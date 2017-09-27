Монголия. Гоби-Алтай

В своих блогах я прошел уже больше трети пути из тех 5 тысяч километров маршрута. Но не посвятил ни одного блога собственно природе южной Монголии, одной из самых заманчивых моих целей путешествия...Сегодня я постараюсь восполнить пробел, потому как откладывать тему на один блог не функционально, скажем.

Начало нашего маршрута имело юго-западный вектор от столицы Улан-Батора. Конечно, я читал в интернете, что сентябрь самый лучший месяц для путешествия по Монголии...что в сентябре по статистике только два дождливых дня...Но не ожидал, что погода сразу проверит нас на "слабо".

Дождь и правда через день прекратился (только были впереди ещё дождики, и даже пурга)...

и перед нами во всей красе открылась бескрайняя ширь Гоби-Алтая (по-монгольски Говь-Алтая)

Гоби-Алтайский аймак (монг. Говь-Алтай) (бывший Засактухановский аймак, Govi-Altai мон.) расположен в юго-восточной части Монголии в тысяче километров от Улан-Батора. Территория 142 тыс.кв.км, население (аж) 72 тыс.чел.

постепенно зелень по краям дороги уступала желто-рыжим тонам, но это абсолютно не делало общую картину невзрачной...Степь , оказывается , очень заселена животными...

смотрите, как человек уживается на одной поляне со скотом, лебедями, журавлями, коршунами, и диким количеством полевых мышей....

Гобийский Алтай, один из самых мало населённых районов планеты, с девственной природой и удивительным животным и растительным миром. Мало где на планете остались такие автономные районы. Только здесь, на дороге можно за несколько суток не встретить ни одного автомобиля. А населённые пункты расположены друг от друга на расстоянии в сотни километров.

местные небольшие деревеньки (сомоны) и сегодня выглядят как улицы дикого Запада в вестернах Голливуда

правда ковбои (араты) уже не те...

пустыня Гоби, одна из самых известных в мире, тоже не одного цвета...

Дургун - бессточное озеро на высоте 1132м на стыке Кобдоского, Завханского и Гоби-Алтайского аймаков. Площадь З05кв.км, длина 24км, ширина 17км, протяженность береговой линии 80км. Наибольшая глубина 27м, объем водной массы 4367млн. куб.м. Температура воды в июле и августе 20-22*, дно покрыто илом и глиной. Собираются перелетные птицы, водятся хариус, рыба-"ящерица" и др.

Некоторые члены нашей экспедиции рискнули даже окунуться...

и снова пустыня

верблюжья радость...а вот в сандаликах ходить не рекомендуется. Эта радость обладает жесткими и длинными шипами...

любопытные газели разглядывают нас на безопасном расстоянии

закаты есть не только на море

P.s. продолжаю знакомить Вас с сакральными предметами кочевников:

КУРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Гаахан, ганза (данза, хамса) – курительная трубка с принадлежностями.

Курение как обрядовая практика в мировоззрении коренных народов представляет собой особый этнокультурный феномен. Как правило, ношение курительных принадлежностей являлось не только практической необходимостью, но и предметом украшения. Курительная трубка являлась личной вещью человека в жизни и загробном мире.В старину считали, что курение помогает убить горе человека, ибо боль и горечь вместе с дымом растворяется.Трубка металлическая украшена изображением дракона и птицы феникс, вместе они символизируют Инь-Ян символ китайской космологии и мифологии.

Переученный хуже недоученного... Я видел много монгольских трубок (в том числе и антикварных), но вбитое мне на лекциях по истории стран Азии "знание" об опиумных войнах , которыми англичане в 19 веке опутали Китай и его провинции, а также необычный внешний вид монгольских трубок (на одну маленькую закладку)...вызвали у меня предположение о наркосодержащих... И я...не купил себе трубку.

Оказалось, табак обычный , а традиции совсем симпатичные...Помните, у североамериканских индейцев трубка мира? Ведь не зря их происхождением (индейцев) считают Забайкалье...

Зато, в случае с нюхательным табаком я оказался на высоте... Когда мы с Пуджи заезжали к его другу под городком Алтай, меня (по рекомендации Пуджи, наверное)как почетного гостя, хозяин угостил индийским табаком.

Когда в дом является дорогой гость, монгол обязательно угощает его нюхательным табаком в знак дружелюбности. Устроившись в гостях, приветствуешь хозяина, предлагая ему свою табакерку. При этом младшие расслабляют головку своей табакерки и подают старшим правой рукой, поддерживая её у локтя левой, нагибаясь туловищем немного вперёд в знак уважения. Такое положение рук – знак наивысшего уважения, поэтому берут табакерку точно таким же образом, поддерживая принимающую руку.Табакерка представляет собой выточенный из ценного цельного камня флакон, в который насыпается очень мелко растёртый нюхательный табак. Флакон закрывается пробкой, в которую вставлена миниатюрная ложечка из меди, серебра или кости. Подцепив этой ложечкой крохотную горсточку табака, и поместив её на указательном пальце, её втягивают в нос. Старшие отдают свою табакерку, поддерживая её тремя пальцами — большим, указательным и средним, а младшие принимают двумя руками, и после того как понюхал, возвращает её обратно, получая свою. Молодые же обмениваются табакерками одновременно. Существует также обычай примирения двух враждующих сторон путём обмена табакерками, который призывает забыть о прошлом и быть в будущем друзьями.

