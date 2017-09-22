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Утро с АСТВ
ВелоАксессуарное доброутреннее с конкурсом)

ВелоАксессуарное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, солнышки!

Сегодня Всемирный день туризма

Еще День воспитателя и всех дошкольных работников

А у православных Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня

 

А теперь новости.

Кролик установил мировой рекорд по баскетболу

Пятилетний кролик Бини из Калифорнии стал одним из удивительных животных, вошедших в последнее издание Книги рекордов Гиннеса. Умный питомец умеет играть в баскетбол и забрасывает в кольцо по семь маленьких мячей в минуту. Это достижение пока не побил ни один его сородич на планете, сообщает UPI.

Владелец кролика Шай Асор рассказал, что невероятно рад успехам Бини. "В детстве я каждый год читал свежее издание Книги Гиннесса. Невероятно, что теперь там оказался мой кролик", — заявил американец.

По словам Асора, Бини с детства обожал играть с мячиками. Заметив это, калифорниец начал его тренировать. Американец утверждает, что кролик не только прекрасный спортсмен, но и отличный художник, а также умеет обращаться с расческой.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2935460&cid=520

В Китае высмеяли университетское здание в форме унитаза

Пользователи Интернета в Китае подняли на смех корпус одного из местных университетов, который по виду напоминает гигантский унитаз – с сиденьем и сливным бачком.

12-этажное здание с пристройкой было построено на территории университета водных ресурсов и электроэнергии Северного Китая в городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, сообщает South China Morning Post.

Постройка корпуса, в котором будут размещаться структуры, оказывающие помощь выпускникам университета в запуске собственного бизнеса, была завершена в прошлом году и обошлась в 86 миллионов юаней (13 миллионов долларов).

Впрочем, некоторые призвали проявить снисходительность к неудачному дизайну. "Пусть здание не смотрится инновационным и не отличается красотой, но если оно поможет выпускникам, то дизайнер справился хорошо", — написал один из пользователей.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2936027&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

А вы любите ездить на велосипеде? Часто катаетесь?

 

А теперь очередь подборочки. 

Не важно, являетесь ли вы любителем неспешной езды на велосипеде или вы фанатичный гонщик, готовый мчаться навстречу ветру на своем двухколесном коне, — наши удивительные подарочные идеи для велосипедистов вызовут небывалый восторг у каждого, кто имеет это средство передвижения. К тому же осень — лучшее время для поездок по живописным местам на своем двухколесном друге.

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Невидимая краска, которая светится ночью и защищает велосипедистов от автомобилистовАксессуары, которые порадуют велосипедистов

Блокировка для велосипеда в виде плюща

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Система освещения для велосипедов Revolights

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Беспроводной сигнал поворота

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Зарядное устройство, работающее от вырабатываемой вами энергии

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Корзина для пикника

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Красочные велосипедные звонки

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Нож для пиццы в виде велосипеда

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Компактный держатель велосипеда

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Рулоны, превращающиеся в сумку

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Мини-сад на вашем велосипеде

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Оригинальные украшения для передней части велосипеда

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Часы из велосипедного колеса

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Подвесные зажимы для чего угодно

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Подставки из велосипедных деталей

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Винтажная корзина для пикника

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Книжная полка в виде велосипедов

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Деревянная корзина

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Вязаное украшение

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Часы, которые всегда перед глазами

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Формочки для печенья в виде велосипедов

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Коляска для домашних питомцев, которая крепится к велосипеду

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Бабочка с велосипедами

Аксессуары, которые порадуют велосипедистов

Стильные запонкиАксессуары, которые порадуют велосипедистов

Крутейший велосипед!

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Суперского настроения!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:51 +7
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:26
Доброе утро, Сахалин!!!
У меня нет велосипеда, у мужа и дочери есть, а у меня нет...
Зато из ваших краев мне привезли вот этого монстра
, еле распихала его по морозилкам ( ну, почему мы не обсуждаем здесь каждое утро вкусняшки, я о еде могу слушать бесконечно)
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+10
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 07:45
LyiraTula, крабик это
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:58
LyiraTula, этих монстров лучше сразу чистить, и мясо уже компактно в морозилки ляжет
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+6
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 09:44
LyiraTula, надо почистить и в морозилочку)))
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+4
Еще 4 комментария
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:33 Отредактированно сегодня, в 07:34
Доброе утро!
С удовольствием бы каталась... НО 5-Ц этаж! Велик поднимать...
Название: - " Дан приказ: ему на запад, а ему ..в другую сторону."
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-))
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:55
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+4
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 07:44
Всем доброе утро!
На велосипеде люблю кататься, но у меня его нет
по-этому я злая

Всех воспитателей с праздником!
Подпись: Чук и Гек
Всем здоровья и много здоровья
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+10
lvista
Написано сегодня, в 07:57
Наталья Владимировна,
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:56
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+4
lvista
Написано сегодня, в 07:58
Доброе утро! С праздниками! В подборочке столько прикольных вещиц! Особенно меня впечатлил замок-плющ! Хорошего дня!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:57
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+4
lvista
Написано сегодня, в 11:25
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:06 Отредактированно сегодня, в 08:07
Доброе утро! С праздниками туристов (перечислять устану) и (вот это знаю точно - по зову сердца и талантам) воспитателя и дошкольного работника , пусть и бывшего!

