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Утро с АСТВ
ПочтиРеальное художественное доброутреннее с конкурсом)

ПочтиРеальное художественное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новой неделькой!

Сегодня в России День кадастрового инженера

 

А теперь новости:

В Бразилии парикмахер стрижет клиентов с помощью молотка и топора

В сети набирает популярность видео, на котором бразильский парикмахер демонстрирует свои уникальные умения. Мужчина стрижет своих клиентов с помощью молотка и топора.

Бразильский парикмахер, имя которого не сообщается, делает своим клиентам модные прически, используя такие грубые инструменты, как молоток и топор. Услуги уникального мастера можно оценить в бразильском городе Сеиландия, в котором проживает мужчина.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как ловко парикмахер подстригает клиента топором, по которому он постукивает молотком.

Источник: https://ruposters.ru/life/19-07-2017/brazilskij-parikmaher-strizhet-toporom

Дизайнеры создали шлем, который нужно носить на работе

Фото Hucho Rayu

Украинская студия Hucho Rayu представила необычный гаджет, который обязательно порадует всех сотрудников, вынужденных сидеть не в отдельных кабинетах, а в помещениях формата open space.
    Новинка, на которую создателей вдохновил обычный мотоциклетный шлем, полностью ограждает своего владельца от лишнего шума, позволяя работать ему с большим комфортом.
Изобретатели позаботились о необычном дизайне шлема. Он может быть и серым, и голубым, и розовым. Есть даже модели, напоминающие головы мультяшных  миньонов, и шлем Бэтмена. Они подойдут самым креативным работникам.
Некоторые эксперты, впрочем, сомневаются в целесообразности такого решения. По их словам, шлем станет причиной появления болей в спине и шее, однако создатели уверяют, что всё рассчитали и никаких проблем со здоровьем у сотрудников компаний не возникнет.

Metro пообщалось с Данутой Крил, соучредителем компании, придумавшей шлем.

Как появилась идея создания шлема Helmfon?
История Helmfon началась в сентябре 2016 года, когда одна из местных компаний попросила нас оформить помещение для переговоров и общения по "Скайпу" с партнёрами, которое хорошо бы вписывалось в общий дизайн офиса, но при этом не занимало слишком много места. Мы не захотели попусту использовать такое нужное компании помещение и начали придумывать новые способы организации пространства. Таким образом у нас и родилась идея создания гаджета, который бы позволял человеку совершать звонки через "Скайп", решать какие-то организационные вопросы прямо на своём рабочем месте и не беспокоя коллег. Конечная идея Helmfon – помочь людям сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на внешние звуки.

Как обеспечивается звукоизоляция шлема?
Он создан из звукопоглощающих материалов: снаружи облицован стекловолокном, покрытым нитрокраской, внутри – мембранная ткань со вспененным полиэтиленом.

Какими дополнительными функциями снабжён ваш гаджет?
Шлем оснащён микрофоном, динамиками, аккумулятором, лупой и специальным кармашком для смартфона. А ещё с его помощью можно воспроизводить фильмы и видео, проводить видеоконференции, отвечать на звонки, смотреть и редактировать фотографии. Кроме того, если вы повесите Helmfon на стену, он сможет выполнять функции  проектора.

Почему в качестве формы вы выбрали мотоциклетный шлем?
Шлем был изобретён для обеспечения безопасности и предотвращения травм головы, а мы преобразовали эту идею. С помощью Helmfon вы сможете  сохранять спокойствие во время рабочего процесса.


Чем ваша идея лучше остальных альтернативных идей, позволяющих добиться уединения в офисе?
Он лучший потому что, во-первых, позволяет с комфортом работать в любом открытом пространстве, сколько бы людей там не находилось. Во-товрых, он выгоден боссам, потому что их сотрудники точно не будут отвлекаться на другие постронние дела. Кроме того, он экономит место, потому что позволяет избавиться от переговорок. Ну и, в конце-концов, это просто ориганально и забавно.

Но вообще-то ваще решение довольно странное. Почему в качестве формы вы выбрали именно мотоциклетный шлем?
Нас вдохновил шлем, потому что он очень удобен для мотоциклистов. Его форма помогает человеку защищаться, но при этом не чувствовать себя в ловушке. Шлем был изобретен для обеспечения безопасности и предотвращения травм головы, а мы преобразовали эту идею и адаптировали её к офис. С помощью Helmfon вы сможете  сохранять спокойствие во время рабочего процесса.

