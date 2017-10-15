Дешевые люди и сапоги-доктор. Обзор околосахалинского интернета

История о том, как глава строительной компании "Рабочий-1" Владимир Федаш решил перебраться с Сахалина в Крым. Там тепло, и люди дешевые. Говорят.

Перебрался, выиграл подряд на миллиард рублей, перегнал два черед всю страну два самосвала. И попал. Власти обвиняют его в плохой работе, он их - в саботаже. Из подряда, скорее всего, выкинут. И люди, вот ведь какие, не хотят работать за 15 тысяч...

Хотел на старости лет переехать в Севастополь, перевезти бизнес, набрать хороший штат. Меня ввели в заблуждение, что здесь люди готовы работать за 15-20 тысяч рублей. Теперь я не хочу сюда [переезжать]. Город прекрасен. Власть..

Сахалинцам сложно в Крыму, а японцам - на Сахалине. И еще более сложно на Курилах, так как японские законы прямо запрещают вести экономическую деятельность на "северных территориях". Но вроде что-то меняется.

Пока известно, что все будущие проекты будут идти по пяти направлениям: туризм, ветряная энергетика, выращивание тепличных овощей, рыболовство и утилизация мусора. Именно эти сферы были согласованы лидерами двух стран в ходе встречи во Владивостоке в начале сентября.

************************************************************************************************Есть вопрос, который меня сильно волнует - если вокруг Южно-Сахалинска, да и вообще любого сахалинского города либо лес, либо море, почему у нас настолько плохой воздух, что онкология огранов дыхания на 20% выше, чем в среднем по стране? В этой ссылке материал, где ответа нет. Просто поставлен вопрос.

Прощаемся с красной икрой. Возможно навсегда.

Оптовые цены на красную икру летом-осенью выросли на 54%, ....

на сентябрь средняя потребительская цена за 1 кг красной икры составила 3479 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 9,4%. При этом инфляция в стране за тот же период составила 3%. Таким образом, динамика цен на икру обгоняет ее втрое.

Материал Ленты про условия жизни коренных народов севера. Есть и про Сахалин.

Давайте взглянем на Сахалин, где я тоже провожу исследования. Там все промысловые участки поделены. Я разговариваю с молодыми мужчинами, которые создают семьи, общины, хотят жить и работать на родине, заниматься рыболовством. Но они не могут получить рыболовный участок, потому что промышленники уже поделили все эти угодья на аукционах. Значит, эти люди могут стать только браконьерами?

На Сахалине на прошедшей неделе состоялись сразу два крупных культурных события: III Межрегиональный фестиваль патриотической книги "О России - с любовью" и федерального уровня научно-практическая конференция "Медийно-информационная грамотность и продвижение чтения". Два события наложились друг на друга, но не мешали друг другу, скорее, наоборот, поддерживали.

Японские подданые Совесткого союза. Интересные зарисовки из жизни.

«Однажды утром я увидел картину, которая до сих пор стоит перед глазами. Со стороны Конумы (Новоалександровска) появилась необычная колонна. Наши часовые закричали «В ружьё!», но тревога оказалась напрасной. Это напуганные, голодные японцы вместе с семьями возвращались из тайги в город. Они поверили нам. Это была первая послевоенная победа… А японцы всё шли и шли. Кто в тёмном кимоно, кто в рабочих спецовках, на спине иероглиф, обозначающий фирму, где он работает. Женщины все в чёрных шароварах и белых кофтах, в руках и на головах большие узлы, за спиной ребёнок, спокойный и тихий. У большинства женщин на ногах деревянные сандалии. В них они не идут, а как-то прискакивают, отчего колонна издаёт такой звук, словно проходит по асфальту кавалерия…"

Появились первые вывески на русском языке, зачастую с ошибками. По воспоминаниям советских солдат, их особенно веселили надписи «Сапоги-доктор» или «Часы-доктор» — так японцы неумело перевели на русский название мастерских по ремонту обуви и часов.

Власти посчитали желающих переехать на Дальний Восток для освоения земель

Около 25 тыс. россиян рассматривают «дальневосточные гектары» в качестве постоянного места для жизни