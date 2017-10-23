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Утро с АСТВ
ПопулярноПиццерийное доброутреннее с конкурсом)

ПопулярноПиццерийное доброутреннее с конкурсом)

Всем привет! С новым замечательным днем!)))

Сегодня - Российский День без бумаги!

В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. Главная цель этого дня — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.

 

А теперь несколько слов о том, что происходит вокруг нас...

Судья подписал бумаги о выселении младенца из утробы матери
 


Беременная жительница американского штата Юта обратилась к местному судье с просьбой, чтобы тот выписал ее младенцу, который вот-вот должен был появиться на свет, уведомлении о выселении. Представитель власти пошел навстречу женщине, велев малышу покинуть утробу матери в течение трех дней, сообщает Yahoo!.
"Вы должны освободить помещение в кратчайшие сроки", — говорилось в уведомлении, подписанном судьей Линн Дэвис из города Прово.
Будущая мать Кэйли Бейс, которая работает ассистентом адвоката, заявила, что идея об оформлении подобной официальной бумаги показалась ей забавной.
"Если это предписание сработает, я буду счастлива", — заявила женщина.
Как ни странно, уже через 12 часов после того, как судья поставила на документе свою подпись, Бейс родила девочку.
"Она не хотела выражать неуважение суду", — пошутила женщина.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946816&cid=520

В Японии изобрели вилку, которая заглушает чавканье. 

Японская фирма Nissin выпустила смарт-вилку для тех, кто не может есть бесшумно. В гаджет стоимостью около 120 долларов встроено устройство, которое распознает доносящиеся изо рта пользователя звуки, и тут же включает мелодию у него на смартфоне, сообщает Rocket News.
Для тех, кто чавкает при поедании лапши, в Японии существует специальный термин "noodle harassment" ("макаронное домогательство"). "Умная" вилка Otohiko призвана бороться с этой проблемой. Работа устройства продемонстрирована в опубликованном ниже рекламном ролике.

Заглушающий звуки чавканья гаджет выпущен в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая состоится через три года. В настоящий момент в продажу поступили около пяти тысяч "умных" вилок.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946770&cid=520

 

Вы любите пиццу? Какую?

 

А в подборке сегодня самые популярные пиццы различных стран.

Япония

Самые популярные пиццы различных стран мира

Здесь очень популярна особая пицца с добавлением морепродуктов и сыра, но без помидор. Самое экзотичное в ней то, что в рецепте присутствуют натуральные чернила, вырабатываемые кальмарами, благодаря которым все блюдо становится черным.

Швеция

Самые популярные пиццы различных стран мира

В этой стране готовят пиццу с необычным сочетанием компонентов: арахис, курица, бананы, изрядное количество кари и ещё анансы.

Венгрия

Самые популярные пиццы различных стран мира

Здесь тоже готовят пиццу по особому рецепту. Для местного варианта под названием Langosz (кстати, самого популярного в стране стрип-фуда) используется тесто, замешиваемое на дрожах и обжариваемое во фритюре. Сверху его покрывают сметаной и слоем протертого сыра.

Ливан

Самые популярные пиццы различных стран мира

Местная разновидность пиццы также имеет собственное название: «manakish». Это блюдо обычно подается на завтрак в охлажденном виде. Оно представляет собой лепешку, заправленную фаршем из мяса, с добавлением разнообразных специй.

Турция и Армения

Самые популярные пиццы различных стран мира

Разновидность пиццы, популярной в этих странах называется «Lahmacun». В состав включены хлебные корочки, фарш из мяса, овощи, зелень, специи, лук и обязательные помидоры.

Бразилия

Самые популярные пиццы различных стран мира

Здесь в состав традиционной пиццы добавлен зеленый горошек (его вообще обожают в Бразилии), а также свеклу с морковью и изюм с перепелиными яйцами. А лепешка несколько тоньше, чем обычно.

Коста-Рика

Самые популярные пиццы различных стран мира

Здесь любят пиццу с кокосами. Очень популярна также вариант с креветками.

Франция

Самые популярные пиццы различных стран мира

Национальным вариантом пиццы здесь служит «тарт фламбе», блюдо, изобретенное в Эльзасе. Лепешка уменьшенной толщины со смесью бекона, дука и творожного сыра поливается сливочным соусом и запекается в дровяной (важнейшее условие!) печи.

Англия

Самые популярные пиццы различных стран мира

В составе: помидоры, картошка, сосиски, бобовые, бекон и куриные яйца. Среди англичан популярна в качестве завтрака. Очень недорого и калорийно!

Пицца для миллионеров

Самые популярные пиццы различных стран мира
Её изобрел итальянский кулинар из Салерно Р. Виола. Подается она только особо дорогим гостям. Одна порция такой Пиццы LOUIS XIII обходится покупателю в 8300 евро.

