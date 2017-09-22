ВелоАксессуарное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, солнышки!
Сегодня Всемирный день туризма
Еще День воспитателя и всех дошкольных работников
А у православных Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня
А теперь новости.
Кролик установил мировой рекорд по баскетболу
Пятилетний кролик Бини из Калифорнии стал одним из удивительных животных, вошедших в последнее издание Книги рекордов Гиннеса. Умный питомец умеет играть в баскетбол и забрасывает в кольцо по семь маленьких мячей в минуту. Это достижение пока не побил ни один его сородич на планете, сообщает UPI.
Владелец кролика Шай Асор рассказал, что невероятно рад успехам Бини. "В детстве я каждый год читал свежее издание Книги Гиннесса. Невероятно, что теперь там оказался мой кролик", — заявил американец.
По словам Асора, Бини с детства обожал играть с мячиками. Заметив это, калифорниец начал его тренировать. Американец утверждает, что кролик не только прекрасный спортсмен, но и отличный художник, а также умеет обращаться с расческой.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2935460&cid=520
В Китае высмеяли университетское здание в форме унитаза
Пользователи Интернета в Китае подняли на смех корпус одного из местных университетов, который по виду напоминает гигантский унитаз – с сиденьем и сливным бачком.
12-этажное здание с пристройкой было построено на территории университета водных ресурсов и электроэнергии Северного Китая в городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, сообщает South China Morning Post.
Постройка корпуса, в котором будут размещаться структуры, оказывающие помощь выпускникам университета в запуске собственного бизнеса, была завершена в прошлом году и обошлась в 86 миллионов юаней (13 миллионов долларов).
Впрочем, некоторые призвали проявить снисходительность к неудачному дизайну. "Пусть здание не смотрится инновационным и не отличается красотой, но если оно поможет выпускникам, то дизайнер справился хорошо", — написал один из пользователей.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2936027&cid=520
Вопрос на сегодня:
А вы любите ездить на велосипеде? Часто катаетесь?
А теперь очередь подборочки.
Не важно, являетесь ли вы любителем неспешной езды на велосипеде или вы фанатичный гонщик, готовый мчаться навстречу ветру на своем двухколесном коне, — наши удивительные подарочные идеи для велосипедистов вызовут небывалый восторг у каждого, кто имеет это средство передвижения. К тому же осень — лучшее время для поездок по живописным местам на своем двухколесном друге.
Невидимая краска, которая светится ночью и защищает велосипедистов от автомобилистов
Блокировка для велосипеда в виде плюща
Система освещения для велосипедов Revolights
Беспроводной сигнал поворота
Зарядное устройство, работающее от вырабатываемой вами энергии
Корзина для пикника
Красочные велосипедные звонки
Нож для пиццы в виде велосипеда
Компактный держатель велосипеда
Рулоны, превращающиеся в сумку
Мини-сад на вашем велосипеде
Оригинальные украшения для передней части велосипеда
Часы из велосипедного колеса
Подвесные зажимы для чего угодно
Подставки из велосипедных деталей
Винтажная корзина для пикника
Книжная полка в виде велосипедов
Деревянная корзина
Вязаное украшение
Часы, которые всегда перед глазами
Формочки для печенья в виде велосипедов
Коляска для домашних питомцев, которая крепится к велосипеду
Бабочка с велосипедами
Стильные запонки
Крутейший велосипед!
Нашла тут
А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Суперского настроения!
У меня нет велосипеда, у мужа и дочери есть, а у меня нет...
Зато из ваших краев мне привезли вот этого монстра
С удовольствием бы каталась... НО 5-Ц этаж! Велик поднимать...
Название: - " Дан приказ: ему на запад, а ему ..в другую сторону."
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-))
На велосипеде люблю кататься, но у меня его нет
Всех воспитателей с праздником!
Подпись: Чук и Гек
Всем здоровья и много здоровья
Здание в виде унитаза... Хм... Лишь бы знания у студентов не проскакивали, как пища, насквозь, что-нибудь задерживалось
На велике я ездила в детстве и юности, даже в Аниву на море... И таскала велики наверх, потому что всю жизнь жила на 5х этажах (и совсем немного на 3м).
Подпись:
- Руль у тебя, ты и рули!
- А тормоза у тебя, не тормози!
Вот аксессуар настоящего велосипедиста
Всех -всех с праздниками. Дошколят отдельно поздравляю! Помните, что Вы – вторая мама для любимых карапузов. Желаю Вам терпения, понимающих родителей. Не каждый знает насколько тяжела Ваша работа, но в то же время - она самая светлая и радостная!
ВЕлик, к сожалению, умыкнул какой-то злодей однажды, но планирую в самое ближайшее время вытребовать себе подарок ( не зря ж я дни до НГ считаю)
Подборочка распрекрасная: обожаю всякие штучки полезно-декоративные. Ажурный аксессуар не совсем практичен, а вот всякие сумочки-коробочки, стульчики-верёвочки-это для меня
К картинке: Фамилия наша Тянитолкай, горькая наша судьба! Где ноги у людей растут, там у нас другая голова.
Берегите себя и родных! С наступающим НГ
Велик был когда в школу ходил, на нем девчонок катал с класса после уроков.))) Сейчас на машинах, а тогда на великах.
Надпись к картинке :
" - Турбина?!
- Да.
- Включайся!
- Есть! "
Вот так За бугром. Подошел скачал приложение на мобилу. Выбрал лисапед, щелкнул по кнопке. Замок разблокировался и кати в любую сторону.
На ласипеде тысчу лет не каталася
Подборочка класс
К картинке: дружище крути быстрей педали, пока соседи нам в лоб не дали.
Хорошего всем дня
Отличного дня