ПопулярноПиццерийное доброутреннее с конкурсом)

Всем привет! С новым замечательным днем!)))

Сегодня - Российский День без бумаги!

В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. Главная цель этого дня — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.

А теперь несколько слов о том, что происходит вокруг нас...

Судья подписал бумаги о выселении младенца из утробы матери





Беременная жительница американского штата Юта обратилась к местному судье с просьбой, чтобы тот выписал ее младенцу, который вот-вот должен был появиться на свет, уведомлении о выселении. Представитель власти пошел навстречу женщине, велев малышу покинуть утробу матери в течение трех дней, сообщает Yahoo!.

"Вы должны освободить помещение в кратчайшие сроки", — говорилось в уведомлении, подписанном судьей Линн Дэвис из города Прово.

Будущая мать Кэйли Бейс, которая работает ассистентом адвоката, заявила, что идея об оформлении подобной официальной бумаги показалась ей забавной.

"Если это предписание сработает, я буду счастлива", — заявила женщина.

Как ни странно, уже через 12 часов после того, как судья поставила на документе свою подпись, Бейс родила девочку.

"Она не хотела выражать неуважение суду", — пошутила женщина.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946816&cid=520

В Японии изобрели вилку, которая заглушает чавканье.

Японская фирма Nissin выпустила смарт-вилку для тех, кто не может есть бесшумно. В гаджет стоимостью около 120 долларов встроено устройство, которое распознает доносящиеся изо рта пользователя звуки, и тут же включает мелодию у него на смартфоне, сообщает Rocket News.

Для тех, кто чавкает при поедании лапши, в Японии существует специальный термин "noodle harassment" ("макаронное домогательство"). "Умная" вилка Otohiko призвана бороться с этой проблемой. Работа устройства продемонстрирована в опубликованном ниже рекламном ролике.

Заглушающий звуки чавканья гаджет выпущен в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая состоится через три года. В настоящий момент в продажу поступили около пяти тысяч "умных" вилок.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946770&cid=520

Вы любите пиццу? Какую?

А в подборке сегодня самые популярные пиццы различных стран.

Япония

Здесь очень популярна особая пицца с добавлением морепродуктов и сыра, но без помидор. Самое экзотичное в ней то, что в рецепте присутствуют натуральные чернила, вырабатываемые кальмарами, благодаря которым все блюдо становится черным.

Швеция

В этой стране готовят пиццу с необычным сочетанием компонентов: арахис, курица, бананы, изрядное количество кари и ещё анансы.

Венгрия

Здесь тоже готовят пиццу по особому рецепту. Для местного варианта под названием Langosz (кстати, самого популярного в стране стрип-фуда) используется тесто, замешиваемое на дрожах и обжариваемое во фритюре. Сверху его покрывают сметаной и слоем протертого сыра.

Ливан

Местная разновидность пиццы также имеет собственное название: «manakish». Это блюдо обычно подается на завтрак в охлажденном виде. Оно представляет собой лепешку, заправленную фаршем из мяса, с добавлением разнообразных специй.

Турция и Армения

Разновидность пиццы, популярной в этих странах называется «Lahmacun». В состав включены хлебные корочки, фарш из мяса, овощи, зелень, специи, лук и обязательные помидоры.

Бразилия

Здесь в состав традиционной пиццы добавлен зеленый горошек (его вообще обожают в Бразилии), а также свеклу с морковью и изюм с перепелиными яйцами. А лепешка несколько тоньше, чем обычно.

Коста-Рика

Здесь любят пиццу с кокосами. Очень популярна также вариант с креветками.

Франция

Национальным вариантом пиццы здесь служит «тарт фламбе», блюдо, изобретенное в Эльзасе. Лепешка уменьшенной толщины со смесью бекона, дука и творожного сыра поливается сливочным соусом и запекается в дровяной (важнейшее условие!) печи.

Англия

В составе: помидоры, картошка, сосиски, бобовые, бекон и куриные яйца. Среди англичан популярна в качестве завтрака. Очень недорого и калорийно!

Пицца для миллионеров



Её изобрел итальянский кулинар из Салерно Р. Виола. Подается она только особо дорогим гостям. Одна порция такой Пиццы LOUIS XIII обходится покупателю в 8300 евро.

Особенности:

- диаметр лепешки – 20 см. Оптимальный размер двойной порции.

- Используется экологически чистая мука, обязательно одобренная A.I.A.B.

- Соль розового цвета для этой пиццы закупается в Австралии (её добывают только из реки Муррей).

- В составе три типа черной икры: белужья и две марки элитные марки осетровой.

- также среди ингридиентов:

Омар (обязательно, норвежский);

Натуральная моцарелла из буйволиного молока;

7 сортов сыра.

Элитное шампанское 1995 г.

Высококачественный бренди.

К порции этой пиццы в качестве подарка прилагается элитный коньяк Remy Martin Louis XIII, от которого блюдо и получило свое название.

Нашла здесь.

А забавное название предлагаю придумать вот к такой фотографии:

Пусть новый день принесет вам много радости!