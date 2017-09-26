Монголия. Коза-кормилица...
на Обо (культовом месте, из кучи жертвенных камней)святыни скотоводов
С давних времен монголы разводят пять видов скота: верблюдов, лошадей, коров, овец и коз. В высокогорных районах по традиции выращиваются также яки. В последние годы и в центральной части страны стали больше разводить яков (по моему мнению, все по той же причине - они легче переносят холодные зимы).
О лошадях мы определились - это душа монгола. А вот кормилица в прямом смысле в монгольских степях, мне показалась, коза. Этим определено и её место даже в искусстве народа. Беседуя с местными пастухами, я узнал, что одна коза дает в год совокупных продуктов в среднем на 25 долларов. А если их в стаде 100? А тысяча? Притом, что никто не может сказать сколько их у него...
Мои спутники даже стали подумывать, как бы прикупить несколько десятков, да отдать их в аренду...(здесь такое практикуется)....
Знаменитые буузы (позы)
На переднем фоне популярные Хуушууры (чебуреки)
Любимые национальные блюда – пирожки с мясом, обжаренные в бараньем жиру «хуушуур», вареные на пару позы «бууз», лапша с мясом. Традиционное монгольское блюдо – «боодог»: туша козла или тарбагана в собственной шкуре, запеченная с помощью раскаленных камней, помещаемых внутрь ее. Приготовленное таким способом мясо отличается отменным вкусом. По оригинальному рецепту, также с использованием раскаленных камней, готовят мясо барана в бидоне – «хорхог». Перед началом потребления уже приготовленного блюда, согласно традиции встав в круг, гости передают друг другу горячие камни, использованные для приготовления «хорхога».
хуушууры в обычной столовой
обед стоимостью в 200 руб.
лагман с бараниной
Второе место в монгольском скотоводстве по вкладу в валовую продукцию принадлежит разведению коз. Наибольшее число коз сосредоточено в горных районах. Средний вес козла-производителя достигается 55 кг, козы 37 кг, выход пуха составляет 380 г от козла и 220 г от козы.
В 1983 г. в стране было около 4,6 млн. коз (около 20% всего поголовья). Повышение цен на козий пух и стабильные цены на мировых рынках на изделия из кашемира простимулировали резкое увеличение монгольскими скотоводами поголовья пуховых коз. На конец 2008 года в Монголии насчитывалось 20 миллионов коз. (ну-ка помножьте на 25 $)...Монголия по этому показателю и по производству изделий из кашемира вышла в число лидирующих в мире.
и хотя пасти стали и на железных конях...
старинный уклад жизни кочевников диктует свои правила
пастушьи собаки одно из обязательных правил
степь полна опасностей (и для коз в частности)...традиционное монгольское оружие с сошками...Маленькое отступление чтобы понимать характер монголов...Увидев, что я (офицер таки) заинтересовался карамультуком, хозяин таинственно заявил, что ему более 200 лет и пр-во Англия... А вдруг гость купится? Но вооружившись очками (меня на мякине не проведешь) разглядел таки родные буквы и год 1962....
хуннские курганы и ...вечные стада коз
у каждого из нас есть своя история про козу-дерезу, её молоко у бабушки на деревне, про то, что хочешь поссориться с соседом - заведи козу.... и т.д.
здешние козы совсем другое... и , хотя они предоставлены днями самим себе, соседей нет, а к человеку они приходят САМИ...кто полакомиться солью....
а кто и на ежедневную дойку. Обычно стадо приходит к юрте с вечера, ночует, а утром дойка
с непривычки рот расплывается в улыбке...тысячи коз сами дают себя связать одной длинной веревкой голова к голове...и терпеливо ждут своей очереди...
доением занимаются все в семье, даже родственники подъезжают на помощь...ведь вручную тысячи коз...
а те, кажется, получают кайф от процесса
свеженький монгольский чай с молоком
сыры, которые обменяют на продукты...
Особенность животных в Монголии, что они не нуждаются ни в каком уходе и сами чувствуют себя в тонусе, принося только пользу...Бывает и худо...местные связывают гибель животных с беспринципными китайскими дальнобойщиками (почему-то животные жмутся к дорогам) Вот где раздолье падальщикам...
И всё же , на одного жителя по статистике 6-7 коз. А, если половина жители столицы? То в провинции семья владеет минимум сотней коз...
Наш Пуджи начинает сигналить за полкилометра от стада... и все мы улыбаясь и подбадриваем смешных и симпатичных местных кормилиц...
Однажды мои родные сказали, чтоб я покупала Холмское молоко, так как оно имеет вкус настоящего деревенского коровьего молока.
Попробовав его, я сделала вывод, что настоящего вкуса парного деревенского молока уже никто и не знает, а козьего и подавно...
В народе бытует до сих пор:
"Хорошо в деревне летом, пристаёт ..... к
штиблетам".
Молоко-то прибывает, а козлят-то нет!