ПочтиРеальное художественное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С новой неделькой!
Сегодня в России День кадастрового инженера
А теперь новости:
В Бразилии парикмахер стрижет клиентов с помощью молотка и топора
В сети набирает популярность видео, на котором бразильский парикмахер демонстрирует свои уникальные умения. Мужчина стрижет своих клиентов с помощью молотка и топора.
Бразильский парикмахер, имя которого не сообщается, делает своим клиентам модные прически, используя такие грубые инструменты, как молоток и топор. Услуги уникального мастера можно оценить в бразильском городе Сеиландия, в котором проживает мужчина.
На опубликованном в сети видео можно увидеть, как ловко парикмахер подстригает клиента топором, по которому он постукивает молотком.
Источник: https://ruposters.ru/life/19-07-2017/brazilskij-parikmaher-strizhet-toporom
Дизайнеры создали шлем, который нужно носить на работе
Фото Hucho Rayu
Украинская студия Hucho Rayu представила необычный гаджет, который обязательно порадует всех сотрудников, вынужденных сидеть не в отдельных кабинетах, а в помещениях формата open space.
Новинка, на которую создателей вдохновил обычный мотоциклетный шлем, полностью ограждает своего владельца от лишнего шума, позволяя работать ему с большим комфортом.
Изобретатели позаботились о необычном дизайне шлема. Он может быть и серым, и голубым, и розовым. Есть даже модели, напоминающие головы мультяшных миньонов, и шлем Бэтмена. Они подойдут самым креативным работникам.
Некоторые эксперты, впрочем, сомневаются в целесообразности такого решения. По их словам, шлем станет причиной появления болей в спине и шее, однако создатели уверяют, что всё рассчитали и никаких проблем со здоровьем у сотрудников компаний не возникнет.
Metro пообщалось с Данутой Крил, соучредителем компании, придумавшей шлем.
Как появилась идея создания шлема Helmfon?
История Helmfon началась в сентябре 2016 года, когда одна из местных компаний попросила нас оформить помещение для переговоров и общения по "Скайпу" с партнёрами, которое хорошо бы вписывалось в общий дизайн офиса, но при этом не занимало слишком много места. Мы не захотели попусту использовать такое нужное компании помещение и начали придумывать новые способы организации пространства. Таким образом у нас и родилась идея создания гаджета, который бы позволял человеку совершать звонки через "Скайп", решать какие-то организационные вопросы прямо на своём рабочем месте и не беспокоя коллег. Конечная идея Helmfon – помочь людям сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на внешние звуки.
Как обеспечивается звукоизоляция шлема?
Он создан из звукопоглощающих материалов: снаружи облицован стекловолокном, покрытым нитрокраской, внутри – мембранная ткань со вспененным полиэтиленом.
Какими дополнительными функциями снабжён ваш гаджет?
Шлем оснащён микрофоном, динамиками, аккумулятором, лупой и специальным кармашком для смартфона. А ещё с его помощью можно воспроизводить фильмы и видео, проводить видеоконференции, отвечать на звонки, смотреть и редактировать фотографии. Кроме того, если вы повесите Helmfon на стену, он сможет выполнять функции проектора.
Почему в качестве формы вы выбрали мотоциклетный шлем?
Шлем был изобретён для обеспечения безопасности и предотвращения травм головы, а мы преобразовали эту идею. С помощью Helmfon вы сможете сохранять спокойствие во время рабочего процесса.
Чем ваша идея лучше остальных альтернативных идей, позволяющих добиться уединения в офисе?
Он лучший потому что, во-первых, позволяет с комфортом работать в любом открытом пространстве, сколько бы людей там не находилось. Во-товрых, он выгоден боссам, потому что их сотрудники точно не будут отвлекаться на другие постронние дела. Кроме того, он экономит место, потому что позволяет избавиться от переговорок. Ну и, в конце-концов, это просто ориганально и забавно.
Но вообще-то ваще решение довольно странное. Почему в качестве формы вы выбрали именно мотоциклетный шлем?
Нас вдохновил шлем, потому что он очень удобен для мотоциклистов. Его форма помогает человеку защищаться, но при этом не чувствовать себя в ловушке. Шлем был изобретен для обеспечения безопасности и предотвращения травм головы, а мы преобразовали эту идею и адаптировали её к офис. С помощью Helmfon вы сможете сохранять спокойствие во время рабочего процесса.
