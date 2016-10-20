ИнженерноФантастическое доброутреннее с конкурсом)

С добрым пятничным утречком!

Начнем с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня Всемирный день сердца

И День отоларинголога

В субботу - Международный день переводчика

И День интернета

А в воскресенье Международный день пожилых людей

Международный день музыки

Всемирный день вегетарианства

И День Сухопутных войск России

А теперь новости

Сбежавшая из дома пожилая свинья несколько недель бегала от полиции

В Сеть попали забавные кадры, на которых запечатлено, как отряд полиции пытается поймать свинью, резво бегущую вдоль перекрытой стражами порядка трассы. Четвероногий питомец, несмотря на солидный для представителей своего вида возраст, сбежал из дома и несколько дней скрывался от преследования, сообщает Yahoo!.

Стражам порядка удалось поймать свинью, только когда она выбежала на оживленную трассу.

Лейтенант Шон Сирс рассказал, что ему несколько недель поступали сообщения о сбежавшем животном, которое видели в разных районах города Энрико, округ Виргиния.

Впрочем, полицейские не знают, откуда сбежала свинья. Если ее хозяин не объявится, свинью отдадут в приют.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2937192&cid=520

Болельщики «худшего клуба мира» опротестовали серию побед своей команды

Болельщики бразильского клуба «Ибис» опротестовали серию побед своей команды. Об этом сообщает Globo.

Коллектив победил в трех встречах подряд в рамках Серии А2 — второго дивизиона Лиги Пернамбукано. В следующем матче, который пройдет 1 октября, «Ибис» может установить рекорд по продолжительности победной серии, который был установлен в 1997 году. В связи с этим фанаты команды организовали шутливую акцию протеста.

«Люди расстроены. Толпа расстроена. Если вы выиграете в воскресенье четвертый матч, мы знаем, что делать. Все хотят, чтобы ушли президент и тренер», — рассказал один из принимавших участие в «акции».

Команда была создана в 1938 году в городе Паулиста (штат Пернамбуко). Девиз «Ибиса» — «Худший клуб в мире». В 80-е годы этот коллектив не выигрывал на протяжении трех лет и 11 месяцев. При этом «Ибис» проигрывал, пропуская по 30-40 голов за один матч.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/27/brazilworst/

Вопрос на сегодня:

На какую выставку вы ходили в последний раз?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это инженерная фантастика

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Суперского настроения! Замечательных выходных!