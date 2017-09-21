С чудесами и конкурсом ДолгоВыдержанное доброутреннее)
Доброе утречко!
Сегодня праздников много
Всемирный день моря
День работника атомной промышленности в России
День Деловой книги в России
День генерального директора в России
И Всемирный день борьбы против бешенства
А теперь новости:
Учёные обнаружили в кольцах Сатурна «котиков» Гарфилда, Пушистика и Носочка
Благодаря работе космического зонда «Кассини», учёным удалось обнаружить в кольцах планеты около 60 фрагментов, которым дали названия Гарфилд, Пушистик, Носочек и другие кошачьи клички.
Во время исследования особенностей прохождения световых лучей сквозь кольца планеты Сатурн, учёные заметили сгустки частиц: некоторые разрушаться вскоре, а некоторые могут превратиться в спутники гиганта. Этим сгусткам решено было дать имена любимцев исследователей, среди которых поклонников семейства кошачьих оказалось много.
Автоматическую космическую станцию "Кассини" было запущенно НАСА 15 октября 1997 года. В 2017 году, 15 сентября аппарат завершил свою 20-летнюю миссию и сгорел в атмосфере системы Сатурн. "Большой финал" жизни корабля аэрокосмическое ведомство транслировало в прямом эфире.
Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/606406
В Ирландии не могут найти победителя в лотерею 500 тысяч евро
На острове Бер у побережья Ирландии не могут найти человека, выигравшего 500 тысяч евро в лотерею Euromillions. Выигрышный билет был куплен в одном из почтовых отделений на острове, но никто не знает, кем именно. Руководительница почты Мэри Мерфи уверена, что победителем является местный житель, а не турист.+ Купоны лотереи Euromillions начали продаваться на острове в 2016 году. Максимальный выигрыш ранее составлял 20 евро. Ирландские журналисты заподозрили Euromillions в подвохе. Это лотерей привлекают внимание, чтобы спасти почтовое отделение от закрытия
Источник: https://grodno24.com/world/v-irlandii-ne-mogut-najti-pobeditelya-v-lotereyu-500-tysyach-evro.html
Вопрос на сегодня:
Вас когда-нибудь награждали медалями? Если да - за что?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Призрачный поезд и другие чудеса долгой выдержки
Трамвай в Будапеште, на который установили 50 тысяч светодиодных лампочек.
Магия длинной выдержки прекрасно помогает передать силу движения. Скорость затвора — очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки. Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.
След в небе, который оставил взлетающий самолет.
Приземление вертолета.
Млечный Путь на длинной выдержке выглядит как причудливые геометрические фракталы.
Пассажирский поезд мчится на фоне Канадских гор.
Полет мошкары под уличным фонарем на долгой выдержке.
Сияние светофора на длинной выдержке.
Чтобы сделать этот кадр, автор поставил выдержку диафрагмы на 3 минуты. Ни один светлячок в этой банке при создании фотографии не пострадал.
Яркие огни аттракционов в парке развлечений.
Вот как выглядит яркая толпа бегунов на марафоне, снятая на длинной выдержке.
Вот как выглядит фейерверк при долгой экспозиции..
Взлетающий фейерверк.
Подсветка на клавиатуре, снятая с изменением фокусного расстояния в процессе экспозиции, с зум-рывком.
Снимок, сделанный на 10-минутной выдержке: к роботу-пылесосу прицепили мерцающий фонарик, пока он убирал гостиную.
Полет сноубордиста на длинной выдержке, к доске прикреплены светодиоды.
Полет светлячков в японском лесу.
Плавный ход эскалатора на выдержке в несколько минут.
Колесо обозрения на долгой выдержке похоже на витраж.
Процессия верующих с зажженными свечами в кафедральном соборе Солсбери.
Еще один робот-пылесос, на котором установлен светодиод, меняющий цвет.
Горное шоссе на длинной экспозиции.
На длинной выдержке лава в лампе похожа на далекую галактику, заключенную в сосуд.
В водопад бросили светящиеся в темноте палочки.
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
У меня две медали, которые, честно скажу, даны были не за особые заслуги, а за безупречную службу. Благодаря им (и общему стажу, конечно) я получила звание "Ветеран труда", еще не выйдя на пенсию по старости. Ничего мне это не дает пока, потому что Хорошавин отменил единственную льготу, которой я могла пользоваться.
Кошатники везде
Подборка нереально красивая! След самолета - дорога в небеса, шоссе с разметкой
Подпись: как ни старайтесь, молодой человек, а верхнее "до" вам не взять...
Медали мне не давали, не доросла ещё
Подборка обалденно - шикарнейшая
Подпись: ДУ и ЭТ
Всем отличного настроения!!!
У меня тоже две медали! -За безупречную службу 15 лет и - Ветеран труда! Пособие правда 786 рублей!!! - Только ни в чем не отказывайте себе ;-))))
Название: - " Я Вам спою.... ещё на БИС"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
Сфоткала восход. Вид с аэропорта!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)))
Подпись - тоньше, Рекс, тоньше, старайся! Чем тоньше голос - тем вкуснее сосиска!
С Днём моря всех!
Медалей мне не хватило.))) Только шоколадные дарили.))))
Подборка интересная, мне вообще нравятся картинки с огнями. Это целый мир! Ах, да с праздниками кто имеет к ним отношения. А с днем моря, всех!!!
Надпись к картинке :
"With the day came the resolution
I'll be looking for you
La la la la...Laaaaaaaaaaaala Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(В этот день
Мне открылось свыше,
Что тебя я найду.
Ла Ла Ла Ла...) "
Uriah Heep - July Morning.
Всех причастных к праздникам поздравляю.
Медалей нет, да и откуда им взяться? Моя служба не опасна и не трудна.
Подборочка супер какая красивая.
К картинке: Не ори на мать!
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
https://m.en.lyrsense.com/uriah_heep/july_morning
Медаль есть- серебряная, награждена была за успешное окончание школы, пришлось немало потрудиться, чтобы в аттестате было всего 2 четверки)))
А вот у отца моего есть настоящая медаль- "За отвагу", награждён был за что-то серьёзное во время службы в Афганистане...
Ну и с днём генерального директора моего мужа, брата и золовку))) а вас, дорогие жители Сахалина с днём моря!
Ура, скоро понедельник. Не знаю, почему то люблю этот день недели.
Всех орденоносцев с праздниками.
Берегите себя и своих близких, всем удачи.
Вам, Анна, всё коты, да коты.) (голосом Табакова)
Причастных к праздникам, ПРЯЗДРЯВЛЯЮ.
Это, я, я, я, хотела бы выиграть в лотерею.
Подборочка нереально красивая
Медалька имеется одна. " Самой лучшей жене" воть
К картинке: Шарик, а давай кто громче!! Лай лай, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, лай.
Хорошего всем дня и отличного настроения. Настроение супер, завтра у любимого роднулички у сыночка день рождения, 4 года будет нашему мужчине. Пойду прибераться и готовиться потихоньку