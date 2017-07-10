ТехническиСовершенное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра! А некоторым - дня и вечера!))

Сегодня 13 июля. И особых праздников на этот день в нашей богатой на торжества стране еще не придумали. Поэтому предлагаю придумать праздник самим. Например, День солнца. Вот его этим летом нам так не хватает.

Теперь о том, что происходит в мире...

Мать 13 мальчиков поклялась рожать, пока не получится девочка

Когда фермер Иренеу Круз и его жена Джуксилейда Сильва готовились к рождению первенца, они договорились, что имена мальчикам будет давать муж, а девочек назовёт жена. За 20 лет семейной жизни у супружеской пары из Бразилии родилось 13 детей, и Джуксилейда не дала имя ни одному из них, потому что все они мальчики.

Старшему сыну исполнилось уже 18 лет, младший родился недавно — ему меньше года. Страстный фанат футбола, папа Иренеу Круз назвал всех детей в честь любимых футболистов: Робсон, Рейнан, Рауан, Рубенс, Ривалдо, Руан, Рамон, Ринкон, Рикельме, Рамирес, Райлсон, Рафаэль и Роналду.

«У лучших футболистов мира имена начинаются на букву „Р“. Я всегда восхищался такими игроками, как Ривалдо, Роберто Карлос, Роналдиньо и Робиньо. И как большой поклонник южноамериканского футбола, назвал своих сыновей в честь самых ярких футбольных звёзд», — рассказал многодетный отец порталу NTD.tv.

Бразильская семья надеялась, что 13-й номер станет счастливым и в их семье наконец появится маленькая сеньорита. Но когда стало ясно, что новым членом семьи станет ещё один мальчик, пара пообещала не оставлять попыток, пока не родится девочка.

Несмотря на пока несбывшуюся мечту о дочке, Джуксилейда говорит, что счастлива и довольна своей жизнью. «На обед я варю килограмм риса, килограмм бобов и очень большой пакет макарон. Бывают моменты, когда тяжело, но в нашей семье никто не голодает и все поддерживают друг друга. Если у нас есть одна буханка хлеба, она делится поровну на всех. А самое замечательное, что все мои мальчики хорошо себя ведут и поддерживают друг друга», — говорит многодетная мама.

Глава семейства взял на себя обязанности арбитра на футбольных матчах между командой сыновей и ребятами из соседних деревушек. Иренеу мечтает, что однажды его дети станут настоящими футбольными звёздами. «Было бы здорово и удивительно, если бы кто-то из наших ребят в будущем смог играть за сборную Бразилии. Все мои сыновья — хорошие футболисты, особенно Робсон и Рауан, наши звёздные нападающие. Исключение составляет разве что Рейнан, который пока предпочитает бегать за девочками», — смеётся папа 13 мальчиков.

Вероятность родить 13 мальчиков подряд составляет всего 1 к 8000, говорят эксперты, что делает семью бразильцев одной из самых необыкновенных в мире. А пока отец растит свою футбольную команду, мать не теряет надежды родить прелестную маленькую девочку, которая, без сомнений, украсит их большую семью.

Источник: https://www.glunews.ru/news/Society/mat_13_malchikov_poklyalas_rozat_poka_ne_poluchitsya_devochka.html

Рижская полиция приняла на службу воробья





В штат рижской полиции официально зачислен воробей. Птице было присвоено звание младшего инспектора после окончания испытательного срока.

Соответствующая информация появилась на портале Рижской думы. Там же были опубликованы фотографии первого рабочего дня нового сотрудника.

В первый же день воробью пришлось поработать под прикрытием – его замаскировали в поползня, чтобы внедрить в банду.

Ранее сообщалось, что на работу в аэропорт Сан-Франциско приняли свинью, которой были выданы форменные фуражки и юбочка.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2908682&cid=520

А вопрос сегодня такой:

Хотели бы вы побывать за пределами родной планеты?

А подборка сегодня посвящена работам скульптора Игоря Верного из Красноярска. Он создает птиц, бабочек и других представителей животного мира, используя для этого детали старой бытовой техники, велосипедов, автомобилей, запчасти от часов и всего того, что можно смело выбрасывать в металлолом.

Российский скульптор создал целую коллекцию птиц, насекомых и других представителей животного мира из старых металлических деталей. Его стимпанк-фигуры выглядят очень органично, они подвижны и могут принимать различные формы.

Все его произведения сделаны в стиле «стимпанк» («steampank» – направление в дизайне и изобразительном искусстве, которое характеризуется использованием старых механическим деталей). Фигуры искусственно состарены и затерты.

Многие скульптуры Игоря можно регулировать и ставить в разные позиции («киберпанк»).

Нашла здесь.

А на конкурс сегодня представляю такую картинку:

Всего вам самого хорошего!