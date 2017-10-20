Кого ссылать на Сахалин и тухлый монстр. Обзор околосахалинского интернета

Интервью Дмитрия Быкова это то, что всегда стоит почитать. Тем более с Крапивиным, автором потрясающих детских книжек. На которых мы, (я то точно) росли. А тут и заголовок подходящий: Владислав Крапивин: Плохих учителей я ссылал бы на Сахалин

Обычно мы жалумся на варягов, а гляди-ка - бывают регионы куда варяги прибывают от нас. Вот в городе Ковров появился новый главный архитектор, которого уже окрестили Григоров-Сахалинский. И он, как вы понимаете с Сахалина. А у нас и самих с архитекторами не очень богато...

Большая статья про поселок Горный на Итурупе в "Новой газете".

В самом конце России, на спорном острове Итуруп живет заброшенный военный поселок. За годы без государства его жители построили анархическое общество: научились крыть крыши, ремонтировать дома и открывать школы в старых казармах. Родина забыла про них — но они помнят про свой долг

Тема денег СРП по прежнему на слуху. Отсюда и масса статей разной степени компетентности. Вот очередная. Кто отнял деньги у бюджетников Сахалина

Источник из региональной власти Сахалина рассказал, что перед осенними выборами состоялась закрытая встреча Олега Кожемяко с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, на которой глава региона якобы согласился отдать в федеральный бюджет несколько десятков миллиардов рублей доходов от нефтегазовых проектов на шельфе острова в обмен на сохранение своего поста.

Нефтяные деньги затмили другие новости отрасли, а они есть и важные. СП: Решение о судьбе газа "Сахалина-1" должно быть принято в конце 2017-начале 2018 г. По этому вопросу не могли договориться лет десять.

Корейцы в России. От депортации до репатриации. Материал Коммерсанта на "сахалинскую" тему. Хотя там не только про Сахалин, разумеется.

Восемьдесят лет назад завершилась первая в советской истории депортация по этническому признаку. С Дальнего Востока были насильственно выселены все проживавшие там корейцы — более 172 тыс. человек. 25 октября 1937 года нарком внутренних дел Ежов отрапортовал об успешной операции по переселению.

Еще порция красивых съемок сахалинских видов с дрона.

Ну и старая байкапро "сахалинского монстра" снова всплывает в сети. 11 паранормальных явлений в России, о которых знает весь мир. Тухлая конечная история, но пусть будет.