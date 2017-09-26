Монголия. Корабли пустыни

Для нас сахалинцев верблюды, это конечно, экзотика...Но в районах приравненных к Крайнему Северу знают цену теплых изделий из верблюжьей шерсти...

места их вольготного проживания выглядят так в Монголии

Двугорбого верблюда называют также бактрианом. Но часть зоологов полагают правильным называть двугорбым верблюдом именно дикого верблюда, а бактрианом – его одомашненную форму. Как утверждают учёные, впервые верблюд был приручен именно на территории современной Монголии. Есть наскальные рисунки, свидетельствующие о том, что уже 3 тысячи лет назад монголы занимались верблюдоводством.

Для меня было открытием, что пустыня стоит практически на воде...И в оазисах, где она вырывается наружу, всегда можно встретить этих грациозных животных.

Известно, что верблюд наиболее приспособлен к природно- климатическим условиям гобийской зоны Монголии, которая занимает 42 процента территории страны и является незаменимым помощником и основным видом домашнего скота, обеспечивающим потребности жителей Гоби , и как следствие источником дохода. В настоящее время в мире насчитывают около 19 млн. голов верблюдов, в том числе более 800 тысяч бактрианов – двугорбых верблюдов. 30 процентов бактрианов обитают в Монголии, а оставшаяся часть – в Китае, Казахстане и Калмыкии.

Дай, зацалую...

Вопреки распространённому мнению о том, что горбы являются источниками живительной влаги во время дефицита воды, было доказано, что они являются не “водными”, а питательными “складами”. Поэтому при недостатке еды и воды горбы у верблюдов мельчают, худеют и заваливаются в стороны. Но стоит ему подкрепиться и напиться воды, как его горбы буквально на глазах увеличиваются в размерах. Таким образом, они служат своеобразным указателем упитанности верблюда.

на численность верблюдов влияют и хозяева пустынь степные волки...

Ещё одним немаловажным фактором сокращения поголовья верблюдов является не покрытие доходами своих расходов. Тот факт, что 60-70 процентов потери поголовья составляет молодняк, напрямую связан с плохим уходом животноводами за стадом. И это очень тревожно, поскольку верблюдица вынашивает плод в течение 13 месяцев и даёт приплод раз в два года. Исходя из этого, актуально ставится вопрос об улучшении ухода за стадом. Кроме того, на прилавках продовольственных рынков преобладает верблюжье мясо.

верблюд животное сентиментальное и мирное...вот рядом со стадом верблюдов гостит стая чутких журавлей (но о птицах потом...)

Верблюды, в связи с обитанием в безводных или маловодных районах, прекрасно приспособились к нехватке воды. Они остаются живы при обезвоживании организма на 40 процентов. В то время как остальным млекопитающим, в том числе человеку, для верной гибели достаточно и 20 процентов. Тайна такой “живучести” верблюда кроется в способности его почек перерабатывать из мочи значительную часть воды и возвращать обратно в организм.

познакомился с самым красивым

Печальная участь верблюда аукнется и на экономике страны. Ибо он помимо обильного мяса поставляет и шерсть, которая славится своей теплотой. В среднем от одного верблюда в год начёсывают около пяти килограммов шерсти. Из неё производятся тёплые одеяла, трикотажные изделия, которые экспортируются во многие страны мира. В Монголии верблюжья шерсть составляет около 17 процентов от общего производства шерсти в стране, хотя верблюды составляют лишь 2 процента поголовья домашнего скота.

как он грациозно позволяет взбираться на горбы...

Также верблюжье молоко высоко ценится своими питательными качествами и широко используется для приготовления традиционных молочных изделий и в качестве целебного снадобья. В специальном санатории «Бигэр» провинции Говь-Алтай лечат пациентов верблюжьим молоком от болезней печени, кишечного тракта и почек, что даёт свои позитивные результаты. Французские косметологи выделили ферменты из верблюжьего молока, отсутствующие в молоке других животных, способствующие предотвращению морщин и старению кожи.

а скачки на верблюдах любимое зрелище монголов (не для слабонервных)

"не для слабонервных" я имел ввиду, что верблюды тонко чувствующие особи...Мне рассказывали, что они часто плачут...А однажды верблюдица встала точно на месте, где несколько лет назад погиб её ребенок и...плакала

наездники охаживают животное плетками, а они от возмущения и несправедливости ревут и...плачут с пеной у рта...

впрочем, хозяева есть разные...кто-то щадит своего питомца и только красуется на нём...

вот и моему достался хороший хозяин...Хоть и не первым пришел, но с достоинством и красиво...

по-любому, быстрее, чем эти авто жуки...

соленые озера и верблюжья колючка что ещё надо для счастья?

P.s. в прошлом блоге я начал рассказывать о вещах, без которых кочевника представить нельзя...это была винтовка. Известно, что монголы (ВСЕ) замечательные стрелки из лука.

упражняются в стрельбе из лука повсюду...

Но , как только представилась возможность сменить лук на плохонький карамультук все перешли на винтовки. Я думаю, что и регистрация здесь не нужна. Большинство "мосинок" и их производных...В 60-70 меняли на дубленки у советских граждан приграничья...

вот на старой фотографии слева монгол с карамультуком на сошках, а справа с другой обязательной принадлежностью кочевника монгольским ножом.

экспонаты в национальном музее Улан-Батора

а это уже в моей коллекции... специальным моим условием было, чтобы нож был не сувенирным, а б.у. Описывать красотень не стану, только принадлежности: вверху палочки для еды (из кости яка), некоторые снабжены ещё и зубочисткой, нож (судя по всему из штыка) ножны кожаные в чекане с подвесом, рукоять ножа береста, на отдельном подвесе древнее огниво (для высекания искр, разведения костра)...То что кочевнику необходимо.Кстати и сегодня монголы едят мясо ТОЛЬКО с ножа...