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Утро с АСТВ
ТехническиСовершенное доброутреннее с конкурсом)

ТехническиСовершенное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра! А некоторым - дня и вечера!))

Сегодня 13 июля. И особых праздников на этот день в нашей богатой на торжества стране еще не придумали. Поэтому предлагаю придумать праздник самим. Например, День солнца. Вот его этим летом нам так не хватает.

 

Теперь о том, что происходит в мире...

Мать 13 мальчиков поклялась рожать, пока не получится девочка

Когда фермер Иренеу Круз и его жена Джуксилейда Сильва готовились к рождению первенца, они договорились, что имена мальчикам будет давать муж, а девочек назовёт жена. За 20 лет семейной жизни у супружеской пары из Бразилии родилось 13 детей, и Джуксилейда не дала имя ни одному из них, потому что все они мальчики.
Старшему сыну исполнилось уже 18 лет, младший родился недавно — ему меньше года. Страстный фанат футбола, папа Иренеу Круз назвал всех детей в честь любимых футболистов: Робсон, Рейнан, Рауан, Рубенс, Ривалдо, Руан, Рамон, Ринкон, Рикельме, Рамирес, Райлсон, Рафаэль и Роналду.

«У лучших футболистов мира имена начинаются на букву „Р“. Я всегда восхищался такими игроками, как Ривалдо, Роберто Карлос, Роналдиньо и Робиньо. И как большой поклонник южноамериканского футбола, назвал своих сыновей в честь самых ярких футбольных звёзд», — рассказал многодетный отец порталу NTD.tv.

Бразильская семья надеялась, что 13-й номер станет счастливым и в их семье наконец появится маленькая сеньорита. Но когда стало ясно, что новым членом семьи станет ещё один мальчик, пара пообещала не оставлять попыток, пока не родится девочка.

Несмотря на пока несбывшуюся мечту о дочке, Джуксилейда говорит, что счастлива и довольна своей жизнью. «На обед я варю килограмм риса, килограмм бобов и очень большой пакет макарон. Бывают моменты, когда тяжело, но в нашей семье никто не голодает и все поддерживают друг друга. Если у нас есть одна буханка хлеба, она делится поровну на всех. А самое замечательное, что все мои мальчики хорошо себя ведут и поддерживают друг друга», — говорит многодетная мама.

Глава семейства взял на себя обязанности арбитра на футбольных матчах между командой сыновей и ребятами из соседних деревушек. Иренеу мечтает, что однажды его дети станут настоящими футбольными звёздами. «Было бы здорово и удивительно, если бы кто-то из наших ребят в будущем смог играть за сборную Бразилии. Все мои сыновья — хорошие футболисты, особенно Робсон и Рауан, наши звёздные нападающие. Исключение составляет разве что Рейнан, который пока предпочитает бегать за девочками», — смеётся папа 13 мальчиков.

Вероятность родить 13 мальчиков подряд составляет всего 1 к 8000, говорят эксперты, что делает семью бразильцев одной из самых необыкновенных в мире. А пока отец растит свою футбольную команду, мать не теряет надежды родить прелестную маленькую девочку, которая, без сомнений, украсит их большую семью.

Источник: https://www.glunews.ru/news/Society/mat_13_malchikov_poklyalas_rozat_poka_ne_poluchitsya_devochka.html

Рижская полиция приняла на службу воробья
 

В штат рижской полиции официально зачислен воробей. Птице было присвоено звание младшего инспектора после окончания испытательного срока.
Соответствующая информация появилась на портале Рижской думы. Там же были опубликованы фотографии первого рабочего дня нового сотрудника.
В первый же день воробью пришлось поработать под прикрытием – его замаскировали в поползня, чтобы внедрить в банду.
Ранее сообщалось, что на работу в аэропорт Сан-Франциско приняли свинью, которой были выданы форменные фуражки и юбочка.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2908682&cid=520

 

А вопрос сегодня такой:

Хотели бы вы побывать за пределами родной планеты?