Он тяжёлый?
Вес рассчитан на то, чтобы не причинять никакого вреда спине и шее. Так что это полностью безопасно.

Автор оригинальной версии Дмитрий Беляев

Источник: https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/dizaynery-sozdali-shlem-kotoryy-nuzhno-nosit-na-rabote-1284784/

 

Вопрос на сегодня: 

А у вас есть "свой" парикмахер? Если ДА, то сколько лет вы уже пользуетесь его услугами?

 

А теперь очередь подборочки.

Шведский дизайнер и художник-реалист Йоханес Вессмарк родился в 1962 году в городе Кил, Швеция, где сейчас живет и работает. Какого-либо художественного образования не имеет, позтому считает себя самоучкой хотя карандаш или кисть с акварельной краской в его руках начинают, как будто, жить своей жизнью, создавая шедевры. В течении пятнадцати лет, Йоханес проработал иллюстратором и 3D-графиком. Его картины пользюутся спросом у коллекционеров, а также выставлены в художественных галереях по всей Швеции и в Соединенных Штатах.

Johannes Wessmark: САЙТ

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Johannes Wessmark

Johannes Wessmark
                                                                                                                       
Johannes Wessmark
 
 
 
 
Нашла тут
 

 А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:05 +7
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 07:24
Доброе утро!
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:46 Отредактированно сегодня, в 07:46
berbajs, привеееет!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:03
berbajs, яркого настроения!
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+9
Elena Poletova
Написано сегодня, в 12:04
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+6
VLадимир
Написано сегодня, в 07:24
Всем доброго утра!!!
Ура понедельник наступил, всем трудовых успехов.
Да, у меня есть личный парикмахер, пользуясь её услугами девять лет. И всем доволен.
Удачи и берегите себя и своих близких, а я поехал в Невельск, передавать поклон и привет.
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:04
VLадимир, доброго пути, Володя!
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+9
VLадимир
Написано сегодня, в 10:58
Татьяна Сергеева, спасибо Танюшку. Лови.
Ответить
+4
Elena Poletova
Написано сегодня, в 12:08
VLадимир, доброго утра и чудесного дня
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+5
Еще 2 комментария
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 07:37
Доброе утро!
Парикмахер была лет пять, уехала. Сейчас Лена - года три! Хороший специалист и мастер своего дела!
Название: -"А без воды и не туды... да хоть сюды!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:06
Рыжова Светлана, хорошей недели, солнышко!
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+5
Elena Poletova
Написано сегодня, в 12:10
Ответить
+5
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 14:42
Татьяна Сергеева, БЛАГАДАРЮ!!!
Ответить
+1
Еще 2 комментария
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 07:59 Отредактированно сегодня, в 08:02
Доброе утро)
Как то устрашающе выглядит процесс стрижки топором и молотком
.
Шлем как по мне точно безполезная вешь, как и офисная подушка.
Личный парикмахер есть)
Хожу к ней около 2х лет)
Чудесная подборочка

В субботу ездили кататься, поехали на мыс Великан. Дороги незнаем
. Спасибо тому человеку, кто на ветки повешал знаки( яркие пакеты ), доехали почти, на спуске перекопали спуск к морю
. Так мы и не доехали, развернулись поехали домой.
Сделали немного фото есчё)))
Обидно, но говорят есть еще подъезды к мысу.
А вчера я все таки выиграла краски на радио
, радовалась как пятилетний ребенок, весь день

К картинке: живая автомойка в Африке) .
Хорошего дня, отличного настроения
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+10
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:07
Mopsik, молодца, поздравляю с выигрышем!
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+5
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:09
НюНик_просто_Анна, спасибки

Жаль компьютера нема, супруг на работу забрал.
Очень хочу попробовать в игру поиграть от АСТВ.
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:07
Mopsik, с выигрышем! С добрым утром!
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+6
Еще 8 комментариев
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:01
Доброго всем понедельничного утра!
у меня есть девушка, к которой я хожу стричься и не только три или больше лет... И надеюсь ходить впредь, она мастер!
стрижет не топором, но великолепно

Шлем, думаю, приживется только там, где у хозяев потогонная система для служащих. Представьте, каково работать в таком в жару, например...
Иллюстрации великолепны. Художник просто гений реалистичности!
Подпись: сами мы не местные... Поможите, кто чем может... а то карбюратор залью!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:07
НюНик_просто_Анна, легкой недели, дорогая!
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:19
Татьяна Сергеева, спасибо, солнышко наше! И тебе полегче
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+2
Elena Poletova
Написано сегодня, в 12:19
НюНик_просто_Анна, утра доброго! Утра светлого!
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+4
Еще 2 комментария
Malinka17
Написано сегодня, в 09:02
Исновапонедельниклето!!!! В общем все поняли, что я еще в отпуске

