Монголия. Коза-кормилица...

на Обо (культовом месте, из кучи жертвенных камней)святыни скотоводов

С давних времен монголы разводят пять видов скота: верблюдов, лошадей, коров, овец и коз. В высокогорных районах по традиции выращиваются также яки. В последние годы и в центральной части страны стали больше разводить яков (по моему мнению, все по той же причине - они легче переносят холодные зимы).

О лошадях мы определились - это душа монгола. А вот кормилица в прямом смысле в монгольских степях, мне показалась, коза. Этим определено и её место даже в искусстве народа. Беседуя с местными пастухами, я узнал, что одна коза дает в год совокупных продуктов в среднем на 25 долларов. А если их в стаде 100? А тысяча? Притом, что никто не может сказать сколько их у него...

Мои спутники даже стали подумывать, как бы прикупить несколько десятков, да отдать их в аренду...(здесь такое практикуется)....

Знаменитые буузы (позы)

Пищевой рацион монголов традиционно определяется продуктами скотоводческого хозяйства: мясо (в основном баранина пишется в путеводителях, но мне попадалась, преимущественно, козлятина. Не такая жирная, с бараниной не спутаешь) и молочные продукты (чай с молоком, сыр «бяслаг», сушеный творог «ааруул», простокваша «тараг», пенки «урум», молочная водка «архи», кумыс «айраг», топленое масло «шар тос»). Молоко в пищу употребляют всех сортов – коровье, сарлычье (яки), кобылье, веблюжье, овечье и козье, причем для каждого сорта есть свое применение. Кумыс и водку приготавливают из кобыльего молока, масло, пенки и варенец из коровьего и овечьего. Мясо не доваривают, чтобы сохранить в нем витамины, причем варят его почти без соли.

На переднем фоне популярные Хуушууры (чебуреки)

Любимые национальные блюда – пирожки с мясом, обжаренные в бараньем жиру «хуушуур», вареные на пару позы «бууз», лапша с мясом. Традиционное монгольское блюдо – «боодог»: туша козла или тарбагана в собственной шкуре, запеченная с помощью раскаленных камней, помещаемых внутрь ее. Приготовленное таким способом мясо отличается отменным вкусом. По оригинальному рецепту, также с использованием раскаленных камней, готовят мясо барана в бидоне – «хорхог». Перед началом потребления уже приготовленного блюда, согласно традиции встав в круг, гости передают друг другу горячие камни, использованные для приготовления «хорхога».

хуушууры в обычной столовой

обед стоимостью в 200 руб.

лагман с бараниной

Второе место в монгольском скотоводстве по вкладу в валовую продукцию принадлежит разведению коз. Наибольшее число коз сосредоточено в горных районах. Средний вес козла-производителя достигается 55 кг, козы 37 кг, выход пуха составляет 380 г от козла и 220 г от козы.

В 1983 г. в стране было около 4,6 млн. коз (около 20% всего поголовья). Повышение цен на козий пух и стабильные цены на мировых рынках на изделия из кашемира простимулировали резкое увеличение монгольскими скотоводами поголовья пуховых коз. На конец 2008 года в Монголии насчитывалось 20 миллионов коз. (ну-ка помножьте на 25 $)...Монголия по этому показателю и по производству изделий из кашемира вышла в число лидирующих в мире.

и хотя пасти стали и на железных конях...

старинный уклад жизни кочевников диктует свои правила

пастушьи собаки одно из обязательных правил

степь полна опасностей (и для коз в частности)...традиционное монгольское оружие с сошками...Маленькое отступление чтобы понимать характер монголов...Увидев, что я (офицер таки) заинтересовался карамультуком, хозяин таинственно заявил, что ему более 200 лет и пр-во Англия... А вдруг гость купится? Но вооружившись очками (меня на мякине не проведешь) разглядел таки родные буквы и год 1962....

хуннские курганы и ...вечные стада коз

у каждого из нас есть своя история про козу-дерезу, её молоко у бабушки на деревне, про то, что хочешь поссориться с соседом - заведи козу.... и т.д.

здешние козы совсем другое... и , хотя они предоставлены днями самим себе, соседей нет, а к человеку они приходят САМИ...кто полакомиться солью....

а кто и на ежедневную дойку. Обычно стадо приходит к юрте с вечера, ночует, а утром дойка

с непривычки рот расплывается в улыбке...тысячи коз сами дают себя связать одной длинной веревкой голова к голове...и терпеливо ждут своей очереди...

доением занимаются все в семье, даже родственники подъезжают на помощь...ведь вручную тысячи коз...

а те, кажется, получают кайф от процесса

свеженький монгольский чай с молоком

сыры, которые обменяют на продукты...

Особенность животных в Монголии, что они не нуждаются ни в каком уходе и сами чувствуют себя в тонусе, принося только пользу...Бывает и худо...местные связывают гибель животных с беспринципными китайскими дальнобойщиками (почему-то животные жмутся к дорогам) Вот где раздолье падальщикам...

И всё же , на одного жителя по статистике 6-7 коз. А, если половина жители столицы? То в провинции семья владеет минимум сотней коз...

Наш Пуджи начинает сигналить за полкилометра от стада... и все мы улыбаясь и подбадриваем смешных и симпатичных местных кормилиц...