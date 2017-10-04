Рай для вязальщиц

Здравствуйте, друзья!



Наши лёгкие истории, посвящённые сахалинским топонимам, диалектам и местным «фишкам» продолжает прекрасная юная нивха Айсана Ворбун. Она поделится с вами интересным фактом о полуострове Виски, который находится на севере Сахалина.

Ещё мы приготовили для вас рассказ южно-сахалинского врача Дмитрия Пшекарского «Путь козла». Связь между ним и сегодняшней историей -тоненькая, но она всё же есть. Это, по сути, притча о молодом человеке, считавшем, что ему все позволено в жизни только потому, что он сын большого чиновника. Что случилось с ним после поступков, равнозначных преступлениям, узнаете из описания событий, которые происходят в… 2115 году.

Смотрите и читайте проект «Это Сахалин, детка» в эфире, на сайте и в социальных сетях АСТВ. Предлагайте свои идеи в комментариях. Авторы лучших станут ведущими нового проекта.

ДМИТРИЙ ПШЕКАРСКИЙ. ПУТЬ КОЗЛА

В лесу, что рядом с диспансером, где я работаю, живет… фавн. Нет-нет, вы не подумайте ничего плохого, я абсолютно здоров психически! Там действительно живет фавн! Этакое человекообразное существо с копытами, хвостом и рогами, метра два ростом и забавным блеющим голосом. Но обо всём по порядку.

Мой кабинет находится в П-образном здании возле самой кромки леса. Окно я постоянно держу открытым, люблю, знаете ли, подышать свежим, чистым воздухом. А тут как раз осень настала. Подойду к окну, сделаю пару глубоких вдохов и опять сажусь истории болезни описывать. А воздух у нас чудо как хорош! Особенно в это время года. Пахнет листьями, свежей землёй, елями да диким шиповником, что под самым окном растет. Заряжает энергией такой коктейль получше, чем свежесваренный кофе, а уж в кофе я разбираюсь будь здоров! И вот в один из дней я совершенно случайно в лес глянул. Смотрю, метрах в пятидесяти от здания, прикрытое ветками, какое-то сооружение стоит, по типу шалаша. «Бомжи, небось», – подумал я, вдохнул свежего воздуха и сел описывать истории болезни.

На следующий день начались заморозки. В кабинете было холодно. Я надел перчатки, но окно закрывать не стал. Потом сварил кофе и сел на подоконник, смакуя напиток и поглядывая в сторону леса. Когда на дне чашки уже оставалась чёрная гуща, из шалаша кто-то вылез. Я вначале решил, что мне померещилось: это было что-то с рогами и хвостом. Я посмотрел в чашку: уж не подсыпали ли добрые медсестры мне чего-нибудь в кофе, пока я был на исследовании? Но там была только чёрная гуща. Я ещё раз посмотрел в лес. Рогатый помахал мне копытом. Я закрыл окно и опустил жалюзи.

Через два дня я подошёл к кромке леса и стал высматривать рогатого. Возле шалаша никого не было. Всю следующую неделю я ждал его. «Наверное, всё-таки что-то тогда подсыпали в кофе!»

Через день рогатый вновь появился. Он таскал к себе в шалаш ветки и охапки листьев, видимо, готовился к зиме. Минут через десять он заметил меня и снова помахал копытом. Я махнул ему в ответ…

– Да, славное время, ме-е-е-е, было, – мы сидели с рогатым возле шалаша и пили очень вкусный настой из трав и ягод. Он посмотрел на меня: –Нравится? Ме-е-е-е, – он кивнул на кружку, которую я сжимал обеими ладонями.

Я вдохнул приятный аромат и сделал глоток:

– Угу. Рогатый улыбнулся:

– Пей-пей, это очень полезный настой. Затем он немного помолчал и продолжил:

– Да, славное время. Мой отец тогда был генеральным директором строительной фирмы. Потом ещё и депутатом стал. А через три года – мэром города. Ме-е-е-е. Я же был классическим мажором. Деньги тратил огромные: все на ночные клубы, машины да на девочек. Помню, отец мне на совершеннолетие «Бэнтли континенталь» подарил. Ох, и давал же я на нём гари! И гонки устраивали… – рогатый глотнул настой и о чём-то задумался.

