Мой личный бес. Курильские острова

- Ты уже не будешь прежним. Никогда. Вот увидишь. Они тебя вывернут наизнанку, доберутся до каждой клеточки твоего тела, до самых неприступных глубин твоей души. Они пробьют своим светом весь скопившийся в тебе мрак. А затем, перевернув твой внутренний мир, они тихонько оставят в тебе новую частичку - частичку себя самих. И ты не заметишь, как прорастешь ими изнутри. Не заметишь, как станешь одержим ими. Но вот же парадокс - тебе вовсе не захочется изгонять из себя эту проснувшуюся нечеловеческую силу. Ты не заметишь, как полюбишь этого беса. И будешь искренне рад все новым приступам любви и тяги к нему…

Именно так мой давний друг – путешественник, моряк – говорил о Курильских островах.

Это «выворачивание внутреннего мира наизнанку» мне было необходимо, как бывает необходимым дождь в засушливые и неплодородные дни. Я абсолютно иссяк морально.

Сегодня мне нисколько не хочется говорить о географии в банальном ее проявлении. Еще меньше желания перегружать все увиденное и прочувствованное какими-то цифрами и историческими справками. Пусть этим занимаются профессионалы. Мой рассказ – о моем собственном ощущении, о моем личном бесе и о моих личных приступах любви и тяги к Курильским островам (той их небольшой части, где мне посчастливилось побывать) и к людям, которые живут и работают на этой совершенно уникальной земле.

Тоска и чудо

Я был здесь впервые за более чем тридцатилетнюю часть своей жизни. Так случается – зачастую мы, сами того не понимая, держимся от чего-то уникального в двух шагах и боимся сделать эти самые шаги в сторону от проторенной дорожки. Потом сожалеем об этом.

«Игорь Фархутдинов» медленно и по-хозяйски уверенно покидал Сахалин. В каютах о чем-то спорили водолазы – парни и уже зрелые мужчины из разных уголков Дальнего Востока – ловили последние моменты относительно свободной и безмятежной жизни перед тем, как приступить к своей тяжелейшей и опасной многомесячной работе в море.

- С сыном как никогда тяжело было расставаться, - опустив глаза в пол, с надрывом в голосе говорил наш сосед по каюте Евгений. – Бросился на меня, прижался, плакал и не хотел отпускать. Чувствовал, что ухожу надолго – теперь до самого января трудиться на Курилах. А что поделаешь – в родном Приморье работы по специальности не найти.

Женя в свои 36 лет производил впечатление сурового, «просоленного» мужика. Но даже таких людей море, расстояние и разлука делают уязвимыми к простым и понятным чувствам. Таких людей на Курильских островах много – и кажется, что они связали этот далекий край невидимыми нитями своей тоски с десятками других регионов и стран.

В третьем часу ночи голоса стали тише. Волнение моря убаюкивало и успокаивало. Дул ветер – именно тот самый, которому больше всего подходит определение «свежий». Одна за другой падали звезды, сулящие исполнение всех самых сокровенных желаний.

- Пусть все будет хорошо.

- Пусть Евгений поскорее вернется к сыну.

- Пусть нас окружают только самые близкие люди и верные друзья.

- Пусть каждому в жизни встретится на пути свое чудо.

- Пусть…

И был рассвет, и было чудо. Исполнилось.

Территория отзывчивых людей

Кунашир встречал нас Тятей. Сегодня спокойный страж острова казался гостеприимным. Курилы – это максимум уникального и масштабного на минимуме территории и существующих возможностей. Курилы – это главная русская открытка, которую адекватный человек будет бережно хранить как единственную, неповторимую и коллекционную, и никогда не станет куда-либо или кому-либо ее отправлять…

Южно-Курильск после памятных событий 1990-х годов преображается. Поселок наполняется яркими красками фасадов, постепенно оттеняющими пережитки ушедшей эпохи. Возводятся новые спортивные сооружения, жилые дома. Большое внимание уделяется молодежи – она по праву – кладезь островов, главная их надежда и перспектива. Чувствуется жизнь – на мой субъективный взгляд, более всеобъемлющая, более интенсивная и заметная, чем в целом ряде других, более пафосных, населенных пунктов Сахалинской области.

