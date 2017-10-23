ОченьСладкое доброутреннее с конкурсом)

Всем доброго утречка!

Сегодня встречать новый день вместе с вами буду я - Elena Poletova. Рада вас приветствовать))).

Сегодня свой профессиональный праздник отметят работники таможенной службы

и... работники кабельной промышленности.

А еще сегодня праздник у наших соседей - День Приморского края.

Переходим к новостям...

В нью-йоркском отеле начнут продавать сэндвичи с золотом за тысячу долларов.

Представители нью-йоркского отеля The Westin, который находится в самом сердце города, на Таймс-cквер, с ноября начнут продавать элитные сэндвичи за тысячу долларов, в состав которых будет входить съедобное золото. Весь доход от уникальной еды пойдет на благотворительность, сообщает Fox News.

Бутерброды "для очень голодных и очень богатых" будут состоять из нескольких видов сыра, а также крема из трюфелей. Сверху сэндвичи посыпят съедобным золотом. Авторы проекта говорят, что трюфели – самая дорогая в мире еда после икры, так что отчасти "золотые" бейглы будут стоить тысячу долларов не только из-за входящего в их состав ценного метала. Продавать уникальный бейглы начнут первого ноября. Заказывать их нужно будет заранее.

Отель The Westin не впервые устраивает подобные акции. Ранее золотые сэндвичи уже продавались в местном ресторане в 2007 году. По словам представителей гостиницы, проект был крайне успешен.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946414&cid=520

В Китае нашли "царя грибов".



Пожилой житель расположенной на юго-западе Китая деревни нашел в лесу гриб, высота которого составляет 83,5 сантиметра. Находку планируется оставить расти и превратить в местную достопримечательность.

81-летний крестьянин наткнулся на гигантский гриб с несколькими шляпками, самая большая из которых в диаметре достигает 40 сантиметров, во время похода по грибы в окрестностях деревни Тэнчун в провинции Юньнань, сообщает South China Morning Post.

После того, как новость о находке разлетелась по деревне, грибник установил вокруг "царя грибов" забор, чтобы его не повредили при фотографировании и не начали растаскивать по кусочкам.

В куньминском Институте ботаники Академии наук КНР подтвердили, что находка является съедобной.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946241&cid=520

А вы любите грибы? Какие?

А в подборке у нас сегодня... десятка странных сладостей. Производители делают все возможное, чтобы изобретать новые вкусы и удивлять потребителей. Особенно, когда речь идет о сладостях: их вкусы, формы и цвета вскружат вам голову.

Конфеты со вкусом ушной серы.

Помните конфеты в Гарри Поттере? Если вы не боитесь пробовать конфеты со вкусом ушной серы, мыла, грязи, рвоты, тухлой рыбы, носков или пива (и других необычных вкусов), то компания Jelly Belly Candy производит такие конфеты уже в течении 150 лет.

Леденцы со скорпионами, червями и тараканами.

Hotlix делает уникальные конфеты с насекомыми внутри уже более 25 лет. Есть леденцы со скорпионами и муравьями, сверчками и червями, а также есть вафли с жуками.

Сладости в контейнере для анализа мочи.

Candywarehouse делают много абсолютно сумасшедших конфет. Среди них — жидкие кислые конфеты в контейнерах для анализа мочи. Производители считают, что эта конфета лучше всего подходит для выдающихся шалостей.

Засахаренные фиалки.

Засахаренные фиалки — редкий, но популярный изящный десерт, производимый и продаваемый La Violeta в Испании. В отличие от обычных конфет, сделанных в форме фиалки, Ла Виолета использует настоящие цветы для своих сладостей.

Мороженое, приготовленное из теста с печеньем.

Cookie Dough Confections в Нью-Йорке предлагает странный десерт: тесто для печенья по подобию мороженого. Это обычное тесто для печенья с различными начинками. Производители говорят, что тесто безопасно. Клиенты стоят в длинных очередях, чтобы купить эти сладкие вкусняшки и написать восторженные отзывы. Тем не менее, есть некоторые люди, которые пожаловались на проблемы с животом после такого лакомства.

Конфеты в унитазе.

Moko Moko Mokoletto — несколько необычный комплект для приготовления конфет. Вам нужно насыпать и залить водой специальный порошок в пластиковый унитаз. Ингредиенты смешиваются вместе, и вы можете пить конфеты соломинкой.

Пепси с мороженым, сладкой фасолью, баобабом и снежными огурцами.

PepsiCo — всемирно известный производитель газировки, и он любит удивлять своих потребителей. Помимо необычно цветных напитков (включая бесцветную вариацию), они часто производят ограниченную коллекцию напитка. Мир уже попробовал Pepsi с кофе, тропическими фруктами, периллой, клубникой, корицей, йогуртом, ананасом, баобабом, сакурой, бобами сладкой азуки и другими ароматами.

Верблюжьи и бычьи шары.

Несмотря на то, что появление этих сладостей шокирует взрослых, дети любят эту жвачку с ее вкусной жидкой начинкой.

Киткат, который нужно испечь.

Немногие из нас знают, что Nestle производит более 200 различных вкусов KitKat . Шоколадные конфеты со вкусом зеленого чая, бренди, абрикоса, дыни, тыквы, французской соли, фасоли, сои, сакуры, жареной кукурузы и даже саке. Одним из наиболее интересных вариантов является KitKat, который нужно выпекать перед тем, как съесть.

Жевательная резинка с ароматами бекона и маринованных огурцов.

Считаете ли вы, что жвачка со вкусом соленых огурцов или бекона вкусная? Вы не узнаете, пока не попробуете.

Нашла тут.

А забавное название сегодня будем придумывать вот к этому фото:

Хорошего вам дня! И только радостных событий!