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Постскриптум. Блог Якова Максимова
Закаты и Восходы. Письмо Тебе

Закаты и Восходы. Письмо Тебе

И каждый день солнце вспыхивает на закате,

И каждый день срывается с неба в море.

И каждый раз, подумав: Хватит!

…Не забудь о рассвете, что будет вскоре…

(Лена Пителина)

   Ноги – в песок. Зарыться по щиколотки. Прорости. Произнести: Прости, что не рядом с тобою сейчас. Хотя мог бы. Наверное…

   Знаешь, а ведь мы похожи. Ты тоже любишь закаты и восходы. Зачастую в одиночку любишь, без посторонних глаз. Потому что это чувство и это ощущение - только твоё, личное, сокровенное.

   Так же, как я, стоя на самом краю обрыва очередного дня своей жизни, ты смотришь вдаль, и видишь Солнце, опускающееся в океан. Оно – разгорячённое и палящее, но ласковое и нежное, боящееся причинить боль своим прикосновением. А Он – видавший виды, но так до сих пор и не привыкший к ежевечерне разному, вАлящемуся по известной траектории, огненному шару.

   Оно гримасничает бликами и нещадно слепит. Притворяется птицей, которая ищет пристанище... 

   На секунду замирает. Наполовину погружается. Оглядывается. Ждёт восторга и одобрения. Не получает. Гневно взирает, намекая, что вот-вот рискует взорваться… А Он раскрывает объятья навстречу, заметно волнуется, но принимает Солнце таким, каким Оно сегодня пришло. Оно покоряется, догорая в Нём…

   Что будет потом? Каждый раз – по-разному. Не бывает одинаковых закатов, как не бывает одинаковых людей – гримасничая бликами, боясь причинить боль, гневно взирая и волнуясь, мы без остатка растворяемся друг в друге, порождая любовь и счастье, привычку и безразличие, свет и тьму, или всё вместе и сразу… Как будет угодно судьбе...

   Я отчетливо помню закат своей юности. А ты помнишь? Тогда, у вечернего моря, разочаровавшись в любви, я пообещал самому себе никогда и никого не любить больше так, как её прежде. И с закатным небом в то мгновение всё было ровно по Маяковскому:

   Изругивался, вымаливался, резал,

   Лез за кем-то вгрызаться в бока.

   На небе красный как марсельеза,

   Вздрагивал, околевая, закат…

   Уже сумасшествие.

   Ничего не будет.

   Ночь придёт, перекусит и съест…

   Не иначе. Закат всегда сегодня такой, каков сегодня ты сам. Такой, каково сегодня твоё состояние души.

   … А обещание то я не сдержал. Никогда не клянитесь закатному небу!

   Не клянитесь и не доверяйте. Закаты обманчивы – Солнце никогда не позволит себе утонуть за горизонтом, упустив из своего внимания что-то хорошее и светлое. Кроме рождения ребенка – закаты и ночи любят забирать души, и обожают при этом «дарить» людям детей.

   Шальной кардиограммой растянувшиеся горы или прямая, монотонно звенящая линия морских горизонтов, перепаханные снарядами дырявые поля сражений или неровные зубы домов мирных городских улиц – всё в прикосновении заката прекраснее, чем есть на самом деле.

   Знаешь, мне кажется, что существует три жизненных стадии нас самих – сначала мы просто видим закат, не испытывая к нему искренних чувств. Затем, в определенный период нашей жизни, мы начинаем чувствовать закат. И, в конце концов, мы… уходим в закат.

   Я пока еще чувствую…

   А восход? Расскажи мне о нём. Каким его видишь ты?

   Мне вспоминается Пильво, его пустынное песчаное побережье 1990-х годов – отец всю ночь подкидывал поленья в костер, чтобы у палатки было тепло и светло. Мы с братом укутывались в одеяло с головой, прижимались к матери и видели сны.

   Это были удивительные сны в танце искр под мелодию трескучего огня – о том, как от разрушенных временем и людьми причалов в полумраке отступающей Луны отходят корабли с шикарными алыми парусами. О том, как на одном из этих кораблей – ты сам. Ты – капитан. Никак не меньше. И держишь курс куда-то к горизонту. Туда, где тебя давно уже ждут. И ты видишь свою цель, и нежный силуэт на том берегу приветственно машет тебе рукой.

   Но ощущение близкого счастья – мимолетно - неожиданно налетает ветер. Он с силой срывает твой алый парус, и бросает его навстречу восходящему Солнцу. Солнце сначала скромно щурится через полыхающую материю, а затем, запутавшись в ней окончательно, гневно разрывает ее на части, заполняя собою небо.

