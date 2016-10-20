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Утро с АСТВ
ИнженерноФантастическое доброутреннее с конкурсом)

ИнженерноФантастическое доброутреннее с конкурсом)

С добрым пятничным утречком!

Начнем с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня Всемирный день сердца

И День отоларинголога

В субботу - Международный день переводчика

И День интернета

А в воскресенье Международный день пожилых людей

Международный день музыки

Всемирный день вегетарианства 

И День Сухопутных войск России

 

А теперь новости

Сбежавшая из дома пожилая свинья несколько недель бегала от полиции

В Сеть попали забавные кадры, на которых запечатлено, как отряд полиции пытается поймать свинью, резво бегущую вдоль перекрытой стражами порядка трассы. Четвероногий питомец, несмотря на солидный для представителей своего вида возраст, сбежал из дома и несколько дней скрывался от преследования, сообщает Yahoo!.

Стражам порядка удалось поймать свинью, только когда она выбежала на оживленную трассу.

Лейтенант Шон Сирс рассказал, что ему несколько недель поступали сообщения о сбежавшем животном, которое видели в разных районах города Энрико, округ Виргиния.

Впрочем, полицейские не знают, откуда сбежала свинья. Если ее хозяин не объявится, свинью отдадут в приют.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2937192&cid=520

Болельщики «худшего клуба мира» опротестовали серию побед своей команды

Болельщики бразильского клуба «Ибис» опротестовали серию побед своей команды. Об этом сообщает Globo.

Коллектив победил в трех встречах подряд в рамках Серии А2 — второго дивизиона Лиги Пернамбукано. В следующем матче, который пройдет 1 октября, «Ибис» может установить рекорд по продолжительности победной серии, который был установлен в 1997 году. В связи с этим фанаты команды организовали шутливую акцию протеста.

«Люди расстроены. Толпа расстроена. Если вы выиграете в воскресенье четвертый матч, мы знаем, что делать. Все хотят, чтобы ушли президент и тренер», — рассказал один из принимавших участие в «акции».

Команда была создана в 1938 году в городе Паулиста (штат Пернамбуко). Девиз «Ибиса» — «Худший клуб в мире». В 80-е годы этот коллектив не выигрывал на протяжении трех лет и 11 месяцев. При этом «Ибис» проигрывал, пропуская по 30-40 голов за один матч.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/09/27/brazilworst/

 

Вопрос на сегодня:

На какую выставку вы ходили в последний раз?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это инженерная фантастика

Инженерная фантастика

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

 

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Инженерная фантастика инженерия, факты

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Суперского настроения! Замечательных выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:57 +5
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:08 Отредактированно сегодня, в 08:13
Доброе утро! Праздники многочисленны, поздравляю всех!
Крайний раз я была на выставке картин нашей невероятно талантливой во всех отношениях Оксаны , а теперь у меня дома своя выставка ее картин
одна из них

Свинке под старость захотелось узнать, что же это такое - свобода! А может, почуяла, что близок нож мясника...
Сила инженерной мысли людской поражает. Красивые и удобные сооружения.
Подпись: красота - это страшная сила. Все кошки пугаются.

Хорошего дня, веселой пятницы!!!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:28
Ответить
+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:33
Ответить
+2
lvista
Написано сегодня, в 08:52
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+2
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 07:36
С пятницей, товарищи!!! Ура!!!
На выставках не была. А нет, была...На выставке камней всяких цветных

Свинка свободы захотела
Нагулялась

Дороги шикарные, не поняла, а как реку сделали поверх реки
Это искусственный канал?
Всем отличных выходных!!!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:28
Ответить
+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:53
Доброе утро!
Была на выставке нашего Сахалинского художника - Устинова Славы.
Название: - " Свет, мой зеркальце скажи!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
ОТЛИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:29
Ответить
+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:54
Несколько фото.
Ответить
+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:56
Рисует природу и портреты!
Ответить
+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:56
В Хвалынск есть музей
Ответить
+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:57
Хороший и добрый человек
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+3
LyiraTula
Написано сегодня, в 08:31
Доброе утро, Сахалин!
Крайний раз была на выставке Айвазовского в Русском музее в марте 2017...
Всем прекрасных выходных!
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+3
Mopsik
Написано сегодня, в 08:34 Отредактированно сегодня, в 08:48
Всем доброе утро

С праздниками причастных.
2 недели назад были на выставке собак в качестве участников.
Подборочка супер

К картинке: Красота страшная сила

У нас тоже сегодня праздник

Сыночку уже 4 года, как время летит быстро. Остановись мгновенье, ты прекрасно.
Хорошего всем дня, отличного настроения
.
Усе убежала готовиться к празднику
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:05
Mopsik, сынульку с днём рождения! Пусть растет здоровым и умненьким, любит и оберегает родных, счастья ему и финансового благополучия! Маму с папой с рождением сыночка!
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+1
Mopsik
Написано сегодня, в 09:06
НюНик_просто_Анна, спасибо большое
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+1
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С чудесами и конкурсом ДолгоВыдержанное доброутреннее)
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