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Дом любви и +18. Обзор околосахалинского интернета

Дом любви и +18. Обзор околосахалинского интернета

Шевчук про Сахалин, Газпром и государство в государстве.  Это из паблика "Умный Сахалин". 

Ну и еще оттуда же. Уже про Игоря Фархутдинова. 

Программа НТВ "Двойные стандарты" выясняет, чьи устрицы сахалинские или те, что из провинции Бретань, вкуснее. Ну-ну. 

Чудный исторический материал. Сталинизм по-японски. Часть вторая

лейтенант Николай Козлов в своих мемуарах опишет и реакцию сахалинских японцев на закрытие публичных домов: «Я узнал, что в городе Тойохара есть семь домов любви. Наши власти стали приказом закрывать их. Хозяева заволновались, но сделать ничего не могли. С виду это были ничем не приметные дома, отличались разве что бумажными фонариками. В приёмной скульптурное изображение жабы, по стенам фотографии. Если девушка занята, фото повёрнуто внутрь. Эти дома в городе были закрыты без шума. Девушек трудоустроили. А вот с домом любви на шахте Каваками (Южно-Сахалинская) получилась осечка. После закрытия японские шахтёры объявили сидячую забастовку. Уголь в город перестал поступать. Пришлось ехать туда мэру города Егорову. Все его доводы на японцев не подействовали. Пришлось уступить…»

А это тоже отчасти про секс. Производственное совещание в научном институте. СТРОГО +18! Ну там про премии, переработку в выходные, выполнение плана и все остальное, про что можно только матом.

Краткое содержание: (вырезано) (вырезано) лазерное сканирование! Табуреткой (вырезано) кто такое (вырезано) будет!

Вы знали, что на Сахалине есть клуб лучников? Вот и я нет. Недавно завершился IV турнир по 3D стрельбе из лука "Соколиная охота "осень 2о17". 

 В первый день - признаюсь, по вине организаторов, стартовали довольно поздно (в 15:30), поэтому вторая группа отстреливала последнюю мишень, подсвечивая её фонариком, но это было даже увлекательно. На трассе появились новые препятствия в виде "качель" и "креста" (два бревна гуа уложенных друг на друга). И если с "качелями" всё ясно встал поймал равновесие и стреляй, то на "кресте" надо стоять так что б оба конца бревна на котором стоит лучник при выстреле не касались земли.. Довольно занимательно вышло, да и выглядело также. Вот только надо немного обезопасить, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Доработаем. Трасса получилась не такой сложной как планировалось, но и не скучной, хотя об этом пусть сами участники расскажут, а мы вместе почитаем. Но это позже, а пока хочу выразить благодарность тем, кто, несмотря ни на что, всё же приехал на турнир, а те кто не приехал, ну что же... надеюсь увидеть вас на следующем. Так же были очень рады приветствовать нашего друга из Хабаровска Павла, отдельная ему благодарность что смог посетить второй раз наш турнир да ещё и уехать с наградой, тоже второй раз. Надеемся что на V турнир он приедет со своими соклубниками. 

Китайцы негодуют из-за снижения объемов вылова лосося на Сахалине. Ну не строго из-за этого, а из-за того, что им приходится сейчас покупать рыбу на Аляске, а там родину распродают совсем по другим ценам . 

Обычно российская H&G горбуша, поставляемая в КНР, дешевле аналогичной аляскинской продукции на 5-10 долларов за фунт

Не то, чтобы мы не знали, но вот куда за бесценок уплывала наша сахалинская рыба, которую хищнически хапали последние годы....

А он есть. Очередной рейтинг стоимости жилья и очередное место в пятерке лидеров у Сахалина. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 11:38 +8
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Комментарии
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:49
... а там родину распродают совсем по другим ценам. (С)
Вот и смешно, и грешно. Я плакаль.
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+4
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 13:01
Русалка Обыкновенная, Я картинку к этому добавлю:
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+3
ritupe
Написано сегодня, в 13:09
Русалка Обыкновенная, да..очень точное выражение..
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0
Online
Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 12:01
Какое содержательное совещание.
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+2
senchick
Написано сегодня, в 12:21
В принципе все правильно говорит гендир и по существу....
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+3
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 12:36
senchick, анекдот хочу про корову и воробья!
Эх, на самом интересном месте...
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 13:05
Русалка Обыкновенная, По заказу:
Зима. Мороз. Свои растратив силы,
Закоченев, воробышек упал.
Корова мимо шла, блин уронила -
На воробьишку теплый блин попал.
Чуть отогревшись, ошалев от счастья
(Пусть весь в дерьме, зато совсем живой!)
И снова ощутив, что жизнь прекрасна,
Чирикнул воробьишка молодой.

Но где-то рядом котик не дремал
И мягкой лапкой с острыми когтями
Воробышка он из дерьма достал -
И тут же съел. Со всеми потрохами.
А где мораль? - Здесь целых три морали:
Не всяк тот враг, кто на тебя насрет;
Не всяк тот друг, кто, не боясь фекалий,
Тебя из них вытаскивать начнет;
А третья - вовсе дань природе дикой:
Попал в дерьмо - сиди, и не чирикай.
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+5
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 14:04
Андрей Кузьмин,

А я так не хочу! Я хочу в записи!
В живом, эксцентричном исполнении!
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:33
Как интересно про японцев...
Из 7 минут 40 секунд совещания выдержала только первые 49 секунд, потом уши безнадежно завяли

Китайцы негодуют... А мы?
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+3
ritupe
Написано сегодня, в 13:06
Хорошо говорит, однако!
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0
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 13:13
А я вот, из всего околосахалинского инета, на неделе доходчивое объяснение социально-психологической среды уловил:
Свинья на барский двор когда-то затесалась;
Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась;
В сору, в навозе извалялась;
В помоях по уши досыта накупалась:
И из гостей домой
Пришла свинья свиньей.
"Ну что ж, Хавронья, там ты видела такого? -
Свинью спросил пастух. -
Ведь слух идет,
Что всё у богачей лишь бисер да жемчуг;
А в доме так одно богатее другого?"
Хавронья хрюкает: "Ну, право, порют вздор.
Я не приметила богатства никакого:
Все только лишь навоз да сор;
А, кажется, уж, не жалея рыла,
Я там изрыла
Весь задний двор".
Не дай бог никого сравненьем мне обидеть!
Но как же критика Хавроньей не назвать,
Который, что ни станет разбирать,
Имеет дар одно худое видеть?
(И.А.Крылов. Свинья)
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0
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 13:29
Фархутдинова жаль. Рано ушел. Ему бы еще пятилетку и Сахалин вышел бы на стратегию устойчивого развития. Ну и Малахов бы его линию довел. Недооценили женщин. Павлова-Новикова свое выкрутили.
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0
crazydriver144
Написано сегодня, в 13:40
Красавчик! Отпорол по-конски!
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:11 Отредактированно сегодня, в 14:14
Совещание
Почему я ничуть не удивлён?!
Искренне жаль начальника, который понимает, что до подчинённого доходит только матом.
Дооптимизировались придурки.
Теперь умные к ним не идут, а неучи, да залётные, которым всё до и всё по.
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+2
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Грязная бомба и муж самодур. Обзор околосахалинского интернета
Грязная бомба и муж самодур. Обзор околосахалинского интернета
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