova, Дык это ж здоровско!


Лунуляшечка, все твои пожелания исполнила. Утром улыбнулась, до сих пор сижу с лыбой, забыла про ошибки молодости, так что останусь до выходных с ерундой


По секрету, тока никому....меня сегодня вечером оболванят)
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+2
Elena Poletova
Написано вчера, в 20:23
Балтийская Килька, никому не скажу
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+3
Еще 2 комментария
Elena Poletova
Написано вчера, в 20:29
Доброго вечера! Я готова подвести итоги... Сегодня победителем у нас становится... представитель сильной половины человечества))) Хронос . Девушки, присоединяемся к поздравлениям!)))
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+3
NARBLE
Написано вчера, в 20:38
Elena Poletova, Присоединяюсь к поздравлению!!!
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+1
NARBLE
Написано вчера, в 20:38
Elena Poletova, А Хде итог недели?
Ответить
0
Elena Poletova
Написано вчера, в 21:01
NARBLE, что ж вы такие нетерпеливые))) Выбор победителя - дело нелегкое
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+1
Еще 3 комментария
Mopsik
Написано вчера, в 20:32
Хронос с победой
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+2
Elena Poletova
Написано вчера, в 20:54
А теперь пришла пора вспомнить всех победителей на этой неделе! Ими становились:
1. Ateriya
2. Наталья Владимировна
3. АлинКо
4. Mopsik
5. Хронос
Однако мне хочется сказать огромное спасибо ВСЕМ участникам конкурса. Вы поднимаете мне, и надеюсь не только мне, настроение. Для меня вы все победители!!!
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+2
NARBLE
Написано вчера, в 21:12
Elena Poletova, И Вам, всего наилучшего!!!
Ответить
0
Elena Poletova
Написано вчера, в 21:16
NARBLE, спасибо большое))
Ответить
+1
NARBLE
Написано вчера, в 21:28
Elena Poletova,
Не могу ставить +, лимит закончился
Ответить
0
Еще 6 комментариев
Elena Poletova
Написано вчера, в 20:58
А победителя недели сегодня выбирал генератор. И им становится АлинКо
Ответить
+2
Elena Poletova
Написано вчера, в 21:00
А я с вами прощаюсь до новых встреч!)) Уступаю место постоянной ведущей рубрики "Утро с АСТВ" Татьяне!))) Пришла пора и мне немножко отдохнуть
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:05
Elena Poletova, хорошего отдыха!
Ответить
+1
Elena Poletova
Написано вчера, в 21:12
НюНик_просто_Анна, спасибо большое
Ответить
+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 21:04
АлинКо Поздравления с победой недели!
Ответить
0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:06
Хронос, АлинКо , с победой!
Ответить
+1
NARBLE
Написано вчера, в 21:23
С победой недели, АлинКо!!!
Ответить
0
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