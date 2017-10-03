Дом любви и +18. Обзор околосахалинского интернета

Шевчук про Сахалин, Газпром и государство в государстве. Это из паблика "Умный Сахалин".

Ну и еще оттуда же. Уже про Игоря Фархутдинова.

Программа НТВ "Двойные стандарты" выясняет, чьи устрицы сахалинские или те, что из провинции Бретань, вкуснее. Ну-ну.

Чудный исторический материал. Сталинизм по-японски. Часть вторая



лейтенант Николай Козлов в своих мемуарах опишет и реакцию сахалинских японцев на закрытие публичных домов: «Я узнал, что в городе Тойохара есть семь домов любви. Наши власти стали приказом закрывать их. Хозяева заволновались, но сделать ничего не могли. С виду это были ничем не приметные дома, отличались разве что бумажными фонариками. В приёмной скульптурное изображение жабы, по стенам фотографии. Если девушка занята, фото повёрнуто внутрь. Эти дома в городе были закрыты без шума. Девушек трудоустроили. А вот с домом любви на шахте Каваками (Южно-Сахалинская) получилась осечка. После закрытия японские шахтёры объявили сидячую забастовку. Уголь в город перестал поступать. Пришлось ехать туда мэру города Егорову. Все его доводы на японцев не подействовали. Пришлось уступить…»



А это тоже отчасти про секс. Производственное совещание в научном институте. СТРОГО +18! Ну там про премии, переработку в выходные, выполнение плана и все остальное, про что можно только матом.

Краткое содержание: (вырезано) (вырезано) лазерное сканирование! Табуреткой (вырезано) кто такое (вырезано) будет!

Вы знали, что на Сахалине есть клуб лучников? Вот и я нет. Недавно завершился IV турнир по 3D стрельбе из лука "Соколиная охота "осень 2о17".

В первый день - признаюсь, по вине организаторов, стартовали довольно поздно (в 15:30), поэтому вторая группа отстреливала последнюю мишень, подсвечивая её фонариком, но это было даже увлекательно. На трассе появились новые препятствия в виде "качель" и "креста" (два бревна гуа уложенных друг на друга). И если с "качелями" всё ясно встал поймал равновесие и стреляй, то на "кресте" надо стоять так что б оба конца бревна на котором стоит лучник при выстреле не касались земли.. Довольно занимательно вышло, да и выглядело также. Вот только надо немного обезопасить, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Доработаем. Трасса получилась не такой сложной как планировалось, но и не скучной, хотя об этом пусть сами участники расскажут, а мы вместе почитаем. Но это позже, а пока хочу выразить благодарность тем, кто, несмотря ни на что, всё же приехал на турнир, а те кто не приехал, ну что же... надеюсь увидеть вас на следующем. Так же были очень рады приветствовать нашего друга из Хабаровска Павла, отдельная ему благодарность что смог посетить второй раз наш турнир да ещё и уехать с наградой, тоже второй раз. Надеемся что на V турнир он приедет со своими соклубниками.

Китайцы негодуют из-за снижения объемов вылова лосося на Сахалине. Ну не строго из-за этого, а из-за того, что им приходится сейчас покупать рыбу на Аляске, а там родину распродают совсем по другим ценам .

Обычно российская H&G горбуша, поставляемая в КНР, дешевле аналогичной аляскинской продукции на 5-10 долларов за фунт

Не то, чтобы мы не знали, но вот куда за бесценок уплывала наша сахалинская рыба, которую хищнически хапали последние годы....

А он есть. Очередной рейтинг стоимости жилья и очередное место в пятерке лидеров у Сахалина.