Здание в виде унитаза... Хм... Лишь бы знания у студентов не проскакивали, как пища, насквозь, что-нибудь задерживалось
, тогда и дизайн - не беда.
На велике я ездила в детстве и юности, даже в Аниву на море... И таскала велики наверх, потому что всю жизнь жила на 5х этажах (и совсем немного на 3м).
Подпись:
- Руль у тебя, ты и рули!
- А тормоза у тебя, не тормози!
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+10
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 09:34
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:02
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:57
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+4
Еще 1 комментарий
_zima_
Написано сегодня, в 08:28
Доброе утро! С праздником всех воспитателей! У меня с детскими садами так много связано) Сначала сама как воспитанник туда ходила, мама моя в нашем "Ручейке" не один год проработала, мое первое образование - воспитатель. В общем, всем работникам дошкольного образования (а они здесь есть!) - мои поздравления!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:59
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+3
_zima_
Написано сегодня, в 12:44
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+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 08:54
Доброе утро! :) С праздниками! Фотки класс :)
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:59
Karu, когда приз заберете?
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:00
Karu,
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+4
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 11:03
Татьяна Сергеева, ой я балда :(
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 10:03
Утро бодрое, АСТВшники

Вот аксессуар настоящего велосипедиста
Жаль, что отываются на тех трассах- где езжу я
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:00
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+5
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 11:31
Татьяна Сергеева, Кто здесь?
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+2
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:09
Доброе утро!!!! Ну и пусть оно серо-мокро-слякотное, но то, что до нового года осталось 95 дней-это греет душу)))
Всех -всех с праздниками. Дошколят отдельно поздравляю! Помните, что Вы – вторая мама для любимых карапузов. Желаю Вам терпения, понимающих родителей. Не каждый знает насколько тяжела Ваша работа, но в то же время - она самая светлая и радостная!
ВЕлик, к сожалению, умыкнул какой-то злодей однажды, но планирую в самое ближайшее время вытребовать себе подарок ( не зря ж я дни до НГ считаю)

Подборочка распрекрасная: обожаю всякие штучки полезно-декоративные. Ажурный аксессуар не совсем практичен, а вот всякие сумочки-коробочки, стульчики-верёвочки-это для меня

К картинке: Фамилия наша Тянитолкай, горькая наша судьба! Где ноги у людей растут, там у нас другая голова.
Берегите себя и родных! С наступающим НГ
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:01
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+3
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:03
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+2
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 10:14
К картинке: Вот так выглядит разница во мнениях.
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+2
ateriya
Написано сегодня, в 10:52
доброго утречка всем. Прикольные такие штучки для велика. велики у нас с мужем есть, катаемся частенько. иногда берем с собой собаку, и тогда получаются велогонки. Она мчится как пуля, и еще мужа на велике за собой тянет. весело так с ними кататься. Мне понравилась из подборки антиугонная ветка в виде плюща. прикольно так. я бы такую штучку купила. всех с праздниками. Всем отличного дня.
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:01
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+3
Хронос
Написано сегодня, в 11:28
Всем привет и хорошего Дня!
Велик был когда в школу ходил, на нем девчонок катал с класса после уроков.))) Сейчас на машинах, а тогда на великах.
Надпись к картинке :
" - Турбина?!
- Да.
- Включайся!
- Есть! "
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:02
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+4
Хронос
Написано сегодня, в 13:46
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+2
sasch
Написано сегодня, в 12:15 Отредактированно сегодня, в 12:20
Злой я, как почтальон Печкин, потому что велика у меня нет


Вот так За бугром. Подошел скачал приложение на мобилу. Выбрал лисапед, щелкнул по кнопке. Замок разблокировался и кати в любую сторону.
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+5
sasch
Написано сегодня, в 12:40
А тут написано как стать обладателем халявного лисапета
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:03
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+3
sasch
Написано сегодня, в 14:35
Татьяна Сергеева, Спасибо, Тань. Я ужО
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+3
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 13:08
Всем привет

На ласипеде тысчу лет не каталася

Подборочка класс

К картинке: дружище крути быстрей педали, пока соседи нам в лоб не дали.
Хорошего всем дня
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:53
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+2
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 14:31
Татьяна Сергеева, спасибо

Отличного дня
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+2
Катерина90
Написано сегодня, в 13:20
Доброго всем дня! Поздравляю всех воспитателей и всех дошкольных работников!
На велике раньше каталась, сейчас к большому сожалению нет возможностей приобретения и хранения
Зато у ребенка моего есть велосипед, но не удалось покататься этим летом на нем, так как не можем найти на него какой-то прям замудренный тросик. Система освещения на великах прикольная
Название к картинке: "Два брата из велопроката" Всем хорошего дня!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:54
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+4
sasch
Написано сегодня, в 14:44 Отредактированно сегодня, в 14:44
Заведение где нет алкоголя:) Даже ПИВА!!!
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 14:56
sasch, какое замечательное заведение, а главное нужное.
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+3
sasch
Написано сегодня, в 14:59
VLадимир, Владивостокский аэропорт тебе в помощь
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 15:35 Отредактированно сегодня, в 15:35
sasch, спасибо друже, и я тебя сильно уважаю.
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+2
sasch
Написано сегодня, в 14:48
ПрелЭстный вчерашний закат
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+3
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Женщины с картин и судьба в доброутреннем с конкурсом)
Женщины с картин и судьба в доброутреннем с конкурсом)
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