ВелоАксессуарное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Сегодня Всемирный день туризма

Еще День воспитателя и всех дошкольных работников

А у православных Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня

А теперь новости.

Кролик установил мировой рекорд по баскетболу

Пятилетний кролик Бини из Калифорнии стал одним из удивительных животных, вошедших в последнее издание Книги рекордов Гиннеса. Умный питомец умеет играть в баскетбол и забрасывает в кольцо по семь маленьких мячей в минуту. Это достижение пока не побил ни один его сородич на планете, сообщает UPI.

Владелец кролика Шай Асор рассказал, что невероятно рад успехам Бини. "В детстве я каждый год читал свежее издание Книги Гиннесса. Невероятно, что теперь там оказался мой кролик", — заявил американец.

По словам Асора, Бини с детства обожал играть с мячиками. Заметив это, калифорниец начал его тренировать. Американец утверждает, что кролик не только прекрасный спортсмен, но и отличный художник, а также умеет обращаться с расческой.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2935460&cid=520

В Китае высмеяли университетское здание в форме унитаза

Пользователи Интернета в Китае подняли на смех корпус одного из местных университетов, который по виду напоминает гигантский унитаз – с сиденьем и сливным бачком.

12-этажное здание с пристройкой было построено на территории университета водных ресурсов и электроэнергии Северного Китая в городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, сообщает South China Morning Post.

Постройка корпуса, в котором будут размещаться структуры, оказывающие помощь выпускникам университета в запуске собственного бизнеса, была завершена в прошлом году и обошлась в 86 миллионов юаней (13 миллионов долларов).

Впрочем, некоторые призвали проявить снисходительность к неудачному дизайну. "Пусть здание не смотрится инновационным и не отличается красотой, но если оно поможет выпускникам, то дизайнер справился хорошо", — написал один из пользователей.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2936027&cid=520

Вопрос на сегодня:

А вы любите ездить на велосипеде? Часто катаетесь?

А теперь очередь подборочки.

Не важно, являетесь ли вы любителем неспешной езды на велосипеде или вы фанатичный гонщик, готовый мчаться навстречу ветру на своем двухколесном коне, — наши удивительные подарочные идеи для велосипедистов вызовут небывалый восторг у каждого, кто имеет это средство передвижения. К тому же осень — лучшее время для поездок по живописным местам на своем двухколесном друге.

Невидимая краска, которая светится ночью и защищает велосипедистов от автомобилистов

Блокировка для велосипеда в виде плюща

Система освещения для велосипедов Revolights

Беспроводной сигнал поворота

Зарядное устройство, работающее от вырабатываемой вами энергии

Корзина для пикника

Красочные велосипедные звонки

Нож для пиццы в виде велосипеда

Компактный держатель велосипеда

Рулоны, превращающиеся в сумку

Мини-сад на вашем велосипеде

Оригинальные украшения для передней части велосипеда

Часы из велосипедного колеса

Подвесные зажимы для чего угодно

Подставки из велосипедных деталей

Винтажная корзина для пикника

Книжная полка в виде велосипедов

Деревянная корзина

Вязаное украшение

Часы, которые всегда перед глазами

Формочки для печенья в виде велосипедов

Коляска для домашних питомцев, которая крепится к велосипеду

Бабочка с велосипедами

Стильные запонки

Крутейший велосипед!

Нашла тут

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Суперского настроения!