   И мы просыпались почти одновременно, полные тревоги и несбывшихся надежд. Тихонько выползали из своего убежища, боясь потревожить еще спящих родителей. Перепрыгивали через потухший, но все еще живой костер. И видели. Видели, как наш алый парус догорает в лучах нового хозяина небесных морей.

   В моём представлении с тех пор закат – одинок. Восход – всегда рядом с дорогими моему сердцу людьми. Тогда - в палатке на берегу моря, после – с одноклассниками на выпускном. Сегодня – во время утренних пробежек в Городском парке. И я верю, что даже если тебя в этот момент рядом нет, ты всё равно сейчас смотришь на тот же самый восход нашего общего Солнца. Разговаривая с ним, я разговариваю с тобой.

   Мне теплее от этой мысли.

   Закаты сменяются восходами, дни сменяются ночами, люди сменяются людьми. Кем-то запущенный однажды барабан нашего револьвера жизни, может вращаться тысячелетиями, но, как ни крути, всё же последний обязательно выстрелит.

   Любите каждый новый миг этого вращения. Вращайте жизнь сами. Цените тех, кто рядом. Помните о тех, кто ушёл…

   …И снова ноги – в песок. Зарыться по щиколотки. Прорости. Произнести: Прости, что не рядом с тобою сейчас…

   Я - буду.

   Наверное…

 

   P.S.

   Посвящается всем тем, кого сегодня рядом нет.

   Благодарю Илону Ан и Екатерину Медко за предоставленные фотографии.

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Автор: Яков Максимов, сегодня, в 11:09 +13
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Комментарии
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 11:58
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+4
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 12:00
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+3
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:40
Без слов
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+6
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 12:42
НюНик_просто_Анна, слушай, ну у нас так в комментариях окажутся одни смайлы
спасибо тебе за оценку
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:44
Яков Максимов, чувства переполняют так, что немеешь
не, ну умеешь ты по струнам души так пробежаться - куда там виртуозам...
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+6
Ри Валерия
Написано сегодня, в 12:53
Это прелестно!!! Прямо потрогали все струны моей души!!!
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+5
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 13:02
Ри Валерия, спасибо за Ваше мнение
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+3
_zima_
Написано сегодня, в 13:42 Отредактированно сегодня, в 13:46
Это просто шикарно, честно! В наше время, когда язык нещадно коверкают в постах на форумах, а грамотность и красота речи - такая редкость... Очень красиво, очень литературно и очень чувственно!
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+5
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 13:56
_zima_, я думаю, что язык - вообще материя чувствительная и сложная - его просто необходимо уважать и ценить. Спасибо за Вашу высокую оценку
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:50 Отредактированно сегодня, в 14:51
Яков Максимов, дело не только в языке... Тут еще и стиль, и воображение, и вдохновение, черт возьми
я владею языком не хуже (да поймут все меня правильно), но вдохновения, или еше чего-то там - нет...
не пишется совсем
нет у меня, видимо, той искорки, что горит в тебе
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+3
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 14:52
НюНик_просто_Анна, просто нужно разок посетить Курилы, Ань
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+2
Еще 1 комментарий
ritupe
Написано сегодня, в 14:45
Восхитительно все - и слова и фразы и те чувства, которыми это все пронизано!
Спасибо!
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+3
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 14:46
ritupe, спасибо Вам
приятно читать такие отзывы, чего уж там
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+3
sasch
Написано сегодня, в 17:30
Ага.
Редкие моменты.
Яша наконец-то нашёл в себе силы чем-то поделился.
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+4
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 17:38
sasch,
да. Нашел силы и вдохновение
наконец.
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+2
sasch
Написано сегодня, в 17:43
Яков Максимов, Ну да! Я и имел ввиду творческие силы, остальные ты на пробежках восстанавливаешь
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+2
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 17:48
sasch, дык наоборот трачу
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+1
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max7676 Online
Написано сегодня, в 17:35
Яша , как всегда великолепно ! Скажу честно , в начале твоего блога я всё не как не мог сконцентрироваться на тексте , т.к у меня в голове крутилась вот какая мысль . Какие обалденные фотографии , читаю начинаю вникать в смысл написанного , а тут опять, так а почему он раньше не делился такими работами . И вот такая чепуха всё лезла мне в голову .
Потом конечно начал всё заново , углубляясь всё дальше и дальше по тексту , дойдя до конца . Это так проникновенно мой друг , у меня нет слов .
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 17:43
max7676, спасибо, дружище. Твое мнение и твоя оценка для меня крайне важны
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max7676 Online
Написано сегодня, в 18:02
Яков Максимов, Верю дорогой !
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Мой личный бес. Курильские острова
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