С чудесами и конкурсом ДолгоВыдержанное доброутреннее)

Доброе утречко!

Сегодня праздников много

Всемирный день моря

День работника атомной промышленности в России

День Деловой книги в России

День генерального директора в России

И Всемирный день борьбы против бешенства

А теперь новости:

Учёные обнаружили в кольцах Сатурна «котиков» Гарфилда, Пушистика и Носочка

Благодаря работе космического зонда «Кассини», учёным удалось обнаружить в кольцах планеты около 60 фрагментов, которым дали названия Гарфилд, Пушистик, Носочек и другие кошачьи клички.

Во время исследования особенностей прохождения световых лучей сквозь кольца планеты Сатурн, учёные заметили сгустки частиц: некоторые разрушаться вскоре, а некоторые могут превратиться в спутники гиганта. Этим сгусткам решено было дать имена любимцев исследователей, среди которых поклонников семейства кошачьих оказалось много.

Автоматическую космическую станцию "Кассини" было запущенно НАСА 15 октября 1997 года. В 2017 году, 15 сентября аппарат завершил свою 20-летнюю миссию и сгорел в атмосфере системы Сатурн. "Большой финал" жизни корабля аэрокосмическое ведомство транслировало в прямом эфире.

Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/606406

В Ирландии не могут найти победителя в лотерею 500 тысяч евро

На острове Бер у побережья Ирландии не могут найти человека, выигравшего 500 тысяч евро в лотерею Euromillions. Выигрышный билет был куплен в одном из почтовых отделений на острове, но никто не знает, кем именно. Руководительница почты Мэри Мерфи уверена, что победителем является местный житель, а не турист.+ Купоны лотереи Euromillions начали продаваться на острове в 2016 году. Максимальный выигрыш ранее составлял 20 евро. Ирландские журналисты заподозрили Euromillions в подвохе. Это лотерей привлекают внимание, чтобы спасти почтовое отделение от закрытия

Источник: https://grodno24.com/world/v-irlandii-ne-mogut-najti-pobeditelya-v-lotereyu-500-tysyach-evro.html

Вопрос на сегодня:

Вас когда-нибудь награждали медалями? Если да - за что?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Призрачный поезд и другие чудеса долгой выдержки

Трамвай в Будапеште, на который установили 50 тысяч светодиодных лампочек.

Магия длинной выдержки прекрасно помогает передать силу движения. Скорость затвора — очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки. Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.



След в небе, который оставил взлетающий самолет.



Приземление вертолета.



Млечный Путь на длинной выдержке выглядит как причудливые геометрические фракталы.



Пассажирский поезд мчится на фоне Канадских гор.



Полет мошкары под уличным фонарем на долгой выдержке.



Сияние светофора на длинной выдержке.



Чтобы сделать этот кадр, автор поставил выдержку диафрагмы на 3 минуты. Ни один светлячок в этой банке при создании фотографии не пострадал.



Яркие огни аттракционов в парке развлечений.



Вот как выглядит яркая толпа бегунов на марафоне, снятая на длинной выдержке.



Вот как выглядит фейерверк при долгой экспозиции..



Взлетающий фейерверк.



Подсветка на клавиатуре, снятая с изменением фокусного расстояния в процессе экспозиции, с зум-рывком.



Снимок, сделанный на 10-минутной выдержке: к роботу-пылесосу прицепили мерцающий фонарик, пока он убирал гостиную.



Полет сноубордиста на длинной выдержке, к доске прикреплены светодиоды.



Полет светлячков в японском лесу.



Плавный ход эскалатора на выдержке в несколько минут.



Колесо обозрения на долгой выдержке похоже на витраж.



Процессия верующих с зажженными свечами в кафедральном соборе Солсбери.



Еще один робот-пылесос, на котором установлен светодиод, меняющий цвет.



Горное шоссе на длинной экспозиции.



На длинной выдержке лава в лампе похожа на далекую галактику, заключенную в сосуд.



В водопад бросили светящиеся в темноте палочки.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!