Особенности:

- диаметр лепешки – 20 см. Оптимальный размер двойной порции.
- Используется экологически чистая мука, обязательно одобренная A.I.A.B.
- Соль розового цвета для этой пиццы закупается в Австралии (её добывают только из реки Муррей).
- В составе три типа черной икры: белужья и две марки элитные марки осетровой.
- также среди ингридиентов:
Омар (обязательно, норвежский);
Натуральная моцарелла из буйволиного молока;
7 сортов сыра.
Элитное шампанское 1995 г.
Высококачественный бренди.

К порции этой пиццы в качестве подарка прилагается элитный коньяк Remy Martin Louis XIII, от которого блюдо и получило свое название.

Нашла здесь. 

 

А забавное название предлагаю придумать вот к такой фотографии:

Пусть новый день принесет вам много радости!

Автор: Elena Poletova, сегодня, в 06:47 +13
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 07:22
Доброе утро!
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:10
Ответить
+8
berbajs
Написано сегодня, в 09:39
Elena Poletova, спасибо
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:41
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+5
Еще 1 комментарий
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:33
Доброе утро!
Пиццу люблю - грибную !
Название: - «К Хэлуину - ГОТОВА!!!»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+9
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:13
Рыжова Светлана, доброе утро! Как раз сижу и улыбаюсь;-)! Хорошего дня!
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+7
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:53
Доброе утро, Сахалин!
Не люблю пиццу, никакую! В Италии я ещё тоже не ем)))
Дочь и муж едят)))
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:18
LyiraTula, с добрым утром!
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+6
Online
Miss Skyline Online
Написано сегодня, в 07:59
Всем доброе утречко))) пиццу люблю, но ту которую сама делаю, хотя когда меня провожали в декрет на работе заказали пиццы с Арлекино, очень вкусные вот названия забыла
как обычно, голова моя дырявая. Сегодня четверг, а это значит завтра п(Я)(И)тница, каждый подбирает буковку по-своему))) так-с название к картинке
"Рыжий у тебя че заело??? Тортилла, да тортилла "Я динозавр"
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:19
Miss Skyline, а какие ингредиенты добавляете в свою пиццу?)) Доброго утра и хорошего дня!
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+6
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Miss Skyline Online
Написано сегодня, в 10:00
Elena Poletova, ой всегда по разному, но последнее время делаю обычную, колбаса три вида (варенная, копченая, ветчина) грибочки либо шампиньоны, либо маслятки, сыр, майонез, помидорки именно черри они сладкие, сам пласт теста мажу кетчуп и майонез))) муж любит с огурчиками солеными, но по мне это ужас вонючий, а хотя может из-за токсикоза
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:02
Miss Skyline, какая вы умничка!)))
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+5
Еще 10 комментариев
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:59
Мои заказывают обычно такую
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:18
LyiraTula, выглядит очень аппетитно))
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+6
sasch
Написано сегодня, в 08:48
Как из маленького шпица
Сделать две большие пиццы.

ЗЫ: Совет дня для поваров рынка "Шанхай"
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+10
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:21
sasch, вот юморист)) Чем вам шпиц не угодил?))
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+7
sasch
Написано сегодня, в 09:38 Отредактированно сегодня, в 09:40
Elena Poletova,
Привет.

Не знаю, по мне так неприятная собачёнка.

Коль не любишь пиццу
Из шпица сделай шницель
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:41
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+6
Еще 23 комментария
Вася
Написано сегодня, в 09:07
Не люблю пиццу. Как-то выиграл на радио АСТВ, сожрал всю - не наелся.
Картинка: кот - просила шубу, чё не так?
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:32
Вася, доброго утра. Так надо было еще одну выиграть;-))).
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+6
Вася
Написано сегодня, в 10:05
Elena Poletova, больше не дали. Звонил, просил, сказали - и так толстый, обойдешься
Ответить
+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:05
Ответить
+5
Еще 2 комментария
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:26
Доброе утро! Мне нравится пицца "Шрек" заказываем обычно либо в манго или в арлекино. В последний раз решили заказать в сказке, на удивление тесто на столько тонкое что пицца была очень сочная, вообщем мне очень понравилась.
Название к картинке: " Беги Кот! бабуля уже на подходе!" продолжение следует... "не успел удрать!" Всем хорошего дня!
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:36
Катерина90, доброе утро! Отличное получилось продолжение!
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+7
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:05 Отредактированно сегодня, в 10:06
Катерина90, шикарное продолжение
ох уж эти бабушки
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+7
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:36
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+2
Еще 2 комментария
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lvista Online
Написано сегодня, в 09:31
Доброе утро! Пиццу люблю домашнюю больше всего! Ммм... вкусняшка! Ну, японцы, ну, японцы!!! Приколисты! Подпись - Ты, Рыжик, не смейся, бабуля на месяц приехала. Ты следующий!
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:33
lvista, доброе утро! Из чего состоит ваша идеальная пицца?))
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+7
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:10
Пицца гадость
сколько не пробовал сплошная бякость. Лучше старый добрый пирожок или пирог. А эти пирожки наизнанку с уклоном на бутерброд, пусть лопают те кто её придумал....
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:11
ZLOI275, каждому - свое))
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+6
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:23
Elena Poletova, Ну да ну да. Так в погоне за модой скоро и жареных тараканов есть начнут
Ответить
+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:26
ZLOI275, жареных тараканов мы скоро начнем поглощать совсем из других соображений
Ответить
+6
Еще 4 комментария
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:11
Доброе утро! Самая вкусная пицца, которую мы с дочкой ели - была пицца, выигранная в конкурсе в какой-то газете от какого-то кафе, давнооооооо... Она была с курицей и ананасами. А вообще я люблю Баварскую.
В штате Юта чтут закон даже в утробе матери
а японцы отжигают, как обычно.
Подпись придумывать не буду, до меня все придумали