Решили меня хромоногую вчера вывезти морским воздухом подышать. Я так и сказала: "Отвезите мать вашу на природу пока совсем не озверела в 4х стенах!" Нарядилась красавица в летнее платьё, и указав перстом в сторону Долинки, уселась поудобнее в ожидании чуда... Долго ли коротко ехали... Привезли. А там ветрище, +12 жары, зубы стучат (от восторга наверное) ! В общем понюхала морской воздух минут 7 и поехали обратно)))
Парикмахер постоянный есть лет 17 уже и ни на кого свою Маришечку не променяю).
Шлем -это круто. Вот даже представляю, приходят ко мне с документами на подпись, а тут я на кресле покачиваюсь .. нога на ногу...в шлеме...
И как же мне кофеманке работать в нём?
К картинке: Поливка хоботом-200 динар, помывка с губкой-250 динар. Удовольствие от езды на чистой машине-бесценно!
Ответить
+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:09
Ответить
+7
Malinka17
Написано сегодня, в 09:16
Татьяна Сергеева, я сегодня позвоню))))
Ответить
+7
VLадимир
Написано сегодня, в 11:25
Malinka17, а в Невельске вчера жарища была и лёгкий бризовый ветерок. Такая лепота, даже не хотелось уезжать.

Мерзни волчий хвост.
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+3
Еще 1 комментарий
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:06
Доброе утро и с началом новой рабочей недели!
С парикмахерами у меня беда.
Найду себе мастера, привыкну, а она либо уезжает либо еще что-то.

Подборочка супер какая классная.

Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:06
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:24
Татьяна Сергеева, спасибо большое!
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+4
Elena Poletova
Написано сегодня, в 12:25
Василиса_Я ^.^, и вас с началом новой рабочей недели!)))
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+5
Еще 2 комментария
sasch
Написано сегодня, в 10:13 Отредактированно сегодня, в 10:15
Радостное для всех событие.

Сотни приложений в Google Play оказались заражены опасным вирусом которые оказались заражены опасным трояном BankBot, который крадёт данные банковских карт пользователей и получает полное управление над их гаджетом. После того, как ничего не подозревающий владелец девайса запускает на своём телефоне банковское приложение, например "Сбербанк онлайн" или электронный кошелёк, вирус подменяет окно входа в аккаунт на поддельное

Вы ещё пользуетесь самыми лучшими приложениями сбербанка и т.д.!? Лень вручную в браузере вбить логин и пароль?
Тогда они прийдут и к вам, за вашими денЮжками


На фото. Поддельное окно входа.
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:07
sasch, кофе сегодня не дам) Грызи яблочки) Привет и хорошей недели!
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+8
sasch
Написано сегодня, в 11:45
Татьяна Сергеева,
Привет!
Хорошо хоть не морковку

Почти в тему к твоим рисункам
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+8
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 12:09
sasch, знакомый в сб что-то скачал, и начали деньги с карт улетать в неизвестном направлении, и телефон перестал слушаться (((.
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+3
Еще 9 комментариев
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:21
доброе утро всем )
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:20
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+7
Elena Poletova
Написано сегодня, в 12:30
Vitaliy Borodin, большой привет!
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+6
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:55
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+5
Еще 1 комментарий
LyiraTula
Написано сегодня, в 10:30 Отредактированно сегодня, в 10:30
Доброе утро, Сахалин!
У меня есть постоянные маникюрша, парикмахер и Косметолог)))
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+5
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 11:19
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+7
Elena Poletova
Написано сегодня, в 12:31
LyiraTula, привет, Тула
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+7
LyiraTula
Написано сегодня, в 13:57
Татьяна Сергеева, спасибо)))
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+3
Еще 2 комментария
Катерина90
Написано сегодня, в 13:52
Всем привет!) Мастер с топором и молотком жжет, главное чтобы у него рука не дрогнула
Шлем тоже приколюха, даже и представить смешно
Парикмахера личного нет, так как все пытаюсь отрастить косу до пояса, но все четно.
название к картинке: "слономойка" всем хорошего дня и отличного настроения!)
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+5
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ОбъемноСкульптурноСложное доброутреннее с конкурсом)
ОбъемноСкульптурноСложное доброутреннее с конкурсом)
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