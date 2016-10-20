ИнженерноФантастическое доброутреннее с конкурсом)
С добрым пятничным утречком!
Начнем с праздников на сегодня и выходные.
Сегодня Всемирный день сердца
И День отоларинголога
В субботу - Международный день переводчика
И День интернета
А в воскресенье Международный день пожилых людей
Международный день музыки
Всемирный день вегетарианства
И День Сухопутных войск России
А теперь новости
Сбежавшая из дома пожилая свинья несколько недель бегала от полиции
В Сеть попали забавные кадры, на которых запечатлено, как отряд полиции пытается поймать свинью, резво бегущую вдоль перекрытой стражами порядка трассы. Четвероногий питомец, несмотря на солидный для представителей своего вида возраст, сбежал из дома и несколько дней скрывался от преследования, сообщает Yahoo!.
Стражам порядка удалось поймать свинью, только когда она выбежала на оживленную трассу.
Лейтенант Шон Сирс рассказал, что ему несколько недель поступали сообщения о сбежавшем животном, которое видели в разных районах города Энрико, округ Виргиния.
Впрочем, полицейские не знают, откуда сбежала свинья. Если ее хозяин не объявится, свинью отдадут в приют.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2937192&cid=520
Болельщики «худшего клуба мира» опротестовали серию побед своей команды
Болельщики бразильского клуба «Ибис» опротестовали серию побед своей команды. Об этом сообщает Globo.
Коллектив победил в трех встречах подряд в рамках Серии А2 — второго дивизиона Лиги Пернамбукано. В следующем матче, который пройдет 1 октября, «Ибис» может установить рекорд по продолжительности победной серии, который был установлен в 1997 году. В связи с этим фанаты команды организовали шутливую акцию протеста.
«Люди расстроены. Толпа расстроена. Если вы выиграете в воскресенье четвертый матч, мы знаем, что делать. Все хотят, чтобы ушли президент и тренер», — рассказал один из принимавших участие в «акции».
Команда была создана в 1938 году в городе Паулиста (штат Пернамбуко). Девиз «Ибиса» — «Худший клуб в мире». В 80-е годы этот коллектив не выигрывал на протяжении трех лет и 11 месяцев. При этом «Ибис» проигрывал, пропуская по 30-40 голов за один матч.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/27/brazilworst/
Вопрос на сегодня:
На какую выставку вы ходили в последний раз?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это инженерная фантастика
Нашла тут.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Суперского настроения! Замечательных выходных!
Крайний раз я была на выставке картин нашей невероятно талантливой во всех отношениях Оксаны , а теперь у меня дома своя выставка ее картин
Свинке под старость захотелось узнать, что же это такое - свобода! А может, почуяла, что близок нож мясника...
Сила инженерной мысли людской поражает. Красивые и удобные сооружения.
Подпись: красота - это страшная сила. Все кошки пугаются.
Хорошего дня, веселой пятницы!!!
На выставках не была. А нет, была...На выставке камней всяких цветных
Свинка свободы захотела
Дороги шикарные, не поняла, а как реку сделали поверх реки
Всем отличных выходных!!!
Была на выставке нашего Сахалинского художника - Устинова Славы.
Название: - " Свет, мой зеркальце скажи!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
ОТЛИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!
Крайний раз была на выставке Айвазовского в Русском музее в марте 2017...
Всем прекрасных выходных!
С праздниками причастных.
2 недели назад были на выставке собак в качестве участников.
Подборочка супер
К картинке: Красота страшная сила
У нас тоже сегодня праздник
Сыночку уже 4 года, как время летит быстро. Остановись мгновенье, ты прекрасно.
Хорошего всем дня, отличного настроения
Усе убежала готовиться к празднику