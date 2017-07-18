Доброутреннее с бабайкой и конкурсом)

Приветики, любимки!

Довожу до вашего сведения, что нынче Международный день шахмат

И Международный день торта

Так что предлагаю сегодня всем в шахматы сыграть и тортиком полакомиться))))

А теперь новости)

Ученые: Приметы не помогают предсказывать погоду

Британские социологи провели опрос, согласно результатам которого 58% жителей объединенного королевства доверяют народным приметам, предсказывающим погоду. Ученые же твердо стоят на том, что они не помогают.

Как оказалось, из тех 58% людей, которые по результатам соцопроса верят приметам, половина согласилась с тем, что народные поверья зачастую предсказывают погоду неверно. Но, несмотря на это, почти 39% опрошенных считают суеверия более достоверными, чем официальные прогнозы синоптиков.



В силу человеческого консерватизма людям сложно отказаться от примет, потому что на них опирались веками. Исследования ученых подтвердили малую часть народных предзнаменований, однако их доля в общем числе слишком ничтожна. В современном мире есть масса высокоточных технических средств, которые способны предвидеть поведение атмосферы с достаточной достоверностью. Именно они позволяют делать наиболее точные прогнозы погоды.

Источник: http://oane.ws/2017/07/19/uchenye-zayavili-chto-primety-ne-rabotayut.html

Китаянка заплатила мошенникам 25 тысяч долларов за волшебное нижнее белье

Жительница Китая заплатила мошенникам около 160 тысяч юаней (примерно 25 тысяч долларов) за нижнее белье, якобы обладающее "силой вулкана", которое делает женщин более сексуальными.

Обманутой оказалась 35-летняя жительница города Ухань по фамилии Ли, управляющая продуктовым магазином, которая в конце 2016 года подружилась с одной из своих покупательниц, сообщает South China Morning Post.

После нескольких месяцев знакомства новая подруга по фамилии Вэй пригласила Ли посетить один из косметических салонов города. Вместе с ними отправилась еще одна женщина по фамилии Оу.

В салоне Вэй и Оу начали рассказывать Ли о том, что данное заведение использует в своей работе древние китайские способы ускорения тока крови в организме, от которого женщины выглядят моложе. Вместе с сотрудником салона они уговорили Ли приобрести за 8 тысяч юаней (около 1300 долларов) комплект нижнего белья, который якобы воздействует на организм так же, как и процедуры в салоне.

Далее новые подруги убедили Ли открыть собственный магазин по продаже такого белья. После этого женщины поехали к поставщикам белья, которые при его производстве якобы использовали "силу вулкана", с помощью которого женщины становятся сексуальнее, а мужчины здоровее.

Поставщики уговорили Ли приобрести партию белья со значительной скидкой. В итоге женщина заплатила за 40 комплектов "волшебного" нижнего белья 160 тысяч юаней, однако в дальнейшем никаких покупателей на свой товар за три месяца так и не нашла.

Узнав о случившемся, муж Ли обратился в полицию. Детали расследования дела пока не разглашаются.

Местная пресса цитирует представителя массажного салона, который заявил, что неудачи Ли в торговле волшебным бельем объясняются отсутствием у женщины упорства и силы воли. При этом, как сказал сотрудник салона, Ли сможет оставаться молодой и до 60 лет, если будет носить купленное белье сама.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2911121&cid=520

Вопрос на сегодня

А у вас есть "любимые" и "нелюбимые" приправы?

А в подборочке сегодня мифические существа мира.

На протяжении многих веков люди придумывали мифических существ для своих рассказов и легенд. Наделяли они их как человеческими, так и животными частями тела, примером тому служит многие персонажи, к примеру, тело льва, а голова человека или же нижняя часть туловища змеи, а торс и руки от человека.

Но, несмотря на разнообразие всех самых интересных мифических персонажей многих времен и цивилизаций, неизменным остается только то, что научного доказательства, были ли они на самом деле – нет. Но этот нюанс совершенно не останавливал рассказчиков и писарей, которые повествовали миру о героических подвигах героев против различных таких существ, переплетая возможно реальные эпизоды с выдумкой и разными легендами. Большое количество таких легенд было описано во многих книгах и в том числе и в сборнике статей под названием «Бестиарий мифический существ».

Возникновение

Возможно, появление всех этих существ, обладающих невиданной силой, можно объяснить в другом ключе, скорее более реалистичном с точки зрения сегодняшнего дня. Оборачиваясь в историю прошлого, мы можем увидеть массу катаклизмов, засухи, голод и тому подобное. Люди, которые искренне не понимали, почему и от чего на их земли обрушилась такая напасть, могли трактовать это как кару небесных богов или же страшных чудищ, которые хотят завладеть их душами. В те времена силы природы и в принципе сам её культ был выше всего. Мифические существа ведь поклонялись именно этим силам, поэтому их часто задабривали и боялись разозлить.

В противовес этой теории есть и другая, которая опирается на теорию вероятности. Исходя из этой теории, можно предположить существование параллельной вселенной, в которой действительно могут жить мифические существа. На сегодняшний день сложно судить о том, какая теория правильная, а какая нет, но согласитесь, они обе имеют место быть в этом мире.

Давайте рассмотрим самых интересных и удивительных мифических существ поближе.

1. Бабай



Славянская мифология богата на мифических персонажей, и один из них Бабай. В детстве, наверное практически каждого из нас пугали им родители. На самом деле, Бабай не имеет четких характеристик, поэтому за основу берется сугубо детское представление этого существа. Зачастую его представляют страшным горбатым стариком с сумкой за плечом, в которую он прячет детей, которые ослушиваются родителей.

2. Дуллахан

В Ирландии есть повествование о сильном и грозном Дуллахане, которого принято ещё называть всадником без головы. На протяжении многих тысяч лет ирландцы описывали его как существа страшного и злобного. Он несет гибель и разруху. Зачастую описывали его в черном одеянии, а его конь имел красные светящиеся глаза.

3. Кодама

Кодама является представителем японского фольклора, который считается добрым духом охраняющим деревья, сады и леса. Исходя из разных сказаний, живет он внутри дерева, которое охраняет, а описывают его как маленького слегка прозрачного белого духа. Но, не смотря на то, что многие его считают доброжелательным, он может и навредить человеку, если его жилище попытаются срубить. Говорят, что Кодама насылает на обидчика несчастья и невезение.

4. Драугр

Драугр – это существо скандинавского фольклора, который представляет собой зомби, источающий из себя ужасный гнилостный запах мертвечины. Скандинавы считали, что Драугр может поедать людей, пить их кровь, а также управлять сознанием живого человека.

5. Вендиго

Вендиго описывается в мифологии индейцев, а точнее индейцев племени алгонкины. Если обратиться к психологии, то мы можем найти такой термин, как «Вендиго психопатия». Этот диагноз могут поставить психически нездоровым людям в состоянии крайне тяжелого психоза, которые целенаправленно едят или же хотят съесть человеческую плоть. Исходя из мифологии индейцев, они описывали Вендиго как страшное существо с чертами человека и монстра. Зачастую, он был похож на зомби.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного летнего вам настроения!

