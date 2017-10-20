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Кого ссылать на Сахалин и тухлый монстр. Обзор околосахалинского интернета

Кого ссылать на Сахалин и тухлый монстр. Обзор околосахалинского интернета

Интервью Дмитрия Быкова это то, что всегда стоит почитать. Тем более с Крапивиным, автором потрясающих детских книжек.  На которых мы, (я то точно) росли.  А тут и заголовок подходящий: Владислав Крапивин: Плохих учителей я ссылал бы на Сахалин

Обычно мы жалумся на варягов, а гляди-ка - бывают регионы куда варяги прибывают от нас. Вот в городе Ковров появился новый главный архитектор, которого уже окрестили Григоров-Сахалинский. И он, как вы понимаете с Сахалина. А у нас и самих с архитекторами не очень богато...

Большая статья про поселок Горный на Итурупе в "Новой газете".

В самом конце России, на спорном острове Итуруп живет заброшенный военный поселок. За годы без государства его жители построили анархическое общество: научились крыть крыши, ремонтировать дома и открывать школы в старых казармах. Родина забыла про них — но они помнят про свой долг

Тема денег СРП по прежнему на слуху. Отсюда и масса статей разной степени компетентности. Вот очередная. Кто отнял деньги у бюджетников Сахалина
Источник из региональной власти Сахалина рассказал, что перед осенними выборами состоялась закрытая встреча Олега  Кожемяко с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, на которой глава региона якобы согласился отдать в федеральный бюджет несколько десятков миллиардов рублей доходов от нефтегазовых проектов на шельфе острова в обмен на сохранение своего поста. 

Нефтяные деньги затмили другие новости отрасли, а они есть и важные. СП: Решение о судьбе газа "Сахалина-1" должно быть принято в конце 2017-начале 2018 г. По этому вопросу не могли договориться лет десять. 

Корейцы в России. От депортации до репатриации. Материал Коммерсанта на "сахалинскую" тему. Хотя там не только про Сахалин, разумеется. 

Восемьдесят лет назад завершилась первая в советской истории депортация по этническому признаку. С Дальнего Востока были насильственно выселены все проживавшие там корейцы — более 172 тыс. человек. 25 октября 1937 года нарком внутренних дел Ежов отрапортовал об успешной операции по переселению.

Еще порция красивых съемок сахалинских видов с дрона. 

Ну и старая байкапро "сахалинского монстра" снова всплывает в сети. 11 паранормальных явлений в России, о которых знает весь мир. Тухлая конечная история, но пусть будет. 

Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 16:01 +3
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Комментарии
NNS41148
Написано вчера, в 18:27
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0
Андрей Кузьмин
Написано вчера, в 21:03
NNS41148, Любопытно, а что тот Федорченко координатами самолета делиться не желает?
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0
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 19:15
Интересно, а куда ссылать плохих сахалинских учителей?
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+1
Андрей Кузьмин
Написано вчера, в 21:21
По газу не примут они решение. Потому что российская сторона не выполняет условия СРП в части назначения уполномоченного получателя-распорядителя-цессионария госдоли. ЭНЛ-Консорциум по условиям СРП не имеет права распоряжаться государственной долей углеводородов. Соответственно, ЭНЛ не может ее продать Газпрому. Когда я в очередной раз слышу про газ проекта "Сахалин-1", то отчетливо понимаю, что этим вопросом дебилы занимаются и потому только пургу гнать могут. Дебилы (слабоумные) где? В правительстве РФ-Минэнерго РФ и в ПСО-Минприроды СО. А под прикрытием тех дебилов группа Хорошавина доходы бюджета на сотни миллионов долларов присваивала. Но уже малость осталось - прихлопнут скоро ту шарагу. Темой плотно фракция СР-Миронов подзанялась, прокурорских-увд уже тормошат.
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0
Андрей Кузьмин
Написано вчера, в 21:35
По перераспределению прибыли все ясно, как солнечным днем. Федеральный бюджет приняли с дефицитом на три года вперед. А в нашей области бюджетных 40 млрд.руб. банкиров кормят. Потому что ПСО не знает, куда их вкладывать. Так что решение федералов совершенно адекватное: изъять и выдавать в виде субвенций под реальные проекты. Оргвыводы еще обязательно будут. Потому что ПСО о региональных проектах ничего не заявляло и не заявляет. Оно просто к этому - управлению миллиардными капитальными вложениями - не способно. Стайка пацанов-мозги на лямках.
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Дайте рыбы и кто сколько платит. Обзор околосахалинского интернета
Дайте рыбы и кто сколько платит. Обзор околосахалинского интернета
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