Всем добра и бабушек!
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+9
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:31 Отредактированно сегодня, в 10:32
НюНик_просто_Анна, котейка такой клёёвый


ЖироБаааарсик
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:27
Василиса_Я ^.^, если его обрить - будет наш Нафаня
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+2
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 10:33
Доброе утро)))
Настроение огонь, спасибо sasch и НюНик_просто_Анна, посмеялась от души
.
Пиццу люблю домашнюю, а из покупных нравится Итальянская мелодия.
Подборочка вкусная какая

К картинке: Бабуля замаскировала.
Хорошего дня и отличного настроения
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:36
Mopsik, смейтесь больше,смейтесь чаще!
Ответить
+5
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 10:44
Elena Poletova, спасибо
Ответить
+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:56
Mopsik, спасибо большое))
Ответить
+2
Karu
Написано сегодня, в 10:44
Доброе утро! :)
Ответить
+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:16
Karu,
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+3
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:49
Доброе утро!
Пока дочитала все комменты насмеялась от души
спасибо всем большое.

Японцы чудные ребяты
Иногда их изобретения поражают своей ненужностью

Подборочка сегодня очень вкусная
кушать захотелось аж сил нет

Мое семейство очень любит пиццу
особенно с морепродуктами.

А еще сегодня юбилей у многими любимого фильма "Служебный роман" - 40 лет со дня выхода на экран. В честь этого Гугл создал небольшой дудл.

Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:00
Василиса_Я ^.^, и вам всего доброго! И улыбайтесь чаще!
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+5
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 11:08
Elena Poletova, спасибо большое, Леночка.
Ответить
+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:17
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+3
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:50
К картинке:
Смейся смейся, Вася... Бабуля и до тебя доберется!
Добралась.
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:55
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+2
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:57 Отредактированно сегодня, в 10:58
Уж небо осенью дышало... Ну это , наверное, не про нашу погоду и не про нашу осень))) Как же хорошо на улице и впервые не скажу, что октябрь на Сахалине гадость))) Затянулось бабское лето, балует погода нас

Пиццу люблю , конечно же острую, с морепродуктами , "Зеленый дракон", например и непременно много-много-много сыра)))) Позволяю себе это не так часто, как хотелось бы.
К картинке: -ты зачем утеплилась, Торт? Лето на дворе!
-Пойду по магазинам пробегусь. Вернусь к Новому году как раз в костюмчике)))
Всем-всем позитива, добра, здоровья и удачного дня! Берегите себя и родных.
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:19
Malinka17, пусть каждый день вашей жизни освещает такое же яркое солнышко))
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+5
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:37
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 12:02
Ответить
+2
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:57
Ответить
+3
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 11:10
Ответить
+2
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:16
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+4
max7676
Написано сегодня, в 11:24
День добрый ! Подборка аппетитная , я бы с утречка кусочек пиццы съел .
В охотку люблю её поесть , но только не с фруктами . Конечно домашняя вкатит лучше , чем покупная , но мы довольно ленивы , если уж готовлю то только рыбу .
Всем отличного настроения !
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 12:04
max7676, добрый день!))) Надеюсь, что какао с зефирками вы тоже любите
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+4
max7676
Написано сегодня, в 12:09
Elena Poletova, Ой спасибо ! Да если по честному то я не такой уж и гурман .
Но, хорошо поесть люблю , хотя какой дурак не любит .
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 12:10
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+4
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ОченьСладкое доброутреннее с конкурсом)
ОченьСладкое доброутреннее с конкурсом)
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