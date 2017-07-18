ОбъемноСкульптурноСложное доброутреннее с конкурсом)

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С добрым утречком! С пятничкой!

Сегодня особых праздников нет.

В субботу, 22 июля - День работника торговли в России

А в воскресенье, 23 июля - Всемирный день китов и дельфинов

А теперь новости.

Женщина 4 года записывала храп мужа, замиксовала его и выпустила песню

Жить вместе с человеком, страдающим храпом, зачастую сложно. С другой стороны, когда на протяжении многих лет ты уже научился улавливать вариативность издаваемых во сне нот и звуков, из этого может получиться как минимум вирусный ролик.

Каждый раз, когда перуанец Рауль Амадор Маркес засыпал со свойственным ему музыкальным сопровождением, его жена записывала небольшие видеоролики. Собрав их через 4 года, она с племянником замиксовала их так, что получился акапельный кавер на очень популярную песню «Despacito» пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси, которую наверняка слышали и вы. По иронии название песни можно перевести как «потихоньку».

Оригинал:

Храп-кавер

Источник: https://daily.afisha.ru/infoporn/6232-zhenschina-4-goda-zapisyvala-hrap-muzha-zamiksovala-ego-i-vypustila-pesnyu/?utm_source=afishatw&utm_medium=social&utm_campaign=samyy-populyarnyy-trek-leta-po-versii-pas

Авторы китайской рекламы Audi сравнили женщин с подержанными авто

Китайская реклама автомобильного бренда Audi вызвала скандал в местных соцсетях. Авторы юмористического видео сравнили женщин с подержанными машинами, призвав покупателей к "тщательному выбору" возлюбленных и транспортных средств. Компания не спешит извиняться за этот ролик, сообщает Washington Post.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как мать жениха решает "проверить качество" невесты перед свадьбой. Женщина дергает новобрачную за нос и ухо. После того, как сын оттаскивает мать, та, наконец, дает ему свое одобрение, но в последний момент бросает взгляд на грудь избранницы молодого человека. Китаянка смущенно закрывает верх своего платья руками.

После этого голос диктора говорит, что автомобили Audi можно купить в подержанном виде и самостоятельно осмотреть перед приобретением. Китайские зрители пришли в ужас от этого ролика, обвинив его авторов в шовинизме и сексизме.

Многие пишут, что никогда не купят Audi, а владельцы автомобиля этой марки говорят, что пересядут на машины других производителей.

Представители концерна не спешат удалять ролик из Сети. Они заявили, что видео было снято азиатскими подрядчиками, и сейчас дирекция фирмы "внимательно изучает" скандальный ролик.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2911633&cid=520

Вопрос на сегодня:

Какие орешки вы любите больше других?)

А теперь очередь подборочки.

Американская художница из Лос-Анджелеса Джен Старк (Jen Stark) создаёт потрясающие геометрические скульптуры из бумаги, дерева и других органических материалов. Работы Старк красивы и органичны, а арсенал на удивление прост: художница использует лишь линейку, специальный нож и карандаши.

Скульптуры художницы обладают потрясающей гипнотической силой – это отмечают завсегдатаи выставок Старк

Скульптуры художницы обладают потрясающей гипнотической силой – это отмечают завсегдатаи выставок Старк. Причудливые узоры настолько увлекают зрителей, что они подолгу рассматривают цветовую палитру каждого маленького шедевра мастера.



По признанию самой художницы, она черпает вдохновение в природных формах и человеческой анатомии. Работа отнимает у Старк немало времени - порой художница трудится над одной скульптурой две недели. Однако это занятие не кажется ей утомительным - напротив, Старк считает свой труд медитативным и успокаивающим.

Причудливые узоры настолько увлекают зрителей, что они подолгу рассматривают цветовую палитру каждого маленького шедевра мастера

Работа отнимает у Старк немало времени, порой художница трудится над одной скульптурой две недели



Джен Старк родилась в Майами (штат Флорида) в 1983 году. Окончила Институт искусств в Мэриленде (Maryland Institute College). Работы Старк нередко выставляются в крупных арт-пространствах США, включая Музей современного искусства в Майами (Museum of Contemporary Art) и Музей искусств во Флориде (Museum of Art). В настоящее время художница живёт и работает в Лос-Анджелесе. Бумажные скульптуры – не единственное увлечение Старк. Она немало времени уделяет рисованию и анимации.

Столь кропотливая работа не кажется художнице утомительной: Старк считает свой труд медитативным и успокаивающим

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и выходных волшебных!