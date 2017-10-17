Дайте рыбы и кто сколько платит. Обзор околосахалинского интернета

Срыбой на Сахалине творится странное. Рыбы нет и что с этим делать власти пока не знают. А насчет того, почему так получилось, баталии все не утихают. Вот, Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

РУЗы не оказывают влияние на численность горбуши, пусть об этом и кричат активисты. В своих выводах мы опираемся на простые цифры статистки.

В 2017 году для добычи горбуши стояло 2 рыбоучетных заграждения и только на Курильских островах. В 2016 – 2014 годах специализированные РУЗы на добычу горбуши выставлялись не более чем на 4 реках. Нерестовый фонд рек, где работают заводы и устанавливаются РУЗы, не превышает 5% от всего нерестового фонда горбуши Сахалинской области. Четыре РУЗа ничто по сравнению с тысячами нерестовых рек, на которых воспроизводится горбуша.

Ну а мнение на этот счет "Эковахты" мы уже публиковали неоднократно, но вот еще порция аргументов.

Повод для паники есть. Потому что главная причина, почему снизились запасы горбуши, в 2015 году было уже очень мало, вдвое меньше, чем прогнозировала наука. В этом году вдвое меньше от 2015 года. Это все идет по стремительной нисходящей. И причина этому — чрезмерных промышленный вылов. Буквально истощение запасов. Для того, чтобы популяция горбуши и кеты нормально возобновлялась, необходимо, чтобы рыба проходила в реки, нерестилась и возвращалась в океан большими косяками. Если рыба не будет нереститься, то откуда ей взяться. У нас огромный пресс промышленного рыболовства, что до рек доходят всего жалкие крохи от всего стада. А в реках лосось обрезают браконьеры. Браконьерство на Сахалине имеет просто катастрофические масштабы. Оно просто повсеместно.

Правительство РФ подтоговило новый законопроект по которому Рыбопромысловые участки заменят рыболовными. Знающие люди говорят, что для Сахалина это много изменит и не факт, что в лучшую сторону. Например, коренные народы, оставшиеся без лосося, останутся и без наваги...

Вот вам рыба. Посмотрите хоть в видео Александра Зарчикова...

Ну и вдогонку: Будут ли воронежцы есть горбушу с Сахалина. Родные, сами сахалинцы сегодня не знают, будут ли они есть горбушу с Сахалина....

Сколько жители регионов России платят за капитальный ремонт? Наглядненько. Инфографика

в Сахалинской области сейчас платят 10,8 рубля за квадратный метр, а в следующем году тариф увеличится до 11,5 рубля. Кстати, размер взноса на Сахалине самый высокий после Москвы — жители столицы платят по 17 рублей за квадратный метр. Тройку лидеров по размеру взноса замыкает Свердловская область с 9 рублями за квадратный метр.

Красивые съемки знакомых мест. Чертов мост, тоннели. Снято с квадрокоптера.

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