 

А подборка сегодня посвящена работам скульптора Игоря Верного из Красноярска. Он создает птиц, бабочек и других представителей животного мира, используя для этого детали старой бытовой техники, велосипедов, автомобилей, запчасти от часов и всего того, что можно смело выбрасывать в металлолом.

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Российский скульптор создал целую коллекцию птиц, насекомых и других представителей животного мира из старых металлических деталей. Его стимпанк-фигуры выглядят очень органично, они подвижны и могут принимать различные формы.

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Все его произведения сделаны в стиле «стимпанк» («steampank» – направление в дизайне и изобразительном искусстве, которое характеризуется использованием старых механическим деталей). Фигуры искусственно состарены и затерты.
Многие скульптуры Игоря можно регулировать и ставить в разные позиции («киберпанк»).

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Стимпанк от скульптора Игоря Верного

Нашла здесь.

 

А на конкурс сегодня представляю такую картинку:

Всего вам самого хорошего!

Автор: Elena Poletova, вчера, в 06:46 +4
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 07:04 Отредактированно вчера, в 07:08
Доброе вам всем утро! Может быть, в детстве я и мечтала подняться в космос... Но сейчас -только в качестве туриста, а это мне никогда не будет по карману.
Сегодня у меня будет праздник сна! Думаю, многим такой хочется праздновать, потому попрошу без помидоров в фэйс

Бедная мама... Но какое здоровье у нее - тут порой одного-двух рожают и развалина. Видела похожую фотку, только 10 дочерей и 11й сын

Воробей, свинки, песики, голуби... А говорят, у полицейских нет чувства юмора

Какие-то страшненькие и птицы, и насекомые...
Подпись: было у отца три сына. Старший умный, средний так-сяк, а младшему вечно на месте не усидеть...
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+7
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:30
НюНик_просто_Анна, это точно! Я про будильник

Доброго утра и хорошего праздника сна
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 08:38
Elena Poletova, спасибо, падаю
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+4
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:40
НюНик_просто_Анна, сладких снов!)) Возвращайтесь к нам
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+4
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 07:41 Отредактированно вчера, в 07:43
Доброе утро!
Затрудняюсь ответить! Наверное НЕТ!
Название: - "Подтянуться ТАК ХОТЕЛ, НО на завтрак каши мало ел"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+5
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:29
Рыжова Светлана, доброго утра! А почему "нет"?))
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+2
Mopsik
Написано вчера, в 08:04
Доброе утро)
Тринадцать сыновей, охохо. Интересненько, а если так и не получиться за доченькой сходить? На какой цифре они остановятся?
Знаю одну девушку, у нее 5 дочерей, но вроде больше не собирается идти за шестым

Воробей полицейский

Даже незнаю, мне как то боязно было бы полететь в космос. Я лучше на земле остануся

Что только люди не придумают, очень неплохие скульптуры. Стрекоза и хамелеон прикольные

К картинке: етить колотить. Вода ж холодная, переееедумал я прыгать в воду.
Или так: вот обманьшики, договорились же поыгать вместе. Ну я вам покажу, вот только взберусь обратно.
Хорошего всем дня, отличного настроения
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+4
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:28
Mopsik, доброго утра!)) И отличного солнечного настроения!
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+3
Mopsik
Написано вчера, в 08:51
Elena Poletova, спасибо)
И вам хорошего дня
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+2
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:52
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+3
ateriya
Написано вчера, в 08:33
Доброго утра всем! какая сегодня необыкновенная подборка! это же надо так видеть все эти старые детали, чтобы получить такую красотищу! молодец автор! ой, я бы с удовольствием побывала в какой нибудь другой галактике! в детстве, я придумывала целые миры, в космосе. когда выросла и родились дети, рассказывала им сказки, которые придумала в детстве. они уже став взрослыми, порой смотрят на ночное небо и спрашивают, -Мам смотри, по этому Млечному пути корабль Звездного странника искал свою звезду? В общем тема космоса и вселенных всяких это моя любимая тема.к картинке скажу так, это кто ж блин придумал, что нам квакать надоело? всем солнышка!
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+4
Elena Poletova
Написано вчера, в 08:39
ateriya, и вам доброго утра!)) вы правы, звезды завораживают!))
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+2
Malinka17
Написано вчера, в 09:42
И снова солнышко! С чем всех и поздравляю! 13 пареньков, вот это сила!!! И пусть мамуля не переживает: будет у нее 13 невесток и много-много лапочек-внучек)))) О скульптурах: клёво, когда есть фантазия, возможность творить и , главное, - руки от куда надо растут. Вот этим я точно похвастаться не могу))) К картинке: Вдох глубокий, моськи шире! Подтянуулись! Три-четыре!!!!
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+5
Elena Poletova
Написано вчера, в 09:55
Malinka17, доброго и солнечного утра! Как настроение?))
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+5
Malinka17
Написано вчера, в 10:09
Elena Poletova, доброе!! Как всегда- прекрасное, расчудесное. Редко бываю не в настроении
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+3
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:12
Malinka17, и это здорово!
Обожаю позитивных людей!
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+5
Еще 10 комментариев
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 10:13
Всех с солнышком! Наверное уже лето

