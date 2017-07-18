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Утро с АСТВ
ОбъемноСкульптурноСложное доброутреннее с конкурсом)

ОбъемноСкульптурноСложное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С пятничкой!

Сегодня особых праздников нет.

В субботу, 22 июляДень работника торговли в России

А в воскресенье, 23 июля Всемирный день китов и дельфинов

 

А теперь новости.

Женщина 4 года записывала храп мужа, замиксовала его и выпустила песню

Жить вместе с человеком, страдающим храпом, зачастую сложно. С другой стороны, когда на протяжении многих лет ты уже научился улавливать вариативность издаваемых во сне нот и звуков, из этого может получиться как минимум вирусный ролик.

Каждый раз, когда перуанец Рауль Амадор Маркес засыпал со свойственным ему музыкальным сопровождением, его жена записывала небольшие видеоролики. Собрав их через 4 года, она с племянником замиксовала их так, что получился акапельный кавер на очень популярную песню «Despacito» пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси, которую наверняка слышали и вы. По иронии название песни можно перевести как «потихоньку».

Оригинал:

Храп-кавер

Источник: https://daily.afisha.ru/infoporn/6232-zhenschina-4-goda-zapisyvala-hrap-muzha-zamiksovala-ego-i-vypustila-pesnyu/?utm_source=afishatw&utm_medium=social&utm_campaign=samyy-populyarnyy-trek-leta-po-versii-pas

Авторы китайской рекламы Audi сравнили женщин с подержанными авто

Китайская реклама автомобильного бренда Audi вызвала скандал в местных соцсетях. Авторы юмористического видео сравнили женщин с подержанными машинами, призвав покупателей к "тщательному выбору" возлюбленных и транспортных средств. Компания не спешит извиняться за этот ролик, сообщает Washington Post.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как мать жениха решает "проверить качество" невесты перед свадьбой. Женщина дергает новобрачную за нос и ухо. После того, как сын оттаскивает мать, та, наконец, дает ему свое одобрение, но в последний момент бросает взгляд на грудь избранницы молодого человека. Китаянка смущенно закрывает верх своего платья руками.

После этого голос диктора говорит, что автомобили Audi можно купить в подержанном виде и самостоятельно осмотреть перед приобретением. Китайские зрители пришли в ужас от этого ролика, обвинив его авторов в шовинизме и сексизме.

Многие пишут, что никогда не купят Audi, а владельцы автомобиля этой марки говорят, что пересядут на машины других производителей.

Представители концерна не спешат удалять ролик из Сети. Они заявили, что видео было снято азиатскими подрядчиками, и сейчас дирекция фирмы "внимательно изучает" скандальный ролик.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2911633&cid=520

 

Вопрос на сегодня: 

Какие орешки вы любите больше других?)

 

А теперь очередь подборочки.

Потрясающие объёмные скульптуры из бумаги Джен Старк

Американская художница из Лос-Анджелеса Джен Старк (Jen Stark) создаёт потрясающие геометрические скульптуры из бумаги, дерева и других органических материалов. Работы Старк красивы и органичны, а арсенал на удивление прост: художница использует лишь линейку, специальный нож и карандаши.

Американская художница создаёт невероятные бумажные скульптуры

Скульптуры художницы обладают потрясающей гипнотической силой – это отмечают завсегдатаи выставок Старк

Скульптуры художницы обладают потрясающей гипнотической силой – это отмечают завсегдатаи выставок Старк

Скульптуры художницы обладают потрясающей гипнотической силой – это отмечают завсегдатаи выставок Старк. Причудливые узоры настолько увлекают зрителей, что они подолгу рассматривают цветовую палитру каждого маленького шедевра мастера.

По признанию самой художницы, она черпает вдохновение в природных формах и человеческой анатомии. Работа отнимает у Старк немало времени - порой художница трудится над одной скульптурой две недели. Однако это занятие не кажется ей утомительным - напротив, Старк считает свой труд медитативным и успокаивающим.

Причудливые узоры настолько увлекают зрителей, что они подолгу рассматривают цветовую палитру каждого маленького шедевра мастера

Причудливые узоры настолько увлекают зрителей, что они подолгу рассматривают цветовую палитру каждого маленького шедевра мастера

Работа отнимает у Старк немало времени, порой художница трудится над одной скульптурой две недели

Работа отнимает у Старк немало времени, порой художница трудится над одной скульптурой две недели
 

Джен Старк родилась в Майами (штат Флорида) в 1983 году. Окончила Институт искусств в Мэриленде (Maryland Institute College). Работы Старк нередко выставляются в крупных арт-пространствах США, включая Музей современного искусства в Майами (Museum of Contemporary Art) и Музей искусств во Флориде (Museum of Art). В настоящее время художница живёт и работает в Лос-Анджелесе. Бумажные скульптуры – не единственное увлечение Старк. Она немало времени уделяет рисованию и анимации.

