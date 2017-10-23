ПопулярноПиццерийное доброутреннее с конкурсом)
Всем привет! С новым замечательным днем!)))
Сегодня - Российский День без бумаги!
В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. Главная цель этого дня — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.
А теперь несколько слов о том, что происходит вокруг нас...
Судья подписал бумаги о выселении младенца из утробы матери
Беременная жительница американского штата Юта обратилась к местному судье с просьбой, чтобы тот выписал ее младенцу, который вот-вот должен был появиться на свет, уведомлении о выселении. Представитель власти пошел навстречу женщине, велев малышу покинуть утробу матери в течение трех дней, сообщает Yahoo!.
"Вы должны освободить помещение в кратчайшие сроки", — говорилось в уведомлении, подписанном судьей Линн Дэвис из города Прово.
Будущая мать Кэйли Бейс, которая работает ассистентом адвоката, заявила, что идея об оформлении подобной официальной бумаги показалась ей забавной.
"Если это предписание сработает, я буду счастлива", — заявила женщина.
Как ни странно, уже через 12 часов после того, как судья поставила на документе свою подпись, Бейс родила девочку.
"Она не хотела выражать неуважение суду", — пошутила женщина.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946816&cid=520
В Японии изобрели вилку, которая заглушает чавканье.
Японская фирма Nissin выпустила смарт-вилку для тех, кто не может есть бесшумно. В гаджет стоимостью около 120 долларов встроено устройство, которое распознает доносящиеся изо рта пользователя звуки, и тут же включает мелодию у него на смартфоне, сообщает Rocket News.
Для тех, кто чавкает при поедании лапши, в Японии существует специальный термин "noodle harassment" ("макаронное домогательство"). "Умная" вилка Otohiko призвана бороться с этой проблемой. Работа устройства продемонстрирована в опубликованном ниже рекламном ролике.
Заглушающий звуки чавканья гаджет выпущен в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая состоится через три года. В настоящий момент в продажу поступили около пяти тысяч "умных" вилок.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946770&cid=520
Вы любите пиццу? Какую?
А в подборке сегодня самые популярные пиццы различных стран.
Япония
Здесь очень популярна особая пицца с добавлением морепродуктов и сыра, но без помидор. Самое экзотичное в ней то, что в рецепте присутствуют натуральные чернила, вырабатываемые кальмарами, благодаря которым все блюдо становится черным.
Швеция
В этой стране готовят пиццу с необычным сочетанием компонентов: арахис, курица, бананы, изрядное количество кари и ещё анансы.
Венгрия
Здесь тоже готовят пиццу по особому рецепту. Для местного варианта под названием Langosz (кстати, самого популярного в стране стрип-фуда) используется тесто, замешиваемое на дрожах и обжариваемое во фритюре. Сверху его покрывают сметаной и слоем протертого сыра.
Ливан
Местная разновидность пиццы также имеет собственное название: «manakish». Это блюдо обычно подается на завтрак в охлажденном виде. Оно представляет собой лепешку, заправленную фаршем из мяса, с добавлением разнообразных специй.
Турция и Армения
Разновидность пиццы, популярной в этих странах называется «Lahmacun». В состав включены хлебные корочки, фарш из мяса, овощи, зелень, специи, лук и обязательные помидоры.
Бразилия
Здесь в состав традиционной пиццы добавлен зеленый горошек (его вообще обожают в Бразилии), а также свеклу с морковью и изюм с перепелиными яйцами. А лепешка несколько тоньше, чем обычно.
Коста-Рика
Здесь любят пиццу с кокосами. Очень популярна также вариант с креветками.
Франция
Национальным вариантом пиццы здесь служит «тарт фламбе», блюдо, изобретенное в Эльзасе. Лепешка уменьшенной толщины со смесью бекона, дука и творожного сыра поливается сливочным соусом и запекается в дровяной (важнейшее условие!) печи.
Англия
В составе: помидоры, картошка, сосиски, бобовые, бекон и куриные яйца. Среди англичан популярна в качестве завтрака. Очень недорого и калорийно!
Пицца для миллионеров
Её изобрел итальянский кулинар из Салерно Р. Виола. Подается она только особо дорогим гостям. Одна порция такой Пиццы LOUIS XIII обходится покупателю в 8300 евро.
Особенности:
- диаметр лепешки – 20 см. Оптимальный размер двойной порции.
- Используется экологически чистая мука, обязательно одобренная A.I.A.B.
- Соль розового цвета для этой пиццы закупается в Австралии (её добывают только из реки Муррей).
- В составе три типа черной икры: белужья и две марки элитные марки осетровой.
- также среди ингридиентов:
Омар (обязательно, норвежский);
Натуральная моцарелла из буйволиного молока;
7 сортов сыра.
Элитное шампанское 1995 г.
Высококачественный бренди.
К порции этой пиццы в качестве подарка прилагается элитный коньяк Remy Martin Louis XIII, от которого блюдо и получило свое название.
Нашла здесь.
А забавное название предлагаю придумать вот к такой фотографии:
Пусть новый день принесет вам много радости!
Пиццу люблю - грибную !
Название: - «К Хэлуину - ГОТОВА!!!»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Не люблю пиццу, никакую! В Италии я ещё тоже не ем)))
Дочь и муж едят)))
Сделать две большие пиццы.
ЗЫ: Совет дня для поваров рынка "Шанхай"
Привет.
Не знаю, по мне так неприятная собачёнка.
Коль не любишь пиццу
Из шпица сделай шницель
Картинка: кот - просила шубу, чё не так?
В штате Юта чтут закон даже в утробе матери
Подпись придумывать не буду, до меня все придумали
Всем добра и бабушек!
Настроение огонь, спасибо sasch и НюНик_просто_Анна, посмеялась от души
Пиццу люблю домашнюю, а из покупных нравится Итальянская мелодия.
Подборочка вкусная какая
К картинке: Бабуля замаскировала.
Хорошего дня и отличного настроения
Пока дочитала все комменты насмеялась от души
Японцы чудные ребяты
Подборочка сегодня очень вкусная
Мое семейство очень любит пиццу
А еще сегодня юбилей у многими любимого фильма "Служебный роман" - 40 лет со дня выхода на экран. В честь этого Гугл создал небольшой дудл.
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Смейся смейся, Вася... Бабуля и до тебя доберется!
Добралась.
Пиццу люблю , конечно же острую, с морепродуктами , "Зеленый дракон", например и непременно много-много-много сыра)))) Позволяю себе это не так часто, как хотелось бы.
К картинке: -ты зачем утеплилась, Торт? Лето на дворе!
-Пойду по магазинам пробегусь. Вернусь к Новому году как раз в костюмчике)))
Всем-всем позитива, добра, здоровья и удачного дня! Берегите себя и родных.