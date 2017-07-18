ПочтиРеальное художественное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделькой!

Сегодня в России День кадастрового инженера

А теперь новости:

В Бразилии парикмахер стрижет клиентов с помощью молотка и топора

В сети набирает популярность видео, на котором бразильский парикмахер демонстрирует свои уникальные умения. Мужчина стрижет своих клиентов с помощью молотка и топора.

Бразильский парикмахер, имя которого не сообщается, делает своим клиентам модные прически, используя такие грубые инструменты, как молоток и топор. Услуги уникального мастера можно оценить в бразильском городе Сеиландия, в котором проживает мужчина.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как ловко парикмахер подстригает клиента топором, по которому он постукивает молотком.

Источник: https://ruposters.ru/life/19-07-2017/brazilskij-parikmaher-strizhet-toporom

Дизайнеры создали шлем, который нужно носить на работе

Фото Hucho Rayu

Украинская студия Hucho Rayu представила необычный гаджет, который обязательно порадует всех сотрудников, вынужденных сидеть не в отдельных кабинетах, а в помещениях формата open space.

Новинка, на которую создателей вдохновил обычный мотоциклетный шлем, полностью ограждает своего владельца от лишнего шума, позволяя работать ему с большим комфортом.

Изобретатели позаботились о необычном дизайне шлема. Он может быть и серым, и голубым, и розовым. Есть даже модели, напоминающие головы мультяшных миньонов, и шлем Бэтмена. Они подойдут самым креативным работникам.

Некоторые эксперты, впрочем, сомневаются в целесообразности такого решения. По их словам, шлем станет причиной появления болей в спине и шее, однако создатели уверяют, что всё рассчитали и никаких проблем со здоровьем у сотрудников компаний не возникнет.

Metro пообщалось с Данутой Крил, соучредителем компании, придумавшей шлем.

Как появилась идея создания шлема Helmfon?

История Helmfon началась в сентябре 2016 года, когда одна из местных компаний попросила нас оформить помещение для переговоров и общения по "Скайпу" с партнёрами, которое хорошо бы вписывалось в общий дизайн офиса, но при этом не занимало слишком много места. Мы не захотели попусту использовать такое нужное компании помещение и начали придумывать новые способы организации пространства. Таким образом у нас и родилась идея создания гаджета, который бы позволял человеку совершать звонки через "Скайп", решать какие-то организационные вопросы прямо на своём рабочем месте и не беспокоя коллег. Конечная идея Helmfon – помочь людям сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на внешние звуки.

Как обеспечивается звукоизоляция шлема?

Он создан из звукопоглощающих материалов: снаружи облицован стекловолокном, покрытым нитрокраской, внутри – мембранная ткань со вспененным полиэтиленом.

Какими дополнительными функциями снабжён ваш гаджет?

Шлем оснащён микрофоном, динамиками, аккумулятором, лупой и специальным кармашком для смартфона. А ещё с его помощью можно воспроизводить фильмы и видео, проводить видеоконференции, отвечать на звонки, смотреть и редактировать фотографии. Кроме того, если вы повесите Helmfon на стену, он сможет выполнять функции проектора.

Почему в качестве формы вы выбрали мотоциклетный шлем?

Шлем был изобретён для обеспечения безопасности и предотвращения травм головы, а мы преобразовали эту идею. С помощью Helmfon вы сможете сохранять спокойствие во время рабочего процесса.



Чем ваша идея лучше остальных альтернативных идей, позволяющих добиться уединения в офисе?

Он лучший потому что, во-первых, позволяет с комфортом работать в любом открытом пространстве, сколько бы людей там не находилось. Во-товрых, он выгоден боссам, потому что их сотрудники точно не будут отвлекаться на другие постронние дела. Кроме того, он экономит место, потому что позволяет избавиться от переговорок. Ну и, в конце-концов, это просто ориганально и забавно.

Но вообще-то ваще решение довольно странное. Почему в качестве формы вы выбрали именно мотоциклетный шлем?

Нас вдохновил шлем, потому что он очень удобен для мотоциклистов. Его форма помогает человеку защищаться, но при этом не чувствовать себя в ловушке. Шлем был изобретен для обеспечения безопасности и предотвращения травм головы, а мы преобразовали эту идею и адаптировали её к офис. С помощью Helmfon вы сможете сохранять спокойствие во время рабочего процесса.

Он тяжёлый?

Вес рассчитан на то, чтобы не причинять никакого вреда спине и шее. Так что это полностью безопасно.

Автор оригинальной версии Дмитрий Беляев

Источник: https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/dizaynery-sozdali-shlem-kotoryy-nuzhno-nosit-na-rabote-1284784/

Вопрос на сегодня:

А у вас есть "свой" парикмахер? Если ДА, то сколько лет вы уже пользуетесь его услугами?

А теперь очередь подборочки.

Шведский дизайнер и художник-реалист Йоханес Вессмарк родился в 1962 году в городе Кил, Швеция, где сейчас живет и работает. Какого-либо художественного образования не имеет, позтому считает себя самоучкой хотя карандаш или кисть с акварельной краской в его руках начинают, как будто, жить своей жизнью, создавая шедевры. В течении пятнадцати лет, Йоханес проработал иллюстратором и 3D-графиком. Его картины пользюутся спросом у коллекционеров, а также выставлены в художественных галереях по всей Швеции и в Соединенных Штатах.

Johannes Wessmark: САЙТ



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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня и легкой недели!