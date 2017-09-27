ЖивотноГибридное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня День ОМОН в России

Теперь новости:

Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико

Пользователи популярного сервиса знакомств Tinder обратили внимание на профиль пса породы маламут по кличке Фил. Об этом пишет Metro.

Собака уже стала популярным блогером в Instagram: ее хозяева ведут блог питомца, в котором также появляются снимки еще одного маламута по кличке Нико и кошки Мило. За профилем следят более 350 тысяч подписчиков.

Для фото в Tinder Фила нарядили в строгую бабочку. От его имени юзеры получают сообщения, в которых пес кокетничает и предлагает «почесать ему пузико».

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/02/tinderdog/

Ученые назвали самый полезный танец для здоровья

Американские ученые назвали самый полезный танец здоровья человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics, пишет "Корреспондент.net".

В эксперименте принимали участие 264 девочки в возрасте от 5 до 11 лет из 66 танцевальных студий. Специалисты изучали семь видов танцев, чтобы выяснить, как танец улучшает здоровье человека.

Выяснилось, что среднее время, проводимое детьми за активными упражнениями, составляет 17 минут. Остальная часть занятия посвящена спокойным действиям.

Самым неактивным танцем специалисты признали фламенко. А самым полезным танцем исследователи признали хип-хоп.

Источник: https://ren.tv/novosti/2017-10-02/otderni-nogu-uchenye-nazvali-samyy-poleznyy-tanec-dlya-zdorovya

Вопрос на сегодня:

В какие приметы вы верите?

А теперь очередь подборочки.

Их придумала не природа, а человек. Кто-то выглядит смешно, кто-то — устрашающе, но все как один — странно. В нашей подборке — животные-гибриды.

Профессоры Павловы всех континентов пытаются восстановить динозавров по геному, клонируют овечек и скрещивают самых разных зверей. Некоторые эксперименты находят удачными. О последних мы и рассказываем.

Лев + тигр = лигр / тиглон

В этой паре требуется лев и тигрица. Получившийся гибрид — лигр — самая большая кошка на земле. Он вырастает более 4 м в длину и весит за 400 кг — и это в два раза крупнее обычного льва. Рекордсмен среди лигров, самец Геркулес в 20 раз сильнее среднестатистического человека и съедает более 9 кг мяса в сутки, но, по словам его дрессировщика, мог бы умять и все 45, поправившись с 400 до 700 кг. Правда, в этом случае не он смог бы нормально передвигаться. Пока же лигр не страдает от ожирения и способен развить скорость до 80 км/ч. Лигры похожи на львов, только с полосками (и еще, в отличие от царя зверей, любят и умеют плавать).

Если же скрещиваются тигр и львица, то получится тигролев (он же тиглон, тайглон, тигон или тион) — животное, заметно отличающееся от лигра прежде всего меньшими размерами. При этом они могут быть похожи как на тигров, так и на львов, только с более короткой гривой.

Впрочем, ни тех ни других в дикой природе не встретишь: львы живут в основном в Африке, а тигры — исключительно в Азии. Да и удачное скрещивание между ними происходит всего в 1–2% случаев, поэтому численность лигров сегодня не превышает двух десятков.

Польза для человека: искусство ради искусства.

Зебра + лошадь = зеброид

А можно еще вот так: самец зебры скрещивается с самкой пони, ослицей… Зеброид — гибрид, родившийся от самца зебры и самки любого из семейства лошадиных. Зеброиды бывают разные в зависимости от того, кто их мать: если лошадь — вероятнее всего, будут похожи на лошадь, если ослица — на ослицу. От отца им, как правило, достаются в основном полоски.

Польза для человека: зеброидов разводят не забавы ради, а как вьючных и ездовых животных. Они крепки и выносливы, а в Африке ценятся еще за то, что, в отличие от обычных лошадей, устойчивы к укусам мухи цеце (эта способность им достается от отца), но при этом более покладисты по сравнению с зебрами. Хотя они все же остаются скорее дикими, чем домашними, поскольку агрессивнее, чем простые лошади и ослы.

Бизон + корова = бифало

Бифало — удачный эксперимент. От бизона он взял выносливость, устойчивость к болезням, способность добывать корм самостоятельно даже зимой, а от коровы — покладистый нрав и вкусовые качества мяса. Кроме того, бифало гораздо крупнее простых буренок — взрослые самцы весят от 800 до 1150 кг.

Польза для человека: фермеры говорят, что мясо бифало еще нежнее говядины, но главное — в нем гораздо меньше холестерина. Тем не менее мясо бифало встречается лишь в специализированных магазинах в США, где, как известно, и водятся бизоны. Вероятно, в связи с сокращением естественного ареала обитания последних.

Дельфин + косатка = косаткодельфин

Он же вольфин или китофин. Это дитя самки дельфина афалина и самца малой черной косатки. Довольно странное существо напоминает обоих родителей одновременно. Даже по числу зубов здесь что-то среднее: у афалины их 88, у косатки — 44, а у или китофина — 66. Расцветкой гибрид все-таки пошел в мать, но на порядок крупнее — первый известный китофин, самка по кличке Кекаималу появилась на свет 15 мая 1985 года и при рождении весила 20 кг, а длина ее составляла 114 см. Но уже в десятилетнем возрасте она достигла 272 кг, в то время как длина ее равнялась почти 3 м. Считается, что косаткодельфины могут встречаться и в природе, но на сегодняшний день их известно только два: Кекаималу и ее дочь по имени Покайкелоха (умерла в девятилетнем возрасте), содержащиеся в парке на Гавайях.