Вот с такой табакерки потчевали меня... В пробочке, как у женского лака для ногтей есть лопаточка для забора мелкого-мелкого табака...Подозрения, конечно, были (на что-то сильнодействующее :0) Вначале робко нюхнул...Потом хозяин от щедрот своих сам мне на кисть руки бухнул. О-о-о-чень приятный запах и пробирает до....легких... Стало веселее вести беседу :0))

Это ритуал взаимного благопожелания здоровья, счастья в знак доброжелательности гостей и хозяев друг другу. Кроме того он является выражением дружелюбности как сейчас, так в будущем.

Президент Монголии Ц.Элбэгдорж и экс-премьер Н.Алтанхуяг по традиции обмениваются табакерками, встретившись в один из дней Цаган сар. Во время совершения ритуала беседуют о погоде, местной природе, повседневном быте и, конечно же, знакомых и родных. Поскольку сталкивание табакерок во время обмена – это знак недоброжелательности и враждебности в народе, стараются не совершать данную непозволительную ошибку. Табакерки бывают китайского и тибетского образцов. От китайской табакерка монгольская отличается внешним видом и внутренней резьбой, тибетская табакерка по внешности более схожа с монгольской. Для китайской табакерки имеют важное значение – возраст, образ и узоры, выбитые на ней мастерами. А в монгольской табакерке важно – из какого камня она сделана, и какими свойствами обладает.

Жёлтый сердолик, из которого сделаны табакерки, в древности считался самым магическим камнем. Говорили, что это застывшее в камне Солнце. Камень считался чистым и тёплым как солнечный луч. Это камень здоровья и душевного равновесия, подходящий всем людям и никому не противопоказанный. В любое время сердолик подпитывает энергию, улучшая настроение и регулируя давление. Кроме того, важную роль в цене табакерки играет то, кем был её бывший владелец и как изготовлена её головка (пробка). От того, насколько известный политик или священный человек ею владел, и какого она возраста, из года в год возрастает её цена. Обычно общественно влиятельные люди пользовались табакерками из старых времён.

Табакерки подразделяются на несколько видов, в зависимости от того из какого материала они сделаны – каменного, стеклянного, костяного, деревянного или серебряного. Головку табакерки делают из кораллов, обрамляя её золотом и серебром. Также они различаются по размерам – маленькие и большие, полу – женские и мужские, и назначению – настольные, кошёлочные и статусные. Монголы благоволят тем, кто пользуется яшмовой табакеркой, так как считают, что яшма, имеющая 36 разных подвидов, очищает душу и успокаивает сердце человека, делая его добродушным. Есть также поговорки, что яшма положительно влияет на лечение сломанных костей, благополучие семейной жизни.

Чем дольше пользуешься яшмовой табакеркой, тем ярче она блестит. Это свойство относится также к халцедоновой табакерке. Халцедоновые табакерки имеют разное влияние. Серый халцедоновый камень лечит от таких болезней, как паралич, конвульсия. А жёлтый халцедон предохраняет хозяина от сумасшествия. Все семь видов халцедона защищают владельца и их семьи от несчастий, укрепляя семейные узы. Коралловая табакерка защищает хозяина от ненависти и зависти, даруя долгую счастливую жизнь. Кроме того, она защищает от молнии, потери памяти, лечит гнойные раны. Считается, что у беременной женщины будут лёгкие роды, если она будет носить белый коралл. Табакерка из лазурита защищает человека от язвы, если её носить постоянно, то излечивает астму, раны, психические расстройства и т.д. Бирюзовая табакерка дарует преданную любовь, счастливую и здоровую семью, защищая от ненависти и враждебности. Монголы с давних пор используют лечебные свойства камней для своего блага. Поэтому, чем сильнее лечебные свойства того или иного камня, тем дороже сделанная из него табакерка или другие изделия. Некоторые монголы коллекционируют старые табакерки.

Член монгольского конституционного суда Н.Жанцан обладает прекрасным собранием. Члены ВГХ Р.Гончигдорж, Ц.Нямдорж и заместитель министра экономического развития О.Чулуунбат пользуются старинными табакерками и собирают их. Также старинными табакерками пользуются член ВГХ и многократный чемпион Монголии по национальной борьбе Б.Бат-Эрдэнэ и борец Ж.Ганболд.

Поскольку табакерка переходит от отца к сыну на протяжении уже нескольких веков, не очень уместно обнародовать, кто какими пользуются.

С давних времён табакерки, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями, вошли в обиход монголов. В этом же году монгольские женщины стали широко интересоваться коралловой табакеркой, от чего особенно поднялись цены на эти изделия.