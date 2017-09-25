ИзобретенноНеразгаданное доброутреннее с конкурсом)

С добрым понедельничным утречком, друзья!

Сегодня Международный день ненасилия

Всемирный день жилища

Всемирный день архитектуры

Международный день врача

И Международный день социального педагога

Теперь новости

Инженеры Tesla помогут производителю пылесосов выпустить автомобиль

Британская компания Dyson, которая знаменита своей бытовой техникой, занялась созданием электромобиля

Об этом сотрудникам компании и поклонникам бренда сообщил основатель и глава фирмы Джеймс Дайсон — соответствующее письмо опубликовано через официальный Твиттер-аккаунт компании. По словам руководителя Dyson, работа над электромобилем уже ведётся, поэтому ждать появления серийной машины осталось недолго.

"Я хочу, чтобы вы узнали об этом лично от меня: Dyson начала работу над электромобилем, который планируется представить к 2020 году", - сказал Джеймс Дайсон".

Дайсон добавил, что проект потребует вложения примерно 2 миллиардов фунтов, а штат разработчиков составит 400 человек. Однако никакой другой информацией глава фирмы не поделился, что породило массу слухов: многие подумали, что это заявление — лишь пиар, чтобы прорекламировать марку пылесосов.

Однако, как сообщает портал Carscoops, недавно Dyson наняла бывших сотрудников Aston Martin и Tesla, так что планы по созданию собственного электромобилями производителем пылесосов вовсе не шутка. При этом конкурентом новинки, британцы, конечно, видят сверхуспешную Tesla Model S. Источник: https://auto.mail.ru/article/66354-inzhenery_tesla_pomogut_proizvoditelyu_pylesosov_vypustit_avtomobil/

В Лондоне открыли вакансию дегустатора пива

Британская пивоваренная компания Meantime Brewing Company объявила об открытии вакансии дегустатора пива в течение неполного рабочего дня. По данным газеты Metro, они ищут специалиста, который будет пробовать различные новые сорта пива и давать обратную связь. Отчёты о полученных вкусовых впечатлениях должны быть максимально полными, чтобы компания могла максимально угодить потенциальным потребителям.

Счастливчик, которого возьмут на эту должность, будет обязан являться на пивоварню в Гринвиче в пятницу утром. Там он будет пробовать пиво и обсуждать его вкусовые качества с экспертами. Работодатели пишут, что предлагают конкурентоспособную зарплату и "пивные ништяки". Рабочий день, кстати, длится три часа, и это, пожалуй, единственный случай, когда хочется задержаться в пятницу на работе подольше.

Чтобы иметь шансы получить эту должность, соискатель должен действительно хорошо разбираться в разнообразных сортах пива, знать модные тенденции и иметь за плечами большой опыт пития этого напитка. "Фанатов "Будвайзера" просим не беспокоить", — пишут в этой вакансии. В качестве испытательного задания желающие должны в 30 словах или видеоролике объяснить, почему именно они должны получить эту должность.

Источник: https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83/1047144/pivovarnia_ishchiet_chielovieka_kotoryi_budiet_pit_pivo_po_piatnitsam_za_dienghi

Вопрос на сегодня:

Какой фильм вы считаете лучшим мотивационным кино?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это 12 древних изобретений, неразгаданных учеными

Чем глубже ученые изучают наследие прошлого, тем больше вопросов у них появляется. Похоже, что древний мир был совсем не таким, каким мы его представляем.

AdMe.ru нашел 12 вещей из далекого прошлого, которые указывают на то, что наши предки знали и умели гораздо больше, чем принято думать.

1. Колумбийский золотой самолетик, IV–VII в. н. э.

Колумбийский золотой самолетик относится к артефактам культуры Кимбая. Большинство ученых считает, что такие предметы — не более чем стилизованное изображение птиц и насекомых, но некоторые утверждают, что эти предметы изображают летательные аппараты. К тому же выяснилось, что масштабные модели золотых самолетиков и в самом деле обладают аэродинамическими свойствами.

2. Римский додекаэдр, II–III в. н. э.

Около сотни подобных предметов было найдено на территориях различных стран: Италии, Англии, Франции, Германии, Венгрии и даже Вьетнама. Согласно гипотезам, додекаэдр мог служить подсвечником, игральной костью, инструментом для калибровки водяных труб или даже болванкой для вязки перчаток под разные размеры пальцев.