Рожать всю жизнь пока не появится девочка - бред...Вот родит в 50 девочку и помирать пора, смысл? Не понимаю этого...
Технические животные, особенно птицы - ужасают, меня робот так не испугает, как механическая птица или муха
брррр....
Подпись: Лягушка - атлет

Чудесного настроения!!! И огромного везения!!!
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+5
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:17
Наталья Владимировна, ой, спасибо)) Надеюсь, мне сегодня повезет. И не один раз;-) И вам огромного везения и чумового настроения!
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+6
VLадимир
Написано вчера, в 10:58
Наталья Владимировна, доброе утро, а что ватсап не работает?
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+4
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 11:14
VLадимир, он у меня на другом номере, тот номер сыну отдала. А что? Соскучился?
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+4
Еще 17 комментариев
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 10:37
всем доброго утра )
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+2
Elena Poletova
Написано вчера, в 10:55
Vitaliy Borodin, привет! Как дела? Настроение?
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+4
sasch
Написано вчера, в 11:41
Какой, нафик, день солнца?!
Дощщь с утра
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+4
Elena Poletova
Написано вчера, в 11:51
sasch, привет)) Лови))
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+5
Elena Poletova
Написано вчера, в 11:52
sasch, а у нас солнышко
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+5
sasch
Написано вчера, в 12:08
Elena Poletova, Южане всегда блатные. Всё им - счастливчикам
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+3
Еще 14 комментариев
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:10
Доброго 13-го четвергового! Всех с праздничками! С днём Солнца и прочими прелестями жисти!


Маманю не понимаю и никогда не смогу понять. Жажда попасть в рекордсменскую книженцию?

Я хочу остаться на Земле. Потому что я тут почти ничего не видела. Потому что у Кати Бали, у Тани Бали, а у меня не то чтобы не Бали, а даже не Сахалин)))Так что и тут есть где поездить, посмотреть на прекрасности. А в Космос пусть другие летают)

Очень красивая стрекозуля в подборке


Всем прекрасного настроения и светлых мыслей - чистых дел!
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+2
Elena Poletova
Написано вчера, в 17:14
Балтийская Килька, доброго и легкого четверга)) Спасибо за пожелания)) А как ваше настроение?)))
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+3
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:20
Elena Poletova, Ленуська - Дримпапуська, спасибочки!

Настроение уже лучше. Животик сытый, глазки открылись после чашечки кофею. Даже дождик за окном не омрачает моего настроения))) Позитивненько всё!)
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+3
Еще 1 комментарий
Elena Poletova
Написано вчера, в 18:01
Доброго вечера)) Самое время подвести итоги...)) Итак, победителем становится... Mopsik
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+3
Mopsik
Написано вчера, в 18:11
Elena Poletova, ехууууу. Спасибоооооо
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:21
Mopsik, уууррррряяяяяяя!!!!!
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+1
Mopsik
Написано вчера, в 18:22
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+1
Еще 2 комментария
Malinka17
Написано вчера, в 19:09
@Mopsik поздравляю от души!
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 19:39
Malinka17, чет не получается у тебя... Ты из списка выбираешь ник?
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+1
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