Польза для человека: не выяснена.

Верблюд + лама = верблюлама

Этих двух животных разделяют континенты, не говоря уже о размерах (лама в шесть раз меньше одногорбого верблюда). Тем не менее в 1998 году ученые отважились их скрестить. Несмотря на внешние отличия, они относятся к одному семейству верблюдовых (недаром ламу именуют «перуанским верблюдом»). Специалисты захотели вырастить животное, у которого будет такая же ценная шерсть, как у ламы, и такая же выносливость, как у верблюда. Они провели искусственное оплодотворение. Матерью выступала лама, отцом — верблюд, и на свет появилась верблюлама (второе название — кама): гибрид с короткими ушами, сдвоенными копытами и длинным хвостом и такими же длинными и крепкими конечностями. Животное получилось небольшим: 50–70 кг, высота в холке — до 1,25–1,40 м, но очень выносливым.

Польза для человека: камы выносливее верблюдов, они способны перевозить поклажу весом в 30 кг и так же, как «корабли пустыни», долго обходиться без воды. Качество шерсти не уступает шерсти ламы — длина ее составляет 6 см. К сожалению, верблюламы, как и мулы, совершенно стерильны и не могут давать потомство без помощи человека.

Лев + леопард = левопард

Союз львицы и леопарда дал очень странное существо, похожее на льва, облачившегося в леопардовую шкуру, только грива торчит. Впрочем, пятна у левопарда не черные, а коричневые. К тому же он крупнее своего отца, хотя также обожает лазать по деревьям и купаться. Первое документальное свидетельство о левопарде — индийское и датируется 1910 годом. А вот самые успешные опыты по его выведению состоялись в Японии в 1959-м. Львица Соноко родила двух детенышей от леопарда Канео, а в 1962 году — еще троих. Самцы оказались бесплодны, зато одна из самок смогла дать потомство от гибрида льва и ягуара — его, кстати, называют яглион, и это не менее удивительное и невероятно редкое животное, похожее на ягуара, только серо-черного окраса.

Польза для человека: не выяснена.

Осел пуату + пуатусская лошадь = мул пуату

Обычный мул — дело ясное: когда осла скрещивают с кобылой. Но здесь случай особый. В первую очередь потому, что осел пуату — совсем непростой осел. Перед вами парнокопытное с дредами, которые вырастают в длину до метра! Из-за них пуату угодили в Книгу рекордов Гиннесса как самые волосатые ослы — они напоминают собак породы командор, только очень больших (140–150 см в холке). Пуату отличает очень крупный и крепкий скелет и воистину гигантские уши — они бывают настолько большими, что лежат на шее осла горизонтально, как крылья у стрекозы. Эта порода очень ценилась во Франции, куда ее предков завезли еще римские легионеры. А в Средние века наличие в хозяйстве пуату, почти как айфона сегодня, было делом статуса. Эти ослы очень ценились: и за красоту, и за выносливость. А еще они очень редкие. В 2005 году в мире насчитывалось не более 450 ослов пуату.

А вот пуатусская лошадь — не такая уж диковинка, хотя тоже отличается волосатостью, только на этот раз в области копыт. Мул, получаемый при скрещивании этих двух животных, вероятно, похож на осла пуату (говорят, что его длинная шерсть наследуется, даже если потомки имеют одну восьмую крови лохматого предка), только, как и все мулы, еще более выносливый.

Польза для человека: используется как вьючное животное.

Белый медведь + гризли = гролар

Он же полярный гризли или пизли. Напомним, что гризли — это подвид бурого медведя, обитающего в Канаде и на Аляске. В итоге гролар — та самая помесь бурого и белого медведя, которую хотели бы себе вообразить многие детишки. Хотя воображать ничего не надо — полярный гризли встречается как в зоопарках, так и в дикой природе (хотя в естественной среде достоверно известно лишь три таких случая: гризли и белый медведь похожи генетически, но стараются избегать друг друга). Белые медведи, как известно, предпочитают льдины, а гризли — все-таки континенты и острова. Некоторые специалисты предполагают, что из-за глобального потепления и сокращения льдов «свидания» белых и бурых станут более частыми и гролары перестанут быть такой уж редкостью. В целом гибрид похож на белого медведя, но с более темной окраской.

Польза для человека: чья-то воплощенная детская мечта.

Цихлазома северум + цихлазома лабиатум = рыба красный попугай

Как именно появилась эта странная рыбка, не знает никто, кроме ее создателей, которые держат «рецепт» ее получения (а вывели попугая еще в 1964 году на Тайване) в секрете. Это позволяет селекционерам удерживать монополию на этот популярный у аквариумистов вид рыб.

Польза для человека: красные попугаи славятся не только своей яркой окраской, крупными габаритами (длина тела рыбки — порядка 20 см) и бочкообразной формой, но и удивительной формой рта. Он маленький и представляет собой нечто вроде перевернутого треугольника. Это и достоинство, и недостаток рыбки — из-за него она не может нормально есть, а способна в основном лишь подбирать тонущую в воде пищу. Та же беда с позвоночником и плавательным пузырем — они деформированы (поэтому форма рыб напоминает сердце), так что проворно плавать попугай не может. Неудивительно, что в природе такое чудо не встретишь (несмотря на способность давать потомство) — оно выживает только под чуткой заботой аквариумистов.

Нашла тут и тут.

А прикольное название нынче предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!