Он тяжёлый?
Вес рассчитан на то, чтобы не причинять никакого вреда спине и шее. Так что это полностью безопасно.
Автор оригинальной версии Дмитрий Беляев
Источник: https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/dizaynery-sozdali-shlem-kotoryy-nuzhno-nosit-na-rabote-1284784/
Вопрос на сегодня:
А у вас есть "свой" парикмахер? Если ДА, то сколько лет вы уже пользуетесь его услугами?
А теперь очередь подборочки.
Шведский дизайнер и художник-реалист Йоханес Вессмарк родился в 1962 году в городе Кил, Швеция, где сейчас живет и работает. Какого-либо художественного образования не имеет, позтому считает себя самоучкой хотя карандаш или кисть с акварельной краской в его руках начинают, как будто, жить своей жизнью, создавая шедевры. В течении пятнадцати лет, Йоханес проработал иллюстратором и 3D-графиком. Его картины пользюутся спросом у коллекционеров, а также выставлены в художественных галереях по всей Швеции и в Соединенных Штатах.
Johannes Wessmark: САЙТ
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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке
Прекрасного вам дня и легкой недели!
Ура понедельник наступил, всем трудовых успехов.
Да, у меня есть личный парикмахер, пользуясь её услугами девять лет. И всем доволен.
Удачи и берегите себя и своих близких, а я поехал в Невельск, передавать поклон и привет.
Парикмахер была лет пять, уехала. Сейчас Лена - года три! Хороший специалист и мастер своего дела!
Название: -"А без воды и не туды... да хоть сюды!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
Как то устрашающе выглядит процесс стрижки топором и молотком
Шлем как по мне точно безполезная вешь, как и офисная подушка.
Личный парикмахер есть)
Хожу к ней около 2х лет)
Чудесная подборочка
В субботу ездили кататься, поехали на мыс Великан. Дороги незнаем
Сделали немного фото есчё)))
Обидно, но говорят есть еще подъезды к мысу.
А вчера я все таки выиграла краски на радио
К картинке: живая автомойка в Африке) .
Хорошего дня, отличного настроения
Жаль компьютера нема, супруг на работу забрал.
Очень хочу попробовать в игру поиграть от АСТВ.
Шлем, думаю, приживется только там, где у хозяев потогонная система для служащих. Представьте, каково работать в таком в жару, например...
Иллюстрации великолепны. Художник просто гений реалистичности!
Подпись: сами мы не местные... Поможите, кто чем может... а то карбюратор залью!
Решили меня хромоногую вчера вывезти морским воздухом подышать. Я так и сказала: "Отвезите мать вашу на природу пока совсем не озверела в 4х стенах!" Нарядилась красавица в летнее платьё, и указав перстом в сторону Долинки, уселась поудобнее в ожидании чуда... Долго ли коротко ехали... Привезли. А там ветрище, +12 жары, зубы стучат (от восторга наверное) ! В общем понюхала морской воздух минут 7 и поехали обратно)))
Парикмахер постоянный есть лет 17 уже и ни на кого свою Маришечку не променяю).
Шлем -это круто. Вот даже представляю, приходят ко мне с документами на подпись, а тут я на кресле покачиваюсь .. нога на ногу...в шлеме...
К картинке: Поливка хоботом-200 динар, помывка с губкой-250 динар. Удовольствие от езды на чистой машине-бесценно!
Мерзни волчий хвост.
С парикмахерами у меня беда.
Подборочка супер какая классная.
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Сотни приложений в Google Play оказались заражены опасным вирусом которые оказались заражены опасным трояном BankBot, который крадёт данные банковских карт пользователей и получает полное управление над их гаджетом. После того, как ничего не подозревающий владелец девайса запускает на своём телефоне банковское приложение, например "Сбербанк онлайн" или электронный кошелёк, вирус подменяет окно входа в аккаунт на поддельное
Вы ещё пользуетесь самыми лучшими приложениями сбербанка и т.д.!? Лень вручную в браузере вбить логин и пароль?
Тогда они прийдут и к вам, за вашими денЮжками
На фото. Поддельное окно входа.
Привет!
Хорошо хоть не морковку
Почти в тему к твоим рисункам
У меня есть постоянные маникюрша, парикмахер и Косметолог)))