Столь кропотливая работа не кажется художнице утомительной: Старк считает свой труд медитативным и успокаивающим

Столь кропотливая работа не кажется художнице утомительной: Старк считает свой труд медитативным и успокаивающим

Потрясающие по красоте и сложности скульптуры Джен Старк

Нашла тут и тут.
 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня и выходных волшебных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:12 +5
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 07:30
Доброе утро!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:04
berbajs, привет, Тула! Доброй ночи!
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+5
berbajs
Написано сегодня, в 08:15
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:34
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+5
Еще 1 комментарий
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:32
Доброе утро!
Орешки любимые - КЕДРОВЫЕ!
Название: - "Ещё два ведра молока и таблеток от ЖПАДНОСТИ ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:23
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:41
Рыжова Светлана, а я гляжу на вашу картинку, и улыбаюсь
Хорошего вам дня
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+4
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 07:59 Отредактированно сегодня, в 08:01
Доброе утро)
Про храп вчера смотрела видео
.
Вчера целый день ловила сигнал на радио " Яркий я ". И ни разу не дозвонилась, в моем случае это судьба

Погода огонь
, пошли с утра собаки гулять шариками, пришли прилизаные крысята
.
Подборочка класс

Я очень люблю кедровые орехи

К картинке: поспали, можно и поесть.
Хорошего дня и отличного настроения.
С пятницей всех
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:23
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+3
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:36
Татьяна Сергеева, спасибо

Хорошего дня
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:20
Гадство, набрала кучу текста - и все исчезло!!!

Добрейшего пятничного утра всем! Работников торговли с праздником!
Днльфинчиков и китов тоже!
Китайцы перекреативили.
Господи, а так можно было, да? Из музыкальности по ночам моего муженька, да и моей, что греха таить, можно не один ролик было сляпать

Фигуры гипнотизируют, ощущение такое, что узоры в них кружатся...
Обожаю грецкие орехи и фисташки, следующие по любви кэшью и миндаль

Подпись: Котята пили уже третье ведро... А реклама все издевалась: "Желудок у котенка не больше напёрстка..."
Всем удачных выходных, на них обещают солнышко!
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:22
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:23
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:00
НюНик_просто_Анна, о, да, такое бывает! Сочувствую
И сразу же желаю хорошего дня!
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+4
Еще 2 комментария
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:26
Орешки, что вы имели ввиду под столь игривым названием?

Отвечу в том же стиле - полные, а не пустые.


"А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд...."

Вспомнился сразу стишок, и не менее пошлый анекдот
про "Ядра — чистый изумруд"

Короче, Тань, спасибо!
Качественно поржал с утреца,
лап-ца дри-ца гоп-ца-ца!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:33
sasch, вот же редиска)))) Теперь и я с лыбой до ушей) Доброе утро!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:52
sasch, орешки, колокольчики, бубенцы, шарики - кто больше и разнообразнее?
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:13
НюНик_просто_Анна,
Ага-ага....помнится в юности распевали полублатную песенку:
Колокольчики-бубенчики звенят
О любви о доле грешной говорят
Как люди женятся и как они живут
Вам колокольчики об этом пропроют.

Так вот у девушки красивой молодой
Был муж старик трухлявенький такой...
Он поразбросил свои силы в стороне
И не оставил ничего своей жене

Ну и так далее....
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+3
Еще 3 комментария
Naik
Написано сегодня, в 10:06
всем доброго утра, отличного летнего настроения ни смотря на погоду
! одно капучино на троих )))
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+3
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 10:09
Naik, доброе утро
. Хорошего дня
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+1
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:13
Naik, теплого настроения
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+3
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:18
Всем бодрого утра!!!
С пятницей и приятных выходных.
Берегите себя и своих близких.
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:27
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+4
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:13
VLадимир, доброго утра и бодрого дня!
Ну, а отличные выходные - это само собой разумеющееся
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:10
Привет всем! Говорят, на Сахалине сильный дождь... Впрочем, это вовсе не повод для грусти!
Хорошего дня, несмотря на капризы погоды
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:13
Elena Poletova, вот сейчас смотрю сквозь стеклянные двери, а там тропический ливень, с той разницей, что тепла тропического нет
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:17
НюНик_просто_Анна, а я люблю такой дождь)). А вот морось и серость меня убивают.
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:18
НюНик_просто_Анна, до тропических ливней дожили. Может, и до тропического тепла когда-нибудь доживем
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Еще 4 комментария
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:52
Урапятницауже!!!!
И пусть льёт дождь, пусть дует ветер, но ЛЕТО же!!!!! С чем я вас и поздравляю)))Ура-ура-ура)))
Поделки красивенькие. Эх, жаль у меня руки вообще не от туда растут.
Орешки люблю всякие, но больше всего миндаль.
К картинке: Народный контроль. Утренняя смена.
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Доброутреннее с бабайкой и конкурсом)
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