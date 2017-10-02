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Это Сахалин, детка
Главная пищевая скрепа сахалинцев

Главная пищевая скрепа сахалинцев

Всем привет и удачного начала новой недели!

Наше лингвистическое путешествие по Сахалину продолжается. Сегодня у нас история про главную пищевую скрепу сахалинцев. А к ней - реальная история из жизни от автора, известного в сети под ником Сахалинская.  

Смотрите и читайте наш проект в эфире, на сайте и в социальных сетях АСТВ. Предлагайте свои идеи в комментариях. Авторы лучших станут ведущими нового проекта. 

 


МОЖЕТ ЛИ РАСТЕНИЕ ЛОМАТЬ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ? 

Родилась я на Сахалине, а выросла, меняя «дислокацию» вместе с родителями, Сахалин — Курильские острова — Сахалин. Бывала не раз на островах и в более позднем возрасте. Сахалинцы могут уехать навсегда, но души их остаются  на островах — гласит легенда. Видимо поэтому я периодически просматриваю новости из последних экспедиций. И вот наткнулась сегодня:
"ИПРИТКА (ипритка восточная) - лиана, название по ассоциации с отравляющим газом ипритом. Пыльца ипритки вызывает сильные ожоги, непрекращающийся зуд, язвы, не заживающие в течении года, оставляющие шрамы. Ипритка похожа на куст малины. Можно не задевать ипритку, но обжечься пыльцой с соседних растений. Сергей рассказывал, что в 2007 году на Кунашире он обжег руки иприткой. " Все руки, от пальцев до плеч, были в бинтах. Год заживало, остались шрамы". Наталья Владимировна рассказывает про людей с обожженными лицами. Бывают редкие случаи и с летальным исходом. Цветет ипритка июль — август..."

И вот сразу всё вспомнилось, как будто было вчера:

       Остров Итуруп. 1994 год. До страшного землетрясения ещё два месяца. Ничто не предвещало беды. Обычный прохладный и ветреный летний денёк. В номере местной гостинички сушу волосы феном, глядя в окно на вулкан Иван Грозный. Запыхавшись вбегает старшая и сообщает, что они с младшей сестрой играли в бамбуковых зарослях, и её кто-то укусил за щёку и там теперь надулся очень большой волдырь с водой внутри. Почему то сразу мелькнула мысль — иприт! Бегу но лестнице вниз навстречу плачущей дочери, но увы, поздно,  - она уже расчесала волдырь и на местах растёкшейся жидкости надуваются и лопаются новые ожоговые поражения. Руки тоже уже осыпаны мелкими волдыриками. Пока я омываю нетронутые ожогом места и связываю ребёнка простынёй так, чтобы не освободила руки, старшая бежит за доктором. Через два часа сан. рейсом летим в обнимку с капельницей на материк. За время полёта мои ладони и кожа между пальцев уже покрыты безумно зудящими волдырями, болят суставы, голова как чугунок с горячей картошкой. Дочь в коме.                                                                  

Ожоговый центр, я с перебинтованными руками тупо стою в приёмном отделении перед вывешенными списками больных и бесконечно перечитываю единственную фамилию на листе информации о крайне тяжёлых. Я уже не осмысливаю, что это моя фамилия. День-два-три-...-шесть. На седьмой меня проводят в палату. Из реанимации привозят забинтованную мумию опутанную трубками. Глаз пока ещё нет, а губы, покрытые коркой, пытаются что-то сказать, наклоняюсь ближе: «БОРЩА!»                                                     

Доктор долго говорит что-то об остаточном зрении, о рецидивах каждый год в пору цветения, о неизученных ещё последствиях и о генной мутации у мышей в 6-ом поколении, а я уже думаю, как через трубку можно накормить борщом.       

Почти три месяца в клинике. Куст ипритки такой редкой на островах. В клинике мы узнали об ужасном землетрясении. Возвращаться было некуда.

 

Автор: Ирина Свидерская, сегодня, в 11:55 +7
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Комментарии
_zima_
Написано сегодня, в 14:31
С одной стороны - не позавидуешь, бедный ребенок! А с другой - а если бы не ипритка?
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+3
ritupe
Написано сегодня, в 14:42
_zima_, это как раз тот случай когда не было бы счастья, да несчастье помогло...
Ужасно конечно даже просто читать, а уж перенести все это...(((
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+3
lvista
Написано сегодня, в 15:30
Ничего себе...ипритка...
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:40 Отредактированно сегодня, в 15:41
хорошо что про киндян не показали
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