3. Линза Нимруда, 750–710 гг. до н. э.

Оптическая линза из горного хрусталя была найдена при раскопках в городе Нимруд на территории современного Ирака в 1853 году. Линза обладает 3-кратным увеличением и, вероятно, использовалась в качестве лупы. Хотя некоторые исследователи считают, что она могла служить частью телескопа или быть декоративным элементом мебели.

4. Багдадская батарея, ок. 2500 г. до н. э.



Батарея представляет собой сосуд, в котором находится медный цилиндр с железным стержнем внутри. Копии сосуда, заполненные электролитом, способны создавать напряжение примерно в 2 вольта. Возможно, жителям Древнего Вавилона был известен метод гальванизации, который применялся для создания золотого покрытия. Но скептики возражают — по их мнению, такие сосуды служили для хранения свитков.

5. Фестский диск, 2700–1400 гг. до н. э.



Терракотовый диск был обнаружен при раскопках древнего города Фест на южном побережье острова Крит в 1908 году. Происхождение диска и значение его иероглифов по сей день остаются неясными, так как сорт глины, из которой он сделан, не встречается на Крите, а письменность на диске никак не связана ни с одной из местных.

6. Технология строительства пирамид, 2667 г. до н. э.



Ученые никак не могут сойтись во мнении о том, какой же именно метод использовался для строительства пирамид. Существует несколько гипотез, одна из которых утверждает, что каменные блоки изготовлялись непосредственно на месте строительства. Но этой версии противоречит утверждение геологов о том, что блоки представляют собой обработанные глыбы естественных пород.

7. Диск Сабу, 3100–3000 г. до н. э.



Каменный диск был найден во время раскопок захоронения чиновника Сабу в египетском селении Саккара. Аналогов этому диску на сегодняшний день не обнаружено, поэтому трудно определить, каким образом он был изготовлен и для чего служил. Вряд ли он был тарелкой — она была бы неудобна для еды, не годится он и для светильника, и уж тем более — колеса.

8. Антикитерский механизм, 100 г. до н. э.



Это устройство было найдено на затонувшем судне в 1901 году недалеко от города Антикитера. Оно содержало 30 бронзовых шестерен в деревянном корпусе, на передней и тыльной сторонах которого были размещены бронзовые циферблаты со стрелками. Механизм часто называют «древним компьютером», ведь с его помощью можно было отслеживать движение небесных тел и вычислять солнечные и лунные затмения, а также даты начала Олимпийских игр.

9. Железная колонна в Дели, 415 г. н. э.



Одна из достопримечательностей Дели удивляет тем, что за свое 1600-летнее существование она практически не подверглась коррозии. Существовала гипотеза, что колонну изготовили из метеоритного железа, но она не подтвердилась. По-видимому, мастера Древней Индии владели особым способом обработки железа, который создавал на поверхности изделий оксидную пленку, защищающую от атмосферных воздействий.

10. Гибкое стекло, 14–37 гг. н. э.

Некий мастер изобрел гибкое стекло, которое не разбивалось при падении. Из него он изготовил кубок, который затем преподнес в дар императору Тиберию. Тот оценил подарок своеобразно: он решил, что удивительный материал может обесценить золото и серебро, поэтому приказал казнить стеклодува, чтобы секрет гибкого стекла ушел с ним в могилу.

11. Сейсмоскоп Чжан Хэна, 132 г. н. э.



Сейсмоскоп был изготовлен выдающимся китайским изобретателем Чжан Хэном, и, согласно хроникам того времени, прибор успешно функционировал. В случае приближающегося землетрясения из драконьей пасти выкатывался бронзовый шарик и попадал прямо в рот сидящей под ней жабы. По всей вероятности, устройство срабатывало за счет маятника, соединенного с головами драконов при помощи рычагов.

12. Диск из Небры, ок. XVII в. до н. э.



Этот бронзовый диск с изображением Солнца, Луны и звезд был найден в 1999 году в местечке Небра в Германии и вызвал массу споров в научной среде. Удивительную находку чуть было не сочли подделкой, но исследования подтвердили древний возраст диска. Предполагается, что он служил для измерения угла между точками восхода и захода солнца во время солнцестояний, что делает его древнейшим переносным устройством для астрономических измерений.

Нашла тут и тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недели!