Ещё одно открытие Лаперуза

Всем здравствуйте!

Ещё раз спасибо за ваши идеи! С удовольствием прислушиваемся и уже потихоньку приглашаем в нашу студию для записи новых историй проекта «это Сахалин, детка» самых активных пользователей аств.ру

Сегодня история - об одном из самых загадочных сахалинских островов.

По средневековому преданию с этого острова привозили японским императорам порошок долголетия. Есть также версия, что именно после исследования Монерона загадочно исчез граф Жан Франсуа де Лаперуз.

Значение его экспедиции было настолько велико, что французский монарх Людовик 16 до последнего ждал известий о своих посланцах. Даже на эшафоте, 21 января 1793 года, он спросил палача: «Скажи, не слышно ли чего нового о Лаперузе?»

В прицепе - мужское стихотворение о Монероне. Оно, как нам кажется, с чувством собственного достоинства, удалью и ностальгией.

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ НИКОЛАЕВ. ПРИНЦЕССЕ МОНЕРОНА

Здесь, на острове Монероне,

Толкотня, как в купальном салоне...

А вдали – за Проливом, горами –

Ждут тайфуны, циклоны, цунами...

Ты поедешь со мной на маяк

Где нет даже топлённых коряг?



Здесь, на острове Монероне,

В мае нерпы и сивучи в гоне...

И на крышах, у входов в яранги,

Сушат спинки на зное трепанги...

Ты поедешь стеречь Океан,

Где на тысячу вёрст – ураган?



Здесь, на острове Монероне,

Ты принцессой была на кордоне,

Ты привыкла к вниманью и славе

И к салютам на южной заставе...

Ты поедешь со мной навсегда

В край пустынный, где шторм и беда?



Ты согласна: из прошлого в новь,

Если плата – всего лишь Любовь?