Поразила открытость и дружелюбие людей. Но в данном моменте непременно нужно сделать оговорку – за исключением отдельных гостиничных администраторов-вахтеров, после 10 часов вечера закрывающих дверь в заведение «на лопату» и открыто высказывающих претензии тебе-клиенту, захотевшему выйти во двор после определенного времени. Комендантский час. Медведи. Ветер. Словом – нельзя.

Эти дамы отнюдь не портят впечатление о курильчанах. Скорее даже наоборот – дают понять, что, наверное, только дисциплинированные, ответственные и жесткие люди могут жить и работать здесь, в этих суровых и нередко опасных для жизни условиях.

Был удивлен гостеприимству, а также тому, что люди с тобой здороваются, несмотря на то, что видят тебя впервые. После второй встречи с некоторыми уже можно было обняться – здесь нет чужих, здесь все - свои.

- А не хотели бы вы присоединиться к нашему походу до озер Кипящее и Горячее, что в кратере вулкана Головнина? – интересуется, на мой взгляд, самый милый, активный и отзывчивый сотрудник местной администрации – начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики Екатерина Медко.

Глупо отказываться видеть местную красоту – рюкзак на спину. В путь.

Природа как сдурела

Точно так же легко и непринужденно посетили Чертов палец и мыс Столбчатый.

Катя смеется надо мной – говорит, что только от меня впервые и так часто слышала сочетание слов «очень замечательный» - по отношению ко всему – природе, людям. Ну а что… когда у тебя от всего увиденного перехватывает дыхание, сказать, что это «замечательно» - считай, ничего не сказать. Здесь всё – очень.

Погода менялась стремительно. В одной из песен участника местной группы «Южный Остров» Андрея Севальнева есть весьма актуальные строки:

Как будто плеть тугая,

По улицам стегая,

Летят дождя и града

Ударные отряды.

Беснуясь оголтело,

Природа как сдурела.

Как будто этой ночью

Все уничтожить хочет…

Таков и был Кунашир. Стремительно меняющийся. Красивый. Яркий. Очень замечательный.

Уже возвращаясь на Сахалин, посетили остров Шикотан. За два с половиной часа «стоянки» «Игоря Фархутдинова» удалось побывать в Малокурильском и Крабозаводском. Думаю, излишне говорить о красоте этих мест – чего только стоят одни закаты… По-хорошему «сдуревшая» природа. Ну нельзя же быть на свете красивой такой…

Опять те же открытые и гостеприимные люди – хотите посмотреть новую школу – добро пожаловать. Дом культуры – милости просим! Построена современная больница – да вот беда – специалистов крайне не хватает. Регион такой – красивый, но сложный. Россия. Край света.

Мы уходили молча. Перебрали красоты.

На море штормило. У меня было более тридцати часов, чтобы все осмыслить и разложить по полочкам.

Не спалось. В голове, подобно местным белоножкам, роились грызущие тебя мысли. Надеюсь, что у Евгения все сложится удачно и он в скором времени обязательно вернется к сыну. Надеюсь, что озера останутся все такими же горячими и кипящими, а Тятя таким же мирным. Надеюсь, что у Кати все будет хорошо и что Андрей напишет новые песни о своей малой Родине…

Абсолютно уникальный регион с невероятно приятными людьми, которые встретились на моем пути. Острова, на которых лично мне хочется жить – это наши острова. Регион, в котором мне хочется жить – это наш регион. Без вариантов.

Кунашир и Шикотан меня вывернули наизнанку, добрались до каждой клеточки тела, до самых неприступных глубин души. Пробили своим светом весь скопившийся во мне мрак. Перевернув мой внутренний мир, они тихонько оставили во мне новую частичку - частичку себя самих. И я совсем не заметил, как полюбил…