Я внимательно его рассматривал. Лицо похоже на человеческое, но с каким-то козлячьим уклоном: шерстистое, небольшая бородка, длинные-предлинные ресницы, подбородок вперёд вытянут. Ушки истинно козлиные: маленькие, треугольной формы и двигаются презабавно, словно локаторы.

– И вот двенадцатого сентября, – рогатый, словно очнувшись, продолжил рассказ, – во время одной из гонок, ме-е-е-е, я сбил женщину с ребёнком. Он замолчал.

Я увидел, как его глаза заблестели.

– Женщина выжила, а ребёнок нет. Отец все свои связи задействовал. Меня на суде признали невиновным, ме-е-е-е, – он глотнул из кружки. Его уши дрожали. –Тогда я даже сам поверил, что не виноват – так грамотно действовал мой адвокат. А вечером, ме-е-е-е, отец сказал мне, чтобы впредь я был осторожней. «Замётано, батя!» – так я ему ответил. А ещё через неделю мы с друзьями изнасиловали девушку. Их посадили, меня нет. Через два года отец подарил мне ночной клуб. Ох, и веселились мы, мее-е-е, там от души! – рогатый усмехнулся. – Девчонкам ЛСД подсыпали в коктейли, а после отрывались по полной. Парней, что с ними были, охранники в тёмных уголках окучивали, ме-ее-е, – он глубоко вздохнул и обхватил голову руками. – Какой же сволочью я был!

Он начал левым копытом ковырять землю под собой.

– Слушай, Игорь, – он посмотрел на меня.

– Какое сейчас число?

Я на секунду задумался:

– Третье октября.

– А год?

Я удивился:

– Две тысячи сто пятнадцатый.

Рогатый грустно улыбнулся:

– Через месяц ровно сто лет, ме-е-е-е, как я стал таким. Столько раз за свою молодую жизнь я слышал в спину «Козёл!», что, проснувшись однажды, ме-е-е-е, и вправду стал козлом, – по его щекам текли слёзы. – Тогда я убежал в лес. Пару раз пытался сунуться домой, рассказать обо всём отцу, ме-е-е-е, но охрана, только завидев меня, в панике открывала огонь.

Он показал мне свои копыта:

– А написать записку я, как видишь, уже не мог. Попробовал связаться со своими дружками, но они, ме-е-е-е, так меня избили, что я еле ползал. Оказывается, без денег и связей я всю свою жизнь был всего лишь козлом! – он замолчал.

– Давай ещё налью! – через минуту рогатый кивнул на мою опустевшую кружку.

– Давай! – Понравилось, значит, ме-е-е-е, – он грустно, но как-то подоброму улыбнулся.

– Ага!

В кружке забулькало.

– Держи! Это я ещё лет пятьдесят назад научился готовить. А уж какое жаркое из диких уток делать умею! Пальчики, ме-ее-е, оближешь! – он обнажил в улыбке белые зубы. Поймав мой взгляд, ухмыльнулся:

– А что? Я за гигиеной слежу! Тем более, неизвестно, сколько я буду жить. А зубы, ме-е-е-е, дело такое – выпадут, не поймаешь!

Через две недели выпал первый снег. Выпал и тут же растаял. Мы с рогатым за это время очень сдружились. Я покупал ему зубную пасту и мыло. Он же научил меня готовить дичь.

Частенько мы с ним засиживались в лесу допоздна. Сидели, пили вино из лесных ягод (ох, и вещь, я вам скажу!) и за жизнь разговаривали.



В начале ноября мне пришло письмо с предложением стать заведующим отделением в крупном городе. Я не мог отказаться. За день до отъезда пришел попрощаться с рогатым. Сидели до вечера, беседовали.

– За время пребывания в этом, ме-е-е-е, – он ткнул себя в грудь, – я много о чём передумал, – рогатый вздохнул, затем положил мне на плечо своё копыто. – Послушай моего совета, Игорь! – он заглянул мне прямо в глаза. – Ме-е-е-е, не будь с людьми козлом!



Я уже пять лет заведую отделением. Первое время, конечно, было тяжело, да и по рогатому я скучал. Но ничего, освоился, обзавёлся репутацией отзывчивого и грамотного доктора. Бывают, не спорю, ситуации, когда со злости очень хочется накричать на медсестру или пациента. Да, бывают. Но… я вспоминаю рогатого, его совет… Делаю глубокий вдох и… улыбаюсь.